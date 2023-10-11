Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.64

Плакат, посвященный гвардии полковнику ВДВ Игорю Жарову. Это не первая работа Вадима Окладникова с портретом Игоря Жарова. Смотрим и читаем вот в этих темах:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.13

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.31

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

С портретами Вадим начал работать сам чисто по движению Души, внутренней необходимости. Это потом стали его просить сделать портреты сыновей, мужей, братьев... но есть имена, которые просто не отпускают. Среди них и Игорь Жаров...

Вот еще одна работа Фрагмент с текстом Плакат Гордиенко Андрей Фрагмент с текстом Кроме сообщения от его жены практически в сети ничего нет. Тольк в ВК на страничке "Вечная память" от 9 янв в 19:49

Рядовой Гордиенко Андрей Николаевич

Возраст: 27

Дата смерти: 07.11.22

В/Ч 40515, связист

Анапа, Краснодарский край

Вечная, светлая память Андрею! Близким сил жить дальше

И больше никаких сведений. Фрагмент с текстом плаката При выполнении боевого задания в спецоперации на Донбассе погиб 24-летний лейтенант Пономаренко Ярослав Олегович из Искитима, сообщает сайт Бердск-Онлайн со ссылкой на администрацию Искитима.

Ярослав Пономаренко родился 25 февраля 1998 года. Учился в школе №1 Искитима, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Всегда был активистом, лидером и душой компании. — Гибель Ярослава – это огромная потеря для семьи, города и целой страны, — говорится в некрологе на сайте администрации Искитима.

Сегодня, 22 марта, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе лейтенанта Пономаренко Ярослава Олеговича похоронили, сообщили сайту Бердск-Онлайн в горадминистрации муниципалитета.

Администрация Искитима, Совет депутатов города и искитимский военный комиссариат выражают искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким.

«Источник сообщения Бердск-Онлайн» https://berdsk-online.ru/news/proisshestviya/v-specoperacii-...

Сообщение о гибели было в Искитимской газете

https://iskitim-gazeta.ru/v-specoperacii-na-donbasse-pogib-i...

"Все новости Новосибирска"

Соболезнования родственникам погибшего героя выражает администрация Искитима, Совет депутатов города, искитимский военный комиссариат и простые жители.

«По сути, он отдал жизнь и за наш город, и за всех нас. Низкий поклон тебе, наш герой! И пусть твой уход будет ненапрасным! Пусть будет мир!» – написала в соцсетях местная жительница Людмила Агеева.

Как сообщает ТВК, похороны погибшего военнослужащего Ярослава Пономаренко должны пройти 22 марта на воинском кладбище, с соблюдением всех почестей.

Добавим, что накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к главам районов с просьбой проявлять заботу о близких родственниках погибших сибиряков в военной операции на Украине. «Просьба с ними держать связь, выяснять – какие вопросы у них имеются. Поддерживать их – у людей вопросы всякие возникают – у кого-то кредиты, у кого-то ипотека, где-то детей надо помочь устроить в школу. Мы все эти вопросы должны решать», — подчеркнул глава региона.

https://vn.ru/news-zhitel-iskitima-pogib-vo-vremya-spetsoper...

Региональный информационный еженедельник13 июля в администрации города Искитима прошла торжественная церемония передачи боевой награды – Ордена Мужества – родителям Ярослава Олеговича Пономаренко, погибшего в ходе спецоперации на Украине 9 марта 2022 года. Лейтенанту Ярославу Пономаренко было 24 года. После окончания школы №1 в родном городе, он поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, чтобы посвятить жизнь защите России. И свой воинский долг исполнил до конца. На основании Указа Президента РФ лейтенант Пономаренко награждён Орденом Мужества посмертно. На церемонии передачи боевой награды семье героя присутствовали ученики школы №1, юнармейцы, воспитанники клуба «Голубые молнии, представители «Союза десантников» г. Искитима, Совета ветеранов города, сотрудники администрации и представители общественных организаций. Со словами благодарности за достойное воспитание сына к родителям героя обратились заместитель начальника НВВКУ полковник Андрей Васин и военный комиссар г. Искитима Павел Дурандин.

