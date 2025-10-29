Территория Героев...(188)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Военнослужащий Думнов ДмитрийВ окрестностях одного из населённых пунктов экипаж под командованием Дмитрия Думнова выполнял боевую задачу по эвакуации повреждённого танка.
Во время проведения эвакуационных мероприятий группа Думнова подверглась атаке FPV-дронов противника.
Благодаря уверенным и грамотным действиям Дмитрия Думнова повреждённая техника была своевременно эвакуирована и направлена на ремонт, что позволило в кратчайшие сроки вернуть её в строй.
Гвардии рядовой Филиппов ЮрийГвардии рядовой Юрий Филиппов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по овладению вражеским опорным пунктом на одном из важных тактических направлений.
Скрытно продвигаясь к позициям противника, Филиппов при помощи кусачек проделал проход в колючей проволоке, после чего незаметно преодолел минно-взрывные заграждения.
Одним из первых ворвавшись на опорный пункт, Юрий вступил в стрелковый бой. Действуя смело и решительно, он уничтожил нескольких боевиков, чем обеспечил возможность товарищам беспрепятственно подойти к позициям и овладеть опорником противника без потерь.
Вскоре противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции.
Благодаря Юрию Филиппову штурмовые подразделения овладели и удержали опорный пункт противника до прибытия подкрепления, что создало плацдарм для последующего продвижения мотострелковых частей.
Рядовой Шашов МихаилРядовой Михаил Шашов, стрелок мотострелкового подразделения, в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату и удержанию опорного пункта противника в лесополосе рядом с населённым пунктом.
Оперативно оценив обстановку и используя данные разведки БПЛА, штурмовая группа рассредоточилась для атаки с нескольких направлений. Такие действия дезорганизовали противника и вызвали панику среди личного состава ВСУ.
В ходе ожесточённого боя рядовой Шашов вёл плотный огонь по противнику, не позволяя ему оказать организованное сопротивление. На близкой дистанции Михаил точными бросками гранат уничтожил живую силу врага, обеспечив успешный штурм без потерь. Лично им было ликвидировано до пяти боевиков.
В результате решительных действий штурмовая группа захватила и удержала опорный пункт, проведя укрепление позиций. Грамотные и мужественные действия рядового Михаила Шашова обеспечили выполнение боевой задачи и способствовали успеху подразделения.
Гвардии ефрейтор Князев АнтонГвардии ефрейтор Антон Князев в должности старшего наводчика гаубичного артиллерийского взвода выполняет задачи по уничтожению живой силы и техники противника в ходе проведения специальной военной операции.
Действуя в составе гаубичного артиллерийского взвода, Антон получил боевую задачу по выявлению техники и живой силы противника, осуществлявших ротацию в одном из районов Донецкой Народной Республики. Князев в составе группы в пешем порядке выдвинулся в район одного из населённых пунктов. Заняв позицию в лесополосе, развернул пункт воздушной разведки и приступил к поиску подразделений противника, используя беспилотный летательный аппарат.
В ходе полета он обнаружил скопление личного состава противника. Определив точные координаты цели, Антон передал их старшему офицеру на батарее и приступил к корректировке огня. В ходе корректировки огня Антон подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Не взирая на опасность, он продолжил передачу координат целей, что привело к уничтожению личного состава противника.
Благодаря бдительности и личному мужеству гвардии ефрейтора Антона Князева артиллерийский расчет справился с поставленной задачей, что позволило уничтожить до 15 человек личного состава противника. Это в свою очередь позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника и закрепиться на новых рубежах.
Младший лейтенант Черный ЭдуардМладший лейтенант Эдуард Черный руководил эвакуацией раненых военнослужащих под непрекращающимися обстрелами вражеской артиллерии. Черный распределил личный состав на группы и организовал вынос раненых с передовых позиций. Вовремя их транспортировки на точку эвакуации он получил по радиосвязи сообщение о необходимости срочной помощи ещё двум тяжелораненым военнослужащим. Лично возглавив группу, Эдуард назначил двоих стрелков для наблюдения за воздушным пространством и отражения возможных атак беспилотников со стороны противника.
Несмотря на продолжающийся минометный обстрел со стороны противника, Черный выдвинулся к месту нахождения раненых и добравшись до позиции, организовал оказание первой помощи и их перемещение к точке эвакуации.
Благодаря умелому руководству и решительным действиям младшего лейтенанта Эдуарда Черного, пострадавшие своевременно были доставлены в госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Гвардии лейтенант Леонтьев ЕвгенийИнженерно-саперная рота под командованием гвардии лейтенанта Евгения Леонтьева получила задачу разминировать участок на подступах к населенному пункту ДНР для обеспечения наступления штурмовых подразделений. Операция осложнялась постоянным наблюдением противника, успех наступления напрямую зависел от точной и своевременной работы сапёров.
Леонтьев лично разведал маршрут, оценил риски и распределил задачи между подчинёнными. Несмотря на большое количество вражеских беспилотников, группа действовала слаженно и скрытно. Евгений с опытом предугадывал моменты для передвижений: когда беспилотник улетал на перезарядку, он координировал рассредоточение и продвижение вперёд, что исключило обнаружение и поражение группы.
Сапёры оперативно разминировали участок, обеспечив безопасный проход штурмовым группам.
Гвардии младший сержант Бабушкин ПавелГвардии младший сержант Павел Бабушкин в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности старшего разведчика роты глубинной разведки.
