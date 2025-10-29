Территория Героев...(188)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Военнослужащий Думнов Дмитрий В окрестностях одного из населённых пунктов экипаж под командованием Дмитрия Думнова выполнял боевую задачу по эвакуации повреждённого танка.

Во время проведения эвакуационных мероприятий группа Думнова подверглась атаке FPV-дронов противника.

Проявив хладнокровие и решительность, Дмитрий приказал продолжать эвакуацию, а сам открыл огонь по приближающимся беспилотникам. Точными выстрелами он уничтожил два вражеских БПЛА, предотвратив поражение эвакуационной техники и личного состава. После отражения атаки он оперативно организовал отправку группы с танком в безопасный район.

Благодаря уверенным и грамотным действиям Дмитрия Думнова повреждённая техника была своевременно эвакуирована и направлена на ремонт, что позволило в кратчайшие сроки вернуть её в строй.

Гвардии рядовой Филиппов Юрий Гвардии рядовой Юрий Филиппов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по овладению вражеским опорным пунктом на одном из важных тактических направлений.

Скрытно продвигаясь к позициям противника, Филиппов при помощи кусачек проделал проход в колючей проволоке, после чего незаметно преодолел минно-взрывные заграждения.

Одним из первых ворвавшись на опорный пункт, Юрий вступил в стрелковый бой. Действуя смело и решительно, он уничтожил нескольких боевиков, чем обеспечил возможность товарищам беспрепятственно подойти к позициям и овладеть опорником противника без потерь.

Вскоре противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции.

Ведя оборонительный бой, Филиппов уничтожил ещё нескольких боевиков и из личного стрелкового оружия сбил четыре вражеских беспилотных летательных аппарата.

Благодаря Юрию Филиппову штурмовые подразделения овладели и удержали опорный пункт противника до прибытия подкрепления, что создало плацдарм для последующего продвижения мотострелковых частей.

Рядовой Шашов Михаил Рядовой Михаил Шашов, стрелок мотострелкового подразделения, в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату и удержанию опорного пункта противника в лесополосе рядом с населённым пунктом.

Оперативно оценив обстановку и используя данные разведки БПЛА, штурмовая группа рассредоточилась для атаки с нескольких направлений. Такие действия дезорганизовали противника и вызвали панику среди личного состава ВСУ.

В ходе ожесточённого боя рядовой Шашов вёл плотный огонь по противнику, не позволяя ему оказать организованное сопротивление. На близкой дистанции Михаил точными бросками гранат уничтожил живую силу врага, обеспечив успешный штурм без потерь. Лично им было ликвидировано до пяти боевиков.

В результате решительных действий штурмовая группа захватила и удержала опорный пункт, проведя укрепление позиций. Грамотные и мужественные действия рядового Михаила Шашова обеспечили выполнение боевой задачи и способствовали успеху подразделения.

Гвардии ефрейтор Князев Антон Гвардии ефрейтор Антон Князев в должности старшего наводчика гаубичного артиллерийского взвода выполняет задачи по уничтожению живой силы и техники противника в ходе проведения специальной военной операции.

Действуя в составе гаубичного артиллерийского взвода, Антон получил боевую задачу по выявлению техники и живой силы противника, осуществлявших ротацию в одном из районов Донецкой Народной Республики. Князев в составе группы в пешем порядке выдвинулся в район одного из населённых пунктов. Заняв позицию в лесополосе, развернул пункт воздушной разведки и приступил к поиску подразделений противника, используя беспилотный летательный аппарат.

В ходе полета он обнаружил скопление личного состава противника. Определив точные координаты цели, Антон передал их старшему офицеру на батарее и приступил к корректировке огня. В ходе корректировки огня Антон подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Не взирая на опасность, он продолжил передачу координат целей, что привело к уничтожению личного состава противника.

Благодаря бдительности и личному мужеству гвардии ефрейтора Антона Князева артиллерийский расчет справился с поставленной задачей, что позволило уничтожить до 15 человек личного состава противника. Это в свою очередь позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника и закрепиться на новых рубежах.

