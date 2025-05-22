Малые города России

На карте Российской Федерации много маленьких городов, где люди живут, работают, растят детей. Эти города развивались в постсоветском пространстве. Жители этих годов уже были счастливы тем, что у них была работа, жилье, возможность учиться, лечиться, колесить в отпуск по просторам России. Они были счастливы.

Наступили 90-е. Бандитизм, наркомания, малолетние проститутки …. Самое страшное было, когда начали закрываться фабрики и заводы, специализованные предприятия. Затем последовали постоянные невыплаты зарплаты. Там, где еще сохранились предприятия, зарплату платили продукцией, которую выпускали. Очень сложно было выживать тем, кто работал в бюджетных организациях и пенсионерам. Тяжелое было время.

Проще было тем, кто имел дачи, кто жил в частном секторе. Выращивали овощи, фрукты. Пусть не было возможности приобрести хлеб, но был картофель. Как известно – картофель, это второй хлеб. Люди голодали, падали в голодные обмороки…. Страшно подумать, что мы пережили, за 10 лет…..

Я хочу рассказать о своем городе. Находится он недалеко, от Ростова-на-Дону. Красивый, уютный южный городок со своими традициями, историей и населением около 70 тысяч человек. Работали заводы, выпускали свою продукцию, строили дома, школы, Дома культуры, открывали библиотеки.

Градообразующим был Красносулинский металлургический завод. Работало на заводе более 8000 человек. Огромные цеха – метизный и сталеплавильный, порошковый и мартен, цех металлокерамики. В 90-е все начало приходить в упадок. Но самое страшное для нашего города началось, когда завод купили москвичи.

Приехал на завод так называемый «Новый русский», пошел с приобретенным хозяйством знакомиться…. Он ничего не увидел, кроме металла. «Ни фига себе, сколько металла», воскликнул Гоша, так он назвал себя. После отъезда «нувориша», начали завод резать. Все пошло под нож: станки, перекрытия и все остальное, что связано с металлом. Людей начали увольнять, цеха закрывать. И началась такая разруха!!! Старожилы говорили, что в войну такой разрухи не видели.

Затем дошла очередь до заводов поменьше: Железобетонных изделий, Металлоизделий, Металлоконструкций. Не стало в городе работы. Молодежь начала уезжать на заработки. Устраивались на работу в Москве, Питере, Ростове, Липецке, Новороссийске. Город начал угасать, стареть. Стали закрывать кинотеатры, частично больницы и детские сады. Население города сократилось до 36 тысяч. Город постарел, реки обмелели, дороги в выбоинах, пешеходные дорожки пришли в негодность. Только магазины и супермаркеты начали расти, как грибы после дождя. Город Красный Сулин перестал тоже существовать, а стал называться Красносулинское поселение городского типа.

Читаешь и диву даешься: многие бывшие поселки стали называться городами, а многие - просто исчезают. Почему так бывает? А жаль.

Вот такая участь постигла мой любимый городок. Жители нашего города обращались за помощью в Высшие дистанции, чтобы вернули городскому поселению имя, но воз и ныне там.