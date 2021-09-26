История Москвы. Было-стало - 13

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Двенадцатая часть

Продолжаем путешествие...

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Пречистенка, 2 (1980 год и 13 сентября 2021 года)

Лопухинский переулок (1996 год и 9 сентября 2021 года)

Нижний Кисловский, 5 (1984 год и 12 сентября 2021 года)

Калашный переулок, 5 (1985 год и 12 сентября 2021 года)

Калашный, 10 (1984 год и 12 сентября 2021 года)

Калашный, 9 (1984 год и 12 сентября 2021 года)

Калашный переулок от Б. Никитской (1976 год и 12 сентября 2021 года)

Большая Никитская (1930 год и 12 сентября 2021 года)

Гоголевский бульвар (2000 год и 13 сентября 2021 года)

Нащокинский переулок (1913 год и 13 сентября 2021 года)

Нащокинский в сторону Сивцева Вражка (1913 год и 13 сентября 2021 года)

Нащокинский переулок, 6 и 8 (1986 год и 13 сентября 2021 года)

Нащокинский от Гагаринского (1913 год и 13 сентября 2021 года)

Чертольский, 12/2, с 8 (1972 год и 13 сентября 2021 года)

Дом Всеволожского на Пречистенке (1983 год и 13 сентября 2021 года)

Пречистенка, 12 (1985 год и 13 сентября 2021 года)

Пречистенка, 12 (1996 год и 13 сентября 2021 года)

Пречистенка, 10 (1988 год и 13 сентября 2021 года)

Здание на Софийской набережной (1986 год и 13 сентября 2021 года)

Кремлёвская набережная (1961 год и 13 сентября 2021 года)

Мариинского училище Дамского попечительства о бедных (1894 год и 13 сентября 2021 года) Софийская набережная.Мариинского училище Дамского попечительства о бедных (1894 год и 13 сентября 2021 года)

Кремлёвская набережная, орудия для салютов (1896 год и 13 сентября 2021 года)

Остоженка, 12 (1996 год и 14 сентября 2021 года)

Всеволжский от Остоженки (1936 год и 14 сентября 2021 года)

2-й Обыденский от Остоженки (1936 год и 14 сентября 2021 года)

Гоголевский бульвар от Пречистенских ворот (1914 год и 14 сентября 2021 года)

Столешников от Большой Дмитровки (1969 год и 15 сентября 2021 года)

Дом Васильева в Столешниковом переулке (1996 год и 15 сентября 2021 года)

Петровка (1941 год и 15 сентября 2021 года)

Петровка, Петровский пассаж (1953 год и 15 сентября 2021 Года)

ЦУМ (1974 год и 15 сентября 2021 года)

Кузнецкий мост, ремонтные работы (1986 год и 15 сентября 2021 года)

Книжная лавка на Кузнецком Мосту, очередь (1981 год и 15 сентября 2021 года)

Бывший храм на Солянке (1914 год и 15 сентября 2021 года)

Церковь на Солянке (1981 год и 15 сентября 2021 года)

Опекунский совет (1987 год и 15 сентября 2021 года)

Солянка (1965 год и 15 сентября 2021 года)

Солянка, 11 (1977 год и 15 сентября 2021 года)

Московский императорский воспитательный дом (1900 год и 15 сентября 2021 года)

Садовнический мост от Садовнической (1970 год и 15 сентября 2021 года)

Комиссарский мост от Садовнической набережной (1970 год и 15 сентября 2021 года)

Средний Овчинниковский, 1, с.1 (1989 год и 15 сентября 2021 года)

Средний Овчинниковский, Палаты Овчинниковской Слободы (1989 год и 15 сентября 2021 года)

Средний Овчинниковский, 4 (1910 год и 15 сентября 2021 года)

Бывший Пятницкий рынок у метро Новокузнецкая (1988 год и 15 сентября 2021 года)

Вид на «Манеж» от Воздвиженки (1958 год и 17 сентября 2021 года)

Здание на Моховой (1936 год и 17 сентября 2021 года)

Пречистенская набережная, 45, с.1 (1982 год и 17 сентября 2021 года)

Ленивка (1981 год и 17 сентября 2021 года)

Арбатская площадь (2000 год и 17 сентября 2021 года)

Гоголевский бульвар от Сивцева Вражка (1985 год и 17 сентября 2021 года)

Гоголевский бульвар, 9 (1992 год и 17 сентября 2021 года)

Гоголевский бульвар, 5 (1970 год и 17 сентября 2021 года)

Гагаринский переулок (1950 год и 17 сентября 2021 года)

Арбатская (1959 год и 17 сентября 2021 года)

