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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8

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Продолжим...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Ленинград. 1968 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Москва, 9-я парковая, 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
1968 год. Мocква
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 81968. Пермь. Во дворе детского сада № 87
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Работники булочной выгружают свежие чуреки из хлебного фургона. Ленинакан, Армянская ССР, 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8В пионерском лагере, 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Воздушные шары, 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Царевский метеорит. Найден в 1968 году в селе Цареве в совхозе «Ленинский» при распашке полей.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Человек с собакой. Автор снимка - Игорь Гневашев. 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Пассажиры Московского метро, 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Москва. На перроне Ленинградского вокзала перед отправкой в пионерлагерь. 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Девочка на первомайской демонстрации. Львов. 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Первомайская демонстрация в Пскове, 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 81968 год, Москва, Лужники, строевой смотр подразделений ГАИ столичного гарнизона милиции.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Ажиотаж в школьном отделе Детского мира, 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Байкальский тракт, 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Аварский музыкально-драматический театр в Махачкале. Здание возведено в 1968 году,
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8За кулисами Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Фотография С. Петрухина. 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Подъем на фуникулере в Ялте. Крым, 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Ялта, 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Чайхана с самоварами в саду Сабира, Баку, 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Цветной строящийся город, 1968

Фото американского туриста, сотрудника Конгресса Тедди Роу.

1968:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Где-то в Средней АзииЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Киев, Крещатик, 1 мая 1968.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8ЛенинградЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8МоскваЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Рига
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Из меню столовой №2 УРСа Хабаровска на 26 - 29 августа 1968 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 81968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8В 1968 году «Красносельская» стала первой станцией московского метро на которой в качестве эксперимента были установлены разменные автоматы. Вероятнее всего, она была выбрана потому что была относительно незагруженной. Эксперимент длился больше месяца. Почти у каждого автомата стояла девушка и объясняла как ими пользоваться.
Справа на стене надпись: «Юбилейные монеты автоматы не принимают». Дело в том, что в 1967 году к 50-й годовщине Революции были выпущены юбилейные монеты номиналом 10, 15 и 20 копеек. Как следует из предупреждения, их автоматы не принимали.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8В Московском метро была телевизионная справочная!
Телевизионная справочная на станции метро «Комсомольская» кольцевой линии, 1968г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8

Схема линий Московского метрополитена. Москва, 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8У турникетов станции «Пионерская», 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Улица 25 Октября. Валентин Хухлаев, 1968-1969 год, г. Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8"Пражская весна". В ночь на 21 августа 1968 года.
Советские войска в Праге. Чехословакия:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Собрание Всероссийского театральном обществе, посвященное событиям в Чехословакии, 1968. Единогласная поддержка вторжения.

22 февраля 1968 года на острове Ватерлоо была открыта советская антарктическая станция Беллинсгаузен - самая северная (ближайшая к экватору) из наших полярных станций:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8На территории Советского Союза одиннадцать раз встречают Новый год. 1968 г. Автор - Бидструп Херлуф

На счету инженеров столичного автозавода МЗМА (АЗЛК с 1968 г.) было великое множество интересных ходовых прототипов от гоночных автомобилей до настоящих рамных внедорожников Москвич-415 в духе легендарного Jeep CJ-5. Но, пожалуй, один из самых красивых — двухдверный купе-кабриолет Москвич-408 «Турист».:

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Строительство жилого района Беляево-Белгородское, 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Пляж в Филевском парке, 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Городской пляж на реке Амур, 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Площадь Революции. Справочное бюро. 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Москва, Гоголевский бульвар, 1968
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Вид на Центральный вход ВДНХ от скульптуры «Рабочий и колхозница». 1968-1972гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Ленинград, 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8