Бабушкину в составе разведывательной группы была поставлена боевая задача по захвату опорного пункта противника в одном из районов Донецкой Народной Республики.
Павел организовал выдвижение группы к рубежу и спланировал захват укрепленного пункта. Дождавшись темноты и тщательно изучив обстановку, группа под командованием гвардии младшего сержанта Бабушкина скрытно обошла опорный пункт, занятый украинскими боевиками, с тыла.
Оценив обстановку, Павел мгновенно принял решение нанести удар по противнику противотанковым управляемым реактивным снарядом. Подавив вражескую огневую точку и уничтожив пять человек личного состава противника, гвардии младший сержант Бабушкин отдал приказ о штурме опорного пункта с применением осколочных гранат. Разведывательная группа успешно захватила и удержала рубеж до прибытия сил закрепления.
Благодаря решительным и самоотверженным действиям гвардии младшего сержанта Павла Бабушкина захватили укрепленные позиция противника, который послужили опорным пунктом для развития дальнейшего наступления, что в последующем способствовало освобождению населенного пункта от украинских боевиков.
Рядовой Гаврилов АртёмРядовой Артём Гаврилов в составе группы выполнял боевую задачу по доставке оборудования средств радиоэлектронной борьбы на позицию, расположенную вблизи линии боевого соприкосновения.
Во время движения к месту назначения Гаврилов обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат и своевременно предупредил группу о грозящей опасности.
Точными выстрелами Артём уничтожил беспилотник, предотвратив возможные потери среди личного состава и повреждение оборудования.
Группа, в составе которой находился Гаврилов, успешно преодолела опасный участок, достигла назначенной позиции и установила оборудование средств радиоэлектронной борьбы.
Благодаря своевременной реакции, меткой стрельбе и решительным действиям рядового Артёма Гаврилова было сохранено оборудование РЭБ, что позволило значительно снизить количество ударов вражеских дронов по передовым позициям российских подразделений.
Гвардии ефрейтор Кутлусурин БулатГвардии ефрейтор Булат Кутлусурин, старший наводчик расчёта гаубичной самоходной артиллерийской установки, выполняет боевые задачи по уничтожению опорных пунктов и долговременных укреплений противника.
Во время наступательных действий российских подразделений Кутлусурин в составе расчёта получил приказ подавить вражеский опорный пункт с пулемётными позициями, препятствовавший продвижению российских штурмовых групп.
При подготовке САУ к ведению огня Булат визуально обнаружил приближение двух ударных беспилотников противника. Мгновенно сориентировавшись, он занял удобную позицию для стрельбы и открыл прицельный огонь по воздушным целям. В результате метких выстрелов оба дрона украинских боевиков были уничтожены. После этого расчёт успешно выполнил поставленную задачу, уничтожив опорный пункт и живую силу противника.
Смелые и решительные действия Булата Кутлусурина обеспечили выполнение огневой задачи артиллеристов и способствовали успешному продвижению российских штурмовых подразделений.
Гвардии ефрейтор Захарук АндрейГвардии ефрейтор Андрей Захарук, старший оператор взвода БПЛА инженерно-сапёрного подразделения, действуя в составе расчёта на одном из направлений спецоперации, выполнял задачу по дистанционному минированию позиций противника.
Под артиллерийским обстрелом и при активном применении противником средств РЭБ Захарук обеспечивал точное минирование участков, по которым националисты проводили ротацию личного состава на бронетехнике.
Одно из установленных им минных полей сыграло решающую роль: бронеавтомобиль противника, выдвинувшийся на помощь, подорвался на заминированной дороге, что сорвало ротацию и обеспечило успех российским штурмовым группам.
Профессиональные и решительные действия гвардии ефрейтора Захарука способствовали успешному выполнению боевой задачи и развитию наступления российских подразделений.
Гвардии ефрейтор Фаткулов ЕвгенийГвардии ефрейтор Евгений Фаткулов выполнял боевую задачу по перевозке личного состава на боевую позицию.
Во время движения Евгений заметил в воздухе приближающийся к транспорту вражеский дрон.
Фаткулов для сохранения жизней боевых товарищей, не сбавляя скорости, совершил резкий маневр и заехал в лесополосу.
После остановки Евгений дал команду личному составу рассредоточиться по лесополосе и занять позиции для поиска и уничтожения дрона врага.
Метким огнем из штатного стрелкового оружия Евгений поразил вражеский беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не нанеся ущерба технике и российским военнослужащим.
Благодаря бдительности и профессионализму гвардии ефрейтора Евгения Фаткулова поставленная боевая задача была выполнена и сохранены жизни российских военнослужащих.
Гвардии сержант Шлыков РоманКомандир танка гвардии сержант Роман Шлыков выполнял боевую задачу по уничтожению опорных пунктов противника на одном из тактических направлений.
В условиях артиллерийского обстрела и атак вражеских FPV-дронов гвардии Шлыков обеспечил слаженную работу экипажа, организовал занятие огневой позиции и ведение прицельного огня по укреплениям противника.
Поддерживая взаимодействие с воздушной разведкой, Роман корректировал огонь танкового орудия. В результате точных попаданий удалось уничтожить два опорных пункта, до 10 боевиков ВСУ и по окончанию стрельбы вывести боевую машину в исходный район.
Благодаря умелому руководству гвардии сержанта Романа Шлыкова экипаж танка нанёс противнику огневое поражение и поддержал продвижение пехотных подразделений на более выгодные позиции.