Младший лейтенант Черный Эдуард Младший лейтенант Эдуард Черный руководил эвакуацией раненых военнослужащих под непрекращающимися обстрелами вражеской артиллерии. Черный распределил личный состав на группы и организовал вынос раненых с передовых позиций. Вовремя их транспортировки на точку эвакуации он получил по радиосвязи сообщение о необходимости срочной помощи ещё двум тяжелораненым военнослужащим. Лично возглавив группу, Эдуард назначил двоих стрелков для наблюдения за воздушным пространством и отражения возможных атак беспилотников со стороны противника.

Несмотря на продолжающийся минометный обстрел со стороны противника, Черный выдвинулся к месту нахождения раненых и добравшись до позиции, организовал оказание первой помощи и их перемещение к точке эвакуации.

Благодаря умелому руководству и решительным действиям младшего лейтенанта Эдуарда Черного, пострадавшие своевременно были доставлены в госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Гвардии лейтенант Леонтьев Евгений Инженерно-саперная рота под командованием гвардии лейтенанта Евгения Леонтьева получила задачу разминировать участок на подступах к населенному пункту ДНР для обеспечения наступления штурмовых подразделений. Операция осложнялась постоянным наблюдением противника, успех наступления напрямую зависел от точной и своевременной работы сапёров.

Леонтьев лично разведал маршрут, оценил риски и распределил задачи между подчинёнными. Несмотря на большое количество вражеских беспилотников, группа действовала слаженно и скрытно. Евгений с опытом предугадывал моменты для передвижений: когда беспилотник улетал на перезарядку, он координировал рассредоточение и продвижение вперёд, что исключило обнаружение и поражение группы.

Сапёры оперативно разминировали участок, обеспечив безопасный проход штурмовым группам.

Гвардии младший сержант Бабушкин Павел Гвардии младший сержант Павел Бабушкин в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности старшего разведчика роты глубинной разведки.

Бабушкину в составе разведывательной группы была поставлена боевая задача по захвату опорного пункта противника в одном из районов Донецкой Народной Республики.

Павел организовал выдвижение группы к рубежу и спланировал захват укрепленного пункта. Дождавшись темноты и тщательно изучив обстановку, группа под командованием гвардии младшего сержанта Бабушкина скрытно обошла опорный пункт, занятый украинскими боевиками, с тыла.

Оценив обстановку, Павел мгновенно принял решение нанести удар по противнику противотанковым управляемым реактивным снарядом. Подавив вражескую огневую точку и уничтожив пять человек личного состава противника, гвардии младший сержант Бабушкин отдал приказ о штурме опорного пункта с применением осколочных гранат. Разведывательная группа успешно захватила и удержала рубеж до прибытия сил закрепления.

Благодаря решительным и самоотверженным действиям гвардии младшего сержанта Павла Бабушкина захватили укрепленные позиция противника, который послужили опорным пунктом для развития дальнейшего наступления, что в последующем способствовало освобождению населенного пункта от украинских боевиков.

Рядовой Гаврилов Артём Рядовой Артём Гаврилов в составе группы выполнял боевую задачу по доставке оборудования средств радиоэлектронной борьбы на позицию, расположенную вблизи линии боевого соприкосновения.

Во время движения к месту назначения Гаврилов обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат и своевременно предупредил группу о грозящей опасности.

Точными выстрелами Артём уничтожил беспилотник, предотвратив возможные потери среди личного состава и повреждение оборудования.

Группа, в составе которой находился Гаврилов, успешно преодолела опасный участок, достигла назначенной позиции и установила оборудование средств радиоэлектронной борьбы.

Благодаря своевременной реакции, меткой стрельбе и решительным действиям рядового Артёма Гаврилова было сохранено оборудование РЭБ, что позволило значительно снизить количество ударов вражеских дронов по передовым позициям российских подразделений.

Гвардии ефрейтор Кутлусурин Булат Гвардии ефрейтор Булат Кутлусурин, старший наводчик расчёта гаубичной самоходной артиллерийской установки, выполняет боевые задачи по уничтожению опорных пунктов и долговременных укреплений противника.

