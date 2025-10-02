Тайна смерти актрисы Инны Бурдученко — заговор врагов или банальная халатность?

Сегодня в цикле рассказов об актерах будет не вполне привычный формат. Будет не рассказ о жизни человека, актерской профессии, а о гибели и обстоятельствах, приведших к этому.
Киноактерам часто приходится играть смерть, но при этом настоящая гибель на съемочной площадке — это большая редкость.
Все случаи смерти актеров, известные в истории кино, связаны со случайностями, предвидеть которые просто невозможно. Но есть среди них особенно странные, овеянные тайной, как трагическая гибель на съемочной площадке Инны Бурдученко в 1960 году.Смерть молодой перспективной актрисы Инны Бурдученко даже сейчас, спустя 60 лет, вызывает множество вопросов. Многие считают гибель Инны не несчастным случаем, а тщательно спланированным убийством, совершенным из мести за ее роли в кино. Так это или нет, мы вряд ли уже узнаем — людей, способных пролить свет на эту историю, давно уже нет в живых.Инна родилась 31 марта 1939 года в украинском городе Чернигов. Она росла очень разносторонним ребенком и увлекалась рисованием, пением и литературой. Но главной страстью девочки был спорт — она серьезно занималась художественной гимнастикой и многие были уверены, что Бурдученко станет чемпионкой. Родители девочки были более прагматичны и считали, что дочь должна стать хорошим врачом.Но Инна поступила непредсказуемо — сразу после школы уехала в Киев, где сделала попытку поступить в театральный институт. Иногда ей удавалось сыграть в массовке и это был хоть и небольшой, но уже актерский опыт.Старательную статистку вскоре заметили и предложили сыграть роль Джеммы в постановке «Овод». Опыт оказался удачным, а сама Инна еще больше убедилась в том, что это профессия всей ее жизни. Три попытки понадобилось Бурдученко для того, чтобы поступить в театральный ВУЗ. А вскоре она получила и свою первую серьезную роль в кино.
Фильм, который снимали на киностудии имени Довженко, назывался «Иванна». Он освещал непростую по советским меркам тему сотрудничества украинских священников униатской церкви с нацистами в годы оккупации. Героиня Инны — Иванна, дочь архиерея, настроена против советской власти, из-за чего решает уйти в монастырь.
Но после того как Западная Украина оказывается оккупирована немцами, у девушки открываются глаза на многие вещи. Она видит, как служители церкви сотрудничают с оккупантами, одобряют расправы над евреями и партизанами, работают у нацистов осведомителями.
Не в силах мириться с этим, Иванна уходит к партизанам и включается в борьбу с врагом. На девушку начинается настоящая охота со стороны оккупационных властей и их пособников из духовенства и местных жителей. Итог печален — девушку арестовывают и после пыток казнят в назидание другим.Режиссер картины Виктор Ивченко долго не мог найти никого на главную роль, и помог ему случай. В коридоре киевского института он столкнулся с Инной Бурдученко, студенткой 3 курса, и сразу понял — это его героиня. С ним рядом в этот момент был директор картины Григорий Чужой, который так описал эту без преувеличений судьбоносную встречу:
Однажды мы с Ивченко пришли в Театральный институт, поднялись на второй этаж и увидели впереди студентку. Кто-то окликнул ее снизу, она обернулась, и мы увидели лицо с огромными карими глазами, в которых — бездна!
«Это же Иванна», — воскликнул я.
А он мне тихо так:
«Вполне возможно».
Познакомились, пригласили на пробы. Было сделано 25 фото- и кинопроб, девочка превзошла все наши ожидания.
В СССР фильм «Иванна» имел головокружительный успех. В 1960-м году его посмотрели 30 миллионов человек, а Инна Бурдученко стала звездой общесоюзного масштаба. О молодой актрисе говорили, что она не сыграла роль Иванны, а прожила ее.Но картина понравилась далеко не всем. Ее явный антеклерикальный уклон и напоминание о коллаборантской деятельности священников униатов вызвало возмущение среди духовенства, которое докатилось до самого Ватикана. Ходили даже слухи, что Папа Римский Иоанн XXIII предал картину и ее создателей анафеме. Возможно, это было преувеличением, но то, что «Иванна» произвела эффект разорвавшейся бомбы, можно говорить точно.