Гвардии рядовой Мерещук МаксимГвардии рядовой Максим Мерещук, находясь в составе штурмовой группы, выполнял задачу по уничтожению противника в опорном пункте на одном из важных тактических направлений.
Во время выполнения задачи штурмовая группа, несмотря на артиллерийские обстрелы и удары FPV-дронов противника, достигла намеченной позиции и вступила в стрелковый бой.
Мерещук, проявив храбрость, обошел вражеские позиции с фланга и огнём из штатного оружия уничтожил нескольких боевиков, которые вели огонь из подготовленных огневых точек по российским военнослужащим.
Во время движения по опорному пункту Максим заметил в воздухе FPV-дрон противника и меткими выстрелами уничтожил его.
В ходе боя боевики понесли значительные потери и отступили. После взятия опорного пункта Максим оказал первую медицинскую помощь раненому боевому товарищу.
Благодаря отважным и решительным действиям гвардии рядового Максима Мерещука штурмовая группа выполнила поставленную боевую задачу, а также была спасена жизнь российского военнослужащего.
Гвардии ефрейтор Соловьёв РоманРасчёт, в котором служит старший наводчик гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии ефрейтор Роман Соловьёв, получил задачу поддержать артиллерийским огнём наступление штурмовых групп.
После открытия огня по позиции расчёта противник начал ответный обстрел. Несмотря на близкие разрывы, расчёт Соловьёва продолжал прицельный огонь по укреплённым целям. Вскоре позицию атаковали вражеские ударные дроны; один из них повредил прицел.
Соловьёв, действуя под огнём, оперативно устранил неисправность и восстановил огневую поддержку.
Благодаря слаженным действиям расчёта и мужеству ефрейтора Соловьёва штурмовые подразделения успешно захватили укреплённую позицию противника с минимальными потерями.
Гвардии рядовой Муллаянов ЭдуардВо время выполнения боевой задачи по штурму и зачистке опорного пункта противника на одном из направлений СВО гвардии рядовой Эдуард Муллаянов, действуя в составе штурмовой группы, проявил исключительную отвагу и решительность.
В ходе боя, заняв выгодную позицию, он метким огнём из автомата АК-12 уничтожил до трёх боевиков противника. Слаженные действия Муллаянова и его товарищей позволили успешно овладеть опорным пунктом ВСУ.
Кроме того, при эвакуации раненых с линии фронта Муллаянов, проявив самоотверженность и рискуя собственной жизнью, занял огневую позицию для прикрытия эвакуационной группы, обеспечив её безопасное отступление.
Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии рядового Эдуарда Муллаянова штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу, что способствовало продвижению подразделений и закреплению на новых позициях без потерь.
Младший лейтенант Кивистик ЮлианМладший лейтенант Юлиан Кивистик, командир взвода огневой поддержки мотострелкового батальона, умело руководил действиями миномётного расчёта 2Б11 «Сани», обеспечивая огневую поддержку подразделения в ходе наступательных действий на одном из направлений СВО.
Кивистик организовал выдвижение на огневую позицию, подготовку 120-мм миномёта и наведение по данным воздушной разведки. Дождавшись ротации противника, он дал команду на прицельный огонь по выявленному опорному пункту.
Точные попадания позволили уничтожить до 15 боевиков и пулемётный расчёт ВСУ. Благодаря действиям расчёта под руководством младшего лейтенанта Кивистика наши штурмовые подразделения продвинулись вперёд и заняли более выгодные позиции.
Гвардии сержант Романович СергейВо время выполнения задачи по выявлению и уничтожению опорного пункта противника на одном из направлений спецоперации гвардии сержант Сергей Романович проявил смелость, решительность и мужество.
Разведгруппа роты глубинной разведки под его командованием, продвигаясь к району операции, обнаружила скопление боевиков ВСУ в городской застройке. Оценив обстановку, Романович решил штурмовать здание. После распределения бойцов по позициям противнику несколько раз предложили сдаться, но ответа не последовало. Тогда сержант отдал команду на штурм.
В ходе боя группа уничтожила боевиков и заняла опорную точку. После зачистки позиций подразделение попало под артиллерийский огонь и атаку FPV-дронов. Несмотря на это, Романович и его бойцы удерживали позиции до прибытия групп закрепления, обеспечив продвижение основных сил.
Умелые действия Романовича поставили противника в невыгодное положение, сохранили жизни личного состава и способствовали занятию выгодных рубежей нашими подразделениями.
Гвардии младший сержант Курманалиев АркадийГвардии младший сержант Аркадий Курманалиев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом противника.
Во время штурма российские военнослужащие попали под миномётный обстрел. Курманалиеву поручили вынести раненого товарища из-под огня. Проявив мужество и хладнокровие, Аркадий под шквальным огнём добрался до бойца, вывел его из зоны поражения и доставил в укрытие, передав группе эвакуации.
Затем он занял огневую позицию и точными выстрелами прикрыл подразделение, уничтожив несколько боевиков, что обеспечило успешное овладение опорным пунктом.
Благодаря решительным действиям младшего сержанта Курманалиева удалось спасти жизнь раненого и выполнить боевую задачу без потерь.
Ефрейтор Кастараков АндрейВо время выполнения боевой задачи, находясь на огневой позиции, ефрейтор Андрей Кастараков проявил исключительное мужество и решительность.
