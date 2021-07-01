Привыкайте жить в сверхдержаве. Дорогие россияне

Итак, товарищи, я вернулся сегодня рано утром из своего вояжа в столицу нашей Родины. Впечатлений очень много, один товарищ сейчас даже напишет, что я [слово нехорошее] - потому что так и не смог к нему выбраться, но прости, друг - Москва оказалась сильно больше, чем я ожидал. Так что для неподготовленного разума 4 дня в "похорошевшей" было просто шикарно. Особенно, что смешно - когда возратившись домой я нашел Томск серым, из-за туч и дождя, и вместо московских 35 градусов жары получил в конце июня 11.



Да, да, капитан экипажа самолета сам хихикал, когда произносил: "Дамы и господа, мы снижаемся для посадки в Томске, местная погода отличная, температура 11 градусов!". С..ка.



Что же до Москвы - это будет не один ролик и не пост, правда, сразу анонс - чз пару недель я перееду полностью на Яндекс-Дзен, ибо ЖЖ мне не платит, а мне это надоело. Хотя, конечно, не факт, что заплатит и Дзен - но там больше шансов. Да и аудритория, как не крути, выше. Я очень, друзья, ценю всех вас но ЖЖ стал чем-то вроде ОК - все знают, но ... но вы поняли.



Крыша едет, я мало спал в самолете, по прилету тоже часа полтора, дальше - пытаюсь жить после Москвы, работать, существовать...



Очень понравилось. Если, правда, не путать туризм с эмиграцицей. Но - надо помнить, что это:



1) Самый крутой город России.



2) Столица нашей Родины. То есть дело даже не в деньгах - это ЦЕНТР всего.



3) Там также живут простые люди, а я ездил на в Новую Москву на Юго-Запад.



Мысли путаются, но - это вот Европа, класс А. В Берлине или Франции сейчас, уверен, такого нет. Хотя бы потому что: 1) в Москве нет крыс в метро, 2) отходя от Эйфелевой башни ты не попадаешь в гетто, 3) нет этой дурной политкорректности. Да я даже хеев не видел там, кроме тех, кто на самокате ездит поперек дороги. Кстати!



Если в Томск самокаты пришли этим летом, то в Мск все культурно - они даже сигналят. Видать, ествественный отбор уже особо буйных убрал.



Сидим, смотрим с женой видосики. Работать, правда, не хочу. Но, все будет.



Ребята, вот оно и случилось. Моя поездка в Москву это только подтвердила - мы живем в настоящей крутой стране и в настоящей сверхдержаве.



И Москва это не только, где типа живут охреневшие москвичи. Это БРЕНД, это ВИТРИНА РОССИИ, это показатель успешности страны - я устал, сегодня просто мысли в кучу.



Мудакам, которые хотят мне сейчас рассказать, что я должен показывать всякое говно и делать из этого презентацию нашей страны - много вопросов. По списку.



1) В Саудовской Аравии казнят хеев - расскажите мне, что каждый араб имеет по Ролс-Ройсу.



2) Пока я ночью ходил после ресторана под шафе в Москве, в Париже опять бузили жилеты в желтом и там рядом в 200 метрах от башни - уникальные сортиры и крысы бегают.



3) В Нью-Йорке, где тоже небоскребы, негры бьют витрины при полном попустительстве полиции. Не говоря про вонючих бомжей, на которых всем насрать.



4) Неужели в США, Европе, Норвегии или СА и Катаре - нет гастеров или нищих? Не в цифрах их пособия, а в уровне их жизни - ибо не умирать от голода еще не повод думать, что ты в раю. Кстати, в России не умирают, как в Англии от отсутствия отопления. Нет, там не замерзают. Там экономят на отоплении и здравоохранении, простужаются и идут навстречу Джону Маккейну.



Скоро, сейчас кое-что докуплю - я начну вести новый формат для УспехТВ - и это будет бить по мозгам мудакам и нытикам. Я не буду вас жалеть, я буду стебать дебилов. Кстати, снова!



В Москве работает уйма молодежи - в кафе, ресторанах, на смотровой в Москва-сити, в лифте на эту смотровую. Вот вам - экономика услуг. И не надо мне ля-ля, что это лишь ТАМА - и в Томске есть. Сегодня в России не зазорно работать в сфере общепита или в барбершопе. Я бы даже сказал хуже - сегодня в России не зазорно быть и ноющим мудаком. Но это обычно про 30+ великовозрастных дебилов, которые ничего не умеют, не хотят, завистливые донельзя и постоянно скулят. Кстати, намек - вот так и будет выглядеть новый формат. Кондомам пора знать о себе страшную правду.



В общем, я вернулся, я, врать не буду, хочу обратно - но не жить, я еще многое не увидел. И да, честно, буду искать спонсоров.



Ибо меня ждут Владивосток и Казань, Камаз и крутые ГЭС - мы нихрена не знаем свою страну, не ценим и не понимаем.



Пора это менять.



p.s. Огромное спасибо моему другу Диме, кто: 1) вытащил меня в Москву из моей пещеры и 2) кому я еще отомщу за его шикарные подарки))) И это угроза!



Счастья вам.

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