Вид на метро Парк Культуры (красная ветка, здание слева) (1957 год и 20 сентября 2021 года)

Угол Остоженки и Турчанинова переулка (1996 год и 20 сентября 2021 года)

Остоженка, 40 и 42 (1996 год и 20 сентября 2021 года)

Остоженка (1913 год и 20 сентября 2021 года)

Мансуровский от Остоженки (1996 год и 20 сентября 2021 года)

Остоженка, 30 (1990 год и 20 сентября 2021 года)

Остоженка, 26 (1996 год и 20 сентября 2021 года)

Остоженка от дома 24 (1987 год и 20 сентября 2021 года)

Барыковский переулок (1993 год и 20 сентября 2021 года)

Остоженка, 16 (1986 год и 20 сентября 2021 года)

Самое Историческое фото Остоженки из найденных (1895 год и 20 сентября 2021 года)

Вход на ст. Пушкинская (Отсутствие на площади в 1962 году и 21 сентября 2021 года)

Старообрядческая церковь на Новокузнецкой улице (1990 год и 21 сентября 2021 года)

Новокузнецкая, 42 (1975 год и 21 сентября 2021 года) Павелецкий вокзал (1986 год и 21 сентября 2021 года) Здание «Моснэка» (1999 год и 21 сентября 2021 года) 2-я Тверская-Ямская от Чаянова (1995 год и 22 сентября 2021 года) Добрынинская площадь (1982 год и 21 сентября 2021 года)Серпуховская площадь (1967 год и 21 сентября 2021 года)Житная улица (1971 год и 21 сентября 2021 года)Октябрьская (1990 год и 21 сентября 2021 года)Митинг на Октябрьской площади (2000 год и 21 сентября 2021 года)Институт стали и сплавов на Ленинском проспекте (1977 год и 21 сентября 2021 года)Ленинский проспект, 3 (1988 год и 21 сентября 2021 года)Лесная улица, 61 (1966 год и 22 сентября 2021 года)Лесная улица,53 (1987 год и 22 сентября 2021 года)Лесная улица, здание Другого Театра (1910 год и 22 сентября 2021 года)Переулок Александра Невского от улицы Александра Невского (1984 год и 22 сентября 2021 года)Здание на углу улицы Чаянова и 4-й Тверской-Ямской (1952 год и 22 сентября 2021 года)Трубная площадь (1983 год и 23 сентября 2021 года)Трубная площадь (1987 год и 22 сентября 2021 года)Вид с трубной площади на Рождественку (1930 год и 22 сентября 2021 года)Угол Рождественского бульвара и Малого Кисельного переулка (1979 год и 22 сентября 2021 года)Рождественский бульвар, 12 (1979 год и 23 сентября 2021 года)Большой Кисельный 9/1 (1987 год и 23 сентября 2021 года)Большая Лубянка, 14 (1995 год и 23 сентября 2021 года)Большая Лубянка (1913 год и 23 сентября 2021 года)Вид на Лубянскую площадь (1909 год и 23 сентября 2021 года)Центральный Дом работников искусств (1938 год и 23 сентября 2021 года)Пушечная улица (1983 год и 23 сентября 2021 года)Вид на Театральный проезд (1976 год и 23 сентября 2021 года)Арка с Театрального проезда на Никольскую улицу (1960 год и 23 сентября 2021 года)Театральная площадь (1892 год и 23 сентября 2021 года)Проход с по левую сторону Большого театра (1925 год и 23 сентября 2021 года)Вид на Театральную площадь (1970 год и 23 сентября 2021 года)Отдых Извозчика в Копьевском переулке (1908 год и 23 сентября 2021 года)Большая Дмитровка (1960 год и 23 сентября 2021 года)Пушкинская улица, 7/5, с.1 (1988 год и 23 сентября 2021 года)Большая Дмитровка, бывшее название Пушкинская (1989 год и 23 сентября 2021 года)Козицкий переулок (1987 год и 24 сентября 2021 года)

Козицкий в сторону Тверской (1974 год и 24 сентября 2021 года)

Глинищевский от Тверской (1980 год и 24 сентября 2021 года)

Здание Моссовета на Тверской (1937 год и 24 сентября 2021 года)

Тверская площадь (1979 год и 24 сентября 2021 года)

Брюсов от Тверской (1967 год и 24 сентября 2021 года)

Тверская к Кремлю (1979 год и 24 сентября 2021 года)

Монархисты у Иверской часовни (1907 год и 24 сентября 2021 года)

У главных ворот Александровского сада (1985 год и 24 сентября 2021 года)

Грот «Руины» в Александровском саду (1920 год и 24 сентября 2021 года)

В Александровском саду (1971 год и 24 сентября 2021 года)