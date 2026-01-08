Советский Союз, № 10, 1954

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год
Советский Союз 12 выпусков за 1951 год
Советский Союз 12 выпусков за 1952 год
Советский Союз 12 выпусков за 1953 год
№ 1, 1954 № 2, 1954 № 3, 1954 № 4, 1954 № 5, 1954 № 6, 1954
№ 7, 1954 № 8, 1954 № 9, 1954
Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».
Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.https://electro.nekrasovka.ru/books/6235739
Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ
.
.
.
.
.
.
Свежие комментарии