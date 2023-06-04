Территория Героев...(92)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/26904 https://t.me/mod_russia/26927 https://t.me/mod_russia/26958

Подполковник Мольков Алексей В ходе боев на одном из тактических направлений подполковник Алексей Мольков лично руководил подразделениями артиллерии.

Выдавливая националистов с занимаемых позиций, российскими артиллеристами под руководством Молькова удалось поразить часть бронетехники противника, а также подавить его артиллерию.

Высокое качество стрельбы подчиненных Молькова вынудило националистов покинуть огневые позиции. Благодаря тому, что противник лишился огневой поддержки, интенсивность обстрела наши позиций снизилась, что позволило перейти в контрнаступление.

Противник понес значительные потери и не смог удержать свои позиции, вынужден был отойти вглубь подконтрольных ему территорий.

https://zpobeda.ru/aleksej-molkov/

Лейтенант Магомедов Алиэмсет Лейтенант Алиэмсет Магомедов вместе с вверенным ему мотострелковым взводом выполнял боевые задачи по организации и ведению обороны позиций в одном из населенных пунктов.

При плотном огне артиллерии и танков боевиков на переднем крае обороны Алиэмсет организовал инженерно-фортификационное оборудование рубежа, а также огневое поражение противника, в котором лично принимал непосредственное участие.

Благодаря оборудованным Алиэмсетом инженерным сооружениям, продвижение личного состава и бронетехники националистов было существенно затруднено, что позволило российским минометным расчетам вести прицельную стрельбу по противнику, оказавшемуся на открытой местности.

В ходе боя было уничтожено более 20 националистов, а также один танк и две БМП противника. Понеся потери, враг был вынужден отступить.

https://zpobeda.ru/aliemset-magomedov/

Военнослужащий Александров Станислав Новочебоксарец Станислав Александров получил орден Святого Георгия за отвагу на СВО.

Его отец тоже участвовал в спецоперации, но погиб.

Станислав вступил в ряды Вооруженных сил России в 2018 году. Служил в Псковсом ВДВ. Воинская часть Станислава с самого начала специальной военной операции оказалась в зоне СВО.

Отец Станислава не мог оставаться в стороне, когда его ребенок пошел защищать Родину и тоже встал на защиту своей страны.

При ожесточенных боях под Артемовском, отец Cтанислава героически погиб.

https://t.me/strana_geroev/4487

Гвардии младший сержант Окаемов Вячеслав Вячеслав Окаемов - командир машины - оператор взвода противотанковых управляемых ракет

Выполняя боевую задачу по удержанию господствующей высоты на танкоопасном направлении, Окаемов своевременно обнаружил выдвижение противника в направлении оборонительных рубежей.

Находясь под огнем противника, Окаемов корректировал огонь российской артиллерии, своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и мотопехоты боевиков.

В ходе боя, дождавшись выдвижения бронегруппы противника, прицельным огнем ПТУР Вячеслав поразил танк и группу пехоты националистов, предпринявших попытку атаковать с фланга.

https://t.me/strana_geroev/4488

Сержант Денис Лысенко Начальник радиостанции взвода связи сержант Денис Лысенко в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия со стороны противника выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооружённых Сил. Позиции подразделения, которое Денис обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных миномётных и артиллерийских ударов.

В ходе очередного вражеского залпа был повреждён кабель, обеспечивающий режимную телефонную связь в подразделении и с вышестоящим командованием. Рискуя жизнью и не дожидаясь окончания обстрела, сержант Лысенко выбежал из укрытия и оперативно заменил вышедший из строя кабель, в кратчайший срок восстановил режимную телефонную связь и обеспечил закрытую видео-конференц-связь, позволив вышестоящему командованию скоординировать ответный огонь. Это привело к уничтожению артиллерийского расчёта и отражению атаки боевиков.

http://redstar.ru/doblesti-i-slavy-ne-merknet-yarkij-svet/

Рядовой Ревин Алексей Алексей Ревин в составе подразделения выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных в ходе боев с украинскими националистами.

С целью вернуть ранее утраченные позиции противник предпринял попытку прорыва обороны российских войск. В ходе отражения наступления боевиков рядовой Ревин остался отрезанным от основных сил.

Позиция Алексея неоднократно подвергалась атаке дронов противника и минометному обстрелу. Однако, не смотря на минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения Алексей удержал оборонительный рубеж до прибытия подкрепления. Прибывшие подразделения отбросили врага на исходные позиции.

Смелость и отвага рядового Алексея Ревина позволили российским подразделениям отразить атаку боевиков.

https://zpobeda.ru/aleksej-revin/

Гвардии младший сержант Мурадян Рафик Артиллерийский дивизион, в составе которого действовал механик-водитель гвардии младший сержант Рафик Мурадян, выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки ротной тактической группе, ведущей бой за взятие укрепленного опорного пункта противника.

В ходе очередного залпа, боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего вышла из строя и не могла осуществить передислокацию, а также продолжать вести огонь.

Оценив обстановку, понимая всю опасность сложившейся ситуации, Мурадян под артиллерийским обстрелом противника, восстановил работоспособность поврежденной боевой машины.