- Новое поколение офицеров мы стараемся воспитывать именно на таких примерах беззаветного служения Родине, - отметил заместитель начальника училища. – Ярослав очень любил жизнь, но он выбрал профессию военного и выполнил свой долг до конца.

Полковник А.В. Васин торжественно передал награду родителям погибшего героя – Олегу Алексеевичу Пономаренко и Инне Ивановне Зайцевой.

Своими воспоминаниями о Ярославе с присутствующими поделился командир роты НВВКУ капитан Вячеслав Мацаренко.

- Это был настоящий офицер. Спасибо родителям за достойное воспитание сына! - сказал Вячеслав Олегович.

- Ярослав был первым искитимцем, который погиб, защищая интересы Российской Федерации, а также свободу и независимость Донбасса. Мы будем помнить его всегда, - обратился к семье героя глава Искитима Сергей Завражин.

Председатель Совета ветеранов Искитима Николай Небрачный отметил, что уход из жизни таких молодых ребят не напрасен.

- Они защищали свою семью и всех нас, чтобы мы могли продолжать жить и работать, - сказал Николай Николаевич и пожелал скорейшего возвращения домой всем участникам спецоперации.

Евгений Гулевич, заместитель председателя «Союза ветеранов Афганистана» Искитима», искренне поблагодарил родителей Ярослава Пономаренко за то, что вырастили настоящего мужчину. Каждый из выступавших пожал руку отцу героя, и это рукопожатие было красноречивее всяких слов. Завершилась торжественная церемония минутой молчания.

Евгения Свитова

https://www.konkyrent.ru/23716-orden-muzhestva-peredan-seme-...

«Офицер не успел увидеть новорожденную дочку» Жена была уже на пути в роддом, когда ей сообщили, что он погиб: История Ярослава Пономаренко

Ярослав Пономаренко был родом из Новосибирской области. Сибирское крепкое здоровье досталось ему по наследству, он, как и отец, занимался беговыми лыжами. Ярослав мечтал покорить Эльбрус, он смог это сделать еще до того, как началась специальная операция. Помимо всего остального Ярослав любил и умел играть на гитаре, был настоящим сибирским парнем: крепким и ответственным. Пономаренко считал, что мужчина всегда должен уметь отвечать за свои слова. Ярослав Олегович Пономаренко

Сразу после школы Ярослав Пономаренко подал документы в высшее военное училище. Окончил его уже в статусе мужа, на четвертом курсе женился на любимой девушке Алине. После выпуска по распределению Ярослав попал в танковую дивизию. Отдельная разведывательная рота была переведена в Чебаркуль, туда они с Алиной поехали вместе, там прожили три года. За эти годы он успел обучить три выпуска молодых лейтенантов, а с ними и сам набирался опыта. Ребята всегда его уважали, было в нем что-то такое, что заставляло уважать и прислушиваться. Многие ребята, которые служили под его командованием, смогли перезнакомиться на его похоронах. Правда, хотели приехать совсем по другому поводу, но судьба сыграла злую шутку.

Офицер не успел увидеть новорожденную дочку

Алина ждала ребенка, когда Ярослава отправили в командировку. Он не сказал, что едет на СВО, а придумал запутанную историю о том, что командировка продлится пять месяцев, вернется он уже к родам жены. Но по секрету все же сообщил брату, что едет воевать, но просил не рассказывать ни матери, ни жене – не хотел, чтобы они переживали. Позднее обман все же вскрылся. Ярослав по телефону старался успокоить родных, как мог, обещал, что обязательно вернется. Потом позвонил матери, попросил, чтобы та помогла жене собраться в роддом. Он уже знал, что у них родится дочка. Они с Алиной даже придумали красивое имя, решили назвать дочь Кирой.