Во время наступательных действий российских подразделений Кутлусурин в составе расчёта получил приказ подавить вражеский опорный пункт с пулемётными позициями, препятствовавший продвижению российских штурмовых групп.

При подготовке САУ к ведению огня Булат визуально обнаружил приближение двух ударных беспилотников противника. Мгновенно сориентировавшись, он занял удобную позицию для стрельбы и открыл прицельный огонь по воздушным целям. В результате метких выстрелов оба дрона украинских боевиков были уничтожены. После этого расчёт успешно выполнил поставленную задачу, уничтожив опорный пункт и живую силу противника.

Смелые и решительные действия Булата Кутлусурина обеспечили выполнение огневой задачи артиллеристов и способствовали успешному продвижению российских штурмовых подразделений.

Гвардии ефрейтор Захарук Андрей Гвардии ефрейтор Андрей Захарук, старший оператор взвода БПЛА инженерно-сапёрного подразделения, действуя в составе расчёта на одном из направлений спецоперации, выполнял задачу по дистанционному минированию позиций противника.

Под артиллерийским обстрелом и при активном применении противником средств РЭБ Захарук обеспечивал точное минирование участков, по которым националисты проводили ротацию личного состава на бронетехнике.

Одно из установленных им минных полей сыграло решающую роль: бронеавтомобиль противника, выдвинувшийся на помощь, подорвался на заминированной дороге, что сорвало ротацию и обеспечило успех российским штурмовым группам.

Профессиональные и решительные действия гвардии ефрейтора Захарука способствовали успешному выполнению боевой задачи и развитию наступления российских подразделений.

Гвардии ефрейтор Фаткулов Евгений Гвардии ефрейтор Евгений Фаткулов выполнял боевую задачу по перевозке личного состава на боевую позицию.

Во время движения Евгений заметил в воздухе приближающийся к транспорту вражеский дрон.

Фаткулов для сохранения жизней боевых товарищей, не сбавляя скорости, совершил резкий маневр и заехал в лесополосу.

После остановки Евгений дал команду личному составу рассредоточиться по лесополосе и занять позиции для поиска и уничтожения дрона врага.

Метким огнем из штатного стрелкового оружия Евгений поразил вражеский беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не нанеся ущерба технике и российским военнослужащим.

Благодаря бдительности и профессионализму гвардии ефрейтора Евгения Фаткулова поставленная боевая задача была выполнена и сохранены жизни российских военнослужащих.

Гвардии сержант Шлыков Роман Командир танка гвардии сержант Роман Шлыков выполнял боевую задачу по уничтожению опорных пунктов противника на одном из тактических направлений.

В условиях артиллерийского обстрела и атак вражеских FPV-дронов гвардии Шлыков обеспечил слаженную работу экипажа, организовал занятие огневой позиции и ведение прицельного огня по укреплениям противника.

Поддерживая взаимодействие с воздушной разведкой, Роман корректировал огонь танкового орудия. В результате точных попаданий удалось уничтожить два опорных пункта, до 10 боевиков ВСУ и по окончанию стрельбы вывести боевую машину в исходный район.

Благодаря умелому руководству гвардии сержанта Романа Шлыкова экипаж танка нанёс противнику огневое поражение и поддержал продвижение пехотных подразделений на более выгодные позиции.

Гвардии рядовой Мерещук Максим Гвардии рядовой Максим Мерещук, находясь в составе штурмовой группы, выполнял задачу по уничтожению противника в опорном пункте на одном из важных тактических направлений.

Во время выполнения задачи штурмовая группа, несмотря на артиллерийские обстрелы и удары FPV-дронов противника, достигла намеченной позиции и вступила в стрелковый бой.

Мерещук, проявив храбрость, обошел вражеские позиции с фланга и огнём из штатного оружия уничтожил нескольких боевиков, которые вели огонь из подготовленных огневых точек по российским военнослужащим.

Во время движения по опорному пункту Максим заметил в воздухе FPV-дрон противника и меткими выстрелами уничтожил его.

В ходе боя боевики понесли значительные потери и отступили. После взятия опорного пункта Максим оказал первую медицинскую помощь раненому боевому товарищу.

