История Москвы. Было-стало - 13

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Девятая часть Десятая часть Одиннадцатая часть
Двенадцатая часть
Продолжаем путешествие...
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Пречистенка, 2 (1980 год и 13 сентября 2021 года)
Лопухинский переулок (1996 год и 9 сентября 2021 года)
Нижний Кисловский, 5 (1984 год и 12 сентября 2021 года)
Калашный переулок, 5 (1985 год и 12 сентября 2021 года)
Калашный, 10 (1984 год и 12 сентября 2021 года)
Калашный, 9 (1984 год и 12 сентября 2021 года)
Калашный переулок от Б. Никитской (1976 год и 12 сентября 2021 года)
Большая Никитская (1930 год и 12 сентября 2021 года)
Гоголевский бульвар (2000 год и 13 сентября 2021 года)
Нащокинский переулок (1913 год и 13 сентября 2021 года)
Нащокинский в сторону Сивцева Вражка (1913 год и 13 сентября 2021 года)
Нащокинский переулок, 6 и 8 (1986 год и 13 сентября 2021 года)
Нащокинский от Гагаринского (1913 год и 13 сентября 2021 года)
Чертольский, 12/2, с 8 (1972 год и 13 сентября 2021 года)
Дом Всеволожского на Пречистенке (1983 год и 13 сентября 2021 года)
Пречистенка, 12 (1985 год и 13 сентября 2021 года)
Пречистенка, 12 (1996 год и 13 сентября 2021 года)
Пречистенка, 10 (1988 год и 13 сентября 2021 года)
Здание на Софийской набережной (1986 год и 13 сентября 2021 года)
Кремлёвская набережная (1961 год и 13 сентября 2021 года)
Софийская набережная. Мариинского училище Дамского попечительства о бедных (1894 год и 13 сентября 2021 года)
Кремлёвская набережная, орудия для салютов (1896 год и 13 сентября 2021 года)
Остоженка, 12 (1996 год и 14 сентября 2021 года)
Всеволжский от Остоженки (1936 год и 14 сентября 2021 года)
2-й Обыденский от Остоженки (1936 год и 14 сентября 2021 года)
Гоголевский бульвар от Пречистенских ворот (1914 год и 14 сентября 2021 года)
Столешников от Большой Дмитровки (1969 год и 15 сентября 2021 года)
Дом Васильева в Столешниковом переулке (1996 год и 15 сентября 2021 года)
Петровка (1941 год и 15 сентября 2021 года)
Петровка, Петровский пассаж (1953 год и 15 сентября 2021 Года)
ЦУМ (1974 год и 15 сентября 2021 года)
Кузнецкий мост, ремонтные работы (1986 год и 15 сентября 2021 года)
Книжная лавка на Кузнецком Мосту, очередь (1981 год и 15 сентября 2021 года)
Бывший храм на Солянке (1914 год и 15 сентября 2021 года)
Церковь на Солянке (1981 год и 15 сентября 2021 года)
Опекунский совет (1987 год и 15 сентября 2021 года)
Солянка (1965 год и 15 сентября 2021 года)
Солянка, 11 (1977 год и 15 сентября 2021 года)
Московский императорский воспитательный дом (1900 год и 15 сентября 2021 года)
Садовнический мост от Садовнической (1970 год и 15 сентября 2021 года)
Комиссарский мост от Садовнической набережной (1970 год и 15 сентября 2021 года)
Средний Овчинниковский, 1, с.1 (1989 год и 15 сентября 2021 года)
Средний Овчинниковский, Палаты Овчинниковской Слободы (1989 год и 15 сентября 2021 года)
Средний Овчинниковский, 4 (1910 год и 15 сентября 2021 года)
Бывший Пятницкий рынок у метро Новокузнецкая (1988 год и 15 сентября 2021 года)
Вид на «Манеж» от Воздвиженки (1958 год и 17 сентября 2021 года)
Здание на Моховой (1936 год и 17 сентября 2021 года)
Пречистенская набережная, 45, с.1 (1982 год и 17 сентября 2021 года)
Ленивка (1981 год и 17 сентября 2021 года)
Арбатская площадь (2000 год и 17 сентября 2021 года)
Гоголевский бульвар от Сивцева Вражка (1985 год и 17 сентября 2021 года)
Гоголевский бульвар, 9 (1992 год и 17 сентября 2021 года)
Гоголевский бульвар, 5 (1970 год и 17 сентября 2021 года)
Гагаринский переулок (1950 год и 17 сентября 2021 года)
Арбатская (1959 год и 17 сентября 2021 года)
Вид на метро Парк Культуры (красная ветка, здание слева) (1957 год и 20 сентября 2021 года)
Угол Остоженки и Турчанинова переулка (1996 год и 20 сентября 2021 года)
Остоженка, 40 и 42 (1996 год и 20 сентября 2021 года)
Остоженка (1913 год и 20 сентября 2021 года)
Мансуровский от Остоженки (1996 год и 20 сентября 2021 года)
Остоженка, 30 (1990 год и 20 сентября 2021 года)
Остоженка, 26 (1996 год и 20 сентября 2021 года)
Остоженка от дома 24 (1987 год и 20 сентября 2021 года)
Барыковский переулок (1993 год и 20 сентября 2021 года)
Остоженка, 16 (1986 год и 20 сентября 2021 года)
Самое Историческое фото Остоженки из найденных (1895 год и 20 сентября 2021 года)
