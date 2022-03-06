Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 8

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3

1960-е — 4 1960-е — 5 1960-е — 6 1960-е — 7

Продолжим...

Ленинград. 1968 г.

Москва, 9-я парковая, 1968



1968 год. Мocква

1968. Пермь. Во дворе детского сада № 87

Работники булочной выгружают свежие чуреки из хлебного фургона. Ленинакан, Армянская ССР, 1968 год.

В пионерском лагере, 1968 год

Воздушные шары, 1968



Царевский метеорит. Найден в 1968 году в селе Цареве в совхозе «Ленинский» при распашке полей.

Человек с собакой. Автор снимка - Игорь Гневашев. 1968 год.

Пассажиры Московского метро, 1968

Москва. На перроне Ленинградского вокзала перед отправкой в пионерлагерь. 1968

Девочка на первомайской демонстрации. Львов. 1968 год.

Первомайская демонстрация в Пскове, 1968 год

1968 год, Москва, Лужники, строевой смотр подразделений ГАИ столичного гарнизона милиции.

Ажиотаж в школьном отделе Детского мира, 1968

Байкальский тракт, 1968 год

Аварский музыкально-драматический театр в Махачкале. Здание возведено в 1968 году,

За кулисами Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Фотография С. Петрухина. 1968 год

Подъем на фуникулере в Ялте. Крым, 1968 год.

Ялта, 1968 год

Чайхана с самоварами в саду Сабира, Баку, 1968 год

Цветной строящийся город, 1968

Фото американского туриста, сотрудника Конгресса Тедди Роу. 1968:

Где-то в Средней Азии Киев, Крещатик, 1 мая 1968. Ленинград Москва Рига

Из меню столовой №2 УРСа Хабаровска на 26 - 29 августа 1968 года





1968 год

В 1968 году «Красносельская» стала первой станцией московского метро на которой в качестве эксперимента были установлены разменные автоматы. Вероятнее всего, она была выбрана потому что была относительно незагруженной. Эксперимент длился больше месяца. Почти у каждого автомата стояла девушка и объясняла как ими пользоваться.

Справа на стене надпись: «Юбилейные монеты автоматы не принимают». Дело в том, что в 1967 году к 50-й годовщине Революции были выпущены юбилейные монеты номиналом 10, 15 и 20 копеек. Как следует из предупреждения, их автоматы не принимали.

В Московском метро была телевизионная справочная!

Телевизионная справочная на станции метро «Комсомольская» кольцевой линии, 1968г.



Схема линий Московского метрополитена. Москва, 1968 год.

У турникетов станции «Пионерская», 1968

Улица 25 Октября. Валентин Хухлаев, 1968-1969 год, г. Москва

"Пражская весна". В ночь на 21 августа 1968 года.

Советские войска в Праге. Чехословакия:











Собрание Всероссийского театральном обществе, посвященное событиям в Чехословакии, 1968. Единогласная поддержка вторжения.

22 февраля 1968 года на острове Ватерлоо была открыта советская антарктическая станция Беллинсгаузен - самая северная (ближайшая к экватору) из наших полярных станций:









На территории Советского Союза одиннадцать раз встречают Новый год. 1968 г. Автор - Бидструп Херлуф

На счету инженеров столичного автозавода МЗМА (АЗЛК с 1968 г.) было великое множество интересных ходовых прототипов от гоночных автомобилей до настоящих рамных внедорожников Москвич-415 в духе легендарного Jeep CJ-5. Но, пожалуй, один из самых красивых — двухдверный купе-кабриолет Москвич-408 «Турист».:







Строительство жилого района Беляево-Белгородское, 1968

Пляж в Филевском парке, 1968

Городской пляж на реке Амур, 1968 год

Площадь Революции. Справочное бюро. 1968

Москва, Гоголевский бульвар, 1968

Вид на Центральный вход ВДНХ от скульптуры «Рабочий и колхозница». 1968-1972гг.

Ленинград, 1968 год.



Парадная форма советских спортсменов для летней Олимпиады в Мехико. 1968 г.

СССР-США. 10:2 Олимпиада. Гренобль. Франция. 1968 год

Пункт проката лыж в Парке культуры и отдыха -Сокольники-, Москва, 1968 год

«Три тельняшки», 1968 год. Фото Сергей Петрухин



Александр Роу и Георгий Милляр (Баба-Яга) на съёмках фильма "Варвара Краса Длинная коса". 1968 год.