В какой-то из вечеров матери позвонила невестка. Она была уже на пути в роддом, когда ей сообщили, что Ярослав погиб. Та начала обзванивать морги и больницы, а в министерстве обороны ей говорили, что Ярослав жив, но надежды уже не было, потому что Алине позвонили ребята из разведывательного управления, они сами видели смерть командира. Семья Ярослава Пономаренко

Ярослава не стало 9 марта 2022 года. Он погиб от разрывной пули снайпера. Похороны бойца состоялись 21 марта. Ярослава хоронили на Новосибирском кладбище со всеми почестями, положенными воину. Его дочка Кира, как говорят все родные, очень похожа на папу. Сегодня они с мамой живут в новой квартире вдвоем.

Когда Кира вырастет, то родные обязательно расскажут ей, каким был ее отец. Он навсегда остался двадцатичетырёхлетним парнем, совсем не успел пожить. Так сложилось, что ему пришлось защищать интересы родины, чтобы дочка и такие же дети, как она, росли под мирным небом.

https://dzen.ru/a/ZORWRgmuSXxCl71Q?utm_referer=www.google.ru



Не мыслил жизни без армии

29 декабря прошлого года наш земляк Нариман Жусупов был награждён орденом Мужества. К сожалению, посмертно. Он родился и вырос в хуторе Новый Быт. Старший сын в многодетной семье, опора родителей.

- Очень серьезный, ответственный и скромный парень, — говорит о Наримане глава Новобытовского сельского поселения П.А. Осьмак.

— Хорошо играл в футбол, в составе сборной поселения участвовал в первенстве района. Всегда занимал активную жизненную позицию.

Окончив 9 классов, Нариман поступил в Волжское профессиональное училище №3, где получил специальность «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». Ему присвоили квалификацию столяра, плотника и стекольщика 4 разряда. Преподаватели вспоминают, что во время учебы парень никогда не стремился к лидерству, был немногословен, но среди ребят в группе пользовался авторитетом. Отмечают его отличительные черты характера: скромность, порядочность, ответственность. Молодой человек всегда был спокоен и доброжелателен и оставил о себе светлую и добрую память.

После окончания училища в 2014 году Наримана призвали в армию, а через полгода он уже подписал первый контракт. Службу сначала проходил в Камышине, затем в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ города Улан-Уде республики Бурятия.

В 2018 году он вернулся на родину в Волгоградскую область и продолжил службу уже в городе-герое Волгограде в воинской части № 22220 в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Нариман служил в должности наводчика-оператора в танковой роте. Свои обязанности выполнял добросовестно, за что его отмечало командование. Фото сержанта Жусупова размещено на Доске Почета в части. Здесь, на родине, молодой человек женился. Вместе с супругой Альбиной они растили сына Асана.

В ноябре 2021 года Наримана направили для дальнейшей службы в Камышин, где был вновь сформирован 33-й мотострелковый полк. У этого героического соединения большая история. Она берёт начало с 1943 года (тогда стрелковый полк был сформирован как 594-й). В конце войны участвовал в Берлинской наступательной операции, на её завершающем этапе — даже в штурме рейхстага. После этого полку было присвоено почётное наименование «Берлинский». В 1957 году в ходе реорганизации 594-й стрелковый полк стал мотострелковым и получил номер 33 с сохранением знамени, почётного наименования, исторического формуляра и боевых заслуг. После распада СССР в 1992 году он был выведен в Россию, в Волгоград, и вошёл в состав Северо-Кавказского военного округа. Приказом Минобороны РФ от 15 июня 1994 года полку присвоено почётное наименование «Донской казачий». В ходе реформы Вооруженных Сил России в 2009 году 33-й мотострелковый полк был расформирован, а в 2021 году вновь возрожден.

По словам Альбины, Нариману нравилось в Камышине. Он даже хотел там остаться насовсем. Рассказывал о постоянных учениях, тренировочных занятиях. Новый год семья встретила в полном составе. А в январе Нариман уехал в командировку в Крым. Оттуда часто звонил домой. 23 февраля он вышел на связь и предупредил, что пока будет недоступен. А 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. 33-й полк с первых дней принимал в ней участие.

В следующий раз телефон Альбины зазвонил 6 марта, высветился украинский номер. У девушки сначала возникли опасения, что это мошенники. О происках злоумышленников из соседней страны тогда активно предостерегали в интернете. Но потом Альбина поняла, что на связи муж.

