Умер историк Сергей Стрыгин. Польская шизофрения - Россия не имеет отношения к трагедии в Катыни

Напомним, споры о «Катынском деле», в том числе и о «медновском вопросе», длятся не один год. Согласно «официальной» версии, на территории мемориального комплекса, созданного в 1996 году в трёх километрах от села Медное, захоронены польские офицеры. Считается, что они были расстреляны НКВД в Калинине. «Тела убитых вывозили на территорию близ с. Медное, где уже с 1937 г. покоились останки советских репрессированных граждан», – говорится на страницах Википедии. И именно «официальная» версия в последнее время находит всё больше опровержений. В частности, они представлены в книге Гровера Ферра «Катынский расстрел. Опровержение "официальной" версии», которую весной в Твери презентовал Анатолий Вассерман. Немаловажно, что монография, о которой идёт речь, была написана американским учёным и впервые издана во Франции. В книге также приводятся мнения других зарубежных экспертов. Например, польского историка Ромуальда Свентека: его исследования подтверждают, что расстрел поляков в Катыни совершён гитлеровцами.

И умер Сергей Стрыгин так же, как и жил. После операции ему нельзя было двигаться, но соседу по палате стало плохо, он вскочил, чтобы немедленно оказать помощь, и сердце не выдержало.

Вместе с известным исследователем, автором «Столетия» Владиславом Шведом написал книгу «Тайны Катыни». Сергей Стрыгин также известен тем, что на свои личные, очень скромные средства основал и вёл сайт «Правда о Катыни» katyn.ru .

Сергей Эмильевич Стрыгин – выпускник МАИ, бескорыстный подвижник, историк и автор проекта «Правда о Катыни», один из инициаторов и участников судебных процессов в судах Москвы, выступавший против приверженцев «официальной» версии событий в Катыни. В рамках проекта, расследуя знаменитое «Катынское дело», частью которого является мемориальный комплекс «Медное» под Тверью, Сергей Эмильевич доказывал, что польских офицеров расстреливали не сотрудники НКВД, а гитлеровцы в 1941 году.

Историк и автор проекта «Правда о Катыни» Сергей Стрыгин скоропостижно скончался 31 августа на 57-м году жизни от инфаркта. Об этом сообщили его друзья на странице в социальной сети Facebook.

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Комментарии

Владислав Швед 04.09.2017 22:45

Смерть Сергея Стрыгина, моего друга, коллеги и единомышленника, это большая потеря для тех россиян,которые противостоят фальсификации истории нашей страны.

В Сергее меня поражало его умение не только находить слабые места фальсификаций, но и привлекать к их развенчиванию исторический научный аппарат. Некоторым остепененным "катыноведам" его аргументация была, как осиновый кол для вурдалаков.

Особой чертой его характера была бескорыстность. Он щедро делился своими наработками и находками с коллегами.

Даже умер он, стремясь помочь ближнему. В этом был весь Сергей. Ведь не случайно говорится: «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Без сомнения душа Сергея воплотилась в его сайте "Правда о Катыни". Материалы этого сайта могут и должны питать патриотов России, защищающих её историческое прошлое. Задача оставшихся продолжить дело Сергея и не дать ему заглохнуть.

Жаль, очень жаль, что безвременно уходят такие люди, как Сергей Стрыгин. Пусть земля будет ему пухом, а мы не забудем его.

владимир 04.09.2017 22:22

Дорогие друзья! Поднимем чарку за Человека! Соболезную родным и близким! Очень трудно пробиться росткам разума! Друзья, в память о Человеке (которого я не знал), продолжите его дело! Правда этого стоит! Боже! Как рано...

Лесник 04.09.2017 19:52

Сергей Емильич доказал, но власть если и услышала, то промолчала.

Когда ложь считается политкорректностью - долгой жизни нет такому госустройству.

Светлая память и Царствие небесное рабу Божию Сергею.