Обнаружив приближающийся вражеский FPV-дрон и оценив непосредственную угрозу для боевого расчёта, он приказал личному составу укрыться, а сам, заняв позицию, из охотничьего ружья поразил беспилотник противника, предотвратив поражение расчёта и орудия.
В дальнейшем, действуя в составе гаубичного расчёта, ефрейтор Кастараков нанёс огневое поражение по обнаруженному опорному пункту противника. В результате точных выстрелов из артиллерийского орудия было уничтожено более десяти боевиков ВСУ.
Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Андрея Кастаракова поставленная боевая задача была успешно выполнена, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений без потерь и занятия выгодных позиций.
Гвардии рядовой Соколов ЕвгенийГвардии рядовой Евгений Соколов, находясь на дежурстве в качестве оператора разведывательного дрона, выполнял задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня артиллерии на важном тактическом направлении.
Во время рекогносцировки местности с помощью БПЛА Соколов обнаружил в лесополосе скопление техники и живой силы противника. Евгений передал координаты артиллерийскому расчёту и приступил к корректировке огня. Благодаря его точным действиям цели противника были успешно поражены.
При возвращении дрона на исходную позицию Соколов заметил в объективе вражеский беспилотник типа «Баба-Яга». Проявив хладнокровие и профессионализм, Евгений направил свой БПЛА навстречу противнику и, умело управляя аппаратом, протаранил гексакоптер противника. Потеряв управление, вражеский дрон рухнул и был уничтожен.
Смелые и решительные действия гвардии рядового Соколова позволили уничтожить технику и живую силу противника, защитить позиции наших подразделений и способствовать продвижению российских войск.
Старший лейтенант Сангаджиев ОдлянСтарший лейтенант медицинской службы Одлян Сангаджиев, врач хирургического подвижного отделения, выполнял задачи по оказанию помощи раненым военнослужащим и эвакуации тяжелораненых.
В условиях повышенного риска под его руководством личный состав отделения проводил первичную хирургическую обработку ран и операции при ранениях различной тяжести.
За несколько месяцев работы в зоне спецоперации при участии Сангаджиева медицинская помощь была оказана более двум тысячам раненых. Он также организовывал сортировку, сопровождение и транспортировку раненых военнослужащих и гражданских.
Профессионализм и самоотверженные действия старшего лейтенанта Сангаджиева способствовали спасению жизней российских военнослужащих и успешному выполнению боевых задач подразделения.
Старший сержант Новоселов МаксимПод командованием гвардии старшего сержанта Максима Новоселова расчёт операторов БПЛА выполнял задачу разведки местности и выявления позиций противника на линии боевого соприкосновения.
Используя данные радиоэлектронной разведки, Новоселов определил безопасный маршрут полёта, распределил задачи между военнослужащими, обеспечил смену позиций для сокрытия от противника и организовал взаимодействие с артиллерией.
Несмотря на активное радиоэлектронное противодействие, расчёт под его командованием неоднократно выявлял и уничтожал замаскированную технику, артиллерийские орудия и пункты управления БПЛА, своевременно передавая данные артиллеристам для точного поражения целей.
Благодаря грамотному руководству и профессионализму старшего сержанта Новоселова были уничтожены ключевые позиции противника, что позволило мотострелковым подразделениям занять важные рубежи без потерь среди личного состава.
Военнослужащий Чупров АлександрКомандир минометного расчета Александр Чупров рассказывает о выполнении боевой задачи: наша пехота залегла под огнем двух крупнокалиберных пулеметов противника, движение было остановлено, тогда в дело вступили минометчики.
«Мы были на боевом дежурстве, нам поступила задача – "накрыть" два крупнокалиберных пулемета ВСУ. Они не давали подняться нашим ребятам. Мы выехали на точку, "накрыли" двух пулеметчиков, сложились и уехали, а наша пехота смогла продвинуться дальше», – говорит военнослужащий.
Также Александр поделился, как уже на другом направлении его расчет отработал по открытой пехоте противника, выпустив автоматически порядка 160 мин. За эти операции командир расчета был удостоен государственных наград. См. видео по ссылке
Успех операции обеспечили скрытность, неожиданность и тщательная подготовка. Штурмовики дважды форсировали реку Волчья вброд и заходили в населенный пункт с нескольких направлений по одному-два человека, используя теплоизоляционные пончо, а одна из боевых двоек незаметно заняла три домовладения и вступила в бой с пятью неонацистами, двое из которых сразу сложили оружие, а остальные покинули поле боя, спасаясь бегством. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/57829«Были такие дома, что вчетвером один дом, где сидят два пулеметчика, 4-5 часов берешь».
Уже почти два года служит в зоне СВО младший лейтенант Семен Сергеев — контрактник-доброволец. Со своим подразделением он участвовал в боях на подступах к Покровску (Красноармейску), в освобождении Селидово, Новотроицкого и других важных населенных пунктов.
Семен награжден медалями Жукова и «За отвагу», отмечен полковым наградным оружием. Четырежды был ранен, но всегда возвращался в строй. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1786Военнослужащие инженерно-саперного подразделения разминируют освобожденные территории на Красноармейском направлении. Здесь на земле и под землей лежит много сюрпризов, оставленных врагами нашим бойцам и мирным жителем. Любая консервная банка может скрывать в себе опасность.
О своей работе рассказывают сапер Ильдар Чётчаев и командир отделения Сергей Айдимиров. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1785Лейтенант Михаил Красношлык, командир танкового взвода, выпускник Казанского танкового училища, награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».