- Он никогда не говорил, где конкретно находится, заверял, что всё хорошо, и всегда меня успокаивал, — вспоминает она.

21 апреля Нариман вышел на связь в последний раз. 23 апреля в бою за поселок Александровка Херсонской области он погиб. Потом сослуживцы расскажут, что танк сержанта Жусупова всегда первым шел в бой. Так было и в этот раз. Но бронемашина попала на противотанковую мину, которая повредила гусеницу, и в итоге была обездвижена. А следом прилетели вражеские снаряды, взорвался боекомплект, и экипаж из трех человек погиб.

Похоронили Наримана Жусупова на малой родине в Новом Быту.

- Муж не мыслил своей жизни без армии. Я принимала его выбор быть воином и гордилась им, — говорит Альбина.

— Нариман был настоящим мужчиной, на которого надо равняться. Он ушел, оставив мне задачу воспитать нашего сына достойным и хорошим человеком. Я всегда ему рассказываю и буду рассказывать о том, каким мужественным, смелым, отважным, ответственным и добрым был его папа, папа — Герой.

Автор: Елена ГАМАЮНОВА.

http://zavol34.ru/news/media/2023/1/25/ne-myislil-zhizni-bez...

Накануне Нового года, 29 декабря, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась очередная передача орденов Мужества родственникам военнослужащих, которые погибли, выполняя боевые задачи на территории Украины. Награды передал лично военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов. Как стало известно ИА «OBLVESTI», Указом Президента РФ посмертно награждены: капитан Дмитрий Щеткин, старший лейтенант Александр Тюкин, сержант Владимир Евдокимов, сержант Нариман Жусупов, младший сержант Саргис Мартиросян, младший сержант Александр Шутов, ефрейтор Владик Асрян, ефрейтор Михаил Грянченко, рядовой Максим Булгакова, рядовой Олег Лысов.

https://oblvesti.ru/featured/v-volgograde-ordena-muzhestva-p...

На страничке в ВК "Вечная память" тоже есть запись о герое.

https://vk.com/wall-215282486_6741

В ходе СВО на Украине погиб рядовой Капец Вадим Васильевич. Уроженец г. Чухломы. Похороны состоятся в родном городе 13 октября, погребение на городском кладбище.

Вечная память герою!

Искренние соболезнования родным и близким защитника Родины

СЛАВА ГЕРОЮ!!! Запись на страничке "Своих не бросаем" в ВК

https://m.vk.com/wall-214317633_84

На здании Чухломского Лесотехнического Техникума им.Ф.В.Чижова в поселке Анфимово открыли мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем в специальной военной операции на Украине. Фото — газета «Вперед»

Вадим Капец был одним из лучших студентов техникума. Учился на повара, увлеченно изучал кондитерское дело, был участником регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Поварское дело».

Однако сделать карьеру кондитера молодой человек не успел — ушел в армию.

6 октября 2022 года гвардии рядовой 331 гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Вадим Капец героически погиб, выполняя служебный долг на территории Украины. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества (посмертно).

Вечная память Герою!

https://k1news.ru/news/specoperacia-na-ukraine/v-kostromskoy...

ВК "Мы из Костромы короткая запись о гибели

https://vk.com/wall-176367729_53680

Мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО земляке открыли в Чухломском районе, сообщает администрация Чухломского района.

9 июня в Чухломском лесопромышленном техникуме торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую выпускнику техникума 2022 года Вадиму Капец.

Чухломич погиб 6 октября 2022 года при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. За мужество, отвагу и самоотверженность Вадим посмертно награждён орденом Мужества.

На мероприятии присутствовали родные военнослужащего, друзья, студенты и педагогический состав техникума, представители администрации муниципального района.