Константин2 04.09.2017 18:23

Виктор Ильюхин, который занимался этой темой тоже скоропостижно скончался и тоже от инфаркта. Совпадение?

http://www.stoletie.ru/lenta/umer_istorik_sergej_strygin_493...



2. Польская шизофрения: Россия не имеет отношения к трагедии в Катыни [Русский ответ] Сергей Стрыгин (+)

3. "Правда о Катыни": Сергей Стрыгин - явка с повинной

МОСКВА. 6 декабря 2012 г.



Редакции "Правды о Катыни" стало известно, что Уполномоченным РФ при Европейском Суде по правам человека Г. О. Матюшкиным была получена пораженческая политическая установка на то, чтобы любой ценой - вплоть до попрания исторической правды и предательства национальных интересов Российской Федерации - избежать принятия Большой Палатой ЕСПЧ судебного решения, обязывающего руководство России возобновить расследование российской Главной военной прокуратурой "катынского" уголовного дела №159 .

Редакции также стало известно, что Председатель ЕСПЧ Дин Шпильман ответил отказом на ходатайство внука Сталина Е. Я. Джугашвили о вступлении в качестве третьей стороны в дело "Яновец и другие против России". При таких обстоятельствах на заседании Большой Палаты ЕСПЧ по этому делу 13 февраля 2013 г. СССР неизбежно будет признан виновным в Катынском расстреле. То есть, вопреки исторической правде, Советский Союз в идеологическом отношении будет поставлен в один ряд с гитлеровской Германией, Советскую власть политически приравняют к преступному нацистскому режиму, а на правопродолжателя СССР - Российскую Федерацию - возложат правовую ответственность за тягчайшее военное преступление, совершенное немецкими войсками.

С горечью приходится констатировать, что российские правоохранительные органы и спецслужбы не только не пресекают антироссийскую деятельность фальсификаторов истории, а, наоборот, прикрывают преступные действия высокопоставленных государственных изменников и всячески препятствуют участникам "Правды о Катыни" в независимом расследовании истинных обстоятельств катынских событий. В сложившейся ситуации, исчерпав все обычные способы противодействия наглой фальсификации Катынского дела и циничного предательства национальных интересов российского народа, участники международного Интернет-проекта "Правда о Катыни" решили прибегнуть к экстраординарным мерам политической борьбы с фальсификаторами истории и пособниками нацистских военных преступников. Сегодня, 6 декабря 2012 г., координатор проекта Сергей Стрыгин устроил журналистскую провокацию и обратился в Федеральную службу безопасности России с "Заявлением о явке с повинной:"



В Федеральную службу безопасности России

от гражданина Стрыгина С. Э.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЯВКЕ С ПОВИННОЙ

(в порядке статьи 142 Уголовно-процессуального кодекса РФ)

23 октября 2012 г. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла Федеральный закон № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», проект которого был внесён по инициативе представителей политической партии «Единая Россия» (далее – «пЕдиРосы»).

Данным Федеральным законом Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 283.1 «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну», вступившей в действие 14 ноября 2012 г.

Я, Стрыгин С. Э., уже 18 лет занимаюсь изучением истинных обстоятельств так называемого «Катынского дела».

По роду указанной исследовательской деятельности мной различными способами (в том числе, и незаконными) было получено множество сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации (часть 1 статьи 283.1 УК РФ).

В нескольких случаях сведения об истинных обстоятельств Катынского дела были получены мной в составе группы лиц (пункт “а” части 2 статьи 283.1 УК РФ). Несколько раз – с использованием технических средств, предназначенных для негласного получения информации (цифрового фотоаппарата и сканера) (пункт “г” части 2 статьи 283.1 УК РФ). Во всех случаях получение сведений было сопряжено с их последующим распространением (пункт “д” части 2 статьи 283.1 УК РФ).

