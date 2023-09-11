Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73

Украинская перемога в действии

https://t.me/tsargradtv/53537

Украинцы подрались во Франции после того, как приняли друг друга за русских. А что не поубитвали?

https://t.me/c/1524001401/12973

В Луганске жители засняли молнию над городом в форме «Z». По ссылке можно посмотреть видео этого момента.

https://t.me/wagner_group_pmc/38063

Что из техники НАТО русские уничтожают чаще всего? Правда Америке не понравится Ещё в конце июня источник в офисе президента Украины рассказывал, что Генштаб ВСУ подготовил данные: какую переданную Западом для украинской армии военную технику (включая ту, что поставили страны НАТО) уничтожили русские войска в зоне проведения специальной военной операции.

Известный своими инсайдами украинский канал "Резидент" уточнил, что всего за три недели контрнаступления на юге была уничтожена треть всей военной техники (в списке инсайдера есть и украинское, и западное вооружение):

- 41 танк Leopard-2,

- 49 танков Т-72,

- 19 155-мм гаубиц М-777,

- 4 САУ PzH 2000,

- 32 БТР M113,

- 7 БМП Marder,

- 31 БМП М2 Bradley ODS-SA,

- 15 YPR-765,

- 40 единиц MRAP International MaxxPro,

- 90 единиц различных БМП,

- 3 истребителя МиГ-29.

А теперь и в СМИ попала информация об уничтоженной натовской технике. Тут-то и выяснилось, что американские БМП Bradley - один из наиболее часто уничтожаемых видов техники, поставленных Западом Украине.

Американский новостной веб-сайт The Messenger пишет, что не менее 23 этих боевых машин уже были уничтожены в СВО, свыше 20 получили значительные повреждения, а ещё пять украинские боевики просто бросили на поле боя.

На этом американские потери в спецоперации не заканчиваются. Журналисты сообщили, что ВСУ потеряли 60 бронированных машин M113, 57 бронетранспортёров MaxxPro и свыше сотни армейских внедорожников Humvee.

https://t.me/tsargradtv/53502

Русский богатырь в зоне СВО: Громить врага можно даже без руки Удивительные люди встают плечом к плечу на защиту Русского мира, русской земли. Настоящие богатыри. Среди них и доброволец с позывным "Буян", который с самого начала СВО ушёл на фронт и даже без одной руки громит врага вот уже второй год.

Глядя на улыбчивого добровольца с позывным"Буян" невозможно не улыбнуться в ответ. Он стал воплощением силы духа и Русского характера ещё до начала военной спецоперации на Украине, а после объявления СВО, не мог не пойти защищать Русский мир от неонацистской гадины.

У "Буяна" нет левой руки — лишился её еще в юности. Но это не помешало ему стать КМС (кандидат в мастера спорта) по тайскому боксу, бодибилдером, пауэр-лифтером и солдатом.

- Многодетный отец, патриот, философ, автор нескольких литературных сборников поэзии и прозы, пронизанных истовой любовью к России и её истории, - так о нём отзывается военкор Царьграда Альгис Микульскис.

"Буян" одинаково ловко управляется с пулемётом и автоматом и своей инвалидности нисколько не стесняется. Он рассказывает о том, как защитить Россию от атак Запада на наши традиционные ценности, о проблеме мигрантов, о том, что русский народ — это народ-воин от самых начал.

- В общем, настоящий русский богатырь, вооруженный не только пулемётом, но и большой Идеей, - резюмирует военкор своё мнение о "Буяне".

https://t.me/tsargradtv/53500

У меня на душе мои командиры, которые остались в земле. Я ради этого иду вперед, чтобы они смотрели сверху и думали: «О, это мой солдат».

https://t.me/boris_rozhin/94709

Крылья уносят в небо Командир взвода БПЛА Эспаньолы Алексей Гришанов, позывной «Клерк» (26.11.85 — 10.08.23) представитель питерской движухи, принял деятельное участие в налаживании работы аэроразведки под Бахмутом и проявил высокую компетентность сопряженную с ярким геройством.

В тот крайне трудный для нашей армии день, а тяжело там постоянно, Алексей, отправился в свой очередной боевой вылет, но не вернулся. Крылья его дрона унесли нашего соратника навеки ввысь.

В этот раз Клерк вышел на работу вместе с группой разведки Эспаньолы. Своими БПЛА он сумел прорваться сквозь путы выставленных противником систем РЭБ под шквальным огнем артиллерии. Таким образом Клерк смог установить местоположение атакующих сил противника. Но вместе с этим наша группа оказалась зажата плотным огнем одновременно работавших там четырех вражеских танков и поддерживавшей их арты, мочившей наших парней кассетными боеприпасами.

