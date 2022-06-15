Вышивки и кружева. 1910 год

Собрание русской старины. Выпуск I: Вышивки и кружева.

Сидамон-Эристова В.П., Шабельская Н.П.

1910 год

В настоящее время, когда интерес к старинному русскому орнаменту всё возрастает не только у нас, в России, но и в Западной Европе, мы решили начать издание снимков с собранной нами коллекции предметов русской бытовой жизни, с целью сохранить быстро исчезающий самобытный орнамент и дать ему более широкое распространение как для художественной промышленности, так и для кустарного и фабричного производств. Издание предположено нами в 12-ть выпусков, в которые войдут: шитье, кружева, ткани, головные уборы, одежды, мелкие бытовые предметы, как-то: суремницы, ароматники, кошельки, лакомники, ширинки. пояса, свивальники и проч., также резные, раскрашенные, деревянные предметы, костяные и металлические вещи.

Старинный русский орнамент ведет свое начало с самой глубокой древности и, благодаря искусству в рукоделиях русской женщины, сохранились до нашего времени как бы вышитые картины, по которым можно проследить сцены бытовой жизни со времён языческих и до позднейших эпох, включая реформы Петра Великого, которые заметно отразились на всех орнаментах. Каждый орнамент имел свой смысл и свое назначение, со временем, конечно, утраченное, но форма его переходила из рода в род.

Больше всего украшались разнообразными орнаментами постельники (простыни), узорчатая кайма которых свешивалась вдоль кровати, и концы полотенец, так как они, кроме обычного назначения, с незапамятных времён употреблялись для религиозного культа и при торжествах семейной жизни. Ими украшались капища идолов, часто они вешались как жертва на деревьях, которым поклонялись, считая их священными, позднее мы видим тот же обычай украшать ими кресты и иконы — и их и сейчас массами жертвуют в церковь.

Во время свадеб, катанья на масленице, на крестинах и других торжествах полотенца играли важную роль, как украшение и подарок (дары). Большею частью, в орнаментах кроме геометрических фигур, мы встречаем изображение священного дерева, украшенного цветами, и человеческие фигуры с поднятыми руками, — обычный религиозный жест, всех народов как языческих, так и христианских, сцены, изображающие жертвоприношения, украшение идолов точками и т. д.

Часто встречаются стоящие у дерева, обращённые друг к другу изображенная символических животных: павлинов, львов, единорогов, райских птиц —Сирина, Алконоста и т. п.; символических знаков, напр., знак доброго пожелания — крючковатый крест, (свастика), круги, розетки и друг.

Далее, позднейшими сюжетами являются терема, дворцы, храмы, человеческие фигуры в одеждах соответствующих эпох, изображение празднеств, процессий и т. д.

Материал для этих работ быль очень разнообразный, но, большею частью, домотканый холст и нитки своего изделия и своей окраски, затем, употреблялись шерсть, шёлк, золото, серебро, блестки, каменья и т.д.

Способы шитья были также крайне разнообразны. Чаше всего встречается: шитье по перевити, т.е. из холста выдёргивались нити по счету, перевивались. образуя канву, по которой орнамент, расшивался различными узорами называемыми паутинками. Разновидность этого способа состояла ещё в том, что только фон выдёргивался, а весь основной узор оставался нетронутым и, в свою очередь, расшивался узорами, называемыми полотнянками. Шитье двухстороннее шилось цветными нитками и шелками, так что с обеих, сторон получался один и тот же узор без изнанки. Шитье верхошовом напоминает современное шитье крестиком, но более разнообразно по исполнению. Шитье по вырези называлось так потому, что узор вырезывался в холсте, фон же оставался гладким. Существовало еще много других разновидных способов, шитья, которые имели свою особую технику и названия.

Кружева плелись коклюшками и шились иглой: материалом служили: белая нитка, цветной шёлк, серебро и золото, причём иногда вплетался жемчуг.

Научное описание русского орнамента уже сделано нашими учеными: профессором Н. П. Кондаковым, историком П. Е. Забелиным, В. В. Стасовым и другими, мы же в нашем издании задаёмся лишь вышеупомянутой целью.

Кн. В. Сидамон-Эристова.

Н. Шабельская.

ЛИСТ I .

