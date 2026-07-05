Изумрудный город жесткая сатира про главный обман доллара

Вы думаете я шучу? Ничуть не бывало, одна из главных детских книжек про Изумрудный город начиналась как жестокая политическая сатира. Про классовую борьбу и про необеспеченные зеленые бумажки.

Не верите, сейчас будет сеанс чёрной магии с разоблачением. Волков был отличный детский писатель, но зачем-то стащил почти без изменений книжку Фрэнка Баума про волшебную страну Оз.

Дальше Волков написал кучу отличных продолжений. Да и сам Изумрудный город у нашего писателя вышел куда как веселее, чем в оригинале. Но даже у Волкова остатки политической сатиры из оригинала просочились.

Этого самого Волшебника страны Оз мне случилось прочесть ещё в школе. На англицком языке. И там совсем никаких секретов. Ну поехали.

Девочка Элли (в оригинале Дороти) шагает по дороге из жёлтого кирпича. Вы когда-нибудь видели дороги из жёлтого кирпича? Ладно, не так, Вы жёлтый кирпич видели?

Нет, сейчас облицовочный кирпич хоть в фиолетовый покрасить можно. Но сто лет назад, когда писалась книжка, кирпичи были или красные (из глины) или чуть позже химические, силикатные - белые.

Были, кстати, и жёлтые. Но это безумно дорогой огнеупорный кирпич, из которого домны строили. Там кирпич - не просто стенка, он активно взаимодействует с расплавом. Потому бывают кирпичи кислотные, щелочные, нейтральные. Крутится в голове словечко "шамотный" кирпич. Но такое точно в дорогу не клали.

Кирпич на дороге я только у нас в ямах видел. Битый, чтобы хоть как-то проехать, не раздолбав подвеску совсем. Но это от безысходности.

Никто и нигде кирпичом дорогу мостить не догадался.

Какие ещё Вы желтые кирпичи знаете? Мне только одни в голову приходят - это золотые слитки. Ровно их имел в виду гражданин Баум в 1900 году.

А в чём девочка Элли шагает по этим кирпичам, не напомните? Из чего у неё башмачки? Ах, серебряные?

Представляете как ходить в серебряных ботинках? Ну кто в литейном цеху бывал - там спецобувь с железными носами. Тяжеленная и негнущаяся. А если целиком ботинок из серебра? Это же издевательство.

Большая глупость только в Золушке с её хрустальной туфелькой. Представляете каково ходить в хрустальной вазе на ноге? И что с ногой после такого будет?

В оригинальной-то народной сказке про Золушку обувка была кожаной с меховой оторочкой. И не туфельки принц примерял девушкам. Смешная сказка и не очень приличная. Ну да ладно.

Так вот серебряные башмачки по золотой дороге. Это, учёно говоря, про биметаллизм. Когда в обращении золотые и серебряные монеты. Как и было в США ещё в 19 веке, на памяти Баума.

Золотые - честные. Кусок золота стоит ровно столько, сколько на нём написано. Потому и инфляции нет. Пошёл и на перстень монету переплавил.

У меня у дедушки уже в восьмидесятые надо было коронку на зуб делать. Стоматология была суровая, предложили железную. Но лучше из драгметалла, не для форсу, чтобы не окислялась.

Сохранился в семье, как раритет, царский ещё золотой червонец. Отдали зубному технику и отличная коронка из деньги получилась.

Деньги серебряные - уже с обманом. Написано доллар, а серебра в них только на половину доллара. Но тоже кое-чего стоят.

А вот деньги бумажные - обман полный. Нет, какая-то себестоимость их печати есть. Но сами по себе - ну какой с них толк?

Случилось мне году в 2008 отдыхать в посёлке под Севастополем. Курс гривны тогда к рублю очень был выгодный, да и цены в Крыму в разы ниже, чем сегодня. Одна гривна на наши деньги почти и не стоила ничего.

И вот, извините за подробность, зашёл я в общественный туалет. А там прямо на полу эти самые гривны использованные по прямому назначению. Сильное впечатление про могучую экономику бывшей УССР.