Причем, получение и распространение сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, неоднократно проводилось мной при отягчающих обстоятельствах, поскольку:

- привело к наступлению тяжких последствий – серьезной дезорганизации работы Государственной Думы ФС РФ, вызванной необходимостью срочного принятия педиросами и их политическими союзниками лживого Заявления «О Катынской трагедии и её жертвах» от 26 ноября 2010 г. (пункт “б” части 1 статьи 63 УК РФ и пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. №1);

- привело к наступлению тяжких последствий – смерти, как минимум, одного человека, а именно – убийству неустановленными лицами депутата Государственной Думы В. И. Илюхина (пункт “б” части 1 статьи 63 УК РФ и пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. №1)

- совершалось в составе группы лиц по предварительному сговору. В частности, совместно с участниками «круглого стола» по теме «Катынская трагедия: правовые и политические аспекты», проведённого 19 апреля 2010 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, и совместно с участниками пресс-конференций в редакции «АиФ» 28 апреля и 8 декабря 2010 г. (пункт “в” части 1 статьи 63 УК РФ)

- совершалось при моей особо активной роли в совершении данного преступления (пункт “г” части 1 статьи 63 УК РФ);

- совершалось с привлечением лиц, находившихся в состоянии опьянения – так как я неоднократно передавал находящимся в подобном состоянии лицам сведения об истинных обстоятельствах Катынского дела во время фуршетов, устраиваемых после окончания официальных мероприятий, в процессе сопровождающихся употреблением алкогольных напитков собраний, периодически проводящихся в помещении редакции закрытой за экстремизм газеты «Дуэль», а также в ходе дружеских застолий, регулярно возникающих по самым разнообразным поводам у меня на квартире после прихода туда гостей (пункт “д” части 1 статьи 63 УК РФ);

- совершалось по мотивам политической вражды и идеологической ненависти к социальным группам: «враги народа», «недобитые пособники нацистских военных преступников», «педиросы», «проституирующие псевдоисторики, находящиеся на польском содержании», «антироссийские мерзавцы из общества “Мемориал”», «трусливые предатели из ФСБ, ФСО, МВД и прокуратуры» и аналогичным с ними по своим морально-нравственным качествам социальным группам (пункт “е” части 1 статьи 63 УК РФ);

- совершалось в отношении ряда лиц в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности – в частности, в отношении начальника УРАФ ФСБ РФ генерал-лейтенанта В. С. Христофорова (пункт “ж” части 1 статьи 63 УК РФ);

- совершалось в условиях стихийного бедствия, в частности, во время сильнейшего снегопада в Москве 28-29 ноября 2012 г. и «ледяного дождя» 30 ноября 2012 г., а также ранее – во время сильнейших ураганов в Москве 13 июля 2012 г.; 20 июня и 28 июля 2011 г.; 7 июня, 13 июня и 20 июля 2010 г. (пункт “л” части 1 статьи 63 УК РФ);

- совершалось с использованием доверия, оказанного мне в силу моего служебного положения, а именно – служебного положения координатора международного Интернет-проекта «Правда о Катыни» (пункт “м” части 1 статьи 63 УК РФ);

- совершалось с использованием документов представителя власти – удостоверения помощника депутата Государственной Думы ФС РФ А. Н. Савельева и официальных писем депутатов Государственной Думы ФС РФ В. И. Илюхина и С. П. Обухова (пункт “н” части 1 статьи 63 УК РФ).

В частности, лично мной были получены и распространены следующие сведения об истинных обстоятельствах Катынского дела, составляющие государственную тайну Российской Федерации:

- о факте осуждении весной 1940 г. Особым совещанием при Народном комиссаре внутренних дел СССР в так называемом «особом порядке» к принудительным работам на сроки от 3 до 8 лет свыше 14.595 польских военнопленных, содержавшихся в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях НКВД СССР и об осуждении весной 1940 г. Особым совещанием при Народном комиссаре внутренних дел СССР по аналогичной правовой процедуре «особого порядка судопроизводства» к исправительно-трудовым работам на аналогичные сроки от 7.305 до 10-11.000 арестованных граждан бывшей Польши из так называемых «украинского» и «белорусского» катынских списков, содержавшихся до весны 1940 г. в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии;