Почётное право открыть мемориальную доску предоставили близким родственникам погибшего. Собравшиеся почтили память героя минутой молчания, а студенты техникума выпустили в небо 21 белый воздушный шар, как символ каждого прожитого года Вадима.

https://ok.ru/group57918185406698/topic/156507444277482 В ходе СВО на Украине погиб рядовой Капец Вадим Васильевич. Уроженец г. Чухломы. Похороны состоятся в родном городе 13 октября, погребение на городском кладбище.Вечная память герою!Искренние соболезнования родным и близким защитника РодиныСЛАВА ГЕРОЮ!!!Запись на страничке "Своих не бросаем" в ВКНа здании Чухломского Лесотехнического Техникума им.Ф.В.Чижова в поселке Анфимово открыли мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем в специальной военной операции на Украине.Фото — газета «Вперед»Вадим Капец был одним из лучших студентов техникума. Учился на повара, увлеченно изучал кондитерское дело, был участником регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Поварское дело».Однако сделать карьеру кондитера молодой человек не успел — ушел в армию.6 октября 2022 года гвардии рядовой 331 гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Вадим Капец героически погиб, выполняя служебный долг на территории Украины. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества (посмертно).Вечная память Герою!ВК "Мы из Костромы короткая запись о гибелиМемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО земляке открыли в Чухломском районе, сообщает администрация Чухломского района.9 июня в Чухломском лесопромышленном техникуме торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую выпускнику техникума 2022 года Вадиму Капец.Чухломич погиб 6 октября 2022 года при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. За мужество, отвагу и самоотверженность Вадим посмертно награждён орденом Мужества.На мероприятии присутствовали родные военнослужащего, друзья, студенты и педагогический состав техникума, представители администрации муниципального района.Почётное право открыть мемориальную доску предоставили близким родственникам погибшего.Собравшиеся почтили память героя минутой молчания, а студенты техникума выпустили в небо 21 белый воздушный шар, как символ каждого прожитого года Вадима.

Каких-то дополнительных данных кроме этих я не нашла, НО! Между собой переписываются мамы и жены Героев, те, для кого Вадим сделал и делает портреты. И вот что рассказала сама мама о сыне:

Вадик Капец (Вадим Васильевич) родился в Костромской области г. Чухлома, 19 10 2000. г., где жил и учился.

В 2007 году, почти в 8 летпошёл в школу, любил заниматься спортом. В первом классе ходил в секцию по бегу. На соревнованиях занял первое место. Класс был очень дружный, в девятом классе сдал на значок ГТО. Он был открытым для дружбы и умел дружить. Он занимался тяжёлой атлетикой. После девятого класса пошёл в техникум "Чухломский лесотехнический" по специальности повар-кондитер. Они ездили на конкурс, и он относился к своей профессии с ответственностью и любовью. Где он проходил практику, везде его хвалили. Закончил техникум, пришло время отдавать долг родине, долго и упорно он хотел попасть в 331полк г Костромы 28.10.2021г он подписал контракт с этой частью, приступил к работе в звании рядовой стрелок-сапëр 29.10.2021 года.

Ему очень нравилось служить в этой части, особенно ему запомнился первый прыжок, рядом были верные сослуживцы и хороший командиры.

24.02.2022 мой сын и его сослуживцы поехали на СВО, 17.04.2022 мой сын был ранен под Изюмом. Спас его командир отделения Шадрин Сергей. Я мать Вадима благодарна этому командиру отделения, но его перебросили к другим ребятам, через 4 дня погибает мой сын 6.10.2022 года в Херсонской области посёлок Дутчаны. Награждён посмертно орденом мужества.

Мой сын Герой.

Я всем благодарна, всем ребятам кто был рядом с моим сыном в трудную минуту. Десантники не умирают а улетают на на небо. Ребята вы все герои! А от нас низкий поклон всем мамам. Особенно тем, кто не скрывается в личном горе, а пытается рассказать о сыне, муже, брате, племяннике! Роман Казаков погиб при исполнении воинского долга во время проведения спецоперации.

Роман родился и жил в с. Сорокино. Учился в Сорокинской школе, а после в Заречье. Закончив школу, он пошел в армию. Попал в ВДВ и остался там служить. В апреле 2022 года отправился в зону СВО, в июне попал в госпиталь. В сентябре того же года продлил контракт и уже в октябре вновь встал в строй.

