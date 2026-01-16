Как появилось Донское казачество

Иван Грозный отправил с послом жалованную грамоту с призывом о военной помощи. В послании царь дал донскому атаману распоряжение проводить посла, направлявшегося в Турцию, до донских зимовищ у Аксайского устья. В грамоте говорилось: "Тем бы вы нам послужили, а мы вас за вашу службу жаловать хотим". Это письмо и есть первое сохранившееся свидетельство служения донских казаков России.

Это послание Ивана Грозного значило для казаков очень много – письмо хранили в Черкасске, а его копии разошлись по всем казачьим поселениям. Раз в год, на праздник Покрова Богородицы, текст послания торжественно зачитывали перед всеми собравшимися казаками.

В военном отношении донские казаки превосходили запорожских организованностью – там даже артиллерия была. Последние частенько «шкоду чинили» на русских и польских территориях, донские такое допускали редко, в основном турок беспокоили.

Сотрудничество казаков и Ивана Грозного вполне можно назвать взаимовыгодным. Государство Московское привлекало казаков для защиты и охраны южной границы, а казакам было очень удобно покровительство сильной Москвы.

При этом в XVII веке увеличение числа казачьих селений произошло отчасти благодаря Москве. Смуты в Московском государстве порождали немалое количество беглецов, которые отправлялись на Дон.

фото: Особой гордостью России давно уже стало его казачество. Для многих в Европе казак и есть синоним русского человека. Они на протяжении веков верно служили стране — Кубанские, Терские, Уральские, Забайкальские. Но самым многочисленным и первым признанным государством стало Донское казачество. На политической сцене оно официально появилось 455 лет назад по указу царя Ивана Грозного – 12 мая 1570 года.Это дата, когда государство признало наличие такого военного сословия. Сам указ был издан еще 3 января, а до казаков вот «доехал» только 12 мая. Но казаки возникли намного раньше всех официальных признаний: впервые как военная сила они упоминаются в летописях под 1444 годом, когда «пришли на лыжах с сулицами, с дубьем» в войско московского великого князя Василия Темного, и тогда они назывались «рязанскими».Историкам очень сложно определить четкие хронологические границы и сословно-правовые признаки возникновения казачества. Большинство теорий, которые «гуляют» в информационном пространстве не отвечают методологическим принципам, принятым в науке.Сложность здесь в том, что казаки возникли как стихийное общество «вольных» людей, часто беглых и вне закона. На этом своем этапе они, естественно, не вели никакой документации. Поэтому о казаках мы узнаем по отрывочным упоминаниям внешних, по отношению к ним, игроков – русских княжеств, Литвы, Польши, европейцев, если их нелегкая заносила в те края.Южнорусская степь всегда была местом малолюдным – уж очень опасно тут было жить. В совсем древние времена еще и коридором для переселения народов. Поэтому даже если какое племя и пыталось в этой степи осесть, то его сметала очередная волна венгров, гуннов, аваров. Кого-то перебьют, а кого-то и увлекут за собой в Европу. Закончилось тем, что эти степи между Волгой и Доном прозвали «Диким полем».Поселиться здесь оседлым людям и вовсе было сложно – никакой возможности оборонять ровную степь. Единственно кому относительно хорошо жилось, так это «вольным людям». То есть, фактически, разбойникам. Они тут появляются еще во времена Древней Руси.Но с монгольским завоеванием пропадают и они – ханы довольно быстро навели там «порядок» — степь окончательно обезлюдела. И только когда Золотая Орда ослабла после разгрома Тохтамыша Тимуром в 1391 и 1395 годах, тут снова начинают появляться некие ватаги.Историки их называют «специфические группы населения». Это такое политкорректное указание на разного рода сборное сообщество. В степь бежали от непомерных поборов феодалов, причем не только из Руси – Московской и Литовской, но и более отдаленных мест. Известно, что там оказывались и европейцы, уже в XVI веке встречались сербы, хорваты и другие национальности. Помимо беглых холопов, естественно, были и те, кто скрывался от правосудия.В результате получился такой плавильный котел, который и привел к возникновению своеобразной казачьей культуры. Вначале это были, как уже сказано, небольшие ватаги, которые, как предполагают, враждовали между собой. Затем начался процесс слияния. Кстати, подобные явления в Средние века наблюдались на многих «серых» территориях, например между Священной Римской и Османскими империями. Но уникальное сословие, которое мы называем казаками, сложилось только у нас.Откуда взялось слово «казак» до конца тоже непонятно. Ясно только, что оно явно тюркского происхождения. Точно также как и ставшие нам привычными другие слова – «майдан», «есаул», «курень», «бунчук». Известно, что казаками в Крымском ханстве называли людей, которые отправлялись в разбойничьи набеги на Русь и Польшу за пленными, чтобы продать их в рабство.Среди версий есть также такие, которые связаны с древними названиями народов населявших, в основном, Северный Кавказ. Так предки осетин называли таким именем касогов, примерно также их именовали и мингрельцы. Но версия с «разбойной» темой остается основной. У тюркских народов были созвучные слова, которые означали «вольный человек», «изгнанник», а потом так и реальных разбойников стали называть.И у тюрков, надо сказать, было за что прозвать ватаги в степи разбойниками. Те частенько «за зипунами» как раз к ним и наведывались. То есть приходили пограбить. Но часто это были ответные набеги.Считается, что Донские казаки были первыми. Те же запорожцы появились заметно позже и сильно отличались от донцов. Различие было видно буквально во всем – в культуре, особенностях речи и, даже, внешнем виде.Так, например, донские казаки никогда не носили оселедца – чуба, и отвислых усов, голов не брили. Напротив, имели бороды. Запорожские казаки в массе своей были темноволосыми, а донские – русые. Этнографы и антропологи объясняют это тем, что в формировании запорожских казаков большую роль сыграли как раз тюркские народы, тогда как донских – русичи.А еще донцы никогда не носили шаровары. Кстати, запорожцы их тоже освоили только в XVIII веке, переняв у турок. Так что тот же Богдан Хмельницкий сроду такой одежды не носил.Донские казаки и занимали гораздо более значительную территорию. Местом обитания Войска Донского (которое окончательно сформировалось в XVII столетии) стали нынешние Ростовская, Воронежская, Волгоградская, Луганская области и Донецкая народная республика. Первой столицей стала станица Раздорская, а потом Новочеркасск. Огромный край!И вот ко второй половине XVI века русскому правительству стало окончательно ясно – на юге страны появилась значительная военная сила, которую можно и нужно использовать во благо государства. 3 января 1570 года выходит указ царя Ивана Грозного, который образовывал Донское казачество. Считается, что документ казаки получили 12 мая и с этого момента начинается их официальная служба России.