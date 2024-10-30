Цыганочка с выходом

Ну помимо киртаджузов с азерами впридачу у нас своя музыка звучит все громче и настойчивее!

Александр Картавых отмечает:

Случайно сформулировал русскую национальную идею на следующие лет десять. Насмотревшись вчера на цыганских баронов и прочее Средневековье. Поясню на примере. Вот это, на фото, это вообще кто?

С точки зрения слепого законодательства это просто какие-то два мужика с паспортами РФ, обладающие правами и обязанностями граждан РФ. И всё. Ну, папахи смешные у них.

А с другой точки зрения это какие-то, ептеть, БАРОНЫ. Которые по этой причине наделены некой сакральной ВЛАСТЬЮ, дублирующей законы РФ, а то и прямо им противоречащие. Они, этой властью, ПРАВЯТ каким-то цыганским хм... баронством, наверное. И решают какие-то вопросы с представителями власти официальной. И представители этой власти не говорят: "Кто ты, говоришь? Барон? А ты выпил таблетки?". Нет, они с ними чет там трут, договариваются и не видят в этом никакой проблемы. "Ну, подумаешь, баронство цыганское на вверенной территорри существует. Давайте исходить из сложившихся реалий", как у нас любят говорить.

И это большая проблема родного Отечества. То, что тут люди так-то, благодаря образованию и интернету, почти все обитают в 21 веке. А государство где-то даже обгоняет общество и уже почти в киберпанке. Но где-то у него ещё феодальная раздробленность не отрефлексирована. Бароны, графы, герцоги, и прочая неведомая еб...я хня. И государство зачем-то всю эту хтонь поднимает на свой уровень, начинает с ней дискутировать и тем самым её в нашей жизни материализует. Внезапно оказывается, что мужик в папахе уже не просто мужик, если мэр, прокурор и мент считают, что это барон. С этой хтонью, в данном случае, приходится считаться.

И происходит это ровно до того момента, пока из Москвы не приедет какой-нибудь деятель с крупными погонами. Который посмотрит свежим взглядом на всю эту местную хреновню и спросит: "Подождите, какой барон? Что за дичь вы мне тут втираете? Почему этот х... в папахе палил по людям из окна и его за это не закрыли в СИЗО, вы тут больные все нах... или что?". И вся магия баронства сыплется, а деятель в папахе уныло уходит куковать в камеру. ПАтАмуШта нет никакого баронства и никогда не было, а были просто затянувшиеся на десятилетия ролевые игры, которые давно вышли из под контроля. Которым, за каким-то фигом, государство регулярно потакает. Отчего больные, которые считают себя баронами, ещё сильнее веруют в собственный бред шизофреника с маниакальными идеями величия. А потом случаются всякие дикие трагедии, когда вконец охреневшие ролевики начинают, например, убивать людей.

И вот это и будет главным внутренним конфликтом РФ на следующее десятилетие. "Реальный мир vs манямиры всех сортов и расцветок". И к этому надо быть готовым. ПАтАмуШта государство так-то не железное, и выдерживает ограниченное количество шизофрении. И если вы, например, заводите в компанию к цыганским баронам ещё и каких-то глав диаспор, то выходит уже перебор. От такого винегрета общество начинает корежить, отчего оно само шизеет, озлобляется и норовит развалиться. Если тебя засунули в чужую ролевую игру в роли батрака с киркою в руках, то неизбежно искушение создать уже собственную, где будет всё наоборот. Ну и суть да дело, так и прое... Россиюшку. Если все будут баронами, то кто будет гайки на заводах крутить, ...)

Крч, нам предстоит трудный и тернистый путь между манямирками. Надеюсь, что мы его пройдём, ни разу фатально не вь...вшись. А главной путеводной звездой для нас должна быть обычная бытовая логика обычного аполитичного вестернизированного современного горожанина. Которая всегда подскажет путь. И если она вам подсказывает, что что-то является хреновней, то скорее всего так оно и есть. Поэтому верьте глазам своим, а всем этим "тут так принято" – не верьте. У хохлов тоже принято было х...ту творить и посмотрите куда это их привело, хехе.

https://t.me/AlexCarrier/9041

Ему вторит Андрей Медведев:

Еще раз про Коркино.

Дело по убийству таксистки забрали в Москву. По распоряжению Бастрыкина. Начальника полиции отстранили и идут проверки. Это очень правильная реакция государства в лице местной и федеральной власти.

Но вот нашел сообщение из самого первого дня событий.

《В Коркине проведут заседание комиссии по противодействию экстремизму

Местные жители вышли на улицы и начали устраивать беспорядки.

Внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур проведут в Коркине Челябинской области после общественных волнений из-за убийства женщины - водителя такси. Об этом сообщила глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина.

"На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа".》

Понимаете, это вот всерьёз про комиссию.

Борьба с экстремизмом, это самое то, что нужно было в Коркине? Местные жители стали устраивать беспорядки потому что что?

Это их экстремисты подбили? Разве?

Не потому люди на улицу вышли, что годами чиновный люд не замечал выходки цыганской общины. Не потому, что цыганский барон пообещал как-то там порешать что-то по цыганским законам. Нет.