Очередь к Мавзолею В.И. Ленина в Александровском саду, Москва, 1968 год. Очередь к Мавзолею В.И. Ленина в Александровском саду, Москва, 1968 год.

«К Ленину». Фотография Дмитрия Воздвиженского и Нины Свиридовой. Москва. 1969 год

Памятник Погибшему солдату у входа в парк имени Горького. Татарская АССР. 1968 год.

В 1968 году в Вологде появилась первая большая мозаика, «Музыка». Для лучшей сохранности её перенесли в здание.

Легковой автомобиль ЗАЗ-966 на ралли XXVIII Rajd Polski, 1968 год.

Иллюстрация к рубрике фантастических рассказов. Журнал Техника - молодёжи. 1968 год.

Малиновский Виктор Петрович (1928-2011) «Районный центр. Поселок Коверино». 1968 год

М.Н. Толоконникова. "Ворошиловград", 1969 год

Сын. Картина Евсея Моисеенко. 1969 год

Размолвка. Фотография Мирослава Муразова. 1969 год

Советские официантки в разгар эпидемии гонконгского гриппа обслуживают иностранных гостей в ресторане гостиницы «Националь». Москва, 17 января 1969

С работы, г. Москва, 1969 год. Фото из архива Михаила Дашевского

Посетители парикмахерской "Чародейка" читают сообщение о полете космических кораблей Союз-4 и Союз-5. Москва. 1969 год.

Курсант Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени М. В. Фрунзе. Омск. 1969 год

Ключник на городском рынке. Казань. 1969 г

Люди Москвы, глазами иностранного туриста, 1969:













Люберецкая Правда, №54 (9815), 2 апреля 1969 г.

Манекенщицы демонстрируют новую коллекцию одежды на проспекте Калинина в Москве. 1969 год

Из первой фотосессии для журнала «Vogue» в Москве, 1969 Из первой фотосессии для журнала «Vogue» в Москве, 1969

Красное вельветовое молодёжное платье. © Фотохроника ТАСС, П. Федотов, 1969 год.

1969, советские модницы

Карикатура на модниц. Автор Евгений Гуров. 1969 год.

Советский Ту-22П, бортовой 28, майора Баранова, садится с не вышедшей правой стойкой шасси. Гарнизон Озёрное. 27 января 1969













Рождение легенды, гордо носящей имя КАМАЗ. 1969 год. Памятный камень

Советский катер использует водяные брандспойты против китайского рыбака на реке Уссури, май 1969 года

На льду. Водный стадион, 1969

Зимa нa Сaхaлинe. 1969 г. Засыпало по светофоры.

Моржи играют в шахматы. 1969

Починка сломавшейся машины своими силами. Понятие «автосервис» появится позже. 1969 г.

Соревнования по спидвею в Лужниках, 1969

Студенты, играющие в футбол во дворе МГУ, 1969

13 августа 1969 года у озера Жаланашколь (Казахстан) советские пограничники вступили в бой с китайскими солдатами, нарушившими границу СССР.

«Поддерживаем!». Митинг в поддержку советских пограничников во время конфликта с Китаем на острове Даманский. Фотограф Лев Бородулин. 1969 год

Встреча первого поезда на перроне станции метро «Коломенская», 1969

В зале регистрации аэропорта Домодедово, 1965

Измайловский проезд, 1969

Киев, 9 мая 1969 г

Парад. 1969 год.

Праздничное оформление на улице Горького в Международный День солидарности трудящихся. Москва, 1969 год

Демонстрация 7 ноября 1969 года.

Конвейер ВАЗа. 1969 год.

Москва 1969 год. Во время строительства станции метро "Площадь Ногина".

Экскурсионные автобусы на Васильевском спуске в Москве. 1969 год.

Владимир Мусаэльян и Борис Трепетов. г. Калининград. 1969 год.

Мат. Тверской бульвар, Москва, 1969 год

На улице в Ленинграде, 1969 год.

Сосед напротив. Замоскворечье, 1969

Студенты первого курса Московской художественно-промышленной академии в скульптурной мастерской. Фотограф Всеволод Тарасевич. Январь 1969 года

Вечер в ресторане «Звёздный» в гостинице «Россия», 1969

Столовая Дома отдыха писателей Армении, 1969 год

Автозаправочная станция на Конюшенной площади и «Спас» в лесах. Фотография неизвестного голландского фотографа. Снимок сделан полвека назад — зимой 1969 года

Москва 1969 год. Продавцы мороженого.

Утро в Москве, 1969

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Продолжение следует...