- о факте направления в апреле-мае 1940 г. в Вяземский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР на принудительные работы около 8.200 осужденных в «особом порядке» военнопленных польских офицеров из Козельского и Старобельского лагерей, а также о факте направления в марте-сентябре 1940 г. в Вяземский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР на исправительно-трудовые работы нескольких тысяч осужденных граждан бывшей Польши из тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии, приравненных по степени своей социальной опасности к военнопленным офицерам бывшей польской армии;

- о факте направления в Кольский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР в апреле-мае 1940 г. на принудительные работы около 6.000 осужденных в «особом порядке» военнопленных польских полицейских из Осташковского лагеря, а также о направлении в этот лагерь на исправительно-трудовые работы нескольких тысяч приравненных к ним по степени своей социальной опасности осужденных граждан бывшей Польши из тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии;

- о факте этапирования в начале 1941 г. больших групп осужденных польских военнопленных и осужденных граждан бывшей Польши из Кольского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР на Маткожненское строительство (Карело-Финская ССР) и на так называемое «Строительство НКВД №106» (строительство полевого аэродрома «Поной» в Мурманской области);

- о факте подготовки в первой половине 1941 г. осужденными польскими полицейскими крупномасштабного вооруженного восстания в Маткожненском исправительно-трудовом лагере НКВД СССР с центром восстания на лагерном пункте «Сосновец»;

- о применении к содержавшимся в Вяземском исправительно-трудовом лагере НКВД СССР осужденным офицерам бывшей польской армии и приравненным к ним по степени своей социальной опасности осужденным гражданам бывшей Польши амнистии, объявленной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1941 г. После объявления им данной амнистии указанные польские контингенты Вяземлага были освобождены из-под стражи и расконвоированы. В связи с этим они не подлежали принудительной эвакуации в советский тыл бойцами отдельных конвойных батальонов № 135 и № 136 конвойных войск НКВД СССР в порядке «Устава службы конвойных войск НКВД (УСКВ-39)». Подавляющее большинство амнистированных польских заключенных Вяземского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР отказались эвакуироваться из лагерных отделений и лагерных пунктов Вяземлага в советский тыл в добровольном порядке, в результате чего они были оставлены советскими сотрудниками лагерной администрации и оказались на территории Смоленской области, временно оккупированной немецкими войсками;

- о предложении дать присягу нацистской Германии и поступить на службу в германскую армию, которое было сделано со стороны немецких оккупационных властей польским офицерам, захваченным передовыми немецкими частями в июле 1941 года западнее Смоленска на лагерных пунктах Вяземлага. К чести большинства польских офицеров следует отметить, что 90% из них отказались переприсягать на верность другому государству, после чего были расстреляны немецкими военнослужащими из 286-й охранной дивизии и 537-го отделения тайной полевой полиции Geheime Feldpolizei в урочище Козьи Горы и ещё, как минимум, в пяти других местах Смоленского и Краснинского районов Смоленской области;

- о том, что в Катынском лесу осенью 1941 г. вместе с польскими офицерами, солдатами и гражданскими лицами, интернированными немецкими оккупационными властями на лагпунктах Вяземлага в июле 1941 г., были также расстреляны несколько сотен военнопленных польских офицеров, признанных немецкими властями «политически неблагонадежными» и по этой причине перевезенных под Смоленск из немецких офлагов, расположенных в Западной Европе;

- о том, что в Катынском лесу в 1941-42 гг. были также расстреляны несколько тысяч польских евреев, мобилизованных на территории польского Генерал-губернаторства в так называемые "юденбатальоны" организации Тодта;