Трагический дубль
Что касается Инны Бурдученко, то, можно сказать, что она была успешна не только в профессиональной карьере, но и в личной жизни. Актриса вышла замуж за Игоря Кирилюка, и у пары должен был родиться ребенок. Молодой семье были очень нужны деньги, поэтому когда режиссер Анатолий Слесаренко предложил Инне роль в фильме «Цветок на камне», она согласилась.Анатолий Слесаренко
В фильме у актрисы была роль второго плана, но это не смутило Инну, которая не страдала звездной болезнью. Съемки фильма происходили на Донбассе. В одной из сцен Бурдученко должна была вынести знамя из горящего здания. Сразу же после трагедии в «Известиях» написали следующее:
По ходу действия комсомолка спасает из горящего барака знамя. Сцена ответственная и опасная, поэтому решено было снимать тремя аппаратами с трех точек и разными объективами, что равносильно съемке трех дублей. Такая предосторожность вполне оправданна — с огнем не шутят. Вот деревянный барак, излишне старательно облитый бензином и нефтью. Вспыхнуло пламя. Раздалась команда режиссера:
— Приготовились! Начали!
Трижды повторяли дубль, в самый ответственный момент каблук ее туфли застрял между досками пола. Девушка оказалась в западне. Сверху на нее упала горящая балка. Никто не решился броситься в огонь. И только один рабочий из массовки по фамилии Иванов пришел Бурдученко на помощь и вытащил из-под обломков актрису. Инну немедленно доставили в больницу города Сталино (сейчас Донецк), где врачи определили, что у нее пострадало 78% кожи.
Министр культуры СССР Екатерина Фурцева взяла лечение актрисы под свой личный контроль. У докторов, лечащих Бурдученко, был неограниченный доступ к любым средствам и препаратам. Иногда казалось, что Инна идет на поправку — она приходила в себя и мечтала о новых ролях. Но чуда не произошло и спустя две недели после трагического события девушка умерла.Ребенку Игоря и Инны не суждено было появиться на свет, а через три года погиб в автокатастрофе и муж актрисы. Могилы супругов расположены рядом на Байковом кладбище Киева.
Поиски виноватого
Гибель актрисы Бурдученко начали расследовать, для чего создали специальную комиссию. Очень скоро ответственные лица пришли к выводу, что вина в случившемся лежит на режиссере, Анатолии Слесаренко. Он отправлял актрису раз за разом, три дубля в горящее здание, пока оно не обрушилось.
Слесаренко судили и приговорили к пяти годам заключения и еще пяти годам запрета работы в сфере кино. Через два года его освободили по амнистии, а в 1964 году он уже трудился по специальности на Украинской студии хроникально-документальных фильмов.
Но в чем секрет Слесаренко, почему он как одержимый заставлял Бурдученко раз за разом бросаться в огонь? Одна из версий ответа на этот вопрос появилась в 1986 году. В «Литературной газете» вышла статья-расследование Галины Силиной «Человек с чемоданом», посвященная личности этого режиссера.Спустя годы после трагических событий выяснилось, что Анатолий Слесаренко был замешан в финансовых махинациях и жил с чужой биографией. Для всех он был фронтовиком и орденоносцем и о его подвигах были наслышаны все вокруг. На деле у режиссера была одна награда «За боевые заслуги», выданная 8 июня 1945 года за… участие в художественной самодеятельности.
Более того, Слесаренко в начале войны скрылся от призыва на фронт и находился в зоне оккупации в поселке Любеч Черниговской области, где жили его родители. На все вопросы о том, чем он был занят при немцах, режиссер отвечал, что активно помогал партизанам. Это также было ложью, так как на оккупированных территориях Слесаренко работал в театрах, развлекавших немцев, и даже получил за свою старательную работу от врага премию. В 1986 году его с позором выгнали с киностудии.
Сегодня модно разыгрывать карту украинского национализма и искать везде заговоры против советского строя. Так это и случилось — Слесаренко пытаются обвинять в том, что он, как матерый коллаборационист, организовал умышленное убийство Бурдученко, сыгравшей в фильме, клеймящем пособников нацистов.Теория заговора, которую плетут некоторые издания, делает обычного мелкого предателя Слесаренко чуть-ли не папским наемником и нацистским агентом. Все эти домыслы выглядят глупо, и максимум что мог испытывать режиссер к Бурдученко — это личную неприязнь. Совершенно очевидно, что гибель актрисы была вызвана непрофессионализмом самого организатора съемок и его помощником. Узнать, как все было на самом деле, сегодня не удастся, так как единственный человек, который мог бы рассказать правду — это сам Анатолий Слесаренко. Но бывший режиссер умер в 1997 году в возрасте 73 лет и унес эту тайну с собой в могилу.
https://bigpicture.ru/tajna-smerti-aktrisy-inny-burduchenko/
https://russian7.ru/post/sgorela-pryamo-na-syomkakh-kak-pogi...
https://aif.ru/society/history/tayna_1960_goda_kto_i_za_chto...
Свежие комментарии