Журавли Яна Френкеля

Ян Фpeнкeль знaл вcю гpязь звёзд, нo пpeдпoчeл мoлчaниe. Пoчeму oн cкpывaл cтpaшныe тaйны coвeтcкoй эcтpaды? Мне кажется, большинство людей знают Янa Френкеля даже не по имени. Они знают строчку: «Мне кажется, порою, что солдаты…» – и в горле тут же встаёт ком. Или слышат «Русское поле» – и почему‑то хочется молчать, а не говорить.

Это всё он.

Высокий, нескладный еврейский мальчик из парикмахерской в Киеве, который стал голосом русской земли, героем без орденов – и человеком, который знал о советской эстраде гораздо больше, чем нам когда‑либо рассказывали.

И самое странное – он мог написать громкие мемуары, устроить скандалы и разоблачения, а-ля «я вам сейчас всё расскажу, кто с кем спал и за что давали звания». Но вместо этого он выбрал… молчание. И вот это, если честно, звучит очень странно, на фоне того, что происходит в медийной жизни наших так называемых «звезд»!

В этой истории будет всё: детство под звук бритвы, фронт, кабаки с бандитами, КГБ, Брежнев, Бернес, зависть Союза композиторов, графиня-жена, болезнь, журавли в небе и тот самый момент, когда человек понимает: «За мной прилетели».

«Еврейский мальчик с бритвой у уха»: адское детство будущего гения

Ян Френкель родился в Киеве, в 1920 году, в семье парикмахера Абрама Френкеля. Звучит мило: папа-ремесленник, маленький мальчик, скрипка… Но всё было не про «милоту». Отец мечтал вырастить не просто музыканта, а второго Паганини. И воспитывал сына соответствующим образом. ​Ян Френкель в юности (слева) в окружении членов семьи (в центре – отец, Абрам Натанович).

Представьте: душная комнатка, запах дешёвого одеколона, щей и влажной штукатурки. Маленький Ян наяривает гаммы до крови в пальцах, а рядом – отец с опасной бритвой в руках. Одной рукой он держит смычок, другой точит лезвие об ремень: «Играй чисто, Яник. Сфальшивишь – уши отрежу».​​

Понятно, что никто реально не собирался резать ребёнку уши. Но маленький мальчик верил. И этот звук бритвы в тишине квартиры стал его внутренним саундтреком. Отсюда – вечный страх ошибиться, маниакальное стремление «не подвести», умение сглаживать углы и избегать конфликтов.​

Дети, которых воспитывают через страх, часто вырастают очень удобными взрослыми – вежливыми, мягкими, но с огромной внутренней тревогой. У Френкеля это вылилось в интересную смесь: человек, который боялся скандалов, но при этом переживал каждую ноту так, как будто от неё зависит чья‑то жизнь.

Зато когда через несколько лет на отборочных испытаниях в музыкальную школу при Киевской консерватории игру мальчика услышал профессор музыки Я. Магазинер, то он был просто поражен чистейшей исполнительской интонацией, отличающей игру юного скрипача. Позже, он даже приводил на занятия с мальчиком своих студентов, чтобы те могли послушать и оценить этот редкий музыкальный феномен.

В музыкальной школе, а затем и непосредственно в консерватории, студентом которой Ян стал в 1938 году, он сразу проявил большой интерес к сочинительству, импровизации, увлекся оркестровкой и переложением фортепьянных сочинений. Он занимался по классу скрипки и одновременно посещал занятия по композиции у известного композитора Б. Лятошинского. Легкий, на редкость искренний, открытый ко всем впечатлениям окружающего мира, Френкель в эти годы живет музыкой и искусством: становится завсегдатаем театральных постановок и концертов, восхищается талантом блистательного Давида Ойстраха, красотой и мелодичностью народной музыки. Встречается с друзьями, болеет за любимых спортсменов, наслаждается радостью жизни и строит планы на будущее.

И тут на родную землю пришла война…

«Хотел стрелять, а стал играть»: война, ранение и первая правда о музыке 1941 год. Яну 21. Он высокий, худой, неловкий, но упрямый. Приписывает себе лишние годы, чтобы попасть на фронт. Парень не прятался за скрипкой – он правда хотел «бить врага». В итоге попадает в зенитное училище, а оттуда – в самое пекло войны.​​

Первое серьёзное ранение – бомбёжка, осколки, кровь на снегу. Врачи спасают, но выносят приговор: к строевой непригоден. Для кого‑то это был бы счастливый билет, но для него – трагедия. И тут жизнь делает резкий поворот: вместо винтовки ему в руки дают аккордеон, скрипку и рояль. Его отправляют во фронтовые бригады – играть для раненых, в землянках, госпиталях, под стон и запах карболки.