- о том, что те 10% польских офицеров из Вяземлага, которые в августе 1941 г. согласились присягнуть на верность Германии, немцы осенью 1941 г. не расстреляли, а перевезли из-под Смоленска в свои лагеря, расположенные на территории Западной Европы. В частности, из четырех польских офицеров по фамилии «Жултовский» («Żółtowski»), содержавшихся в 1940-41 гг. в Вяземлаге и в июле 1941 г. попавших в немецкий плен, были расстреляны трое – Жултовский Марцель Адамович, 1900 г. р., Жултовский Степан Станиславович, 1902 г. р. и Жултовский Владислав Леонович, 1910 г. р. Четвертый – Жултовский Роман Эмильевич, 1884 г. р., – был вывезен немцами в Маутхаузен, где связался с польским подпольем и занимался сбором секретной информации на территории Германии. После освобождения из Маутхаузена служил в Италии в польской «армии Андерса»;

- о побеге осенью 1941 г. непосредственно с места массовых немецких расстрелов в Козьих горах, как минимум, двух интернированных немецкими властями на лагпунктах Вяземлага польских военнослужащих: Горбика Антона Яновича, 1913 г. р. (содержавшегося в 1939-40 гг. в Козельском лагере для военнопленных УПВ НКВД СССР, а с мая 1940 г. по 12 июля 1941 г. – в Вяземском исправительно-трудовом лагере ГУЛЖДС НКВД СССР) и Пыха Вацлава Яновича, 1906 г. р. (содержавшегося в 1939-41 гг. в Львовском лагере для военнопленных УПВ НКВД СССР, а в июле 1941 г. - непродолжительное время находившегося в Старобельском лагере УПВ НКВД СССР). Антон Горбик в 1942-44 гг. командовал национальным польским партизанским отрядом, дислоцировавшимся в Ровенской области и входившим в состав партизанского объединения под командованием Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. После освобождения Ровенской области частями РККА Антон Горбик был интернирован советскими властями и в 1944-45 гг. проходил проверку в проверочно-фильтрационном лагере НКВД СССР №41. Вацлав Пых с осени 1941 г. до окончания войны служил в польской «армии Андерса»;

- о неприменении к осужденным польским полицейским и приравненным к ним по степени своей социальной опасности гражданам бывшей Польши, амнистии, объявленной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1941 г.;

- о принудительной эвакуации в начале июля 1941 г. польских контингентов из Маткожненского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР в город Архангельск и последующем этапировании летом-осенью 1941 г. «антисоветски ныне настроенных» осужденных граждан бывшей Польши через пересыльный пункт Кулойлага в Югорский, Заполярный и Северо-Печорский исправительно-трудовые лагеря НКВД СССР;

- о признании осужденных польских полицейских и других польских граждан, причастных к попытке вооруженного восстания в Маткожненском исправительно-трудовом лагере НКВД СССР «антисоветски ныне настроенными» и неприменении в связи с этим к ним амнистии, объявленной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 г. (Правоприменительная практика проведения амнистии от 12.08.1941 разъяснена в совершенно секретных директивах НКВД СССР №№ 429, 430, 431 от 19 августа 1941 г. Директива № 429 разъясняет конкретный порядок освобождения из лагерей НКВД военнопленных солдат и офицеров бывшей польской армии и, в частности, содержала нормы о запрете освобождения из-под стражи польских военнопленных немецкой национальности. Директива № 430 определяет порядок освобождения польских граждан из тюрем, исправительно-трудовых лагерей, спецпоселков, мест ссылки и высылки. Согласно данной директивы не подлежали освобождению из лагерей и тюрем польские граждане, осужденные или находящиеся под следствием за шпионаж в пользу Германии, а также польские граждане, «антисоветски ныне настроенные», и украинцы – члены ОУН);

- о повышенной смертности заключенных группы «П» («поляки») Югорского исправительно-трудового лагеря в октябре, ноябре и декабре 1941 года. Всего при среднесписочной численности заключенных 5.119 чел., за период с сентября 1941 г. по март 1942 г., по данным санитарного отделения Югорлага, убыль контингента заключённых составила 626 чел., из них в группе «П» - 499 чел.

