Тайна смерти актрисы Инны Бурдученко — заговор врагов или банальная халатность?

Сегодня в цикле рассказов об актерах будет не вполне привычный формат. Будет не рассказ о жизни человека, актерской профессии, а о гибели и обстоятельствах, приведших к этому.

Киноактерам часто приходится играть смерть, но при этом настоящая гибель на съемочной площадке — это большая редкость.

Смертельно опасные трюки, за редким исключением, доверяют профессиональным каскадерам, среди которых жертвы бывают гораздо чаще.

Все случаи смерти актеров, известные в истории кино, связаны со случайностями, предвидеть которые просто невозможно. Но есть среди них особенно странные, овеянные тайной, как трагическая гибель на съемочной площадке Инны Бурдученко в 1960 году. Смерть молодой перспективной актрисы Инны Бурдученко даже сейчас, спустя 60 лет, вызывает множество вопросов. Многие считают гибель Инны не несчастным случаем, а тщательно спланированным убийством, совершенным из мести за ее роли в кино. Так это или нет, мы вряд ли уже узнаем — людей, способных пролить свет на эту историю, давно уже нет в живых. Инна родилась 31 марта 1939 года в украинском городе Чернигов. Она росла очень разносторонним ребенком и увлекалась рисованием, пением и литературой. Но главной страстью девочки был спорт — она серьезно занималась художественной гимнастикой и многие были уверены, что Бурдученко станет чемпионкой. Родители девочки были более прагматичны и считали, что дочь должна стать хорошим врачом.