​​Фронтовой опыт позволил ему принять еще одно важное, даже, пожалуй, судьбоносное решение: именно там, под пулями и бомбежками, он в полной мере ощутил, как сильно в самых тяжелых условиях нужны людям музыка и, особенно, хорошие песни. Юношеские мечты о собственном творчестве, пройдя через военные испытания, начинают обретать реальные формы. При этом он продолжает совершенствовать свое исполнительское мастерство. За время фронтовых концертов он прибавил к прежним скрипке и роялю еще и виртуозное владение аккордеоном. Импровизация, с юности была для него родной стихией, но теперь он, по-настоящему влюбился в джаз.

Специалисты, которые слышали его игру на скрипке в этот период, отмечали, что на сцене творилась магия - музыкант и инструмент превращались в «одно целое». Это не могло остаться незамеченным слушателями: как писал один из его коллег, когда Френкель играл на скрипке – всё вокруг останавливалось и замирало. Но, к большому сожалению, вскоре скрипку пришлось отложить в сторону из-за болезни – сказались фронтовые перегрузки на сухожилия. Но зато теперь пришло время Френкеля – композитора!

И именно там к нему приходит та самая главная мысль, которая потом мы услышим в «Журавлях». Музыка может лечить. С войны Ян вынес очень тяжёлый опыт: каждое выступление – как маленькая реанимация. И, кстати, первая его песня «Шёл пилот по переулку» родилась именно в тот период, в 1942‑м.​

Как вспоминал сам композитор, каждое фронтовое представление для артистов было событием. Выступали «где придется» - на наспех сооруженных импровизированных сценах, во временных укрытиях, с кузова грузовиков, и даже на крыльях трофейных самолетов. Порой концерт прерывался бомбежкой или сигналами боевой тревоги, уводившими бойцов на передовую. А после возобновления концерта, у артистов порой щемило сердце: в «зрительном зале» заметно прибавлялось пустых мест.

Совсем с другим настроением и, кстати, с огромным успехом пели и играли для жителей освобожденных городов Европы: в польском Ченстохове, на улицах Праги и других чешских поселений. Но, конечно, больше всего, Френкелю с коллегами запомнилась одна майская ночь в Германии. Проснувшись от шума и грохота, в тревоге все выбежали на улицу и тут только поняли: так звучит Победа. Это лучшая музыка в мире – последние победные залпы войны.

«Жил в шкафу и играл для бандитов»: московские кабаки и грязные тайны эстрады После войны никакого «героического» приёма в Москве ему не устроили. Официально – победитель. По факту – никто. Без диплома консерватории, без прописки, без денег даже на хлеб. В сороковые Москва была городом контрастов: парадные приёмы для генералов и дикая нищета для всех остальных.

Будущий автор «Журавлей» жил… в шкафу. Реально. Двухметровый мужчина спал то в коридоре коммуналки на пальто, то в лифтовой шахте, потому что не помещался на обычной кушетке – ноги всё время торчали, соседи спотыкались и матерились.​​

Чтобы элементарно не умереть с голоду, он идёт туда, куда приличные музыканты ходить брезговали, – в рестораны. А тогда ресторан – это не про «мидии и просекко», а про дым, мат, бандитов, фронтовиков, спускающих последние деньги, спекулянтов, драки и битое стекло.​​

И посреди этого хаоса стоит он – Ян Френкель, в аккуратном костюме, с лицом испанского аристократа и тонкими усами, и играет на скрипке так, что даже самые пьяные авторитеты шепчут: «Тише, скрипач играет».​

Вот тут он проходит свою настоящую «консерваторию». Не академическую, а человеческую. Он учится чувствовать публику. Понимать, какая мелодия заставит проститутку расплакаться, а какая – вспомнить бандита о маме. И именно здесь он начинает видеть всю ту «грязь», о которой потом будут шептать.​

Ресторанная эстрада – это дно, на котором видно всё: кто с кем спит, кто кому платит за песни, кто кого подсиживает ради поездки за границу. Кто ради эфира готов переспать, кому купили звание, кого ломают через колено ради идеологии.​​

Он всё это видел. Но не болтал. Просто играл и запоминал.