Благодаря отважным и решительным действиям гвардии рядового Максима Мерещука штурмовая группа выполнила поставленную боевую задачу, а также была спасена жизнь российского военнослужащего.

Гвардии ефрейтор Соловьёв Роман Расчёт, в котором служит старший наводчик гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии ефрейтор Роман Соловьёв, получил задачу поддержать артиллерийским огнём наступление штурмовых групп.

После открытия огня по позиции расчёта противник начал ответный обстрел. Несмотря на близкие разрывы, расчёт Соловьёва продолжал прицельный огонь по укреплённым целям. Вскоре позицию атаковали вражеские ударные дроны; один из них повредил прицел.

Соловьёв, действуя под огнём, оперативно устранил неисправность и восстановил огневую поддержку.

Благодаря слаженным действиям расчёта и мужеству ефрейтора Соловьёва штурмовые подразделения успешно захватили укреплённую позицию противника с минимальными потерями.

Гвардии рядовой Муллаянов Эдуард Во время выполнения боевой задачи по штурму и зачистке опорного пункта противника на одном из направлений СВО гвардии рядовой Эдуард Муллаянов, действуя в составе штурмовой группы, проявил исключительную отвагу и решительность.

В ходе боя, заняв выгодную позицию, он метким огнём из автомата АК-12 уничтожил до трёх боевиков противника. Слаженные действия Муллаянова и его товарищей позволили успешно овладеть опорным пунктом ВСУ.

Кроме того, при эвакуации раненых с линии фронта Муллаянов, проявив самоотверженность и рискуя собственной жизнью, занял огневую позицию для прикрытия эвакуационной группы, обеспечив её безопасное отступление.

Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии рядового Эдуарда Муллаянова штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу, что способствовало продвижению подразделений и закреплению на новых позициях без потерь.

Младший лейтенант Кивистик Юлиан Младший лейтенант Юлиан Кивистик, командир взвода огневой поддержки мотострелкового батальона, умело руководил действиями миномётного расчёта 2Б11 «Сани», обеспечивая огневую поддержку подразделения в ходе наступательных действий на одном из направлений СВО.

Кивистик организовал выдвижение на огневую позицию, подготовку 120-мм миномёта и наведение по данным воздушной разведки. Дождавшись ротации противника, он дал команду на прицельный огонь по выявленному опорному пункту.

Точные попадания позволили уничтожить до 15 боевиков и пулемётный расчёт ВСУ. Благодаря действиям расчёта под руководством младшего лейтенанта Кивистика наши штурмовые подразделения продвинулись вперёд и заняли более выгодные позиции.

Гвардии сержант Романович Сергей Во время выполнения задачи по выявлению и уничтожению опорного пункта противника на одном из направлений спецоперации гвардии сержант Сергей Романович проявил смелость, решительность и мужество.

Разведгруппа роты глубинной разведки под его командованием, продвигаясь к району операции, обнаружила скопление боевиков ВСУ в городской застройке. Оценив обстановку, Романович решил штурмовать здание. После распределения бойцов по позициям противнику несколько раз предложили сдаться, но ответа не последовало. Тогда сержант отдал команду на штурм.

В ходе боя группа уничтожила боевиков и заняла опорную точку. После зачистки позиций подразделение попало под артиллерийский огонь и атаку FPV-дронов. Несмотря на это, Романович и его бойцы удерживали позиции до прибытия групп закрепления, обеспечив продвижение основных сил.

Умелые действия Романовича поставили противника в невыгодное положение, сохранили жизни личного состава и способствовали занятию выгодных рубежей нашими подразделениями.

Гвардии младший сержант Курманалиев Аркадий Гвардии младший сержант Аркадий Курманалиев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом противника.

Во время штурма российские военнослужащие попали под миномётный обстрел. Курманалиеву поручили вынести раненого товарища из-под огня. Проявив мужество и хладнокровие, Аркадий под шквальным огнём добрался до бойца, вывел его из зоны поражения и доставил в укрытие, передав группе эвакуации.

