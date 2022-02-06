В то время, когда Блинкен одной только силой мысли отгоняет «полчища Мордора» от Европы, Британия обещает прислать в Прибалтику аж 1.5 тысячи терпил в военной форме, а в недрах «Капитолия» рождаются матери и папы всех санкций для России и лично для Путина, на окраинах англосаксонской империи творится какая-то нелояльная хрень – местные индейцы начинают формулировать «предъявы» шерифу.

Слушать их довольно сложно, ибо когда щирый свидомит или национально ушибленный прибалт произносит "пойми меня правильно!", он начинает нести такую чушь и дичь, что хочется дать ему кусок хлеба, лишь бы заткнулся. Собственно, такого финала чаще всего и добивается говорящий. И в этом есть своя логика. Но даже в проявлениях идиотизма должна быть последовательность, потому что именно непоследовательность вызывает подозрения в идиотизме. То, что происходит в последний месяц явно выбивается из общей линии демократической партии и госдеповского строительства коммунизма для отдельной части человечества.

Нас надули! Латвия к такому Западу не присоединялась! — внезапно донёсся вой с болот латышского эстеблишмента в лице Яниса Кундзиньша. https://pietiek.com/raksti/latvijas_izveles__21_gadsimts/

«Ценность политического и морального выбора заключается в возможности делать его постоянно, задавая курс на будущее, приемлемый для большинства. Именно поэтому была использована возможность скинуть застойный и осточертевший СССР, чтобы построить что-то другое», — пишет автор.

Расшифрую, что имеет ввиду Кундзиньш, когда говорит про «построить что-то другое». Это слово в русском языке имеет вполне определенную ассоциацию со стенами, с крышей, с фундаментом. Так вот, ничего подобного латышская элита строить никогда не собиралась. Строилась исключительно и только русофобия. Началось это «строительство» в 1991м, когда русские Латвии были ограблены при распределении приватизационных сертификатов. Ничего, дескать, они в Латвии не строили и не возводили. Заводы. Школы. Города. Дороги… Всё это строили, оказывается, только латыши. Вот им всё и полагается… Заодно, чтобы два раза не вставать, русских лишили гражданских прав. Избирать, быть избранным и еще более восьмидесяти запретов на профессии, существующие вплоть до сегодняшнего дня. Потом латыши построили запрет на обучение на русском языке. И, наконец, главной вехой латышского капиталистического строительства является разрушение всех экономических связей с Россией. Именно это было запланировано латышской элитой при развале СССР. Именно это и было выстроено. Янис про это знает, но озвучить, сцуко, стесняется. Ничего, поможем. И тогда окажется, что самые непредсказуемые последствия, как правило, легко предсказуемы.

Кундзиньш поясняет, что латвийский народ симпатизировал правому, традиционному, дерзко патриархальному и слегка националистическому капитализму с яблочным вкусом социал-демократии во рту. Это был достаточно ясный выбор нашего народа. Его с гордостью называли "выбором Запада", хотя позже первый энтузиазм сменился беспокойством по поводу развала многих отраслей промышленности, поскольку глава о колониализме в учебниках истории была не до конца понята. Многие латыши до сих пор думают, что это относится только к Африке.

В этом предложении меня умилила кокетливая фраза. «Слегка националистический капитализм с яблочным вкусом социал-демократии во рту.» Внешне это «слегка» прорывается ежегодными маршами легиона СС и сносом памятников советским воинам. А на втором плане «слегка» превращается в грабёж «не наших – не титульных». За последние пять лет Латвия без всяких оснований конфисковала больше миллиарда евро и возбудила больше 10 000 уголовных дел против коммерсантов «неправильной национальности». То есть латышская элита смогла совместить националистический протекционизм с эсдековскими эксами «угнетателей».

Ну а фразу Яниса, полную разочарования, "латыши думали, что это относится только к Африке", без слёз вообще комментировать невозможно. Янис-юберменьш - новый современный анекдот, и чем дальше, тем он будет всё более анекдотичным.

«Сегодня Латвия выбирает не Запад, утверждает Кундзиньш. Ибо "это больше не Запад. Следовать не за чем, Шпенглер ошибся на 200 лет, когда отвел Западу 300 до полного краха. Мы уже сегодня видим полную деградацию и структурный хаос". Кто эти президенты, которые завтракают с бабушкой, а спят с телохранителями? Кто эти женщины-министры обороны? Кто те руководители служб национальной безопасности, которые позволяют стратегическому сырью - газу - попадать в руки "честных спекулянтов", игнорируя интересы страны? Что у нас с границами, если мавры ломятся через них толпами, как во время падения Римской империи? Каковы ценности всех этих людей? Кому они служат? Кто их Бог? Такими вопросами сыплет Кундзиньш.»