Парадная форма советских спортсменов для летней Олимпиады в Мехико. 1968 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8СССР-США. 10:2 Олимпиада. Гренобль. Франция. 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Пункт проката лыж в Парке культуры и отдыха -Сокольники-, Москва, 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8«Три тельняшки», 1968 год. Фото Сергей Петрухин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Александр Роу и Георгий Милляр (Баба-Яга) на съёмках фильма "Варвара Краса Длинная коса". 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Очередь к Мавзолею В.И. Ленина в Александровском саду, Москва, 1968 год.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Очередь к Мавзолею В.И. Ленина в Александровском саду, Москва, 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8«К Ленину». Фотография Дмитрия Воздвиженского и Нины Свиридовой. Москва. 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Памятник Погибшему солдату у входа в парк имени Горького. Татарская АССР. 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8В 1968 году в Вологде появилась первая большая мозаика, «Музыка». Для лучшей сохранности её перенесли в здание.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Легковой автомобиль ЗАЗ-966 на ралли XXVIII Rajd Polski, 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Иллюстрация к рубрике фантастических рассказов. Журнал Техника - молодёжи. 1968 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Малиновский Виктор Петрович (1928-2011) «Районный центр. Поселок Коверино». 1968 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8М.Н. Толоконникова. "Ворошиловград", 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Сын. Картина Евсея Моисеенко. 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Размолвка. Фотография Мирослава Муразова. 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Советские официантки в разгар эпидемии гонконгского гриппа обслуживают иностранных гостей в ресторане гостиницы «Националь». Москва, 17 января 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8С работы, г. Москва, 1969 год. Фото из архива Михаила Дашевского
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Посетители парикмахерской "Чародейка" читают сообщение о полете космических кораблей Союз-4 и Союз-5. Москва. 1969 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Курсант Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени М. В. Фрунзе. Омск. 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Ключник на городском рынке. Казань. 1969 г

Люди Москвы, глазами иностранного туриста, 1969:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Люберецкая Правда, №54 (9815), 2 апреля 1969 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Манекенщицы демонстрируют новую коллекцию одежды на проспекте Калинина в Москве. 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Из первой фотосессии для журнала «Vogue» в Москве, 1969Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Из первой фотосессии для журнала «Vogue» в Москве, 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Красное вельветовое молодёжное платье. © Фотохроника ТАСС, П. Федотов, 1969 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 81969, советские модницы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Карикатура на модниц. Автор Евгений Гуров. 1969 год.

Советский Ту-22П, бортовой 28, майора Баранова, садится с не вышедшей правой стойкой шасси. Гарнизон Озёрное. 27 января 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Рождение легенды, гордо носящей имя КАМАЗ. 1969 год. Памятный камень
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Советский катер использует водяные брандспойты против китайского рыбака на реке Уссури, май 1969 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8На льду. Водный стадион, 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Зимa нa Сaхaлинe. 1969 г. Засыпало по светофоры.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Моржи играют в шахматы. 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Починка сломавшейся машины своими силами. Понятие «автосервис» появится позже. 1969 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Соревнования по спидвею в Лужниках, 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Студенты, играющие в футбол во дворе МГУ, 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 813 августа 1969 года у озера Жаланашколь (Казахстан) советские пограничники вступили в бой с китайскими солдатами, нарушившими границу СССР.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8«Поддерживаем!». Митинг в поддержку советских пограничников во время конфликта с Китаем на острове Даманский. Фотограф Лев Бородулин. 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Встреча первого поезда на перроне станции метро «Коломенская», 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8В зале регистрации аэропорта Домодедово, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Измайловский проезд, 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Киев, 9 мая 1969 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Парад. 1969 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Праздничное оформление на улице Горького в Международный День солидарности трудящихся. Москва, 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Демонстрация 7 ноября 1969 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Конвейер ВАЗа. 1969 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Москва 1969 год. Во время строительства станции метро "Площадь Ногина".
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Экскурсионные автобусы на Васильевском спуске в Москве. 1969 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Владимир Мусаэльян и Борис Трепетов. г. Калининград. 1969 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Мат. Тверской бульвар, Москва, 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8На улице в Ленинграде, 1969 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Сосед напротив. Замоскворечье, 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Студенты первого курса Московской художественно-промышленной академии в скульптурной мастерской. Фотограф Всеволод Тарасевич. Январь 1969 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Вечер в ресторане «Звёздный» в гостинице «Россия», 1969
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Столовая Дома отдыха писателей Армении, 1969 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Автозаправочная станция на Конюшенной площади и «Спас» в лесах. Фотография неизвестного голландского фотографа. Снимок сделан полвека назад — зимой 1969 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Москва 1969 год. Продавцы мороженого.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8Утро в Москве, 1969
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Продолжение следует...

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