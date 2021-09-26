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История Москвы. Было-стало - 13

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Девятая часть Десятая часть Одиннадцатая часть
Двенадцатая часть

Продолжаем путешествие...

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Пречистенка, 2 (1980 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Лопухинский переулок (1996 год и 9 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Нижний Кисловский, 5 (1984 год и 12 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Калашный переулок, 5 (1985 год и 12 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Калашный, 10 (1984 год и 12 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Калашный, 9 (1984 год и 12 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Калашный переулок от Б. Никитской (1976 год и 12 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Никитская (1930 год и 12 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Гоголевский бульвар (2000 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Нащокинский переулок (1913 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Нащокинский в сторону Сивцева Вражка (1913 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Нащокинский переулок, 6 и 8 (1986 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Нащокинский от Гагаринского (1913 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Чертольский, 12/2, с 8 (1972 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Дом Всеволожского на Пречистенке (1983 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Пречистенка, 12 (1985 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Пречистенка, 12 (1996 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Пречистенка, 10 (1988 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Здание на Софийской набережной (1986 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Кремлёвская набережная (1961 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Софийская набережная.
Мариинского училище Дамского попечительства о бедных (1894 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Кремлёвская набережная, орудия для салютов (1896 год и 13 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Остоженка, 12 (1996 год и 14 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Всеволжский от Остоженки (1936 год и 14 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
2-й Обыденский от Остоженки (1936 год и 14 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Гоголевский бульвар от Пречистенских ворот (1914 год и 14 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Столешников от Большой Дмитровки (1969 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Дом Васильева в Столешниковом переулке (1996 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Петровка (1941 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Петровка, Петровский пассаж (1953 год и 15 сентября 2021 Года)
История Москвы. Было-стало - 13
ЦУМ (1974 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Кузнецкий мост, ремонтные работы (1986 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Книжная лавка на Кузнецком Мосту, очередь (1981 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Бывший храм на Солянке (1914 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Церковь на Солянке (1981 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Опекунский совет (1987 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Солянка (1965 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Солянка, 11 (1977 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Московский императорский воспитательный дом (1900 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Садовнический мост от Садовнической (1970 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Комиссарский мост от Садовнической набережной (1970 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Средний Овчинниковский, 1, с.1 (1989 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Средний Овчинниковский, Палаты Овчинниковской Слободы (1989 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Средний Овчинниковский, 4 (1910 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Бывший Пятницкий рынок у метро Новокузнецкая (1988 год и 15 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид на «Манеж» от Воздвиженки (1958 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Здание на Моховой (1936 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Пречистенская набережная, 45, с.1 (1982 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Ленивка (1981 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Арбатская площадь (2000 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Гоголевский бульвар от Сивцева Вражка (1985 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Гоголевский бульвар, 9 (1992 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Гоголевский бульвар, 5 (1970 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Гагаринский переулок (1950 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Арбатская (1959 год и 17 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид на метро Парк Культуры (красная ветка, здание слева) (1957 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Угол Остоженки и Турчанинова переулка (1996 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Остоженка, 40 и 42 (1996 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Остоженка (1913 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Мансуровский от Остоженки (1996 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Остоженка, 30 (1990 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Остоженка, 26 (1996 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Остоженка от дома 24 (1987 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Барыковский переулок (1993 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Остоженка, 16 (1986 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Самое Историческое фото Остоженки из найденных (1895 год и 20 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вход на ст. Пушкинская (Отсутствие на площади в 1962 году и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Старообрядческая церковь на Новокузнецкой улице (1990 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Новокузнецкая, 42 (1975 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Павелецкий вокзал (1986 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Здание «Моснэка» (1999 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Добрынинская площадь (1982 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Серпуховская площадь (1967 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Житная улица (1971 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Октябрьская (1990 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Митинг на Октябрьской площади (2000 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Институт стали и сплавов на Ленинском проспекте (1977 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Ленинский проспект, 3 (1988 год и 21 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Лесная улица, 61 (1966 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Лесная улица,53 (1987 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Лесная улица, здание Другого Театра (1910 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Переулок Александра Невского от улицы Александра Невского (1984 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Здание на углу улицы Чаянова и 4-й Тверской-Ямской (1952 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
2-я Тверская-Ямская от Чаянова (1995 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Трубная площадь (1983 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Трубная площадь (1987 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид с трубной площади на Рождественку (1930 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Угол Рождественского бульвара и Малого Кисельного переулка (1979 год и 22 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Рождественский бульвар, 12 (1979 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большой Кисельный 9/1 (1987 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Лубянка, 14 (1995 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Лубянка (1913 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид на Лубянскую площадь (1909 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Центральный Дом работников искусств (1938 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Пушечная улица (1983 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид на Театральный проезд (1976 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Арка с Театрального проезда на Никольскую улицу (1960 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Театральная площадь (1892 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Проход с по левую сторону Большого театра (1925 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид на Театральную площадь (1970 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Отдых Извозчика в Копьевском переулке (1908 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Дмитровка (1960 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Пушкинская улица, 7/5, с.1 (1988 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Дмитровка, бывшее название Пушкинская (1989 год и 23 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Козицкий переулок (1987 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Козицкий в сторону Тверской (1974 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Глинищевский от Тверской (1980 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Здание Моссовета на Тверской (1937 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Тверская площадь (1979 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Брюсов от Тверской (1967 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Тверская к Кремлю (1979 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Монархисты у Иверской часовни (1907 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
У главных ворот Александровского сада (1985 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Грот «Руины» в Александровском саду (1920 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
В Александровском саду (1971 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Гостиница «Времена года», вид из Александровского сада (1961 год и 24 сентября 2021 года)
Бывшее название - Гостиница «Москва»
История Москвы. Было-стало - 13
Бродникова переулок (1981 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Якиманка из Бродникова переулка (1981 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид на Б.Якиманку от дома 19 (1987 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Малая Якиманка (1981 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Малая Якиманка, 19 (1977 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид на Большую Полянку от Бродникова переулка (1978 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Полянка, 25, с.1 (1986 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Полянка, 22 (1977 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Полянка, 20 (1977 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Большая Полянка, 4 (1950 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
ГЭС от Большой Полянки (1936 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Малый Каменный мост от Якиманской набережной (1990 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Якиманская набережная (1997 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Вид на Малый Каменный мост и Большую Полянку (1947 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
Улица Серафимовича (1958 год и 24 сентября 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 13
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На этом пока остановимся, продолжение следует...

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