Да, есть потери, но длившаяся несколько дней бойня не дала противнику ни шанса. Эспаньола уверенно держит свои позиции и помогает смежникам.

Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка — за нами!

Богатыри былых времён, с кровавых не пришедшие полей, как известно, не в землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Современных же русских воинов-героев возносят в небо изящные крылья стремительных боевых дронов.

Быть воином — жить вечно! Мы не прощаемся.

Клерк, ты навсегда с нами — в первых рядах Эспаньолы, вместе с Максимом Шаманином (Плацкарта, октябрь 2022) с Владимиром Солодовниковым (Крейзи, март 2023), Николая Семенова (Сёма, май 2023) и другими нашими соратниками из ОФ-среды. Одновременно, Лёша, ты ещё и над нами. Возвысился и навеки поднялся на небеса.

Здесь, на земле у Клерка осталась семья. Военная организация Эспаньола не оставит наших близких.

https://t.me/rsotmdivision/10051

Война как она есть (18+) Лучше смерть, чем позор.

Очередное непростое видео, снятое украинским коптером на одном из фронтовых направлений.

Во время боестолкновений российский военнослужащий получил тяжелое ранение на нейтральной территории.

Осознавая невозможность своей эвакуации и не желая попасть в плен (перед подрывом видно, что противник ведёт огонь по раненому бойцу из стрелкового оружия), российский боец подорвал себя гранатой.

Быть воином - жить вечно…

https://t.me/genshtab24/30592

Юго-Восточнее Работино находят трупы наших солдат с монтажной пеной в заднем проходе, судя по всему это пленные…

Хохлы это нелюди

https://t.me/rosich_ru/47183

Двое студентов НИУ ВШЭ взяли академический отпуск и отправились добровольцами на СВО. Учились на программе "Философия", но прочитали на разрушенной стене в Мариуполе стихотворение Ахматовой - и решили пойти на передовую. Один из студентов сейчас в московском госпитале: получил ранение. Он попал под миномётный обстрел, вытаскивая тела погибших товарищей. После лечения говорит, что вернётся на фронт.

Вот такие крутые, смелые ребята, которые готовы постоять за свою страну, учатся в наших вузах.

https://t.me/wagner_group_pmc/38053

13 августа 1984 родился Роман Филипов, заместитель командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майор, Герой России (посмертно).

Последний бой Романа против игиловских боевиков, а также его последняя фраза:

- Это вам за пацанов!

стали примером, символом и маяком для всех, кому Родина - не просто слово.

Роман Филипов - это пример честного, истинного служения России, это Офицер с большой буквы, это Воин!

Горит на склоне сбитый 25-й,

Осколок Родины среди сирийских скал.

Три магазина, АПС, граната -

И это весь мой грозный арсенал.



Очередями лупят, не прицельно,

Патронов, видимо, им некуда девать,

Но невдомёк врагам, что офицера

Живого в плен они не смогут взять.



Я огрызаюсь выстрелом и матом,

Такая тактика, минутный перекур.

Уже готова на подрыв граната -

Успеть бы только выдернуть чеку.



Обидно, да... греха таить не буду,

Хотелось многое ещё бы совершить,

Но здесь сейчас, за каменистой грудой,

Я знаю точно, братья, будем жить!



Мелькает ближе свора бородатых,

Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.

Вот и настал черёд моей гранаты...

Обратно в небо... Родина, прощай!

© Сергей Ефимов

https://t.me/wagner_group_pmc/38070

Рабочие и трудовые "выходные" по выявлению и наказанию противника.

https://t.me/rusich_army/10362

Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении

https://t.me/rosich_ru/46996

Работа расчета орудия "Гиацинт-С" ЦВО на Краснолиманском направлении Работа расчета орудия "Гиацинт-С" ЦВО на Краснолиманском направлении

https://t.me/rosich_ru/47016

Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении

https://t.me/rosich_ru/47025

Обстановка в Республике Чад, Центральная Африка.

В вопросах возможной интервенции в Нигер руководство Чада избрало нейтралитет, несмотря на нескрываемые надежды французов.

Недавно состоявшийся визит нового премьер-министра Нигера в столицу Чада позволяет говорить о некоторой лояльности властей республики к путчистам.