Прощание с Романом пройдет завтра в 11:00.

Соболезнуем родным и близким.

Это невосполнимая утрата.

Вечная память герою! Роман Казаков погиб при исполнении воинского долга во время проведения спецоперации.Роман родился и жил в с. Сорокино. Учился в Сорокинской школе, а после в Заречье. Закончив школу, он пошел в армию. Попал в ВДВ и остался там служить. В апреле 2022 года отправился в зону СВО, в июне попал в госпиталь. В сентябре того же года продлил контракт и уже в октябре вновь встал в строй.Прощание с Романом пройдет завтра в 11:00.Соболезнуем родным и близким.Это невосполнимая утрата.Вечная память герою!

https://vk.com/wall-106160452_512331

А это запись от администрации района

https://dzen.ru/b/ZLrJxM9ZKjAGcbsP?utm_referer=ya Запись от 21 июля 2023 года в Десантном Журнале ВДВА это запись от администрации района

https://m.ok.ru/veteranyvdv/topic/156234038728791 Ветераны ВДВ на своей страничке выразили семье погибшего соболезнования

В Белгородской области попрощались с ещё одним погибшим в ходе СВО бойцом.- сообщает портал Белгородский край в ВК.

Стало известно о смерти Максима Колесникова. Об этом сообщают старооскольские паблики.

Известно, что житель региона погиб в зоне проведения спецоперации. Прощание с бойцом состоялось в Старом Осколе 3 апреля в 11:00.

https://ok.ru/r.e.g.31/topic/156092770721110

То же самое и на официальном изданнн "Старый Оскол"

https://vk.com/wall-10828329_4289017

А дальше... ничего! Бойцов Вагнера вообще очень трудно найти, даже скупые записи. Но вот повезло на страничке "Памяти русских воинов, павших в локальных конфликтах": Константинов Роман Михайлович, позывной «Тас», погиб под городом Артемовск в районе Опытного 18 ноября 2022. Награжден медалями «За отвагу» и «Окопный крест ЧВК Вагнер»

Вечная память Герою! https://vk.com/wall-210977916_165349 И опять болльше ничего не найдено.Бойцов Вагнера вообще очень трудно найти, даже скупые записи. Но вот повезло на страничке "Памяти русских воинов, павших в локальных конфликтах":

https://vk.com/wall-201190697_662564

И это, пожалуй, и всё!

И опять минимум. Нашла только новость от МК:

Мемориальную доску в честь погибшего в СВО бойца открыли в школе Лонгъюгана

ФОТО: TELEGRAM ДМИТРИЙ ЖАРОМСКИХ В лонгъюганской школе торжественно открыли мемориальную доску в честь Максима Кувытченко, погибшего при исполнении военного долга в зоне специальной военной операции. Об этом 25 сентября сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. ФОТО: TELEGRAM ДМИТРИЙ ЖАРОМСКИХ «На мероприятии собрались не только классный руководитель Максима — учитель истории и обществознания Лия Молоткова, педагоги и школьники, но и его родные, одноклассники, сослуживцы, близкие друзья. Кроме того, семья передала в дар поселковой школе вещи Максима Кувытченко, благодаря чему здесь был обустроен памятный уголок с постоянной экспозицией», — рассказал Жаромских.

Боец учился в школе Лонгъюгана с 1984 по 1995 год. Он был посмертно награжден орденом Мужества. ФОТО: TELEGRAM ДМИТРИЙ ЖАРОМСКИХ

https://www.mk-yamal.ru/social/2023/09/25/memorialnuyu-dosku...