1. Кайма постельника. Кружево плетеное коклюшками, Нижегородкой губ. Узор: двуглавые орлы и орнаментальные деревья.

2. Кайма простыни, Олонецкой губ. Шитье по перевити. Узор: крупные львы, обращенные друг к другу; дерево с крупными цветами, по сторонам, которого стоят единороги и мелкие птицы среди цветов; по концам — двуглавые орлы.

3. Кайма простыни Ярославкой губ. Шитье по перевити. Узор: ряд деревьев и павлинов с распущенным, хвостом; вокруг кайма с узорами в виде веток и цветов.

ЛИСТ II .

1. Кайма простыни, Новгородской губ. Шитье по перевити. Узор: двуглавые орлы, по сторонам которых, райские птицы Сирин в коронах; внизу, между ними, мелкие птицы и подобие женских фигур. Нижний подзор кружевной.

2. Кайма простыни, Псковско й губ, Шитье по перевити. Узор: в круге крупный орнаментальный цветок; на нём и около него птицы. С двух сторон круга, на ветках — животные в виде оленя. Нижний подзор кружевной.

ЛИСТ III .

1. Кайма простыни, Олонецкой губ. Шитье двустороннее, красной бумагой по холсту. Узор: орнаментальные фигуры, как бы деревья с цветами на концах веток; на средней ветке, на стволе, крючковатый крест. Между деревьями человеческие подбоченившиеся фигуры и птицы. Верхний подзор — ряд мелких птиц. Нижний подзор — деревья и птицы.

2 и 3. Концы полотенец, Олонецкой губ. Шитье двустороннее красной бумагой.

Узор к № 2: фантастическая птица о двух головах с одним хвостом, заканчивающимся цветами, на туловище розетки в кругах, внизу ряд мелких птиц.

Узор к № 3: всадники на конях с поднятыми в молитвенном положении руками; посреди них, и, как бы держа под уздцы коней, человеческая фигура, по сторонам — две птицы.



ЛИСТ IV .

1. Кайма простыни, Вологодской губ. Красный Бор, село Черевково. Шитье — верхошов красной бумагой по холсту. Узор: священные деревья в виде орнаментальной фигуры со стоящими на ветках человеческими фигурами; около дерева четвероногое животное, подобие льва или дракона. Подзор кружевной.

2. Кайма простыни, того же типа. Узор: орнаментальные деревья, между которыми всадники с воздетой рукой.

3. Кайма простыни, Петербургской губ. Шитьё — верхошов красной бумагой по холсту. Узор: здание в виде храма или дворца; деревья с крупными цветами, около которых, птицы, обращённые одна к другой, человеческие фигуры и птицы. Верхний подзор: ряд человеческих, фигур с поднятой рукой.

ЛИСТ V.

1. Кайма простыни, Московской губ. Шитье паутинками по филе. Узор: здания с башнями, с округлённым, в виде лодки, основанием; около них деревья, между которыми стоят, мужские и женские фигуры в камзолах и париках Петровской эпохи. Около зданий сцена охоты: большой бегущий лев, сзади которого охотник с пикой. Подзор кружевной.

2. Кайма простыни. Шитье по филе паутинками. Узор: ветки и цветы.

ЛИСТ VI.

1. Кайма простыни. Новгородской губ. Шитье по перевити. Узор: деревья с цветами и двуглавые орлы.

2. Кайма простыни, той же губернии. Шитье по филе паутинками. Узор: здания в виде башен с флагом на куполе; около них кони, священные деревья, птицы.

3. Кайма простыни, Вологодской губ. Кружево, плетеное коклюшками. Узор: деревья и птицы на ветках, на подзоре двуглавые орлы.

ЛИСТ VII .

1. Фартук, Вологодской губ. Шитье-верхошов красной бумагой. Узор: восьмиугольные звёзды, разделённые квадратами, с птицами внутри. Нижняя кайми — деревья и львы.

2. Фартук, той же местности. Узор: квадраты, внизу дерево, около которого павлины, обращенные друг к другу.

3. Кайма простыни, Петербургской губ. Лужского узда. Шитье двустороннее, Узор: двуглавые орлы, по сторонам которых, как бы большие женские фигуры, держащие в руках ветки: вместо голов розетка. На нижнем подзоре цветы и ветки.

