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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Украинская перемога в действии
https://t.me/tsargradtv/53537

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Украинцы подрались во Франции после того, как приняли друг друга за русских. А что не поубитвали?
https://t.me/c/1524001401/12973

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73В Луганске жители засняли молнию над городом в форме «Z». По ссылке можно посмотреть видео этого момента.
https://t.me/wagner_group_pmc/38063

Что из техники НАТО русские уничтожают чаще всего? Правда Америке не понравитсяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Ещё в конце июня источник в офисе президента Украины рассказывал, что Генштаб ВСУ подготовил данные: какую переданную Западом для украинской армии военную технику (включая ту, что поставили страны НАТО) уничтожили русские войска в зоне проведения специальной военной операции.
Известный своими инсайдами украинский канал "Резидент" уточнил, что всего за три недели контрнаступления на юге была уничтожена треть всей военной техники (в списке инсайдера есть и украинское, и западное вооружение):

- 41 танк Leopard-2,
- 49 танков Т-72,
- 19 155-мм гаубиц М-777,
- 4 САУ PzH 2000,
- 32 БТР M113,
- 7 БМП Marder,
- 31 БМП М2 Bradley ODS-SA,
- 15 YPR-765,
- 40 единиц MRAP International MaxxPro,
- 90 единиц различных БМП,
- 3 истребителя МиГ-29.

А теперь и в СМИ попала информация об уничтоженной натовской технике. Тут-то и выяснилось, что американские БМП Bradley - один из наиболее часто уничтожаемых видов техники, поставленных Западом Украине.
Американский новостной веб-сайт The Messenger пишет, что не менее 23 этих боевых машин уже были уничтожены в СВО, свыше 20 получили значительные повреждения, а ещё пять украинские боевики просто бросили на поле боя.
На этом американские потери в спецоперации не заканчиваются. Журналисты сообщили, что ВСУ потеряли 60 бронированных машин M113, 57 бронетранспортёров MaxxPro и свыше сотни армейских внедорожников Humvee.
https://t.me/tsargradtv/53502

Русский богатырь в зоне СВО: Громить врага можно даже без рукиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Удивительные люди встают плечом к плечу на защиту Русского мира, русской земли. Настоящие богатыри. Среди них и доброволец с позывным "Буян", который с самого начала СВО ушёл на фронт и даже без одной руки громит врага вот уже второй год.
Глядя на улыбчивого добровольца с позывным"Буян" невозможно не улыбнуться в ответ. Он стал воплощением силы духа и Русского характера ещё до начала военной спецоперации на Украине, а после объявления СВО, не мог не пойти защищать Русский мир от неонацистской гадины.
У "Буяна" нет левой руки — лишился её еще в юности. Но это не помешало ему стать КМС (кандидат в мастера спорта) по тайскому боксу, бодибилдером, пауэр-лифтером и солдатом.
- Многодетный отец, патриот, философ, автор нескольких литературных сборников поэзии и прозы, пронизанных истовой любовью к России и её истории, - так о нём отзывается военкор Царьграда Альгис Микульскис.
"Буян" одинаково ловко управляется с пулемётом и автоматом и своей инвалидности нисколько не стесняется. Он рассказывает о том, как защитить Россию от атак Запада на наши традиционные ценности, о проблеме мигрантов, о том, что русский народ — это народ-воин от самых начал.
- В общем, настоящий русский богатырь, вооруженный не только пулемётом, но и большой Идеей, - резюмирует военкор своё мнение о "Буяне".
https://t.me/tsargradtv/53500

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73У меня на душе мои командиры, которые остались в земле. Я ради этого иду вперед, чтобы они смотрели сверху и думали: «О, это мой солдат».
https://t.me/boris_rozhin/94709

Крылья уносят в небоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Командир взвода БПЛА Эспаньолы Алексей Гришанов, позывной «Клерк» (26.11.85 — 10.08.23) представитель питерской движухи, принял деятельное участие в налаживании работы аэроразведки под Бахмутом и проявил высокую компетентность сопряженную с ярким геройством.  
В тот крайне трудный для нашей армии день, а тяжело там постоянно, Алексей, отправился в свой очередной боевой вылет, но не вернулся. Крылья его дрона унесли нашего соратника навеки ввысь. 
В этот раз Клерк вышел на работу вместе с группой разведки Эспаньолы. Своими БПЛА он сумел прорваться сквозь путы выставленных противником систем РЭБ под шквальным огнем артиллерии. Таким образом Клерк смог установить местоположение атакующих сил противника. Но вместе с этим наша группа оказалась зажата плотным огнем одновременно работавших там четырех вражеских танков и поддерживавшей их арты, мочившей наших парней кассетными боеприпасами. 
Да, есть потери, но длившаяся несколько дней бойня не дала противнику ни шанса. Эспаньола уверенно держит свои позиции и помогает смежникам. 
Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка — за нами! 
Богатыри былых времён, с кровавых не пришедшие полей, как известно, не в землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Современных же русских воинов-героев возносят в небо изящные крылья стремительных боевых дронов.
Быть воином — жить вечно! Мы не прощаемся. 
Клерк, ты навсегда с нами — в первых рядах Эспаньолы, вместе с Максимом Шаманином (Плацкарта, октябрь 2022)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73с Владимиром Солодовниковым (Крейзи, март 2023),Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Николая Семенова (Сёма, май 2023) и другими нашими соратниками из ОФ-среды. Одновременно, Лёша, ты ещё и над нами. Возвысился и навеки поднялся на небеса. 
Здесь, на земле у Клерка осталась семья. Военная организация Эспаньола не оставит наших близких. 
https://t.me/rsotmdivision/10051