- о массовой гибели осужденных граждан Польши из числа «антисоветски ныне настроенных» польских полицейских и приравненных к ним по степени своей социальной опасности польских граждан в 2 км севернее острова Матвеев (Баренцево море) в результате атаки 17 августа 1942 г. немецкой подводной лодки U-209 под командованием капитан-лейтенанта Генриха Бродда на караван советских судов, перевозивших 247 заключенных Югорского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР из порта Хабарово в порт Нарьян-Мар (в результате этой атаки погибли 245 заключенных из 247 находившихся на борту несамоходной баржи «П-4» и все 17 сопровождавших их бойцов конвоя);

- о возобновлении немецкими оккупационными властями в Козьих Горах публичных эксгумаций массовых захоронений с телами расстрелянных польских военнослужащих после удаления из Козьих Гор 7 июня 1943 г. лишних свидетелей – членов Технической комиссии Польского Красного Креста. В частности – о посещении подобных раскопок официальной делегацией Франции во главе с Фернаном де Бриноном, последним премьер-министром Вишистской Франции, во время инспекционного визита на Восточной фронт 11-13 июня 1943 г;

- о факте проведения в 1947 г. сотрудниками особого отделения Красногорского оперативно-пересыльного лагеря для военнопленных № 27 (начальник отделения – полковник Нефедов) следственных действий в отношении одного из содержавшихся в этом лагере военнопленных немецких офицеров, принимавшего осенью 1941 г. личное участие в массовых расстрелах военнопленных и интернированных польских граждан в Катыни;

- о крупномасштабном расследовании истинных обстоятельств Катынского дела, проведенном в 1952-53 гг. межведомственной Координационной комиссией по катынскому вопросу, созданной при Министерстве иностранных дел СССР. В ходе работы этой комиссии было проведены различные следственные действия, задокументированы сотни свидетельских показаний и собраны иные материалы, дополняющие выводы «комиссии Бурденко» 1944 г. и неопровержимо доказывающие виновность немецких властей в Катынском преступлении. Архивные материалы этой комиссии в настоящее время находятся на секретном хранении и недоступны общественности;

- о факте информирования помощником начальника Генерального штаба ВС генерал-майором В. А. Золотаревым Президента России Б. Н. Ельцина об истинных обстоятельствах Катынского дела накануне официального визита в Москву президента Польши Леха Валенсы 21-23 мая 1992 г. В результате осознания Б. Н. Ельциным факта подложности переданных ему М. С. Горбачевым 24 декабря 1991 г. документов «закрытого пакета №1» по «проблеме Катыни», обнародование и торжественное вручение польской стороне заверенных ксерокопий подложных «катынских» документов, первоначально запланированное на 21-23 мая 1992 г., было отложено на неопределенный срок;

- о факте обнаружения 31 марта 2000 г. в Козьих Горах при проведении земляных работ рядом с силовой подстанцией водозаборного узла в 120-150 м от берега Днепра неизвестного ранее «польского» захоронения, из которого в тот день были извлечены останки 9 человек в польском военном обмундировании, фурнитура и документы польского образца. По оценкам смоленских поисковиков, привлеченных в качестве экспертов, в данной могиле находятся останки от 300 до 1000 человек, причем, могила не вскрывалась ни немцами в 1943 г., ни комиссией Бурденко в 1944 году. 12 апреля 2000 года и. о. Президента России В.В. Путин проинформировал по телефону президента Польши А. Квасьневского об обнаружении в Катыни нового "польского" захоронения и сообщил, что в знак доброй воли исследование и эксгумация этой могилы будут проводиться совместно с польскими представителями. 13 апреля 2000 г. супруга президента Польши госпожа Иоланта Квасьневская возложила на обнаруженную 31 марта "польскую" могилу цветы. Однако никаких действий по исследованию не последовало. Более того, в дальнейшем поверх обнаруженного захоронения был насыпан слой грунта толщиной 2,5 метра, а первичные материалы (объяснения свидетелей, план местности с отметкой о месте обнаружения останков) были уничтожены. Вопреки требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ, не было возбуждено и уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков с признаками насильственной смерти;