Молодой офицер запомнил слова Героя России Олега Каскова: «Родину нельзя защищать на три балла. Только на "хорошо" и "отлично"». Теперь они стали его девизом в работе. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1790Командир разведгруппы спецназа Дмитрий Москаленко во время одной из боевых задач был ранен, но смог выйти из зоны воздействия вражеских дронов и оказать себе первую медицинскую помощь. За храбрость и мужество в такой ситуации он награжден медалью «За отвагу».
Сегодня эти военнослужащие с огромным боевым опытом ведут подготовку молодого пополнения. Главная задача для любого новичка — влиться в коллектив и стать с ним единым целым. И воспитать в себе стрессоустойчивость, — напоминает заместитель командира группы Сергей Зинин. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1787Леонид Платонов — водитель-электрик в подразделении связи, доброволец. На СВО он оказался стремительно, решение принял буквально одним днем. Теперь у него совсем другая жизнь и другие задачи, что называется, государственного значения. И госнаграда: медаль «За отвагу».
Его боевой товарищ Александр Беспалов, который тоже служит водителем-электриком на багги, доставляет на передовую бензин и продовольствие. Задача насколько сложная, настолько же и ответственная. См. видео по ссылке
Слушайте его историю служения людям в тылу и на передовой! Узнайте, как спецодежда из детской больницы придавала сил бойцам даже с самыми сложными ранениями, и как на фронте простая перекись водорода спасала жизнь людям.
Историю «Барина» рассказана в нескольких клипах.
Что журналисту удалось найти в штабе СБУ Мариуполя? Какой план передал ему партизан из Мариуполя? Об этом и не только смотрите в новом видео.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Командир отделения
Нижний Новгород
Погиб: Село Песчаное Харьковской области
За время службы присвоена
медаль За отвагу,
медаль За храбрость 2 степени,
орден Мужества посмертно.
Ценой своей жизни спас боевых товарищей.
За три года участия в СВО не получил ни одного ранения, всегда был аккуратен, внимателен и четок в своей работе. Берег себя и свое подразделение
https://герои-сво.рф/geroi/kuljukin-dmitrij-aleksandrovich/Максим - 1990 года рождения, уроженец села Николаевка Поливянского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области, добровольно отправился на спецоперацию осенью 2022 года. Он служил в штурмовой танковой роте — был надежным товарищем и настоящим патриотом.
18 августа 2024 года геройски погиб в боях под Белогоровкой и долго считался пропавшим без вести.
Похоронен с воинскими почестями.
https://t.me/geroisvorf/313930.05.1986 - 17.08.2024
Ламазан - уроженец города Беслана Правобережного района Республики Северная Осетия.
До службы Ламазан проживал в селении Брут Правобережного района РСО-Алании, был заботливым отцом, воспитывал сына и дочь.
В феврале 2024 года он заключил контракт и вступил в ряды воинской части № 24314. На фронте проявил стойкость и мужество. Уже 15 марта 2024 года получил первое тяжёлое ранение — компрессионный перелом позвоночника, контузию и другие увечья, однако, оправившись, вновь вернулся в строй.
17 августа 2024 года, воин пал смертью храбрых, выполняя боевую задачу.
Военнослужащий Новосельцев АлександрВ Зиминском районе Иркутской области скорбят по утрате своего земляка, Александра Новосельцева, который погиб в возрасте 38 лет в ходе выполнения боевых задач на территории Донецкой Народной Республики.
Родившийся и выросший в Иркутске, Александр был призван на военную службу 26 октября 2022 года в рамках мобилизации. Его служба проходила в районе поселка Желанное, ДНР, где он и пал, исполняя свой воинский долг 8 августа 2024 года.
Александр был ветераном боевых действий, его военная карьера началась в Чечне, где он проходил срочную службу.
https://герои-сво.рф/geroi/novoselcev-aleksandr/
Военнослужащий Мырзагалиев АсланМырзагалиев Аслан Берикович погиб в ходе специальной военной операции, защищая Родину.
В селе Александров Гай Саратовской области состоялся митинг-прощание.
Военнослужащий Фадеев АнатолийАнатолий родился в феврале 1995-го в Нижнем Новгороде. Уже в детстве он мечтал о военной службе.
Сначала — обычная школа №169, а после седьмого класса — судьбоносный поворот. Он переступил порог кадетской школы имени Героя России И. В. Гурова.
В 2013 году принял первое в жизни по-настоящему взрослое решение, он сам пришёл в военкомат и взял свою повестку.
Срочную службу проходил в далёкой армянской Гюмри, а вернувшись, он уже твёрдо знал: его место — здесь, в строю.
Осенью 2014 года он заключил контракт в части под Нижним Новгородом.
Участвовал в Параде Победы на Красной площади — зримое воплощение мальчишеской мечты.
С первых дней спецоперации он был там. Не колеблясь, бросался под огонь, чтобы вытащить с поля боя раненых. В одном из жарких боёв осколок судьбы нашел его командира. Анатолий, не думая о себе, оказал ему первую помощь, став на минуту не только водителем, но и ангелом-хранителем.
12 июня 2022 года, в харьковском посёлке Руднево, жизнь Анатолия Фадеева, доблестно сражавшегося за Родину, оборвалась.
Он вернулся домой в звании Героя, с орденом Мужества на груди, вручённым ему Президентом посмертно.
Рядовой Матвеев СтаниславМатвеев Станислав Александрович
Связист
Родился 16.08.2004 г. В г. Старая Русса, Новгородская область.