Сегодня же местные жители вывесили российский флаг. Как бы и в Чаде чего не произошло…

https://t.me/orchestra_w/8364

И СНОВА 42-я МСД:

Прекрасный солнечный день в Запорожской области закончился в сумерках страшным ливнем, но мы как раз успели доснять последние кадры на полигоне вместе с ребятами из 42-й мотострелковой дивизии. Всё, как мы любим - приехали, пообнимались, пофоткались, прокатились на технике, постреляли, пообщались, почитали письма, подарили парням третий мавик, намокли под дождем, ползли по раскисшей дороге назад в располагу, где сушились у мангала и пили вкусный чай, и ближе к полуночи выехали на Донецк.

https://t.me/maryananaumova/1713

Какую машину хотят мальчики, какую машину хотят мужчины https://t.me/rosich_ru/47100

Бой будущего: казаки эскадрильи «Ладога» казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса спасли нашу группу разведчиков. В районе Антоновского моста зафиксирован бой, во многом приоткрывающий завесу над оружием и тактикой будущего. Началось всё с обычного выхода в рейд группы наших разведчиков. Нацисты засекли её и загнали миномётным огнём в один из полуразрушенных домов. И организовали над домом дежурство своих разведывательно-ударных дронов. Они не только корректировали огонь миномётов, но и забрасывали разведчиков гранатами, меняясь по мере выработки батарей. Обнаружить миномётные позиции нацистов не удавалось. Положение разведчиков стало критическим: у них были раненые, которые сковывали манёвр группы и не давали возможности рывком выйти из зоны обстрела.

Но русские своих не бросают! На помощь заблокированной разведгруппе пришли казаки эскадрильи «Ладога» казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса. Они оперативно подготовили и выпустили 6 FPV-дронов «Упырь», половину из которых снарядили осколочно-фугасными зарядами, половину – термобарическими. Беспилотная эскадрилья прошла над заблокированной группой и начала выслеживание вражеских миномётчиков. Очень скоро их позиция была обнаружена и уничтожена атакой одного из «Упырей». Ещё один беспилотник разнёс в щепки наблюдательный пункт нацистских операторов дронов. После чего обстрел группы прекратился, и разведчики смогли вырваться без потерь из опасного района. Казаки же «Ладоги» продолжили охоту, выявив и уничтожив склад с нацистскими дронами и 2 склада БК фашистов. Последний, шестой «Упырь» поразил бандеровский пикап.

Итог: 6 дронов – 6 поражённых целей, группа разведчиков вернулась на базу без потерь. Казаки эскадрильи «Ладога» со своими «Упырями» не только на 100% выполнили боевую задачу, но и чётко обозначили условия победы в грядущих сражениях: тот, кто сумеет организовать массовое применение ударных БПЛА, получает весомое и неоспоримое преимущество. Казаки – знают!

Картинки с атакующих дронов

https://t.me/c/1801542020/6969

В Италии. Ортизеи 13.08.23

https://t.me/wagner_group_pmc/38102

Летчик вертолета Ка-52 рассказал, как его звено за 10 минут уничтожило пять единиц бронетехники ВСУ - немецкий танк Leopard, две БМП Bradley и два броневика – американский MaxxxPro и турецкий Kirpi. Парни круты! На фронте ходит шутка, что Ка-52 может закрыть ипотеку за пару вылетов.

https://t.me/proofzzz/13208

Бойцы из Республики Калмыкия в зоне СВО Бойцы из Республики Калмыкия в зоне СВО

https://t.me/boris_rozhin/94907

Наши «тихие» парни продолжают перемещаться по первым линиям и уничтожать врага на самых неожиданных для него направлениях.

https://t.me/rusich_army/10403

Этo Apтeм. Eму 25 лeт и у нeгo 5к ммp в дoтe, дecятки пepecмoтpeнныx aнимe и тaкжe oн являeтcя гулeм SS paнгa.

Hу a eщe oн cнaйпep-paзвeдчик, кoмaндиp гpуппы. Пoтepял пpaвую нoгу в бoю пoд Mapьинкoй. Haкpылo cнapядoм 152 кaлибpa. Bтopaя нoгa eлe paбoтaeт, ceйчac oн eё вoccтaнaвливaeт, кaждый дeнь дeлaeт упpaжнeния. Haдeeтcя пocлe изгoтoвлeния пpoтeзa вepнутьcя нa фpoнт в кaчecтвe oпepaтopa дpoнa.

Чтoбы былo вeceлee лeчитьcя, зaкaзaл ceбe кигуpуми - aнимeшный кocтюм в видe eдинopoгa. И в нeм pacceкaeт пo гocпитaлю нa кaтaлкe.

- Я пoдумaл, чтo вce унылыe тaкиe xoдят? Пopaдую людeй, - гoвopит oн.

И дeйcтвитeльнo, кoгдa Apтeм пoдъeзжaeт нa cвoeй кoляcкe в oчepeдь нa пepeвязку, xмуpыe лицa paнeныx бoйцoв pacплывaютcя в улыбкax. Eщe бы! Hиктo нe oжидaeт в вoeннoм гocпитaлe вcтpeтить боевого eдинopoгa.

https://t.me/wagner_group_pmc/38191

В России состоялся первый полетновейшего ударного БПЛА «СИРИУС» Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» (опытно-конструкторская работа «Иноходец-РУ») совершил первый полет. Летные испытания беспилотника продолжаются.

