Александр Роджерс - Нефтегаз сегодня «гибнет» особенно сильно

И Борис Марцинкевич разбирал, и Руслан Карманов, и я, и Иван Данилов (КримсонАльтер) – подробнейше, с кучей фактов и цифр всю несостоятельность сказок про «новую зелёную сделку», но бесполезно – вылезают невежды и снова несут всё тот же бред.

В этот раз на «Ленте.ру» вышла статья «В Швеции рассказали о смертном приговоре для нефти», на которую хотелось бы ответить.

«Лента» ссылается на «Svenska Dagbladet». Это шведская жёлтая газетка (ещё и глубоко убыточная, потому что плотно присосалась к шведскому госбюджету). Например, в 2006 году общество «Наука и народное образование» (Vetenskap och Folkbildning) выдвинуло её редакцию на присвоение звания «Обманщик года» «за публикацию серии статей о так называемой энергетической медицине».

В общем, «Если хотите не болеть коронавирусом, то засуньте обычный огурец в…».

Но вернёмся к нашим баранам. В смысле, к «смерти нефти».

Цитата: «К 2050 году потребление нефти упадет почти вдвое. К этому году ЕС и США хотят стать климатически нейтральными, Китай аналогичной цели планирует достичь в 2060 году. Это смертный приговор для нефти».

Во-первых, я просто «обожаю» прогнозы на такие сроки.

Можно нести любую ахинею, всё равно через тридцать лет никто и не вспомнит. Разве что я – в 2050-м мне будет 72, если доживу – но не факт, что доживут наркоманы, которые пишут подобное. Так что упрекать и чморить всё равно будет некого.

К 2300 году Гаити завоюет весь мир. Запомните этот твит.

Во-вторых, а точно потребление нефти упадёт? Есть какие-то значимые предпосылки для этого? Потому что пока мы видим, что попытки сократить потребление газа и отказ от атомной энергетики привели к тому, что в Европе рекорды бьёт потребление угля (самого грязного источника энергии, между прочим).

Тот случай, когда поговорка «Хотеть не вредно» не верна, потому что как раз очень даже вредно.

Я хочу отказаться от еды и перейти на праноедение. Вот правда, столько денег на эти продукты уходит – очень хочу. Но не получается. И вот сейчас тоже, пишу эти строки и жую бутерброд с колбасой.

Или вот Украина – очень хочет быть страной. Но не может.

Цитата: «Главный аналитик отдела экологичных финансов Nordea Тина Сальтведт считает, что спрос на нефть достигнет пика между 2025 и 2030 годами».

А дальше что? Начнут производить электричество из радуги? Нет? А что тогда?

И, извините, каких-каких финансов она «аналитик»? Экологичных? Это, простите, как? Хотя да, понимаю, чтобы оправдать сам факт существования своей должности она готова нести любую ахинею. Не одобряю, но понять могу.

Цитата: «Отмечается, что около 52 процентов шведов хотят запретить государственным пенсионным фондам инвестировать их пенсионные деньги в компании, занимающиеся углем, нефтью и газом».

Отмечается, что около 52 процентов шведов напрочь промыли голову пропагандой.

Я вот знаю три вида указаний/стратегий финансовым менеджерам, как им управлять чьими-то активами: надёжный, рисковый и гибридный (когда часть средств вкладываются в надёжные инструменты, а часть в рисковые высокодоходные).

При этом как раз угольные, нефтяные и газовые компании являются одними из самых высокоприбыльных и одновременно и самых надёжных. Фактически почти идеальный вариант для инвестиций.

То есть половину шведов не заботит ни сохранность, ни прибыльность их сбережений, их беспокоит «экологичность»? Ну что ж, примите мои соболезнования – их ждёт нищая старость.

Цитата: «После 2026 года, когда потребление сырья начнет снижаться, упадет и производство, сказали опрошенные изданием аналитики».

Фамилии аналитиков в студию! Я хочу знать, кого мне стыдить и позорить!

Обычно когда пишут «аналитики» (безымянные), равно как и такие же анонимные «источники» – то это означает, что их не существует и журналист сам это придумал.

Джозеф Стиглиц сказал – значимо. Нуриэль Рубини сказал – значимо. Джим Роджерс сказал – значимо. Майкл Бьюрри сказал – значимо.

Безымянные аналитики сказали – выкиньте их на помойку.

Хотите такой же по достоверности «прогноз»? Запросто! После 2026-го года, когда люди перестанут стареть и начнут молодеть, все агентства ритуальных услуг разорятся.

Но позвольте, скажете вы, почему все вдруг перестанут стареть? Потому что мне так хочется!

Так и здесь, почему потребление нефти будет сокращаться? Потому что им так хочется! Других причин попросту нет. Wishful thinking в полный рост.

Даже если мы допустим, что Европа и США полностью перейдут на электромобили (я в это не верю, но допустим), то электричество они откуда будут брать? Жечь ещё больше угля? Гениально!

Опять же, электромобиль – это вообще ни разу не экологично. Потому что адекватных технологий нормальной утилизации отработанных литиевых батарей пока что нет в наличии. Однако об этом вам «зелёные» не расскажут – ибо не заплачено.

И для того, чтобы заменить обычные автомобили за электрические, мировое производство лития нужно нарастить примерно в 50-60 раз. Есть у нас такие возможности?

Но, даже если вдруг каким-то магическим образом появится новый дешёвый и экологичный источник энергии (а заодно и неизнашиваемый аккумулятор для неё), то нефть всё равно не «умрёт». Потому что, внезапно, нефть – это не только бензин. Это ещё и моторные масла, мазут, асфальт, резина, пластик, полиэтилен и так далее. Нефть – это шины вашего автомобиля, подошва ваших кроссовок, волокна для современных самолётов и даже розовый тазик, в который вы крошите новогодний «оливье».

Впрочем, все эти вбросы вовсе не из-за заботы об экологии. А чтобы лишний раз набросить своим читателям «Ну вот и всё, бабоньки, нефть-то больше не нужна будет, а тут-то России и смерть».

Новости о грядущей неизбежной смерти России – это такая разновидность наркотиков. Продаётся у определённых категорий стабильнее, чем героин. Если вы пройдёте под новость в первоисточнике, то обязательно их там увидите, исполняющих на брудершафт боевой гопак и славяно-гоблинскую боротьбу.

В реальности же количество собственных источников энергии (и так не слишком богатое) в Европе сокращается. Саудиты с Эмиратами с трудом договариваются в рамках ОПЕК. Со следующего года крупнейшее газовое месторождение Европы – Гронинген – закрывается. Цены на нефтегаз ползут вверх и будут и дальше расти.

Перефразируя маэстро Мараховского, «Нефтегаз сегодня гибнет особенно сильно».