4. Кайма полотенца, Петербургской губ. Шитье двустороннее. Узор: ряд как бы получеловеческих фигур с огромными кистями рук, поднятыми вверх (жест религиозного поклонения); между ними веточки.

ЛИСТ VIII.

1. Кайма простыни, Вологодской губ. Шитье-верхошов. Узор: священные орнаментальные деревья, чередующиеся со всадниками на конях; вокруг кайма из, веток.

2. Кайма полотенца, Олонецкой губ. Шитье двустороннее. Узор: два зверя, обращенные друг к другу, с поднятыми для борьбы лапами.

3. Конец полотенца, Новгородской губ. Шитье двустороннее. Узор: орнаментальное священное дерево с крупными цветами, между ветками женские фигуры; основание дерева как бы человеческая полуфигура; весь фон усеян веточками, человеческими фигурами, двуглавыми орлами и двуглавыми птицами.

4. Конец полотенца, той же местности и типа. Узор: здание в виде храма, внутри которого двуглавый орёл с двумя павлинами по сторонам; внизу перед ними ряд женских фигурок с руками, обращенными к талии; вверху, около храма, два корабля с людьми; внизу женские полуфигурки, держащие птиц в поднятых руках (жертвоприношение).

ЛИСТ IX .

1. Кайма простыни, Новгородской губ. Шитье по перевити. Узор: две крупные птицы в коронах, стоящие у среднего дерева, обращенные друг к дроту.

2. Кайма простыни, Московской губ. Шитье по перевити. Узор: здания в виде дворцов, перед ними пейзаж с прудом, на котором лебедь и человек в лодке; на берегу мужская и женская фигуры в одеждах XVIII века.

ЛИСТ Х.

1. Кайма простыни, Нижегородской губ. Кружево плетеное коклюшками. Узор: двуглавые орлы в коронах и деревья.

2. Кайма простыни Псковской губ. Шитье по филе. Узор: у подножья дерева единороги, бросающиеся друг на друга.

ЛИСТ XI .

1. Кайма простыни, Олонецкой губ. Шитье двустороннее. Узор: орнаментальные деревья со стоящими у них, обращенными друг к другу, фантастическими животными. На верхнем подзоре ряд птиц; внизу человеческие фигуры, по сторонам которых крупные павлины.

2. Кайма простыни, Петербургской губ, Лужского узда. Шитье двустороннее. Узор: двуглавые птицы и женские фигуры в кокошниках и сарафанах, держащие в поднятых руках круглый сосуд; внизу и вверху кайма из веток и листьев.

3. Кайма полотенца, Петербургской губ. Шитье двустороннее. Узор: ряд орнаментальных фигур (идолов), стоящих на высоких подставках; одни — с поднятыми руками, другие — с руками, обращенными к талии; фигуры утыканы веточками и имеют розетку вместо головы.

4. Кайма простыни, Вологодской губ. Шитье верхошов. Узор: орнаментальные деревья, на закруглённых ветках которых две человеческие фигуры; около них четвероногое животное, тело которого покрыто розетками: на фоне человеческие фигуры и птицы.

5. Конец полотенца. Шитье двустороннее. Узор: подобие храма, внутри которого две женская фигуры, стоящие у большого цветка, на котором сидит птица; на концах крыши такие же фигуры с поднятыми руками; крыша заканчивается двумя птичьими головками.



ЛИСТ XII .

1. Кайма простыни, Олонецкой губ. Шитье двустороннее. Узор: ряд двуглавых орлов с поднятыми крыльями; на туловищах четырёхугольники, в каждом из них изображён конёк; около орлов коньки, обращенные друг к другу.

2. Конец, полотенца, той же губерния. Шитье-верхошов. Узор: между деревьями два здания, как бы капища, в которых на высокой подставке стоят женские фигуры, держащие в понятых руках ветки.

3. Конец полотенца, той же губернии и типа. Узор: у дерева здание, в котором две женские фигуры: на верхней кайме женская фигура, держащая на привязи двуглавых, птиц.

4. Кайма простыни, Олонецкой губ. Узор: между двуглавыми орлами павлины и двуглавые птицы.

