«Сириус» — дальнейшее развитие беспилотников «Орион». Дрон имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Тяжелые разведывательно-ударные беспилотники смогут нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Морская версия ударного БПЛА сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика.

Ранее сообщалось, что серийные поставки «Сириусов» в российские войска планируется начать в 2023 году.

https://t.me/c/1524001401/12977

"Ваш президент делает всё правильно, он спасает жизни русских людей", — считает немецкий врач-реаниматолог, который сегодня служит на Донбассе в отдельном медбатальоне 150-й дивизии ЮВО и занимается эвакуацией наших раненых бойцов с передовой. У него русская жена и перееехал в Россию в нулевых. С первых дней СВО принимает участие. По его словам, его не интерисует мнение бывших сограждан, поскольку он и не собираетмся никогда возвращаться назад.

https://t.me/c/1524001401/12986

Сообщается, что 16 августа скончался генерал-полковник Геннадий Жидко. В 2016 исполнял обязанности начальника штаба ОГВ в Сирии. С 2018 года Жидко являлся командующим Восточного военного округа, с 2021 года являлся заместителем министра обороны - начальником Главного военно-политического управления МО.

В 2022 году, уже в ходе СВО Жидко временно вновь исполнял обязанности командующего ВВО.

В 2017 году генерал Жидко удостоен звания Героя России.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ему было 58 лет.

https://t.me/wagner_group_pmc/38273

В РФ началось серийное производство разведывательно-ударного тепловизионного комплекса "Блокпост", несколько тысяч изделий планируется направить в зону СВО. "Комплекс дальней тепловизионной разведки "Блокпост" впервые демонстрируется на форуме "Армия-2023". Комплекс претерпел модернизацию: стал более безопасным для оператора и приобрел новую функцию - возможность нанесения удара. Изделия пошли в серию, комплексы будут направлены для применения в зону СВО, счет идет на тысячи", - сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро "Астрон".

https://t.me/ssigny/67841

Военнослужащие подразделения армейского спецназа России.

https://t.me/ok_spn/26082

Медик одного из штурмовых отрядов ВС России. Фото @uctm_official

https://t.me/ok_spn/26099

Наши руки не для скуки: Саратовские пенсионеры помогают бойцам в зоне СВО В Подлесновском доме-интернате для престарелых и инвалидов придумали, как помочь нашим ребятам. Там наладили изготовление нашлемников с маскировочными деталями.

За месяц изготовили 15 изделий. Вскоре посылка отправится в зону СВО.

"Нашлемники – важная часть экипировки, которая помогает бойцам оставаться незамеченными. На чехлах, в которые они упакованы, написано "Мама сказала надеть", - рассказала директор дома-интерната Галина Воеводина.

Мастерицы надеются, что надпись заставит военных улыбнуться и в очередной раз вспомнить, что о них заботятся, ждут их возвращения.

Кроме того, пенсионеры изготавливают маскировочные сетки, которые тоже очень нужны ребятам на передовой.

https://t.me/tsargradtv/53874

Работа подразделений тылового обеспечения в зоне СВО Работа подразделений тылового обеспечения в зоне СВО

https://t.me/rian_ru

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/95023

По состоянию 14.08.2023, общее количество уничтоженных украинских офицеров, подтвержденное по открытым источникам, составляет 2430 офицеров

https://lostarmour.info/officers

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMgrzXqz_0Z-IrIECG9L...

Видите «Челленджер»? Он увидел своих братьев «Леопардов» и ему страшно…

https://t.me/rosich_ru/47165

«Челленджеры» и «Страйкеры» уже на ЛБС, хохлы судя по-твоему подтянули стратегические резервы Танкисты этой осенью на Запорожье.

Осенью придут «Абрамсы», чтобы тонуть в грязи под собственным 54 тонным весом

https://t.me/rosich_ru/47171 Читатель канала Росич на Красно-Лиманском направлении

https://t.me/rosich_ru/47150

Военнослужащий СпН в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/47139

Военнослужащий ВДВ

https://t.me/rosich_ru/47144

Спортплощадка наших читателей в зоне СВО 6 километров от линии боевого соприкосновения

https://t.me/rosich_ru/47156

Ну что, друзья! Как и обещали мои старшие братья, мой новый дом! Несколько дней, в свободное от задач время они строили мои апартаменты. Процесс и результат на видео. Я в лёгком шоке, но мне очень нравится.

https://t.me/HersonEnot/1661

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