Затем он занял огневую позицию и точными выстрелами прикрыл подразделение, уничтожив несколько боевиков, что обеспечило успешное овладение опорным пунктом.

Благодаря решительным действиям младшего сержанта Курманалиева удалось спасти жизнь раненого и выполнить боевую задачу без потерь.

Ефрейтор Кастараков Андрей Во время выполнения боевой задачи, находясь на огневой позиции, ефрейтор Андрей Кастараков проявил исключительное мужество и решительность.

Обнаружив приближающийся вражеский FPV-дрон и оценив непосредственную угрозу для боевого расчёта, он приказал личному составу укрыться, а сам, заняв позицию, из охотничьего ружья поразил беспилотник противника, предотвратив поражение расчёта и орудия.

В дальнейшем, действуя в составе гаубичного расчёта, ефрейтор Кастараков нанёс огневое поражение по обнаруженному опорному пункту противника. В результате точных выстрелов из артиллерийского орудия было уничтожено более десяти боевиков ВСУ.

Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Андрея Кастаракова поставленная боевая задача была успешно выполнена, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений без потерь и занятия выгодных позиций.

Гвардии рядовой Соколов Евгений Гвардии рядовой Евгений Соколов, находясь на дежурстве в качестве оператора разведывательного дрона, выполнял задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня артиллерии на важном тактическом направлении.

Во время рекогносцировки местности с помощью БПЛА Соколов обнаружил в лесополосе скопление техники и живой силы противника. Евгений передал координаты артиллерийскому расчёту и приступил к корректировке огня. Благодаря его точным действиям цели противника были успешно поражены.

При возвращении дрона на исходную позицию Соколов заметил в объективе вражеский беспилотник типа «Баба-Яга». Проявив хладнокровие и профессионализм, Евгений направил свой БПЛА навстречу противнику и, умело управляя аппаратом, протаранил гексакоптер противника. Потеряв управление, вражеский дрон рухнул и был уничтожен.

Смелые и решительные действия гвардии рядового Соколова позволили уничтожить технику и живую силу противника, защитить позиции наших подразделений и способствовать продвижению российских войск.

Старший лейтенант Сангаджиев Одлян Старший лейтенант медицинской службы Одлян Сангаджиев, врач хирургического подвижного отделения, выполнял задачи по оказанию помощи раненым военнослужащим и эвакуации тяжелораненых.

В условиях повышенного риска под его руководством личный состав отделения проводил первичную хирургическую обработку ран и операции при ранениях различной тяжести.

За несколько месяцев работы в зоне спецоперации при участии Сангаджиева медицинская помощь была оказана более двум тысячам раненых. Он также организовывал сортировку, сопровождение и транспортировку раненых военнослужащих и гражданских.

Профессионализм и самоотверженные действия старшего лейтенанта Сангаджиева способствовали спасению жизней российских военнослужащих и успешному выполнению боевых задач подразделения.

Старший сержант Новоселов Максим Под командованием гвардии старшего сержанта Максима Новоселова расчёт операторов БПЛА выполнял задачу разведки местности и выявления позиций противника на линии боевого соприкосновения.

Используя данные радиоэлектронной разведки, Новоселов определил безопасный маршрут полёта, распределил задачи между военнослужащими, обеспечил смену позиций для сокрытия от противника и организовал взаимодействие с артиллерией.

Несмотря на активное радиоэлектронное противодействие, расчёт под его командованием неоднократно выявлял и уничтожал замаскированную технику, артиллерийские орудия и пункты управления БПЛА, своевременно передавая данные артиллеристам для точного поражения целей.

Благодаря грамотному руководству и профессионализму старшего сержанта Новоселова были уничтожены ключевые позиции противника, что позволило мотострелковым подразделениям занять важные рубежи без потерь среди личного состава.

Военнослужащий Чупров Александр Командир минометного расчета Александр Чупров рассказывает о выполнении боевой задачи: наша пехота залегла под огнем двух крупнокалиберных пулеметов противника, движение было остановлено, тогда в дело вступили минометчики.