Вход на ст. Пушкинская (Отсутствие на площади в 1962 году и 21 сентября 2021 года)
Старообрядческая церковь на Новокузнецкой улице (1990 год и 21 сентября 2021 года)
Новокузнецкая, 42 (1975 год и 21 сентября 2021 года)
Павелецкий вокзал (1986 год и 21 сентября 2021 года)
Здание «Моснэка» (1999 год и 21 сентября 2021 года)
Добрынинская площадь (1982 год и 21 сентября 2021 года)
Серпуховская площадь (1967 год и 21 сентября 2021 года)
Житная улица (1971 год и 21 сентября 2021 года)
Октябрьская (1990 год и 21 сентября 2021 года)
Митинг на Октябрьской площади (2000 год и 21 сентября 2021 года)
Институт стали и сплавов на Ленинском проспекте (1977 год и 21 сентября 2021 года)
Ленинский проспект, 3 (1988 год и 21 сентября 2021 года)
Лесная улица, 61 (1966 год и 22 сентября 2021 года)
Лесная улица,53 (1987 год и 22 сентября 2021 года)
Лесная улица, здание Другого Театра (1910 год и 22 сентября 2021 года)
Переулок Александра Невского от улицы Александра Невского (1984 год и 22 сентября 2021 года)
Здание на углу улицы Чаянова и 4-й Тверской-Ямской (1952 год и 22 сентября 2021 года)
2-я Тверская-Ямская от Чаянова (1995 год и 22 сентября 2021 года)
Трубная площадь (1983 год и 23 сентября 2021 года)
Трубная площадь (1987 год и 22 сентября 2021 года)
Вид с трубной площади на Рождественку (1930 год и 22 сентября 2021 года)
Угол Рождественского бульвара и Малого Кисельного переулка (1979 год и 22 сентября 2021 года)
Рождественский бульвар, 12 (1979 год и 23 сентября 2021 года)
Большой Кисельный 9/1 (1987 год и 23 сентября 2021 года)
Большая Лубянка, 14 (1995 год и 23 сентября 2021 года)
Большая Лубянка (1913 год и 23 сентября 2021 года)
Вид на Лубянскую площадь (1909 год и 23 сентября 2021 года)
Центральный Дом работников искусств (1938 год и 23 сентября 2021 года)
Пушечная улица (1983 год и 23 сентября 2021 года)
Вид на Театральный проезд (1976 год и 23 сентября 2021 года)
Арка с Театрального проезда на Никольскую улицу (1960 год и 23 сентября 2021 года)
Театральная площадь (1892 год и 23 сентября 2021 года)
Проход с по левую сторону Большого театра (1925 год и 23 сентября 2021 года)
Вид на Театральную площадь (1970 год и 23 сентября 2021 года)
Отдых Извозчика в Копьевском переулке (1908 год и 23 сентября 2021 года)
Большая Дмитровка (1960 год и 23 сентября 2021 года)
Пушкинская улица, 7/5, с.1 (1988 год и 23 сентября 2021 года)
Большая Дмитровка, бывшее название Пушкинская (1989 год и 23 сентября 2021 года)
Козицкий переулок (1987 год и 24 сентября 2021 года)
Козицкий в сторону Тверской (1974 год и 24 сентября 2021 года)
Глинищевский от Тверской (1980 год и 24 сентября 2021 года)
Здание Моссовета на Тверской (1937 год и 24 сентября 2021 года)
Тверская площадь (1979 год и 24 сентября 2021 года)
Брюсов от Тверской (1967 год и 24 сентября 2021 года)
Тверская к Кремлю (1979 год и 24 сентября 2021 года)
Монархисты у Иверской часовни (1907 год и 24 сентября 2021 года)
У главных ворот Александровского сада (1985 год и 24 сентября 2021 года)
Грот «Руины» в Александровском саду (1920 год и 24 сентября 2021 года)
В Александровском саду (1971 год и 24 сентября 2021 года)
Гостиница «Времена года», вид из Александровского сада (1961 год и 24 сентября 2021 года)
Бывшее название - Гостиница «Москва»
Бродникова переулок (1981 год и 24 сентября 2021 года)
Большая Якиманка из Бродникова переулка (1981 год и 24 сентября 2021 года)
Вид на Б.Якиманку от дома 19 (1987 год и 24 сентября 2021 года)
Малая Якиманка (1981 год и 24 сентября 2021 года)
Малая Якиманка, 19 (1977 год и 24 сентября 2021 года)
Вид на Большую Полянку от Бродникова переулка (1978 год и 24 сентября 2021 года)
Большая Полянка, 25, с.1 (1986 год и 24 сентября 2021 года)
Большая Полянка, 22 (1977 год и 24 сентября 2021 года)
Большая Полянка, 20 (1977 год и 24 сентября 2021 года)
Большая Полянка, 4 (1950 год и 24 сентября 2021 года)
ГЭС от Большой Полянки (1936 год и 24 сентября 2021 года)
Малый Каменный мост от Якиманской набережной (1990 год и 24 сентября 2021 года)
Якиманская набережная (1997 год и 24 сентября 2021 года)
Вид на Малый Каменный мост и Большую Полянку (1947 год и 24 сентября 2021 года)
Улица Серафимовича (1958 год и 24 сентября 2021 года)
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На этом пока остановимся, продолжение следует...