Вот и подошли к главному обману. Когда-то доллар был золотым. Потом стал бумажным, но с золотым стандартом. Значило это, что за доллар ты всегда получишь одно и то же число грамов золота прямо в банке. Так что бумажка, как бы, без обмана. Но напечатать их уже можно в разы больше, не все же придут их на золото менять сразу.

Хотя вот де Голль, умница, как-то собрал 750 миллионов бумажных долларов и пароходом отправил в США. И с большим скандалом, но таки обменял на золото настоящее. Сильно это янки не понравилось.

А потом американцы, ещё при Рузвельте, пошли дальше. Отказались и от золотого содержания доллара. Стал он простой бумажкой, чистый обман.

Простите, а куда привела Элли дорога из жёлтого кирпича? Правильно, в Изумрудный город. Который никакой не Изумрудный, а из дешёвого зелёного бутылочного стекла.

Но каждому на входе надевают волшебные очки. В которых стекло кажется изумрудами. И очки на замочке, сам не снимешь.

Трудно перепутать, да? Вот скажите, что Фрэнк Баум не имел в виду тут зеленые доллары, которые ничем не обеспечены. А очки, очки всем надели.

Кстати, рулит городом фокусник и жулик. Тот самый Великий и Могучий (и Ужасный, естественно) Гудвин. Ну это у нас он Гудвин, в оригинале у него длинное имя, одно из который Исаак. Что характерно.

По-моему, выписан там типичный американский банкир. Который всех облапошил и притворяется великим и могучим. А сам банальный жулик.

Там и про классовую борьбу есть. Не верите? А помните советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Петрограде? Они и в детской книжке присутствуют. Нет, серьёзно.

Страшила, огородное пугало - это американский фермер, крестьянин. Он добрый, но доверчивый. Ему бы мозгов добавить.

Железный дровосек - индустриальный рабочий. Почти робот. Расчеловечил его капитал, даже сердца не оставил. Знай, маши топором с утра до ночи.

А вот трусливый лев - американский солдат. Образ в газетах конца 19 века вполне устойчивый. Над американской армией тогда кто только не потешался. Им бы храбрости хлебнуть.

Ну ладно, это мне всё померещилось. Это же детская книжка. За уши притянуто, правда? Тем более, в википедиях про такое не пишут.

Хорошо, одна из книжек Баума, которую мы читали в школе, называлась "The magic of Oz". Нет, это вовсе не "Волшебник страны Оз". Не узнали? Эту страну Вы точно сотни раз видели. Например, на упаковке печенья или конфет. Всё ещё не догадались?

Oz - это унция, мера веса. Конкретно у Баума, совершенно точно, имеется в виду тройская унция. Именно ей золотое содержание доллара меряли.

"Магия унции" - как Вам название для детской книжки? Но тут ещё веселее, магия, да не та. Помните же, Гудвин был цирковым фокусником?

Так это у нас они фокусники. В американском английском они все прочно маджишианы, волшебники. И фокусы у них так и называются - мэджик, магия.

Так что правильный перевод названия книжки "Фокусы (или обманы) унции". Ну и скажите мне, что это не про золотой стандарт. Не про грандиозный обман всего мира, когда полновесный золотой доллар заменили на пустую зелёную бумажку.

И ещё забавное. Помните, летучих обезьян? Которые Страшилу выпотрошили и разбросали всех друзей Элли? Так вот призывали их, внезапно, золотой шляпой.

Потому что у капиталистов золото настоящее, безо всяких волшебных очков. И как-то очень это напоминает буржуазную полицию. Которая по первому золову золотых цилиндров бегут потрошить всяких несогласных Страшил.

А Вы говорите, детская сказка. Неровен час и её скоро ограничат в распространении. Как Чиполлино. Незнайка на Луне - приготовиться. Страшное дело - эти детские сказки.

Ярослав Бушмицкий

https://dzen.ru/a/aifL6X5gHThPkMVT



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