Еще небольшая статья об открытии мемориальной доски на страницах "Ямал медиа"

https://yamal-media.ru/news/v-longjugane-uvekovechili-pamjat... Еще один погибший из ЧВК "Вагнер". Ну тут как раз ожидаемо - информации почти нет. Только на страничке в ВК "Музей боевого братства" короткое уведомление. Кузбеков Альбек Файзуллович

39 лет

п.Сазан, Оренбургская область

ЧВК "Вагнер"

Царствие небесное Та же самая запись на страничках "Синодика"И это, пожалуй, и всё!И опять минимум. Нашла только новость от МК:Мемориальную доску в честь погибшего в СВО бойца открыли в школе ЛонгъюганаЕще один погибший из ЧВК "Вагнер". Ну тут как раз ожидаемо - информации почти нет. Только на страничке в ВК "Музей боевого братства" короткое уведомление. https://vk.com/wall-48725093_203079

Последние фото из серии летчиков одного полка Магомедов Абдулатип

В ТГ "Книга Памяти Дагестана есть запись:

Магомедов Абдулатип Магомедович

38 лет

г. Махачкала, Дагестан

Младший Сержант Последние фото из серии летчиков одного полкаМагомедов АбдулатипВ ТГ "Книга Памяти Дагестана есть запись:Магомедов Абдулатип Магомедович38 летг. Махачкала, ДагестанМладший Сержант

Награжден «Орденом Мужества» (посмертно)

Дата гибели: 26 сентября 2022 г. Украина, Херсонской область, н.п Тигинка

У Абдулатипа остались мама,жена и трое детей.

Вечная Память Герою!

Работал, Чеченская республика Грозненский район н.п Ханкала в/ч 44...

https://t.me/knigapamyati_05/435

Нашла еще такие вот данные.

О гибели в ходе военной операции на Украине уроженца села Доргели Карабудахкентского района Абдулатипа Магомедова стало известно из отчета Агентства информации и печати Дагестана о посещении руководителем агентства Абдуразаком Джамалутдиновым его вдовы.

Младший сержант Абдулатип Магомедов служил в армии по контракту, погиб 26 сентября 2022 года в Херсонской области. У него осталось трое детей, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале агентства. С большим трудом нашлась такая информация

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев сказал:

«Сегодня мы чествуем Абдулатипа Магомедова, нашего героя, который в возрасте 38 лет стал образцом мужества и чести для подрастающего поколения. Молодое поколение, особенно дети, должно знать своих героев, которые, не щадя жизни, борются с неонацистами. Мы помним, как наши деды и прадеды, в 40-х годах прошлого века разгромили врага и подарили всему миру мир и спокойствие. Наша доблестная армия и сейчас защищает интересы Отечества и народа. Власти района поддерживают и дальше будут поддерживать семьи погибших, мобилизованных и контрактников. Желаю всем мира, здоровья, спокойствия и Победы в СВО»

Почётное право открыть памятную доску Абдулатипу Магомедову было предоставлено депутату Народного Собрания РД Магомеду Магомедову, главе района Махмуду Амиралиеву и дочерям погибшего – Сюрмели и Патимат. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в селе Доргели Карабудахкентского района прошел памятный митинг, посвященный открытию памятной доски, погибшему во время СВО Магомедову Абдулатипу Магомедовичу и присвоению его имени одной из улиц села. В мероприятии приняли участие представители власти, администраций, учителя и учащиеся школ, а также жители поселения.Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев сказал:«Сегодня мы чествуем Абдулатипа Магомедова, нашего героя, который в возрасте 38 лет стал образцом мужества и чести для подрастающего поколения. Молодое поколение, особенно дети, должно знать своих героев, которые, не щадя жизни, борются с неонацистами. Мы помним, как наши деды и прадеды, в 40-х годах прошлого века разгромили врага и подарили всему миру мир и спокойствие. Наша доблестная армия и сейчас защищает интересы Отечества и народа. Власти района поддерживают и дальше будут поддерживать семьи погибших, мобилизованных и контрактников. Желаю всем мира, здоровья, спокойствия и Победы в СВО»Почётное право открыть памятную доску Абдулатипу Магомедову было предоставлено депутату Народного Собрания РД Магомеду Магомедову, главе района Махмуду Амиралиеву и дочерям погибшего – Сюрмели и Патимат.