«Кабацкий лабух» против Союза композиторов Интересный парадокс: публика его обожала, а официальная музыкальная тусовка – нет. Для Союза композиторов он был «неправильным». Без полноценного консерваторского образования, вышедший «из кабаков», мелодист, а не «серьёзный» симфонист.​​

Слово «мелодист» в их устах звучало как ругательство. Его называли «кабацким лабухом», фыркали, что он «играл в ресторанах с бандитами» и «пишет примитивные вещи на три аккорда».​​ При этом его песни облетали страну: «Годы», «Текстильный городок», «Дальняя песенка», музыка к фильмам и мультфильмам. Их пели на кухнях, в очередях, на посиделках. А сложные, «правильные» симфонии многих его коллег так и пылились в архивах.​

Однажды на заседании Союза композиторов один из мэтров встал и сказал при всех: «Музыка Френкеля примитивна. Это три аккорда. Это позор для советской музыки».​ Френкель встал, побледнел, тихо вышел из зала – и дома у него случился первый сердечный приступ.​

Это, если честно, очень по‑человечески. Не устраивать скандал, не швырять стул, а просто уйти и заболеть. Системное унижение, когда тебе вслух говорят, что всё, чем ты живёшь, – «три аккорда». А по факту – это те самые три аккорда, под которые плачет вся страна.

Вначале, опираясь на предыдущий опыт оркестровок (а оркестровщик он был блестящий - не случайно, он даже победит в 70-е годы в анонимном конкурсе на лучшую официальную оркестровку Гимна Советского Союза), Френкель погружается в мир инструментальной музыки: сочиняет камерные и симфонические произведения, эстрадные пьесы, а, позже, к счастью для поклонников, начинает пробовать себя в жанре радио- и киномузыки. Так началась композиторская фильмография Френкеля, в которую вошли свыше 70 работ к известным кинофильмам, документальному кино и даже мультфильмам. Это тоже вызывало жуткую зависть.

Он славился тем, что мог писать музыку к совершенно разным по жанру фильмам, тонко «считывал» индивидуальную манеру и стиль режиссеров, с которыми довелось работать. Неудивительно, что в его «кинобагаже» присутствуют такие разноплановые по характеру фильмы, как героический «Подвиг Одессы», романтическая «Бегущая по волнам», трогающая до слез мелодрама «Женщины», и приключенческий хит на все времена про «Неуловимых мстителей».

«Журавли»: песня, которая могла стоить ему свободы Удивительный творческий союз – создатели песни «Журавли»

1968 год. Марк Бернес смертельно болен, у него рак, он чувствует, что время пошло на дни. В журнале «Новый мир» он видит стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» в переводе Наума Гребнева – о джигитах, не вернувшихся с войны, превратившихся в белых птиц.​​

Бернес понимает: это его прощальная песня. Звонит Яну: «Напиши музыку. Срочно. У меня мало времени».​​ Френкель пишет долго. Вкладывает туда всю фронтовую боль, память о раненых, о крови на снегу. Когда он впервые сыграл Бернесу, тот… заплакал. Циничный, видавший всё Бернес рыдал как ребёнок.​​

И тут начинается самое интересное. Песня попадает на худсовет – и с этого момента начинается детектив. В ЦК КПСС нахмурили брови. «Что это за мистика? Какие журавли? Советский солдат погибает за Родину и лежит в земле, а не превращается в птицу. Это религия. Поповщина. Чуждо нашему материализму».​​

Плюс – национальный вопрос. Музыку пишет еврей. Песню о русских солдатах. Да ещё и с элементами «перевоплощения», намёком на душу, загробную жизнь. КГБ начинает собирать досье, песню хотят запретить, Френкеля вызывают «на беседы».​​

Представьте его состояние: лучшее, что ты написал, твою личную молитву о войне, топчут как «идеологически вредное». Тебе намекают, что ты «не наш», «скрытый сионист», «мистик». Он курит одну папиросу за другой, не спит ночами, ждёт или ареста, или полного запрета на профессию.​ Спасение приходит с самого верха. По одной версии, тяжело больной Бернес пробился к Брежневу. По другой – генсек случайно услышал песню. Но факт: фронтовик Брежнев прослезился и сказал своё знаменитое: «Хорошая песня. Душевная».​​ И всё. В одну секунду все обвинения рассеялись. Вчерашние крикуны тут же заулыбались: «Гениально, Ян Абрамович, мы всегда верили в ваше дарование».​