- о факте нанесения неустановленными лицами в период с 6 февраля 2008 по 12 октября 2009 г. на оборотную сторону одного из документов «закрытого пакета №1» по «проблеме Катыни» (а именно – рукописного проекта Постановления ЦК КПСС от 1959 г., находящегося на государственном хранении в РГАСПИ) оттисков двух регистрационных штампов и рукописной пометы «По распоряжению т. Малина В.Н.» с датой 16.III.1965 г., выполненной почерком скончавшейся за много лет до этого бывшей сотрудницы Общего отдела ЦК КПСС Татьяны Константиновны Силиной и заверенной её подписью. По информации, полученной от директора Российского государственного архива социально-политической истории О. В. Наумова, все документы «закрытого пакета №1» по «проблеме Катыни», включая проект Постановления Президиума ЦК КПСС от 1959 г., весь период времени с 6 февраля 2008 г. по 12 октября 2009 г. постоянно хранились в служебном сейфе директора РГАСПИ, единственный комплект ключей от которого есть только у директора архива, и никому ни разу не выдавались. По странному совпадению, директор РГАСПИ О. В. Наумов вскоре после нанесения на указанный архивный документ фальшивых оттисков штампов и поддельной рукописной пометы пошел на повышение и занял пост заместителя руководителя Федерального архивного агентства России;

- о факте информирования об истинных обстоятельствах Катынского дела в начале марта 2009 г. тогдашнего Президента РФ Д. А. Медведева известным российским военным архивистом генерал-майором Константином Голумбовским;

- об издании в конце августа и в конце декабря 2009 года Президентом РФ Д. А. Медведевым двух секретных Распоряжений, в приложениях к которым содержалась информация, ставящая под сомнение официальную российскую версию о виновности СССР в Катынском расстреле;

- об оказании противоправного психологического воздействия на депутата Государственной Думы ФС РФ С. П. Обухова, в результате которого он вынужден был негласно отдать неустановленному лицу хранившийся в его служебном сейфе оригинал черновика подложного «письма Берии № 794/Б от марта 1940 г.», который 25 мая 2010 г. исполнитель фальсификации лично передал убитому позднее депутату Государственной Думы ФС РФ В. И. Илюхину;

- об оказании противоправного психологического воздействия на Федерального судью Тверского районного суда гор. Москвы Федосову Т. А., в результате которого она вынуждена была вынести неправосудное решение по иску внука Сталина Е. Я. Джугашвили к Государственной Думе ФС РФ о признании лживого Заявления «О Катынской трагедии и ее жертвах» не соответствующим действительности, порочащим честь и достоинство И. В. Сталина. Однако, будучи порядочным человеком и патриотом России, судья Федосова, хотя формально и подчинилась противоправным требованиям, отклонив исковые требования Е. Я. Джугашвили, но в мотивировочной части своего решения от 14 февраля 2012 г. признала дату Катынского расстрела «сентябрь 1941 г.» так называемым «общеизвестным обстоятельством, не нуждающимся в доказывании» – т. е. фактически установила судебным путём, что поляков в Катыни расстреляли немцы осенью 1941 г., а не сотрудники НКВД весной 1940 г. Кроме того, госпожа Федосова очень элегантно и с тонким юридическим юмором признала информацию, содержащуюся в Заявлении Госдумы от 26.11.2012 не «фактами» или «сведениями», а всего лишь «оценочным суждением»; а само Заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», принятое Постановлением Государственной Думы №4504-5ГД от 26 ноября 2010 г. – не официальным документом органа государственной власти, а «частным мнением» группы депутатов-педиросов;

- о получении Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека Г. О. Матюшкиным и сотрудниками его аппарата пораженческой политической установки – постараться любой ценой избежать возобновления расследования «катынского» уголовного дела Главной военной прокуратуры № 159 по результатам запланированного на 13 февраля 2013 г. рассмотрения дела «Яновец и другие против России» в Большой Палате Европейского суда по правам человека – даже путем попрания исторической правды и предательства национальных интересов Российской Федерации.