Во всем виноваты какие-то экстремисты-злодеи, так выходит? Не комиссию же по безопасности решили собрать. Не обсудить качество работы силовых структур.

Я даже знаю, что могут на таких комиссиях решить. Усилить мероприятия по укреплению межнациональной дружбы и осудить проявления национализма. Фестиваль какой-нибудь провести. С цыганочной на выходе.

Думаю, что можно даже устроить массовый показ жителям города фильма "Возвращение Будулая". Хотя нет. Там же цыган Будулай с цыганской же мафией борется, и в конце последней серии сам избивает бандитов. Все советские пацаны смотрели фильм только ради этого эпизода.

Экстремист какой-то этот Будулай из кино. Цыганский барон такое осуждает. И в свете событий, кстати, возникает вопрос: цыганский барон это кто, это что, это что за субъект права?

Совершенно правильно Александр Картавых задает вопрос, с какого рожна любитель ролевых игр, именующий себя бароном, делает что хочет. В какой момент полиция и власть в Коркине забыли, что они власть и где потеряли свою монополию на насилие, данную государством?

Может хватит уже государству эти ролевые игры поддерживать? А то тут барон, тут глава диаспоры, тут ещё не пойми кто.

А государство где?

https://t.me/MedvedevVesti/19017

Вадим Трухачев продолжает поднятую тему:

А теперь проведу очень нехорошую параллель для власти. Многое в национальном вопросе начинает напоминать времена Горбачёва.

Волнения в Коркино и убийство профессора киргизом в Москве стали тому лишним подтверждением.

Михаил Сергеевич очень любил заниматься большой мировой геополитикой. А тем временем в стране один за другим возникали очаги межнационального напряжения. И Кремль поначалу или молчал, или пускал дело на самотёк. Или, в лучшем случае, принимал полумеры.

А потом началось неумелое использование силы, которое только ухудшило положение. Это называлось "поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились". На указы президента и принимаемые в центре законы все просто плевали.

Сейчас очагом межнационального напряжения может стать любой более-менее крупный населённый пункт. И в этом плане картина даже хуже, чем при Горбачёве. При нём опг-диаспоры только зарождались.

При этом Горбачёв тоже постоянно твердил про "дружбу народов". И ничего не смог сделать, когда практика кардинально разошлась с его отвлечённой от жизни теорией.

Как закончилась игра в геополитику при пылающих от межнационального напряжения тылах - напоминать излишне. Этого сценария избежать ещё можно, но для этого надо посмотреть внутрь страны, и меньше размышлять про "глобальный миропорядок".

https://t.me/vadimvts1/8330

Интересную мысль подкинул Дмитрий Стешин на своем канале:

Третий день читаю посты-заплачки на тему "как нам обустроить жизнь с цыганами"? И вот что я заметил. Все обсуждения приходят к двум решениям.

Первое, в духе бесноватого фюрера, что абсолютно не годится,а второй вариант - оставить все как есть и затерпеть богатые национальные особенности кочевого народа.

На самом деле ничего придумывать не нужно. А нужно начать с биометрии всей этой социально-этнической группы и сверке документов. Это устранит главную проблему - неуловимость и чувство безнаказанности. Потом нужно разобраться с пенсиями и пособиями, там можно найти целый пласт афер и любить за это нещадно, согласно УК. Лишать материнских прав, спрашивать за непосещение школы, возбуждать дела по педофилии, потому что свадьба в 14 лет и роды в 15 - это педофилия. Потом проверить все домохозяйства на соответствие градостроительным нормам - отступы от красных линий, плотность застройки, регистрацию домов, законность подключений к сетям - и опять любить за это, любить и сносить. Проверить законность получения российского гражданства цыганами из Средней Азии, у них фамилии заканчиваются на -оглы. Я бы еще создал некоммерческий благотворительный фонд "Билет в Румынию", но это этап третий. Спаси Господь, создавать под это дело программы и комитеты.

Поручите Бастрыкину, его спецы лучше знают, как декриминализировать их подопечный контингент. Все через закрытые указы и ведомственные решения, чтобы ни одна правозащитная б...дь не гавкнула. Называется это "режим нулевой толерантности" или, как в армии: "Жизнь по Уставу".

ПыСы

Тут из зала спрашивают "Почему в Чечне нет цыган?". Очень интересный вопрос, учитывая то, что до 2018 года они были. Думаю, Рамзан Ахматович не откажет в совете федеральному центру.

https://t.me/DmitriySteshin/11977

Александр Картавых:

Ну да, всё на самом деле просто и логично. В делах государственных должен быть порядок, а система учета и контроля должна расространяться на всех. Не должно быть такого, что вот тут у нас город XXI века, а вот рядом какоето баронство века XIII. И, более того, город платит баронству ДАНЬ. Деньгами, социальными благами, возможностью воровать и иногда кого-то убивать.