Война как она есть (18+)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Лучше смерть, чем позор. 
Очередное непростое видео, снятое украинским коптером на одном из фронтовых направлений. 
Во время боестолкновений российский военнослужащий получил тяжелое ранение на нейтральной территории. 
Осознавая невозможность своей эвакуации и не желая попасть в плен (перед подрывом видно, что противник ведёт огонь по раненому бойцу из стрелкового оружия), российский боец подорвал себя гранатой.
Быть воином - жить вечно…
https://t.me/genshtab24/30592

Юго-Восточнее Работино находят трупы наших солдат с монтажной пеной в заднем проходе, судя по всему это пленные…
Хохлы это нелюди
https://t.me/rosich_ru/47183

Двое студентов НИУ ВШЭ взяли академический отпуск и отправились добровольцами на СВО. Учились на программе "Философия", но прочитали на разрушенной стене в Мариуполе стихотворение Ахматовой - и решили пойти на передовую.  Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Один из студентов сейчас в московском госпитале: получил ранение. Он попал под миномётный обстрел, вытаскивая тела погибших товарищей. После лечения говорит, что вернётся на фронт.
Вот такие крутые, смелые ребята, которые готовы постоять за свою страну, учатся в наших вузах. 
https://t.me/wagner_group_pmc/38053

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7313 августа 1984 родился Роман Филипов, заместитель командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майор, Герой России (посмертно).Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73
Последний бой Романа против игиловских боевиков, а также его последняя фраза:
- Это вам за пацанов!
стали примером, символом и маяком для всех, кому Родина - не просто слово.
Роман Филипов - это пример честного, истинного служения России, это Офицер с большой буквы, это Воин! 

Горит на склоне сбитый 25-й,
Осколок Родины среди сирийских скал.
Три магазина, АПС, граната -
И это весь мой грозный арсенал.

Очередями лупят, не прицельно,
Патронов, видимо, им некуда девать, 
Но невдомёк врагам, что офицера 
Живого в плен они не смогут взять.

Я огрызаюсь выстрелом и матом,
Такая тактика, минутный перекур.
Уже готова на подрыв граната -
Успеть бы только выдернуть чеку.

Обидно, да... греха таить не буду,
Хотелось многое ещё бы совершить,
Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
Я знаю точно, братья, будем жить!

Мелькает ближе свора бородатых,
Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
Вот и настал черёд моей гранаты...
Обратно в небо... Родина, прощай!
© Сергей Ефимов
https://t.me/wagner_group_pmc/38070

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Рабочие и трудовые "выходные" по выявлению и наказанию противника.
https://t.me/rusich_army/10362

Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направленииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
https://t.me/rosich_ru/46996
Работа расчета орудия "Гиацинт-С" ЦВО на Краснолиманском направленииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Работа расчета орудия "Гиацинт-С" ЦВО на Краснолиманском направлении
https://t.me/rosich_ru/47016
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направленииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
https://t.me/rosich_ru/47025

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Обстановка в Республике Чад, Центральная Африка. 
В вопросах возможной интервенции в Нигер руководство Чада избрало нейтралитет, несмотря на нескрываемые надежды французов. 
Недавно состоявшийся визит нового премьер-министра Нигера в столицу Чада позволяет говорить о некоторой лояльности властей республики к путчистам. 
Сегодня же местные жители вывесили российский флаг. Как бы и в Чаде чего не произошло… 
https://t.me/orchestra_w/8364
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73И СНОВА 42-я МСД:
Прекрасный солнечный день в Запорожской области закончился в сумерках страшным ливнем, но мы как раз успели доснять последние кадры на полигоне вместе с ребятами из 42-й мотострелковой дивизии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Всё, как мы любим - приехали, пообнимались, пофоткались, прокатились на технике, постреляли, пообщались, почитали письма, подарили парням третий мавик, намокли под дождем, ползли по раскисшей дороге назад в располагу, где сушились у мангала и пили вкусный чай, и ближе к полуночи выехали на Донецк.
https://t.me/maryananaumova/1713