Кроме того, поскольку я являюсь гражданином СССР (т. е. гражданином иного, чем РФ, государства), моя исследовательская деятельность по выяснению истинных обстоятельств Катынского дела все прошедшие 18 лет имела признаки шпионажа в пользу Союза Советских Социалистических Республик, Республики Польша, Республики Грузия и некоторых других стран (статья 276 УК РФ).

В частности, сведения об истинных обстоятельствах Катынского дела неоднократно передавались мной при личных встречах гражданину СССР Журе Леониду Николаевичу (человеку и пароходу, выдающемуся историкописателю современности), гражданину Республики Грузия Джугашвили Якову Евгеньевичу (талантливому художнику-авангардисту, правнуку И. В. Сталина) и гражданину Республики Польша Мальчыку Ежи (Jerzy Malczyk) (прекрасному журналисту и порядочному человеку, корреспонденту Польского агентства печати в Москве).

В 1984 году я, Стрыгин С. Э., будучи в здравом уме и трезвой памяти, принял «Военную присягу СССР» и поклялся для достижения полной победы над врагами до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

Во исполнение вышеуказанной присяги я, Стрыгин С. Э., вместе с группой граждан СССР, до сих пор ещё не потерявших честь и достоинство советских людей, пытаюсь по мере сил противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам Российской Федерации. В настоящее время я вместе с лидером запрещенной Армии Воли Народа Мухиным Ю. И. (подвергающемуся уголовному преследованию за свою патриотическую деятельность), бывшим вторым секретарем ЦК Компартии Литвы Шведом В. Н. (обвиняемым за защиту Советской власти в Литовской ССР по 11 (одиннадцати) статьям Уголовного кодекса Республики Литва и находящимся за это в международном розыске Интерпола), а также вместе с другими патриотами нашей Родины занимаюсь подготовкой юридических документов по делу Европейского суда по правам человека в Страсбурге «Яновец и других против России» в целях противодействия попыткам фальсификации истории, направленным против интересов Российской Федерации.

Обоснованно опасаясь расправы со мной за мою деятельность по изучению истинных обстоятельств Катынского дела, оказанию противодействия попыткам его фальсификации и защите национальных интересов Российской Федерации в деле ЕСПЧ «Яновец и другие против России» со стороны антирусской либеральной сволочи, прозападной агентуры в руководстве РФ, псевдопатриотов-клептократов гундяевского толка, криминальных политических элементов РФ и действующих по их преступным указаниям коррумпированных сотрудников российских правоохранительных органов, прошу Федеральную службу безопасности России:

1. Возбудить против меня уголовное дело по статьям 276 и 283.1 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж» и «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну») и заключить со мной в порядке главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ досудебное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее декриминализацию вышеуказанной деятельности путем оформления мне в соответствии с Законом «О государственной тайне» № 5485-1 от 21 июля 1993 г. доступа к сведениям, составляющим государственную тайну РФ;

2. В случае отсутствия в моих действиях составов преступлений, предусмотренных статьями 276 и 283.1 УК РФ – возбудить против лиц, уличенных по результатам независимого расследования истинных обстоятельств «Катынского дела» в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена» и обеспечить мою безопасность, как свидетеля, в соответствии с:

- Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О Государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

- Государственной программой «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

- Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2006 г. N 630 «Об утверждении мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства»;

- Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;

- Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 664 «Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты»;

- Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2007 г. N 134 «Об утверждении Правил защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

С. Э. Стрыгин





6 декабря 2012 г. Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден. Со статьей 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников ознакомлен, ее положения мне понятны.

С. Э. Стрыгин,

6 декабря 2012 г.





ВОЕННАЯ ПРИСЯГА СССР

Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.

Stryginhttp://cccp-revivel.blogspot.ru/2012/12/pravda-o-katyni-javk...

4. Неудобная правда Катыни

Далее по ссылкам:

http://colonelcassad.livejournal.com/3562335.html

http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43298592263/1.-Mednoe-i-Ka

5. Живой труп из Катыни

http://smoldigest.ru/blogi-i-forumy/3048-zhivoy-trup-iz-katy...