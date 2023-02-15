Пора от слов переходить к делу

Сегодня было 2 резонансных призыва от представителей власти к самой власти. Уже даже на местах начинают прозревать.
Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой от ЛДПР призвал закрыть в России посольства всех недружественных государств. Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».«Время мирной дипломатии прошло, нужны другие инструменты международного общения! Я требую прекратить этот дипломатический цирк и закрыть посольства Британии, Польши, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии – координаторов оппозиционных деятелей, транзитной базы для финансирования госпереворотов – и лишить дипломатического статуса их огромный штат сотрудников.
Консульств вполне достаточно для решения гражданских вопросов. Или борцы за нерушимость связи с Западом боятся разрыва дипотношений, потому что тогда придется вывозить из-за загранок своих родственников, устроенных на теплые места в посольствах за рубежом? Пора прозреть и разрушить замки из песка и иллюзий о дружелюбном Западе», – написал Луговой.
Он утверждает, что западные дипломаты ведут целенаправленную подрывную работу.
«Я неоднократно призывал занять непримиримую позицию в вопросах «дружбы» с государствами, которые продвигают откровенно русофобскую политику и спонсируют массовые протесты. Изнанка их «дипломатической» работы давно известна. Иностранные посольства – это анклав работы спецслужб.
Я неоднократно приводил доказательства того, что посольства Великобритании, Польши и стран Прибалтики действуют с целью разрушения российской государственности. Ведется целенаправленный подрыв страны изнутри.
Сотрудники посольств содержат сеть агентов, работают с пятой колонной, с негодяями и предателями. Причем, в открытую. Встречи дипломатов с оппозиционерами фиксируются, все «тайные» визиты известны», – написал Луговой.
https://www.politnavigator.net/deputat-gosdumy-potreboval-pr...
Сразу несколько случаев с участием мигрантов произошло в минувшие дни. Мигранты чувствуют себя в России как дома. От вседозволенности творят беспредел. Доколе мы будем это терпеть?
Видео по ссылке:
https://vk.com/video-75679763_456283797
Губернатор предложил без суда отбирать полученное обманом гражданство
Владислав Шапша (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)
Иностранцы, получившие российское гражданство с использованием поддельных документов, должны лишаться его без суда, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
«Продолжаем искоренять незаконную миграцию в нашем регионе. <...> Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов», — написал он. Шапша заявил, что поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, «закрепляющие внесудебное прекращение гражданства», если оно получено на основании ненастоящих документов.
10 февраля Шапша посетил МФЦ в Боровском районе и поговорил с «гостем с юга», который, по словам губернатора, «русским языком явно не владеет». Он отметил, что у мужчины имелся сертификат о знании русского. «Все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — заявил Шапша.
На видео, прикрепленном к публикации, он спрашивает у мужчины о том, где тот приобрел документ. «Сколько заплатили за сертификат? Пять [тысяч]?» — спросил Шапша и получил утвердительный ответ.
В соответствии со ст. 22 закона «О гражданстве» решение о приобретении гражданства отменяется, если будет установлено, что оно было принято на основании подложных документов или ложных сведений. При этом закон требует, чтобы факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений был установлен в судебном порядке.
В ноябре 2022 года президент Владимир Путин предложил лишать приобретенного российского гражданства человека, если он «совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации». Также президентские поправки предусматривают лишение приобретенного гражданства за надругательство над флагом и гербом страны, хулиганство, вымогательство, вооруженный мятеж или призывы к экстремистской деятельности.
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