Но остаток осадка остался навсегда. Френкель понял, что ходит по лезвию ножа: сегодня ты – лицо Победы, завтра – враг народа за «мистику и журавлей».​

«Русское поле»: как еврей написал самую русскую мелодию

После «Журавлей» казалось, что уже выше некуда. Но тут появляется «Русское поле» – и завистникам становится по‑настоящему больно.​​ Фильм «Новые приключения неуловимых», нужно написать песню для белого офицера – о тоске по родине, о России как о живом существе. Инна Гофф создаёт текст, а музыку пишет всё тот же Ян Френкель.​​

И вот тут у части «правильных» товарищей рвётся шаблон. Как это – человек с фамилией Френкель написал самую «русскую» мелодию, от которой наворачиваются слёзы даже у тех, кто не любит патетику? Как еврей может так точно попасть в архетип русской тоски и гордости?​​

Песня моментально становится неофициальным гимном. Но за кулисами – ад. В Союз композиторов летят анонимки: «Доколе евреи будут писать за нас наши русские песни?».​​ Его ненавидят за талант. За то, что он чувствует русскую душу лучше многих этнических русских. КГБ внимательно следит: еврей, популярный, поёт о родине, при этом вокруг – эмиграции, Израиль, «еврейский вопрос».​​ Его неохотно выпускают за границу, каждый раз – с унизительными вопросами: «Почему у вас родственники за рубежом?».​​ Он всё терпит. Улыбается мягкой улыбкой, переводит всё в шутку. Потому что понимает: стоит ему сорваться, начать качать права – сотрут в ноль.

«Серый кардинал добра»: почему он знал всю грязь – и молчал

К моменту, когда его песни звучали из каждого утюга, Френкель уже много лет был внутри эстрадной тусовки. Он работал с Кобзоном, с другими звёздами, писал музыку к десяткам фильмов, общался с режиссёрами, чиновниками, артистами.​

Он видел всё:

кто с кем ложится в постель ради эфира;

кто покупает звания;

как за кулисами решают, кого пустить за рубеж, а кого «прижать»;

как ломают судьбы за один «не тот» тост.

Кобзон называл его «совестью нашей эстрады». И это не просто комплимент. Френкель был тем человеком, к которому шли за советом, за песней, за поддержкой. При этом про него говорили: «Он знает всё про всех». Про Пугачёву, про Бернеса, про блат, про партийные разборки.​​

Но, знаете, тишина – это не всегда трусость. Иногда это осознанный выбор. Френкель был выше всей этой грязи. Ему было важнее, какую мелодию он оставит после себя, чем какой заголовок напечатают завтра в газете.

«Я его не любила»: женщина, которая увидела в нём гения

Во время войны, на фронте, Ян знакомится с Наталией Лорис-Меликовой – актрисой Театра Красной Армии, представительницей старинного армянского дворянского рода, графиней, дублёршей Любови Орловой в фильме «Весна».​

Разница в возрасте – 14 лет. Он – лопоухий, нищий, живущий в шкафу музыкант. Она – взрослая, красивая, из «другого мира». Все вокруг шепчут: «Наташа, зачем тебе этот мальчишка? Он тебе в сыновья годится».​​

Но она увидела в нём настоящего гения. Она стала его Пигмалионом: учила манерам, выбирала костюмы, настояла на тех самых знаменитых усах, которые сделали его похожим на испанского гранда.​​

Он влюбился на всю жизнь. В мире, где композиторы меняли жён как перчатки, где после концертов в гостиницах «Россия» и «Советская» творились оргии, Френкель оставался истинным однолюбом. Он звонил ей с каждых гастролей: «Наташенька, я поел. Наташенька, я шарф надел».​​ Ян Абрамович с женой.

