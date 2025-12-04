Герой Советского Союза гвардии капитан Рубен Руис Ибаррури

КАПИТАН РУБЕН РУИС ИБАРРУРИ (1920-1942).

Герой битвы за Сталинград. Награждён двумя орденами Красного Знамени.

Рубен Руис Ибаррури, баск по происхождению, родился 9 января 1920 года в Испании в семье будущего лидера Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури Гомес и шахтёра-социалиста, одного из основателей КПИ, Хулиана Руиса Габинья.

С началом Гражданской войны в Испании Рубен начал проситься на фронт, чтобы воевать в составе испанских интернациональных бригад.

В 1938 году Рубен и его сестра Амайя выехали в Испанию. 18-летний Рубен вместе с отцом Хулианом принимал участие в сражении на реке Эбро и был произведён в сержанты за храбрость. 15-летняя Амайя работала санитаркой в Барселоне в детском доме для эвакуированных детей.

В феврале 1939 года, после поражения республиканского правительства, Рубен был вынужден перейти Пиренеи на границе с Францией вместе с остатками республиканской армии. Французские власти интернировали Рубена и его отца Хулиана в концентрационный лагерь Аржелес-сюр-Мер, где под открытым небом содержалось около ста тысяч республиканцев — как гражданских лиц, так и военных.

Рубену и Хулиану удалось бежать из лагеря и добраться до советского посольства в Париже, откуда ему удалось вернуться в Советский Союз на корабле, воссоединившись с матерью и сестрой Амайей в подмосковном Пушкино.

Вернувшись в Москву, осенью 1939 года он вступил в Красную Армию и был принят в военное училище Верховного Совета в Москве, откуда вышел в звании лейтенанта.

На фронтах Великой Отечественной войны Рубен Ибаррури находился с первого дня.

Когда был уничтожен последний пулемёт подразделения, Рубен Ибаррури с группой оставшихся в живых пулемётчиков, вооружившись гранатами, бросился в атаку на немецкие танки. В том бою он был тяжело ранен.

«Всего больше меня удручает то, что мне пришлось покинуть фронт, – написал он матери из госпиталя 8 июля 1941 года, – ибо у меня безумное желание уничтожить этих разбойников. Ещё раз говорю тебе, мама, что считаю для себя счастьем и гордостью иметь возможность сражаться в рядах великой и непобедимой Красной Армии против жандарма человечества. Я уверен, что здесь он сломает себе зубы…».

После лечения в госпитале в Орле Рубена перевели в тыловой госпиталь в Уфе. Указом Президиума Верховного Совета от 22 июля 1941 года Ибаррури был награжден за мужество и героизм орденом Красного Знамени, который вручил лично председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

16 октября пришел приказ об эвакуации столицы, и семья Ибаррури была отправлена поездом вглубь территории СССР, в Уфу.

После тяжёлого ранения, в результате которого у Рубена Ибаррури была парализована рука, он был комиссован от дальнейшей службы, однако отправился на фронт добровольцем.

Летом 1942 года, командуя пулемётной ротой, проявил исключительную храбрость. 23 августа немецкая танковая группировка прорвалась в районе хутора Власовка, южнее станции Котлубань (участок Иловля — Гумрак Сталинградской железной дороги) и угрожала отрезать Сталинград от основной группировки советских войск.

Навстречу противнику была выдвинута 35-я гвардейская дивизия. Поскольку основные части дивизии были ещё на марше, то в район станции были выдвинуты стрелковый батальон и пулемётная рота. Около суток отряд сдерживал наступление врага.

На рассвете 24 августа немецкие войска пошли в атаку. Во время боя погиб командир батальона, и Рубен Ибаррури принял командование. Сначала шквальным огнём пулемётной роты и батальона немцы были остановлены, а затем Рубен Ибаррури поднял солдат в контратаку и отбросил врага.

Немцы оставили на поле боя около ста трупов своих солдат и офицеров, пушки, миномёты и другое оружие. Пулемётная рота старшего лейтенанта Ибаррури отразила шесть атак врага.

В этом бою Рубен Ибаррури был тяжело ранен осколком снаряда. Оперировал его начальник хирургического отделения полевого подвижного госпиталя № 4187 Мартин Степанович Кольцов. Грудная клетка зияла обширной раной, открытый пневмоторакс (воздух засасывался в грудную полость через рану). Кольцов его прооперировал, хорошо ушил рану.

Рубен пробыл в госпитале пять дней и был эвакуирован в госпиталь в Среднюю Ахтубу за Волгу, но 3 сентября 1942 года скончался (по воспоминаниям подполковника медицинской службы Мартина Кольцова).

Первоначальное место захоронения находилось в братской могиле, в районном центре Средняя Ахтуба. 2 ноября 1948 года группа в составе десяти допризывников под руководством старшего лейтенанта Михаила Кириллова вскрыли могилу, останки эксгумировали, переложили в цинковый гроб и на машине, специально выделенной для этих целей райкомом партии, увезли в Сталинград, где похоронили на Площади Павших борцов.

За мужество и героизм, проявленные при обороне Сталинграда, Рубен Ибаррури был награждён вторым орденом Красного Знамени. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР 22 августа 1956 года.

https://t.me/specnazAlpha/40885

https://t.me/specnazAlpha/40890