https://mirmol.ru/novosti/v-sele-dorgeli-otkryli-pamjatnuju-dosku-pogibshemu-v-svo/ 2018году был награжден медалью за отличие в военной службе.Награжден «Орденом Мужества» (посмертно)Дата гибели: 26 сентября 2022 г. Украина, Херсонской область, н.п ТигинкаУ Абдулатипа остались мама,жена и трое детей.Вечная Память Герою!Работал, Чеченская республика Грозненский район н.п Ханкала в/ч 44...Нашла еще такие вот данные.О гибели в ходе военной операции на Украине уроженца села Доргели Карабудахкентского района Абдулатипа Магомедова стало известно из отчета Агентства информации и печати Дагестана о посещении руководителем агентства Абдуразаком Джамалутдиновым его вдовы.Младший сержант Абдулатип Магомедов служил в армии по контракту, погиб 26 сентября 2022 года в Херсонской области. У него осталось трое детей, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале агентства. С большим трудом нашлась такая информация

Усачев Евгений

Найдено только вот это: Герои нашего времени! Со скорбью сообщаем о гибели нашего земляка. При выполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, житель села Новая Жизнь Буденновского района Ставропольского края, Усачев Евгений. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Жене навсегда сохранится в наших сердцах.

https://m.ok.ru/s.novayazh/topic/154003612446116

И больше ничего!

Магомедов Алик Магомедович был у нас: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.11

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Но в 11 теме (предпоследняя тема, в которой еще не родился новый формат с поиском биографий) нет ничего о Герое. Поэтому исправляюсь.

На Украине погиб 29-летний десантник Алик Магомедов из Энгельсского района

23 сентября 2022

В Энгельсе простились с военнослужащим Аликом Магомедовым, погибшим во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Сообщается, что Алик Магомедов служил старшим сержантом десантно-штурмовой роты.

«Исполняя свой воинский долг, он проявил мужество, стойкость и верность своей Родине – России. За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга старший сержант Алик Магомедович Магомедов представлен к Государственной награде «Орден Мужества» посмертно», - пишут на сайте администрации Энгельсской администрации.

Алику Магомедову было 29 лет, у него остались жена и двое детей.

Роман Ольхов

https://reporter64.ru/content/view/na-ukraine-pogib-29-letni...

Администрация Энгельсского муниципального района и Собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования родным и близким военнослужащего Магомедова Алика Магомедовича.

https://www.engels-city.ru/news-line/81788-administratsiya-e...

В селе Старицком открыли мемориальную доску Алику Магомедову

09 декабря 2022 Памятная доска участнику специальной военной операции появилась сегодня, в День Героев Отечества, на фасаде Образовательного центра № 3.

В этом учебном заведении учился Алик Магомедов, будущий заместитель командира взвода, командир боевой машины 108-го десантно-штурмового полка. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, затем с самого начала спецоперации защищал мирных жителей на Украине. Погиб Алик Магомедов 17 сентября при защите города Херсона. За мужество и отвагу по Указу Президента РФ награжден знаком отличия «Ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени». За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга представлен к Государственной награде «Орден Мужества», посмертно.

В траурном митинге приняли участие заместители главы администрации района Наталия Леонтьева и Сергей Егорский, заместитель начальника отдела военного комиссариата по г. Энгельсу, Энгельсскому и Ровенскому районам Владимир Бычанков и ветеран боевых действий, член правления Саратовского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Горелов.

«О потерях всегда говорить тяжело и больно. Сегодня мы чтим память доблестного героя и с гордостью произносим его имя», - обратилась Наталия Леонтьева к матери Алика Магомедова Галине Владимировне.

Затем она сказала присутствующей молодежи:

«Помните, что на старицкой земле вырос достойный и мужественный сын нашей Родины, настоящий защитник Отечества!».

В свою очередь Галина Владимировна отметила, что светлую память ее сына увековечит эта мемориальная доска, чтобы он остался в сердцах людей.Присутствующие на церемонии родственники, глава Красноярского муниципального образования Татьяна Головко, школьники, педагоги и односельчане почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы.

В завершение участников митинга пригласили пройти в школу на «Урок мужества».

https://www.engels-city.ru/news-line/82981-v-sele-staritskom...