Окончил 5 школу, затем агротехнический колледж №25.
Служил в Омске, был в должности телефонист центра узла повседневного ПУ ВДВ восковой части 54164 после армии работал в охране.
2.07.2024 подписал контракт, ушёл помогать Родине, товарищам, как его прадеды. Выучился на командира подразделения, при этом ходил на боевое дежурства на границе.
Когда 6 августа враги прорвали границу они защищали, после прибытия подмоги их отправили обратно на Украину, но их колонну развернули обратно, так как был снова прорыв.
8.08.24 в 23.38 они попали под обстрел, г. Рыльск.
Похоронен в г. Старая Русса, на Никольском кладбище, на Алее Славы.
Награжден орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/matveev-stanislav-aleksandrovich/
Военнослужащий Филиппов АндрейЖители села Донгуз Балтайского района Саратовской области сопростились с
Андреем Алексеевичем Филипповым,
который героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.
Военнослужащий Политов АлександрАлександр Политов, известный под позывным «Святой», геройски погиб в боях с нацистскими захватчиками.
Коренной житель Волгограда, Александр прошёл срочную службу на флоте, где получил закалку характера и сформировал стойкие жизненные принципы. После демобилизации он продолжил служение в органах правопорядка, в том числе работал в Центральном районном отделе внутренних дел Волгограда.
С началом специальной военной операции Александр продемонстрировал истинный патриотизм и мужество, решив не оставаться в стороне от борьбы. Он служил снайпером, участвовал в выполнении многочисленных ответственных боевых задач. Как надёжный боевой товарищ и пример для молодых солдат, Александр заслужил глубокое уважение благодаря своему спокойствию, мудрости и доброте, что и отразилось в его позывном.
Военнослужащий Гордиенко ИгорьИгорь Гордиенко из города Новозыбков Брянской области погиб в зоне специальной военной операции, получив смертельное ранение.
Ему было 35 лет. Герой был похоронен на местном кладбище с воинскими почестями.
Военнослужащий Амурский АлексейКронштадт
Погиб 26 июля 2025 года в ходе специальной военной операции.
Военнослужащий Пьянков ЕвгенийПьянков Евгений Евгеньевич
Сосногорск, Республика Коми
Погиб во время боевых действий на СВО
Лейтенант Катаев АлександрКатаев Александр Сергеевич
Командир мотострелкового взвода мотострелковой роты
Добрянка, Пермский край
11.08.1974 - 09.05.2024
Закончил среднюю общеобразовательную школу № 4.
С ноября 1992 года по июнь 1994 года проходил срочную военную службу гранатометчиком, водителем-электриком.
С 25 мая 1993 года по 4 декабря 1993 года находился в зоне вооруженного конфликта на территории Южной Осетии в составе Миротворческих сил.
После армии Александр Сергеевич вернулся в Добрянку. Поступил в Пермский строительный колледж, который окончил в 1999 году, получив специальность младший инженер-экономист. В дальнейшем получил высшее образования в Пермском политехническом институте.
Александр Сергеевич всю жизнь проработал в сфере строительства, в должностях мастер и прораб.
29 сентября 2022 был призван на военную службу по мобилизации. Служил командиром мотострелкового взвода мотострелковой роты в звании лейтенант.
Погиб в населенном пункте Площанка, Кременский район Луганской Народной республики
У Александра Сергеевича остались жена, трое детей, мама и сестра.
https://герои-сво.рф/geroi/kataev-aleksandr-sergeevich/
Доброволец Сысоев Демид09.08.2002 - 09.08.2024
В поселке Зайково (Свердловская область) под Ирбитом простились с
Демидом Сысоевым, погибшим в ходе специальной военной операции.
9 августа, в день своего 22-летия, он трагически погиб, выполняя боевое задание.
Демид родился и вырос в Ирбите, где окончил школу и изучал профессию сварщика и ветеринара.
Патриот своей родины, он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и носил позывной Варяг.
Демид совершил подвиг, который стоил ему жизни: он вынес раненого товарища с поля боя, вернулся обратно, но был смертельно ранен.
Его похоронили с воинскими почестями.
https://герои-сво.рф/geroi/sysoev-demid/
Доброволец Ходосов СергейПГТ Малышева, Свердловская область
Сергей Ходосов, доброволец, отправившийся в зону специальной военной операции в июне прошлого года, трагически погиб в начале августа при выполнении боевой задачи.
Ему было 40 лет.
Военнослужащий Исаев НиколайНиколай Исаев,
58-летний житель посёлка Усть Силайка Кочёвского округа Пермского края, трагически погиб 1 декабря 2024 года в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
Смерть наступила при исполнении служебных обязанностей во время прохождения военной службы.
Военнослужащий Майнашев МаксимСорск, Республика Хакасия
16.02.1990 - 24.04.2025
Максим Викторович Майнашев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/majnashev-maksim-viktorovich/
Военнослужащий Конаков АлексейЙошкар-Ола, Республика Марий Эл
23.05.1981 - 28.09.2024
Конаков Алексей Геннадьевич, известный под позывным «Председатель», погиб в ходе специальной военной операции.
Младший лейтенант Волох МаксимВолох Максим Дмитриевич
Снайпер
посёлок Тульский, Республика Адыгея (Адыгея)
25.04.1995 - 31.03.2025
Погиб: Бахмут
Позывной: «Черкес»
Проходил службу так же в Севастополе — Морская пехота. Был награждён :
«За возвращение Крыма»
«За боевые отличия»
«За участие в военном параде в День Победы»
«Бахмутская мясорубка»
Ранее был бойцом ЧВК «Вагнер».