Какую машину хотят мальчики,Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73какую машину хотят мужчиныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73https://t.me/rosich_ru/47100

Бой будущего: казаки эскадрильи «Ладога» казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса спасли нашу группу разведчиков.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73В районе Антоновского моста зафиксирован бой, во многом приоткрывающий завесу над оружием и тактикой будущего. Началось всё с обычного выхода в рейд группы наших разведчиков. Нацисты засекли её и загнали миномётным огнём в один из полуразрушенных домов. И организовали над домом дежурство своих разведывательно-ударных дронов. Они не только корректировали огонь миномётов, но и забрасывали разведчиков гранатами, меняясь по мере выработки батарей. Обнаружить миномётные позиции нацистов не удавалось. Положение разведчиков стало критическим: у них были раненые, которые сковывали манёвр группы и не давали возможности рывком выйти из зоны обстрела.
Но русские своих не бросают! На помощь заблокированной разведгруппе пришли казаки эскадрильи «Ладога» казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса. Они оперативно подготовили и выпустили 6 FPV-дронов «Упырь», половину из которых снарядили осколочно-фугасными зарядами, половину – термобарическими. Беспилотная эскадрилья прошла над заблокированной группой и начала выслеживание вражеских миномётчиков. Очень скоро их позиция была обнаружена и уничтожена атакой одного из «Упырей». Ещё один беспилотник разнёс в щепки наблюдательный пункт нацистских операторов дронов. После чего обстрел группы прекратился, и разведчики смогли вырваться без потерь из опасного района.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Казаки же «Ладоги» продолжили охоту, выявив и уничтожив склад с нацистскими дронами и 2 склада БК фашистов. Последний, шестой «Упырь» поразил бандеровский пикап.
Итог: 6 дронов – 6 поражённых целей, группа разведчиков вернулась на базу без потерь. Казаки эскадрильи «Ладога» со своими «Упырями» не только на 100% выполнили боевую задачу, но и чётко обозначили условия победы в грядущих сражениях: тот, кто сумеет организовать массовое применение ударных БПЛА, получает весомое и неоспоримое преимущество. Казаки – знают!
Картинки с атакующих дронов
https://t.me/c/1801542020/6969
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73В Италии. Ортизеи 13.08.23 
https://t.me/wagner_group_pmc/38102

Летчик вертолета Ка-52 рассказал, как его звено за 10 минут уничтожило пять единиц бронетехники ВСУ - немецкий танк Leopard, две БМП Bradley и два броневика – американский MaxxxPro и турецкий Kirpi. Парни круты!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73На фронте ходит шутка, что Ка-52 может закрыть ипотеку за пару вылетов.
https://t.me/proofzzz/13208

Бойцы из Республики Калмыкия в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Бойцы из Республики Калмыкия в зоне СВО
https://t.me/boris_rozhin/94907

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Наши «тихие» парни продолжают перемещаться по первым линиям и уничтожать врага на самых неожиданных для него направлениях.
https://t.me/rusich_army/10403

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Этo Apтeм. Eму 25 лeт и у нeгo 5к ммp в дoтe, дecятки пepecмoтpeнныx aнимe и тaкжe oн являeтcя гулeм SS paнгa.
Hу a eщe oн cнaйпep-paзвeдчик, кoмaндиp гpуппы. Пoтepял пpaвую нoгу в бoю пoд Mapьинкoй. Haкpылo cнapядoм 152 кaлибpa. Bтopaя нoгa eлe paбoтaeт, ceйчac oн eё вoccтaнaвливaeт, кaждый дeнь дeлaeт упpaжнeния. Haдeeтcя пocлe изгoтoвлeния пpoтeзa вepнутьcя нa фpoнт в кaчecтвe oпepaтopa дpoнa.  
Чтoбы былo вeceлee лeчитьcя, зaкaзaл ceбe кигуpуми - aнимeшный кocтюм в видe eдинopoгa. И в нeм pacceкaeт пo гocпитaлю нa кaтaлкe. 
- Я пoдумaл, чтo вce унылыe тaкиe xoдят? Пopaдую людeй, - гoвopит oн. 
И дeйcтвитeльнo, кoгдa Apтeм пoдъeзжaeт нa cвoeй кoляcкe в oчepeдь нa пepeвязку, xмуpыe лицa paнeныx бoйцoв pacплывaютcя в улыбкax. Eщe бы! Hиктo нe oжидaeт в вoeннoм гocпитaлe вcтpeтить боевого eдинopoгa.
https://t.me/wagner_group_pmc/38191

