Пора от слов переходить к делу

Сегодня было 2 резонансных призыва от представителей власти к самой власти. Уже даже на местах начинают прозревать.

Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой от ЛДПР призвал закрыть в России посольства всех недружественных государств. Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Время мирной дипломатии прошло, нужны другие инструменты международного общения! Я требую прекратить этот дипломатический цирк и закрыть посольства Британии, Польши, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии – координаторов оппозиционных деятелей, транзитной базы для финансирования госпереворотов – и лишить дипломатического статуса их огромный штат сотрудников.

Консульств вполне достаточно для решения гражданских вопросов. Или борцы за нерушимость связи с Западом боятся разрыва дипотношений, потому что тогда придется вывозить из-за загранок своих родственников, устроенных на теплые места в посольствах за рубежом? Пора прозреть и разрушить замки из песка и иллюзий о дружелюбном Западе», – написал Луговой.

Он утверждает, что западные дипломаты ведут целенаправленную подрывную работу.

«Я неоднократно призывал занять непримиримую позицию в вопросах «дружбы» с государствами, которые продвигают откровенно русофобскую политику и спонсируют массовые протесты. Изнанка их «дипломатической» работы давно известна. Иностранные посольства – это анклав работы спецслужб.

Я неоднократно приводил доказательства того, что посольства Великобритании, Польши и стран Прибалтики действуют с целью разрушения российской государственности. Ведется целенаправленный подрыв страны изнутри.

Сотрудники посольств содержат сеть агентов, работают с пятой колонной, с негодяями и предателями. Причем, в открытую. Встречи дипломатов с оппозиционерами фиксируются, все «тайные» визиты известны», – написал Луговой.

https://www.politnavigator.net/deputat-gosdumy-potreboval-pr...

Сразу несколько случаев с участием мигрантов произошло в минувшие дни. Мигранты чувствуют себя в России как дома. От вседозволенности творят беспредел. Доколе мы будем это терпеть?

Видео по ссылке:

https://vk.com/video-75679763_456283797

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