На момент гибели проходил службу в 299 Парашютно-Десантном Полку 98 Воздушно-Десантной Дивизии.
https://герои-сво.рф/geroi/voloh-maksim-dmitrievich/
Ефрейтор Сартаков ПавелСартаков Павел Витальевич
Разведчик
село Лучаново, Томская область
09.06.1993 - 11.08.2024
Сартаков Павел являлся ветеранов боевых действий с 2012 года. Был мобилизован в октябре 2022 г. Принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики.
Погиб при выполнение боевого задание в Селе Уманское ДНР.
За время службы был награждён медалью За службу на Кавказе.
Посмертно награждён Орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/sartakov-pavel-vitalevich/
Рядовой Щевелев АркадийЩевелев Аркадий Васильевич
Механник водитель
рабочий посёлок Алтухово, Брянская область
11.08.1986 - 13.10.2023
Погиб: Харьковская обл, п.Ольшаны
https://герои-сво.рф/geroi/shhevelev-arkadij-vasilevich/
Гвардии рядовой Мухаметов ТимурМухаметов Тимур Ришатович
11.08.2002 - 07.08.2024
Тимур родом из села Верхнеяркеево Республики Башкортостан. С самого детства он проявлял незаурядные спортивные способности. Армрестлинг стал для него не просто увлечением, а настоящей страстью и профессией. В апреле 2017 года ему присвоено звание «Кандидат в мастера спорта России», а уже в феврале 2020‑го — «Мастер спорта России». Он становился двукратным чемпионом России, подтверждая свой высокий уровень в спортивном мире.
С сентября 2009 по 2020 годы он учился в средней школе № 4, а потом продолжил образование в Уфимском государственном нефтяном университете. С 27 ноября 2023 года проходил военную службу в Военной академии материально‑технического обеспечения в Пензе, в сухопутных войсках.
7 августа 2024 года молодой солдат погиб при выполнении задач по обороне и защите государственной границы в районе села Суджа Курской области.
https://герои-сво.рф/geroi/muhametov-timur-rishatovich/
Старший лейтенант Ионов АндрейИонов Андрей Николаевич родился 08.08.1974 в г. Череповец
Учился в школе 31, г. Череповца.
Закончил военное училище. Женат, трое детей, сын и две дочери. Сын продолжает военное дело отца.
Андрей Николаевич, по стечению обстоятельств, был уволен в запас. Вся сфера его деятельности была в сфере связи, он был одним из лучших специалистов в данной области, консультировал специалистов компании HUAWEI. В связи с небольшой травмой был вынужден уйти из этой сферы в педагогику. Был учителем ОБЖ и математики, также классным руководителем в своей школе 31. Андрей Николаевич всем сердцем и душой болел за честь своей школы. Был по совместительству приглашен преподавателем физики в ЧГУ.
Для семьи он был всем, а главное самый любимый муж, папа, сын и брат. Все свободное время проводил с семьёй. Увлекался охотой и рыбалкой, к этому привлек и сына.
В октябре 2022 был мобилизован…
Участие в СВО принимал в Херсонском направлении, где им и другими ребятами была создана группа «Охотников» за БПЛА противника. Группа показала себя на отлично, с помощью Охотников были спасены жизни гражданских, в том числе и школьный автобус с детьми.
Погиб Андрей Николаевич 5 ноября 2023, в день военного разведчика в г. Алешки, Херсонской области.
Награжден Орденом Мужества и медалью за Боевые отличия посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/ionov-andrej-nikolaevich/
Военнослужащий Суворов АлександрПогиб 38-летний житель г. Красный Холм, Тверской области Александр Суворов.
Он погиб в ходе боевых действий в населенном пункте Старица.
https://герои-сво.рф/geroi/suvorov-aleksandr/
Военнослужащий Тешаев АнатолийТешаев Анатолий Шарифбекович
Командир взвода
село Нижняя Тавда, Тюменская область
11.08.2001 - 12.04.2024
Анатолий жил, учился и работал в с.Нижняя Тавда.
Проходил военную службу по призыву в 2020 г.
В феврале 2024 года принял решение защищать свою родину. В первом же бою Анатолий спас троих солдат вытащив их с поля боя, жертвуя своей жизнью.
Погиб наш герой в с. Красногоровка Ясиноватского района.
https://герои-сво.рф/geroi/teshaev-anatolij-sharifbekovich/
Военнослужащий Попков АртемийРевда, Свердловская область
Артемий Владимирович Попков,
родившийся 10 июня 1982 года,
погиб 5 апреля 2025 года в зоне специальной военной операции, выполняя свой воинский долг.
Гвардии младший сержант Корякин АлександрКорякин Александр Викторович
Разведчик-оператор
Хабаровск
Родился 29.01.1979
В июне 2022 г уволился по собственному желанию, будучи в должности Руководителя направления защиты бизнеса одного из ведущих банков, и добровольно, взаимодействуя с военкоматом по месту жительства, подписал контракт с войсковой частью, чтобы защищать мирное население в рядах Российской армии. Был включён в личный состав Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады. В этом же месяце уже принимал участие в зоне боевых действий в Харьковской области, в должности разведчика-оператора разведывательного батальона.