В России состоялся первый полетновейшего ударного БПЛА «СИРИУС»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» (опытно-конструкторская работа «Иноходец-РУ») совершил первый полет. Летные испытания беспилотника продолжаются.
«Сириус» — дальнейшее развитие беспилотников «Орион». Дрон имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Тяжелые разведывательно-ударные беспилотники смогут нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Морская версия ударного БПЛА сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. 
Ранее сообщалось, что серийные поставки «Сириусов» в российские войска планируется начать в 2023 году.
https://t.me/c/1524001401/12977

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73"Ваш президент делает всё правильно, он спасает жизни русских людей", — считает немецкий врач-реаниматолог, который сегодня служит на Донбассе в отдельном медбатальоне 150-й дивизии ЮВО и занимается эвакуацией наших раненых бойцов с передовой.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73У него русская жена и перееехал в Россию в нулевых. С первых дней СВО принимает участие. По его словам, его не интерисует мнение бывших сограждан, поскольку он и не собираетмся никогда возвращаться назад.
https://t.me/c/1524001401/12986

Сообщается, что 16 августа скончался генерал-полковник Геннадий Жидко.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73В 2016 исполнял обязанности начальника штаба ОГВ в Сирии. С 2018 года Жидко являлся командующим Восточного военного округа, с 2021 года являлся заместителем министра обороны - начальником Главного военно-политического управления МО.
В 2022 году, уже в ходе СВО Жидко временно вновь исполнял обязанности командующего ВВО.
В 2017 году генерал Жидко удостоен звания Героя России.
Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Ему было 58 лет.
https://t.me/wagner_group_pmc/38273

В РФ началось серийное производство разведывательно-ударного тепловизионного комплекса "Блокпост", несколько тысяч изделий планируется направить в зону СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73"Комплекс дальней тепловизионной разведки "Блокпост" впервые демонстрируется на форуме "Армия-2023". Комплекс претерпел модернизацию: стал более безопасным для оператора и приобрел новую функцию - возможность нанесения удара. Изделия пошли в серию, комплексы будут направлены для применения в зону СВО, счет идет на тысячи", - сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро "Астрон".
https://t.me/ssigny/67841

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Военнослужащие подразделения армейского спецназа России.
https://t.me/ok_spn/26082

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Медик одного из штурмовых отрядов ВС России. Фото @uctm_official
https://t.me/ok_spn/26099

Наши руки не для скуки: Саратовские пенсионеры помогают бойцам в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73В Подлесновском доме-интернате для престарелых и инвалидов придумали, как помочь нашим ребятам. Там наладили изготовление нашлемников с маскировочными деталями.
За месяц изготовили 15 изделий. Вскоре посылка отправится в зону СВО.
"Нашлемники – важная часть экипировки, которая помогает бойцам оставаться незамеченными. На чехлах, в которые они упакованы, написано "Мама сказала надеть", - рассказала директор дома-интерната Галина Воеводина.
Мастерицы надеются, что надпись заставит военных улыбнуться и в очередной раз вспомнить, что о них заботятся, ждут их возвращения.
Кроме того, пенсионеры изготавливают маскировочные сетки, которые тоже очень нужны ребятам на передовой.
https://t.me/tsargradtv/53874

Работа подразделений тылового обеспечения  в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Работа подразделений тылового обеспечения  в зоне СВО
https://t.me/rian_ru

Моменты СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Моменты СВО
https://t.me/boris_rozhin/95023
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73По состоянию 14.08.2023, общее количество уничтоженных украинских офицеров, подтвержденное по открытым источникам, составляет 2430 офицеров 
https://lostarmour.info/officers
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMgrzXqz_0Z-IrIECG9L...
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Видите «Челленджер»? Он увидел своих братьев «Леопардов» и ему страшно…
https://t.me/rosich_ru/47165

«Челленджеры» и «Страйкеры» уже на ЛБС, хохлы судя по-твоему подтянули стратегические резервы Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Танкисты этой осенью на Запорожье.
Осенью придут «Абрамсы», чтобы тонуть в грязи под собственным 54 тонным весом 
https://t.me/rosich_ru/47171Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Читатель канала Росич на Красно-Лиманском направлении 
https://t.me/rosich_ru/47150
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Военнослужащий СпН в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/47139
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Военнослужащий ВДВ
https://t.me/rosich_ru/47144

Спортплощадка наших читателей в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.736 километров от линии боевого соприкосновения 
https://t.me/rosich_ru/47156

Ну что, друзья! Как и обещали мои старшие братья, мой новый дом!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Несколько дней, в свободное от задач время они строили мои апартаменты. Процесс и результат на видео.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.73Я в лёгком шоке, но мне очень нравится.
https://t.me/HersonEnot/1661

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героифото сегодняНовороссияСветлана Митленко

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