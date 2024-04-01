Лучше - не расстрел, а пожизненный

Вы, как хотите, но я - против смертной казни для этих террористов. Вот "пожизненный" - самое то. А в подтверждение расскажу, что их ждет после вынесения судом приговора.

Сейчас они сидят в Лефортово, негласно считающейся главным изолятором спецслужб. При этом считается, что: Так что, будем надеяться, что они не в одиночке, а в камере со славянами. Но те доведут их до законного суда, несомненно.

Потому что даже загибающийся "парикмахер" Мухаммадсобир Файзов там нужен живым и здоровым. А вот дальше, получив пожизненные сроки, они поедут в особые колонии. В России их всего десять, и все они разбросаны по стране от Крайнего Севера до Дальнего Востока.

Самые суровыми считаются две. Первая - "Полярная сова" на Ямале (там содержится бесланский террорист Нурпаши Кулаев и битцевский маньяк Александр Пичушкин). Вторая - "Черный дельфин" в Оренбургской области (там отбывает наказание казанский стрелок Ильназ Галявиев и каннибал Владимир Николаев). Условия содержания назвать человеческими можно с очень большой натяжкой: практически отсутствуют разрешенные предметы, на камерах двойные решетки, передвижения по коридору исключительно в согнутом виде с поднятыми руками за спиной.

Данил Сергеев, доцент Уральского государственного юридического университета:

"У нас в стране правило: заключенные отбывают наказание по месту своего жительства. Но для террористов делается исключение. Их распределением занимается центральный аппарат ФСИН. Как правило, в колониях для приговоренных к пожизненному, террористы ведут себя тихо. Об этом рассказывают сами сотрудники исправительного учреждения. Например, тот же Салман Радуев никаких проблем не создавал. Чеченский террорист умер в "Полярной сове" своей смертью".

Те немногие правозащитники, которым довелось побывать в таких местах, рассказывают, что в камерах нет вообще ничего. Ни о каких книгах, газетах, а тем более сумках с вещами, как например в СИЗО, и речи быть не может. Там кругом одно голое железо.

Имеется лишь небольшое зарешеченное окно, и то, к которому никак не подойти. Во всем соблюдается жесткий регламент - от подъема до отбоя. Распорядок дня - такой.

В шесть утра подъем, осужденные заправляют нары, после чего умываются. Никаких зубных щеток, расчесок и прочего в камерах нет. Это делается в целях безопасности, что бы заключенные "умельцы" не сделали из этого колюще-режущее оружие. Предметы гигиены выдает только охрана под бдительным присмотром.

Затем - завтрак. Как правило, прием пищи проходит в тишине, но изредка включают радио, по которому вещают приглашенные в колонию религиозные проповедники. Впрочем, приезжают они редко, поэтому подобные эфиры считаются роскошью.

После завтрака осужденные отправляются обратно в камеры. Там они могут воспользоваться на время включенными розетками, что бы вскипятить воду или побриться. Пить чай во время приема пищи запрещено. Тюремную баланду осужденные едят всухомятку. Присесть на нары или стул тоже запрещено. Все регламентные процедуры осужденные проводят стоя, вплоть до самого отбоя.

Дальше следует прогулка, перед которой каждый заключенный должен чётко произнести имя и назвать статьи, за которые осужден. Затем осмотр камеры, после чего поступает команда вывернуть руки за спину и поднять, и заключенным надевают наручники и завязывают глаза. Глаза завязывают для того, чтобы во время прохода по коридорам тюрьмы, осужденные не могли рассмотреть, как расположены помещения, чтобы в дальнейшем не спланировать побег. После чего - работа, на которую отводится всего несколько часов. Так, например, в том же "Черном дельфине" большая часть осужденных работают на магазин, специально для этого созданный администрацией тюрьмы. Труд для зэков это единственное разнообразие, о котором они мечтают каждый день. Затем - обед. Меню не может похвастаться разнообразием - хлеб и жидкий суп, подаваемый в камеры в жестяных мисках. Вечером могут включить радио. А ещё можно стоя почитать книгу. Сидеть или лежать, как было сказано выше, запрещено. После отбоя - это настоящая мука. Яркий свет горит круглосуточно, поэтому, чтобы как-то поспать, необходимо укрываться одеялом с головой.

Ну, а теперь, можно сказать, самое главное: Кроме того, они навсегда останутся в полном забвении. Тела террористов после их смерти родным не выдаются. А хоронят их под безвестным номером.

Так что тем, кто является ярым сторонником возвращения смертной казни, следует подумать - что хуже для террористов, жизнь в постоянном аду, или мгновенная смерть...

https://ilyavaliev.livejournal.com/9437663.html?utm_referrer...