Был награждён Медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, помогая выносить раненых, поднимая брошенное оружие, уходя последним с поля боя.
Через два месяца стал командиром взвода. Должен был получить досрочно офицерское звание, но не успел.
Героически погиб 03.10.2022г при выполнении воинского долга в с. Казацкое Херсонской области от разорвавшегося рядом боеприпаса из американской реактивной системы залпового огня. Отстоял ценой своей жизни нашу колонну с техникой и бойцами, ожидающую переправу через Днепр.
Похороны с почестями состоялись на Аллее Славы (Центральное кладбище г. Хабаровска).
За смелые и решительные действия, проявленные в боевых условиях, награждён Орденом Мужества (посмертно).
Младший сержант Сулима ДмитрийВоинская должность: заместитель командира взвода - командир отделения
село Шерагул, Иркутская область
Младший сержант Дмитрий Анатольевич Сулима, призванный по частичной мобилизации в сентябре 2022 года, героически погиб в зоне специальной военной операции. В ходе службы он исполнял обязанности стрелка мотострелковой роты, проявляя мужество и стойкость в выполнении боевых задач.
Дмитрий Анатольевич удостоен множества наград за храбрость и заслуги, включая
медаль МО РФ «За разминирование»,
медаль «Участнику специальной военной операции»,
дважды медаль «За отвагу»,
медали «За храбрость» II, IV и I степеней, а также
«Георгиевский крест» IV степени.
https://герои-сво.рф/geroi/sulima-dmitrij-anatolevich/
Военнослужащий Базаров СаянКомандир мотострелкового взвода
Базаров Саян, 34-летний командир мотострелкового взвода из Забайкалья, героически погиб в зоне специальной военной операции. Уроженец Забайкальский край, Могойтуйский район, село Догой.
С военной службой Саян связал жизнь в 2013 году.
За годы службы и в ходе выполнения боевых задач он был отмечен рядом наград:
медалью «За воинскую доблесть» II степени,
медалью «За отличие в военной службе»,
медалью «За вклад в Победу Великоросс»,
медалью «Участнику Специальной военной операции».
Посмертно Саяну Базарову вручен орден Мужества.
Сержант Скуратов АлександрСкуратов Александр Юрьевич
Тара, Омская область
10.08.1982 - 20.03.2024
Погиб: п. Новосёловка 1 Ясиновского района, ДНР
Награжден Орденом мужества (посмертно)
https://герои-сво.рф/geroi/skuratov-aleksandr-jurevich/
Рядовой Ильмашев АрсенИльмашев Арсен Анварович
В селе Акбаш Пермского края простились с Арсеном Анваровичем Ильмашевым, погибшим при выполнении боевого задания в зоне Специальной военной операции. 34-летний боец погиб 11 августа 2023 года.
Арсен был мобилизован в сентябре 2022 года, присоединившись к военной службе в один из самых трудных периодов своей жизни.
https://герои-сво.рф/geroi/ilmashev-arsen-anvarovich/
Ефрейтор Гиниятов АльбертГиниятов Альберт Ильич
Старший наводчик
село Казачьи Лагери, Херсонская область
15.03.1982 - 10.08.2024
Погиб: Херсонская область
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/giniyatov-albert-ilich/
Фельдшер Коротаев АлександрАлександр Коротаев, фельдшер скорой помощи из Пермского края, погиб в ходе специальной военной операции.
В марте 2024 года он заключил контракт и отправился в зону боевых действий, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым бойцам. Коротаев проработал 18 лет на подстанции скорой помощи Кировского района Перми, где его знали как компетентного и отзывчивого специалиста.
Во время службы он проявил самоотверженность, спасая раненого сослуживца под огнем противника 26 апреля 2024 года, что стало одним из ярких примеров его героизма.
10 августа 2024 года Александр Коротаев погиб.
https://герои-сво.рф/geroi/korotaev-aleksandr/Рядовой
Константин родился в поселке Бурхала Ягоднинского района. В 1994 году пошел в первый класс в родном поселке, где и учился до 9 класса.
В 2001 году переехал с родителями и младшим братом в Магадан, где и продолжил обучение в лицей 1 им Н.К. Крупской. В 2004 году поступил в Северо-Восточный государственный университет по специальности « Открытые горные работы». Хорошо учился, участвовал в жизни университета. Играл за университетскую футбольную команду.
Также очень любил историю, всегда интересовался историей и военными событиями своей страны.
После окончания университета проходил службу в армии, по военной специальности водитель-химик в войсках РХБЗ, в городе Уссурийске.
По возвращении из армии устроился на работу в ООО Омолонская золоторудная компания, на должность диспетчера производственно-технического отдела. Где и проработал 9 лет и занимал уже должность ведущего инженера производственно-технического отдела. Очень любил проводить время с семьей, посещать военные и исторические музеи, футбольные матчи. Был женат, воспитывал сына и дочь.
22 сентября 2022 года был призван по мобилизации и распределен в 155 отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты г. Владивосток десантно-штурмовой батальон. Принимал участие в штурме населенного пункта Павловка. Геройски сражался и выполнял свой воинский долг в ходе специальной военной операции.
Пал смертью храбрых 10 ноября 2022 года.
За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции был награжден Орденом Мужества, посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/kiznercev-konstantin/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
"Возвращайтесь, пацаны" в исполнении ТАТЬЯНЫ БУЛАНОВОЙ (сл. И. Севастьяновой, муз. А. Куряев)