«Мы были на боевом дежурстве, нам поступила задача – "накрыть" два крупнокалиберных пулемета ВСУ. Они не давали подняться нашим ребятам. Мы выехали на точку, "накрыли" двух пулеметчиков, сложились и уехали, а наша пехота смогла продвинуться дальше», – говорит военнослужащий.

Также Александр поделился, как уже на другом направлении его расчет отработал по открытой пехоте противника, выпустив автоматически порядка 160 мин. За эти операции командир расчета был удостоен государственных наград. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/57799 Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности операции по освобождению населенного пункта Ивановка в Днепропетровской области.

Успех операции обеспечили скрытность, неожиданность и тщательная подготовка. Штурмовики дважды форсировали реку Волчья вброд и заходили в населенный пункт с нескольких направлений по одному-два человека, используя теплоизоляционные пончо, а одна из боевых двоек незаметно заняла три домовладения и вступила в бой с пятью неонацистами, двое из которых сразу сложили оружие, а остальные покинули поле боя, спасаясь бегством. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/57829 «Были такие дома, что вчетвером один дом, где сидят два пулеметчика, 4-5 часов берешь».

Уже почти два года служит в зоне СВО младший лейтенант Семен Сергеев — контрактник-доброволец. Со своим подразделением он участвовал в боях на подступах к Покровску (Красноармейску), в освобождении Селидово, Новотроицкого и других важных населенных пунктов.

Семен награжден медалями Жукова и «За отвагу», отмечен полковым наградным оружием. Четырежды был ранен, но всегда возвращался в строй. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1786 Военнослужащие инженерно-саперного подразделения разминируют освобожденные территории на Красноармейском направлении. Здесь на земле и под землей лежит много сюрпризов, оставленных врагами нашим бойцам и мирным жителем. Любая консервная банка может скрывать в себе опасность.

О своей работе рассказывают сапер Ильдар Чётчаев и командир отделения Сергей Айдимиров. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1785 Лейтенант Михаил Красношлык, командир танкового взвода, выпускник Казанского танкового училища, награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».

Молодой офицер запомнил слова Героя России Олега Каскова: «Родину нельзя защищать на три балла. Только на "хорошо" и "отлично"». Теперь они стали его девизом в работе. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1790 Командир разведгруппы спецназа Дмитрий Москаленко во время одной из боевых задач был ранен, но смог выйти из зоны воздействия вражеских дронов и оказать себе первую медицинскую помощь. За храбрость и мужество в такой ситуации он награжден медалью «За отвагу».

Сегодня эти военнослужащие с огромным боевым опытом ведут подготовку молодого пополнения. Главная задача для любого новичка — влиться в коллектив и стать с ним единым целым. И воспитать в себе стрессоустойчивость, — напоминает заместитель командира группы Сергей Зинин. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1787 Леонид Платонов — водитель-электрик в подразделении связи, доброволец. На СВО он оказался стремительно, решение принял буквально одним днем. Теперь у него совсем другая жизнь и другие задачи, что называется, государственного значения. И госнаграда: медаль «За отвагу».

Его боевой товарищ Александр Беспалов, который тоже служит водителем-электриком на багги, доставляет на передовую бензин и продовольствие. Задача насколько сложная, настолько же и ответственная. См. видео по ссылке

Музей современной истории России открыл новую постоянную экспозицию «Россия. XXI век», которую обозначили тэгом "историю создаёте вы". Познакомимся, и обязательно перейдите по ссылкам на их видео. Доброволец с позывным «Барин» — новый герой рубрики. Игорь Руденко — врач отряда «БАРС-11». В своё время он работал заведующим анастезиологии в детской травматологической больнице (МОДТКОБ), сейчас — в научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО).

Слушайте его историю служения людям в тылу и на передовой! Узнайте, как спецодежда из детской больницы придавала сил бойцам даже с самыми сложными ранениями, и как на фронте простая перекись водорода спасала жизнь людям.

Историю «Барина» рассказана в нескольких клипах.

Что журналисту удалось найти в штабе СБУ Мариуполя? Какой план передал ему партизан из Мариуполя? Об этом и не только смотрите в новом видео.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!