Россия, двадцать первый век. Наведите порядок. Общество скажет спасибо. А на верещание любителей красивых древних обычаев можно смело забить болт. Их исчезающе малое количество и их мнение никого не интересует.

https://t.me/AlexCarrier/9065

Русские Грамоты в большом скепсисе:

Прекрасно. Более того, побуквенная реализация данной концепции позволит привести к общероссийским правовым стандартам и отдельные регионы, которые хотят жить (и невозбранно живут) не по этим стандартам, а по средневековым понятиям. И финансовых афер, в том числе с пенсиями, пособиями и льготами, в этом случае можно будет накопать примерно так в триста миллиардов раз больше, чем в случае с цыганами.

Будет этим кто-то заниматься? А если нет, то почему? Ответы на данные вопросы общеизвестны. И это в том числе причина того, что и цыган особо трогать не будут. Тупиковую, вредоносную, чреватую всяким нехорошим национальную политику нельзя изменить только тут, тут и ещё вон там. А вот здесь - ни в коем случае не трогать.

Это так не работает. И цыгане в этом смысле - не самая большая проблема.

https://t.me/russkiegramoty/51078

Намедни губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по ситуации в городе Коркино. На совещании, прошедшем после похорон убитой русской таксистки, губернатор дал поручение «социализировать цыган».

В октябре 1926 года вышло интересное постановление ВЦИК и СНК СССР «О мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому оседлому образу жизни».

Советская власть признавала цыган «угнетенными жертвами царского режима» и решила приучить их к социализму.

Два года спустя, дополнительно к этому документу Москва издала другой всесоюзный указ под говорящим названием «О наделении землей цыган, переходящих к трудовому оседлому образу жизни». Нормативный акт подразумевал добровольное приобщение цыган к колхозному и артельному труду.

Вскоре стали возникать цыганские колхозы. Но почти сразу советские власти столкнулись с проблемой. Цыгане придумали, как сейчас говорят, схематоз. Они заявляли о создании колхоза, получали материальную помощь и отправлялись в соседний район. За новой материальной помощью.

Более того, если кому-то из цыган что-то не нравилось, колхоз мог в одно мгновение сняться и уйти кочевать. В итоге «осело» всего не более 5% цыган. Но и с осевшими «неуловимыми мстителями» тут же возникли проблемы.

Местные власти повсеместно отмечали низкий уровень трудовой дисциплины: на работу собираются очень поздно, бросают ее, когда захотят, многие не выходят на работу вовсе.

Известен случай, когда в артеле «Лолы чергэн» (Талицкий сельсовет, Липецкая область), состоявшей из 50 цыган, для колхозных работ нанимались местные жители. Сами же цыгане на полях не трудились, а выращенный урожай, вместо сдачи в пользу государства, делили поровну между своими. Часто об этом становилось известно вышестоящему партийному руководству, однако оно никаких действий не предпринимало.

Надо сказать, что помимо аграрной деятельности цыгане заодно не имели склонности к управленческой, учетной и финансовой работе, что пришлось признать даже коммунистам. Другими словами, были в плане труда абсолютно бесполезными.

Уже в апреле 1936 года советские власти пытались получить хоть сколько-то внятные сведения о количестве кочующих, а также живущих оседло, но не трудоустроенных цыган, но не смогли. Никто просто не знал, сколько цыган живет в Советском Союзе и чем они занимаются.

Показательно, что массовые репрессии в СССР, в отличие от многих других народов, практически не затронули цыган. Советские власти в основном пытались бороться с цыганским бродяжничеством и криминалом, но без особого успеха.

История же с цыганскими колхозами потерпела полный крах, а сама проблема была отложена начавшейся войной. Но никуда не исчезла. Цыгане по-прежнему кочевали как по кайфу и отказывались официально работать.

В 1956 году вышло новое постановление «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». Так в нашей стране впервые стали возникать известные и по сей день «цыганские поселки», которые быстро преврашались в «цыганские гетто».

К началу 1958 года, как следует из докладной записки министра внутренних дел СССР Николая Дудорова в адрес правительства и ЦК КПСС, в стране удалось зарегистрировать около 70 тысяч цыган, большая часть которых позже обрела постоянный адрес.

Но это лишь формально. На деле цыгане покидали свои поселки и уходили в неизвестном направлении «на вахту». В чем заключалась эта вахтовая работа, догадаться несложно. Как правило, речь шла о банальном криминале.

Интересно, что схожие процессы происходили в социалистических Болгарии и Румынии. Впоследствии Николае Чаушеску также пытался приучить цыган к оседлому образу жизни и труду, предоставляя им землю и социальное жилье. Но и всесильный румынский диктатор потерпел в своих начинаниях полный крах.

Однако у редакции «Обыкновенного царизма» нет никаких сомнений в том, что губернатор Текслер с легкостью справится с задачей, которая оказалось не под силу ни Сталину, ни Хрущеву, ни Чаушеску.

Он их обязательно "социализирует"

https://t.me/ordinaryczarizm/4176

В Челябинской области силовики прислушались к главе уральской цыганской общины и решили "получше узнать" этот славный народ. Теперь люди в погонах денно и нощно ходят к местным рамалам в гости, изучают источники их доходов и виды деятельности, и просто беседуют за жизнь.

Такой фестиваль цыганской культуры нам нравится.

https://t.me/rustroyka1945/18641