Удивительное дело – так возмущаться теми, за кого уже 30 лет подряд голосуешь. Что-то внутри Яниса сломалось. Где-то он не договаривает. Он что, не знал, что после Международного дня объятий по англосаксонским обычаям неминуемо наступают дни пощёчин, зуботычин и подзатыльников? Янис не в курсе, что на свете нет ни одного союзника, которого англосаксы не продали?

"Государства перестают существовать, реальные центры власти находятся в другом месте! Разве мы за это голосовали? Разве мы голосовали за то, чтобы коррумпированный ВОЗ отдавал приказы нашему правительству?"

Да, Янис! Именно за это вы голосовали! А ты не знал, что все последние 30 лет вы голосовали за то, чтобы вами управлял белый сахиб из посольства «Империи бобра»? Не знал, что властные лица без разрешения госдепа бояться даже в сортир сходить? Ты в каком окопе все это время сидел?

«Разве такой мы хотели видеть свою жизнь, когда выбирали Запад? Вряд ли. Думали ли мы, что нам придется защищать нашу Конституцию от агрессивных содомитов? Даже суровая советская власть не додумались испытывать на нас лекарства без нашего согласия и оставлять нас без работы, если мы на это не соглашались!" - заявляет Кундзиньш.»

Я расскажу, Янис, о какой жизни ты мечтал, но теперь почему-то стесняешься в этом признаться. Ты мечтал, что «Большой Брат» сокрушит ненавистную для тебя «рашку» и ты, как твои предки в 1941м, приедешь в обозе оккупационной армии, чтобы получить обещанные тебе еще Третьим Рейхом «пять русских рабов» и всё, что успеешь награбить. Не кокетничай, Янис! Именно такой Запад вы выбирали, именно такой финал страстно ждали и приближали, как могли. Не получилось, да? Ничего. США спасли Афганистан, спасут и Латвию..

«Латвии больше нечего делать на западном направлении. Яд смертоносного неолиберализма и воинствующего троцкизма не продержится долго в нашей ослабленной и умирающей нации, и смена курса жизненно необходима, считает автор.»

Ну-да, ну-да, вас пообещали взять в хозяева жизни, а в результате не берут даже в прислугу. Печалька, однако. Есть из-за чего прийти в отчаяние. Только с какого-такого перепугу, ты, Янис, решил, что на Восточном направлении тебе что-то обломится и будут востребованы твои таланды криптовертухая, карателя и полицая?

«Мы не должны мириться с нашим уничтожением и глобалистской повесткой дня, подчеркивает Кундзиньш. Он отмечает, что у Латвии уже давно нет ничего общего с сегодняшним Западом! И не нужно бояться говорить об этом вслух! Потому что абсолютно все идеи и рассуждения, исходящие оттуда в настоящее время, откровенно токсичны, деструктивны и антигуманны.»

Не надо бояться говорить вслух, значит? Ну что ж, не будем. Демократия, свобода и независимость для холопов и шлюх - это лоханка с жратвой, теплая лежанка и добрый барин/сутенер. Ничего другого рабы не знают. И постоянно испытывают один и тот же облом-с - только губу раскатаешь, как на неё обязательно какой-нибудь раздолбай грязным сапогом наступит.

"Наш Запад, за чьим примером следовать, это Ле Пен и Венгрия. И наши союзники - это те, кто твердо знает, что семья состоит из мужчины и женщины, и ко у не нужны особые пункты в Конституции, чтобы это понимать! "За свободную Латвию!" - завершает автор на высокой патетической ноте."

Слышь, Янис, у меня для тебя плохая новость. Ни Ле Пен, ни Венгрия не считает тебя союзниками. Ты и тебе подобные, которые в 1991 году думали, что поменяли хозяина на более сильного, богатого и с таким упоением плевались в сторону России не учли "один маленький нюанс".

А именно: новый хозяин со временем станет совсем не таким сильным и богатым, а Россия — напротив, разбогатеет и окрепнет.

И что у неё, после всего, что было, не останется никаких причин ни для жалости, ни для снисхождения. Это СССР, в силу гуманистической идеологии, был просто обязан "быть белым и пушистым". Возвращение к капитализму с его "звериным оскалом" ни разу к этому не обязывает.

Кому-то предстоит испить весьма горькую чашу. До самого дна.

Сергей Васильев Сергей Васильев

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