Эстрадные звёзды смеялись за спиной: «Подкаблучник, святоша». А он просто помнил, как она делила с ним последний кусок хлеба в коммуналке. Когда она старела быстрее, чем он, «добрые люди» нашёптывали: «Ян, ты звезда, вокруг столько молодых певиц, зачем тебе старуха?».​​ И это был единственный момент, когда мягкий Ян превращался в зверя. Он мог убить за косой взгляд на свою жену.​ Тайная болезнь и последняя роль: «здорового человека»

К концу 80‑х Ян Френкель – живая легенда. Народный артист СССР, лауреат госпремии, его сочинения играют оркестры по всему миру, он написал музыку к десяткам фильмов и мультфильмов.​ Но за фасадом успеха скрывается ужас. Он всю жизнь много курил – с фронта с папиросами не расставался. Организм сдаёт, в Риге врачи ставят диагноз: рак лёгких, четвёртая стадия, неоперабельно. «Вам осталось совсем немного».​​

И тут он совершает тот самый поступок, который хочется назвать подвигом тишины. Он решает скрыть правду от жены. Наталия уже больна, ей за 80, она физически слабее. Он понимает: скажи он прямо о своем диагнозе – она умрёт раньше него.​​

И он начинает играть самую тяжёлую роль в своей жизни – роль здорового человека. Каждое утро он выходит к завтраку гладко выбритым, в выглаженной рубашке. На вопрос: «Как ты себя чувствуешь, Яник?» он отвечает: «Прекрасно, Наташенька. Просто спину чуть продуло» – и сдерживает стон.​ Он продолжает выступать. Каждый концерт – восхождение на собственную Голгофу. Зрители видят красивого статного мужчину у рояля. Не видят, как в гримёрке он горстями глотает обезболивающие, чтобы просто дойти до машины.​

Он знал все тайны эстрады, но главную тайну – свою смерть – хранил лучше любых партийных секретов.​

«Это мой клин»: мистические журавли и уход Лето 1989 года. Он понимает, что финал близко. Решает поехать в Ригу – город моря и сосен, где ему всегда было хорошо. Официально – «отдохнуть», на деле – умереть там, где спокойно. Берёт с собой семью.​​

И тут происходит та самая мистика, которой так боялись чиновники, когда ругали «Журавли» за «религиозность». По дороге или уже на побережье (свидетели спорят), Ян видит в небе клин журавлей.​​

Он долго смотрит вверх, глаза наполняются слезами. Потом он поворачивается к дочери и тихо говорит: «Вот и всё. Они прилетели за мной. Это мой клин. Пора занимать своё место в строю».​​

Двадцать лет назад он написал музыку о солдатах, превратившихся в журавлей. А теперь журавли прилетели за ним. Жизнь и искусство завязались в один узел, от которого даже скептики вздрагивают.

25 августа 1989 года, солнечный день, Рига. В больничной палате умирает Ян Френкель. Рядом – жена Наталья, которая, конечно же, всё поняла. Женское сердце сложно обмануть. Она держит его худую руку и гладит её, как когда‑то в их нищей молодости.​​

Ему 68 лет. Когда его сердце остановилось, многие вспоминали, что стало как‑то странно тихо. Ушёл человек, который был камертоном совести. Его похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище.​ Наталия Михайловна пережила его ненадолго. Как это часто бывает у лебединых пар, она быстро угасла в середине 90‑х.​

Почему история Яна Френкеля так цепляет сейчас

Сейчас, когда любую переписку с бывшим можно «монетизировать», история Яна Френкеля выглядит почти анекдотично честной. Он знал всё: грязные секреты звёзд, закулисные оргии, партийные интриги, карьерные сделки. Мог бы стать королём скандалов, заработать состояние.

Вместо этого он оставил после себя… не дворцы, не счета в Швейцарии, а песни. «Журавли», «Русское поле», десятки мелодий, под которые до сих пор плачут, вспоминают, молчат.​

Каждый раз, когда 9 мая звучит: «Мне кажется, порою, что солдаты…», многие плачут – даже те, кто никогда не держал в руках оружие. И в этих слезах есть маленькая частичка души Яна Френкеля.​​ Ржевский мемориал Советскому солдату

И да, национальность в его случае – вообще не про графу в паспорте. Еврейский мальчик с бритвой у уха стал голосом русской земли. Человеком, который прожил жизнь среди грязи, интриг, зависти, но сам так и не полез в это болото, даже когда ему предлагали прыгнуть туда за гонораром. Памятник "Смерч журавлей", погибшим на СВО

С той поры в сознании народа, также как и на поставленных им посреди русских просторов памятниках, образ летящих журавлей навеки связан с подвигом отдавшего жизнь за Родину солдата, чья душа воспаряет в небо на крыльях прекрасных светлых птиц. Мы снова всматриваемся в его лицо, перехватывает горло, на глазах выступают слезы, и звучит над русским полем проникающая в самое сердце музыка Яна Френкеля.