Но Инна поступила непредсказуемо — сразу после школы уехала в Киев, где сделала попытку поступить в театральный институт.Экзамены она провалила, но от своей цели не отступила. Девушка вернулась в Чернигов, где устроилась в областной театр реквизитором.Иногда ей удавалось сыграть в массовке и это был хоть и небольшой, но уже актерский опыт.Старательную статистку вскоре заметили и предложили сыграть роль Джеммы в постановке «Овод». Опыт оказался удачным, а сама Инна еще больше убедилась в том, что это профессия всей ее жизни. Три попытки понадобилось Бурдученко для того, чтобы поступить в театральный ВУЗ. А вскоре она получила и свою первую серьезную роль в кино.Фильм, который снимали на киностудии имени Довженко, назывался «Иванна». Он освещал непростую по советским меркам тему сотрудничества украинских священников униатской церкви с нацистами в годы оккупации. Героиня Инны — Иванна, дочь архиерея, настроена против советской власти, из-за чего решает уйти в монастырь.Но после того как Западная Украина оказывается оккупирована немцами, у девушки открываются глаза на многие вещи. Она видит, как служители церкви сотрудничают с оккупантами, одобряют расправы над евреями и партизанами, работают у нацистов осведомителями.Не в силах мириться с этим, Иванна уходит к партизанам и включается в борьбу с врагом. На девушку начинается настоящая охота со стороны оккупационных властей и их пособников из духовенства и местных жителей. Итог печален — девушку арестовывают и после пыток казнят в назидание другим.Режиссер картины Виктор Ивченко долго не мог найти никого на главную роль, и помог ему случай. В коридоре киевского института он столкнулся с Инной Бурдученко, студенткой 3 курса, и сразу понял — это его героиня. С ним рядом в этот момент был директор картины Григорий Чужой, который так описал эту без преувеличений судьбоносную встречу:Однажды мы с Ивченко пришли в Театральный институт, поднялись на второй этаж и увидели впереди студентку. Кто-то окликнул ее снизу, она обернулась, и мы увидели лицо с огромными карими глазами, в которых — бездна!«Это же Иванна», — воскликнул я.А он мне тихо так:«Вполне возможно».Познакомились, пригласили на пробы. Было сделано 25 фото- и кинопроб, девочка превзошла все наши ожидания.В СССР фильм «Иванна» имел головокружительный успех. В 1960-м году его посмотрели 30 миллионов человек, а Инна Бурдученко стала звездой общесоюзного масштаба. О молодой актрисе говорили, что она не сыграла роль Иванны, а прожила ее.Но картина понравилась далеко не всем. Ее явный антеклерикальный уклон и напоминание о коллаборантской деятельности священников униатов вызвало возмущение среди духовенства, которое докатилось до самого Ватикана. Ходили даже слухи, что Папа Римский Иоанн XXIII предал картину и ее создателей анафеме. Возможно, это было преувеличением, но то, что «Иванна» произвела эффект разорвавшейся бомбы, можно говорить точно.Что касается Инны Бурдученко, то, можно сказать, что она была успешна не только в профессиональной карьере, но и в личной жизни. Актриса вышла замуж за Игоря Кирилюка, и у пары должен был родиться ребенок. Молодой семье были очень нужны деньги, поэтому когда режиссер Анатолий Слесаренко предложил Инне роль в фильме «Цветок на камне», она согласилась.Анатолий СлесаренкоВ фильме у актрисы была роль второго плана, но это не смутило Инну, которая не страдала звездной болезнью. Съемки фильма происходили на Донбассе. В одной из сцен Бурдученко должна была вынести знамя из горящего здания. Сразу же после трагедии в «Известиях» написали следующее:По ходу действия комсомолка спасает из горящего барака знамя. Сцена ответственная и опасная, поэтому решено было снимать тремя аппаратами с трех точек и разными объективами, что равносильно съемке трех дублей. Такая предосторожность вполне оправданна — с огнем не шутят. Вот деревянный барак, излишне старательно облитый бензином и нефтью. Вспыхнуло пламя. Раздалась команда режиссера:— Приготовились! Начали!Трижды повторяли дубль, в самый ответственный момент каблук ее туфли застрял между досками пола. Девушка оказалась в западне. Сверху на нее упала горящая балка. Никто не решился броситься в огонь. И только один рабочий из массовки по фамилии Иванов пришел Бурдученко на помощь и вытащил из-под обломков актрису. Инну немедленно доставили в больницу города Сталино (сейчас Донецк), где врачи определили, что у нее пострадало 78% кожи.Министр культуры СССР Екатерина Фурцева взяла лечение актрисы под свой личный контроль. У докторов, лечащих Бурдученко, был неограниченный доступ к любым средствам и препаратам. Иногда казалось, что Инна идет на поправку — она приходила в себя и мечтала о новых ролях. Но чуда не произошло и спустя две недели после трагического события девушка умерла.Ребенку Игоря и Инны не суждено было появиться на свет, а через три года погиб в автокатастрофе и муж актрисы. Могилы супругов расположены рядом на Байковом кладбище Киева.Гибель актрисы Бурдученко начали расследовать, для чего создали специальную комиссию. Очень скоро ответственные лица пришли к выводу, что вина в случившемся лежит на режиссере, Анатолии Слесаренко. Он отправлял актрису раз за разом, три дубля в горящее здание, пока оно не обрушилось.Слесаренко судили и приговорили к пяти годам заключения и еще пяти годам запрета работы в сфере кино. Через два года его освободили по амнистии, а в 1964 году он уже трудился по специальности на Украинской студии хроникально-документальных фильмов.Но в чем секрет Слесаренко, почему он как одержимый заставлял Бурдученко раз за разом бросаться в огонь? Одна из версий ответа на этот вопрос появилась в 1986 году. В «Литературной газете» вышла статья-расследование Галины Силиной «Человек с чемоданом», посвященная личности этого режиссера.Спустя годы после трагических событий выяснилось, что Анатолий Слесаренко был замешан в финансовых махинациях и жил с чужой биографией. Для всех он был фронтовиком и орденоносцем и о его подвигах были наслышаны все вокруг. На деле у режиссера была одна награда «За боевые заслуги», выданная 8 июня 1945 года за… участие в художественной самодеятельности.Более того, Слесаренко в начале войны скрылся от призыва на фронт и находился в зоне оккупации в поселке Любеч Черниговской области, где жили его родители. На все вопросы о том, чем он был занят при немцах, режиссер отвечал, что активно помогал партизанам. Это также было ложью, так как на оккупированных территориях Слесаренко работал в театрах, развлекавших немцев, и даже получил за свою старательную работу от врага премию. В 1986 году его с позором выгнали с киностудии.Сегодня модно разыгрывать карту украинского национализма и искать везде заговоры против советского строя. Так это и случилось — Слесаренко пытаются обвинять в том, что он, как матерыйколлаборационист, организовал умышленное убийство Бурдученко, сыгравшей в фильме, клеймящем пособников нацистов.Теория заговора, которую плетут некоторые издания, делает обычного мелкого предателя Слесаренко чуть-ли не папским наемником и нацистским агентом. Все эти домыслы выглядят глупо, и максимум что мог испытывать режиссер к Бурдученко — это личную неприязнь. Совершенно очевидно, что гибель актрисы была вызвана непрофессионализмом самого организатора съемок и его помощником. Узнать, как все было на самом деле, сегодня не удастся, так как единственный человек, который мог бы рассказать правду — это сам Анатолий Слесаренко. Но бывший режиссер умер в 1997 году в возрасте 73 лет и унес эту тайну с собой в могилу.