Мужественными и профессиональными действиями, сопряженными с риском для жизни, Мурадян смог не допустить уничтожения артиллерийского расчета.

https://zpobeda.ru/rafik-muradyan/

Доброволец Гаан Дмитрий Дмитрий Гаан почти всю жизнь прожил за границей, но после февраля 2022 года решил вернуться на родину. Он перевёз с собой семью и ушёл добровольцем. За «ленточкой» Дмитрий пробыл всего пару недель, но этого хватило, чтобы понять всю серьезность СВО. На одном из заданий мужчина получил ранение и был комиссован в госпиталь.

Сейчас боец продолжает проходит реабилитацию и восстанавливаться после ранения. Он находится рядом с семьей и помогает супруге в оформлении временного проживания в Самаре. См. видео по ссылке

https://t.me/iikhu/18504 Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль «Иван Хурс», представлены к боевым государственным наградам

Старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи.

Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля капитана 3 ранга Игоря Тарана огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова. См. видео по ссылкам

https://t.me/mod_russia/26885

https://t.me/mod_russia/26894

https://t.me/mod_russia/26984

Разведчики башкирского батальона имени Доставалова обнаружили в зоне СВО противника и вызвали огонь

Рядовые Бочкарёв, Мурыгин и Малухин во время ночной разведки обнаружили базу ВСУ.

«Доставаловцы» быстро сориентировались на местности, определили координаты, направление атаки противника и оперативно передали данные артиллерийскому дивизиону, который уничтожил значительное количество вражеской бронетехники и личного состава противника.

https://t.me/strana_geroev/4476 Мотострелковое подразделение прапорщика Мухаммеда Магамедова в ходе выполнения боевых задач атаковало населенный пункт, в котором засели неонацисты. Во время боя прапорщик Магамедов умело уничтожал противника из 30-мм пушки боевой машины пехоты.

После уничтожения передовой группы противника Мухаммед Магамедов обнаружил, что подкрепления националистов, вооруженные гранатометами, устроили засаду и ведут огонь с тыла.

Быстро соориентировавшись в ходе боя, прапорщик Магомедов отработал по противнику из штатного вооружения БПМ-2. В результате неонацисты были уничтожены, а наши бойцы вырвались из засады.

За проявленную смелость, мужество и героизм прапорщик Мухаммед Магамедов был награжден медалью «За отвагу».

После боя российские мотострелки попали под минометный обстрел, в ходе которого прапорщик Магомедов получил тяжелое ранение. В срочном порядке Магамедова доставили на вертолете в Белгород, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас герой полностью восстановился после ранения и хочет продолжить военную карьеру: «Я выбрал остаться служить. Получить высшее образование. Хочу добиться офицерского звания и дальше служить с ним». См видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26851 Младший сержант Александр Власов принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. Признается: «Не мог оставаться в стороне».

Навыки, полученные во время срочной службы, Александр восстановил за два месяца интенсивной боевой подготовки. «Учились штурмовать: лес, город, блиндажи, окопы. Подготовка хорошая была», – вспоминает военнослужащий.

Александр был зачислен в мотострелковый полк и в зону боевых действий отправился в должности заместителя командира взвода. Участвовал в освобождении ЛНР и штурмовал укрепрайоны нацистов в лесах под Кременной.

В одном из боев младший сержант Власов получил множественные осколочные ранения. Заняв штурмом вражескую позицию, его подразделение попало под артиллерийский обстрел противника. Первым взрывом ранило Александра, вторым – товарища, который оказывал ему помощь. Но, несмотря на это, бойцам удалось удержать занятые позиции.

В данный момент Александр проходит лечение, но в скором времени планирует вернуться в строй и продолжить службу.

https://t.me/mod_russia/26872 Перед батальоном подполковника Шамсиева стояла задача занять оборонительные рубежи, тем самым заставив врага стянуть все свои основные силы на одно направление.

Подразделение вступило в неравный бой. «Противник был из элитных подразделений. Против мотострелкового батальона сражалось 3 бригады, в том числе один полк специального назначения», – вспоминает комбат.

Подполковнику Шамсиеву удалось заманить врага в ловушку. «Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок. Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, потеряв в живой силе и технике», – рассказывает Булат.

Эта операция помогла российским войскам освободить несколько населенных пунктов.

Продолжая дальнейшее наступление, подполковник Шамсиев попал под обстрел. Вспоминает: «Во время перегруппировки был нанесен артиллерийский удар, где я был ранен».

Сейчас командир мотострелков проходит реабилитацию, чтобы вернуться в строй и вновь вести за собой войска.

Примером мужества и отваги для Булата всегда был его дед. Он участвовал в Великой Отечественной войне и дошел до Берлина. «Когда шли бои такие жесткие, всегда деда вспоминал», – рассказывает герой.

На вопрос, каковы его дальнейшие планы, без сомнения отвечает: «Дальше служить Родине!» А разве может ответить по-другому настоящий герой, присягнувший на верность своему отечеству?

https://t.me/mod_russia/26898 В марте 2022 года младший лейтенант Хизри Атаев добровольно отправился в зону СВО. Попал водителем во взвод обеспечения. Вспоминает: «Я уже по ночам спать не мог. Честно. Переживал очень сильно за пацанов. Ходил по подразделениям, искал, кто на «передок» поедет».

«Больше всего жалко мирных. Старушек, бабушек, – признается военнослужащий. – Мы ходили, им помогали. Двери, окна латали. Дрова помогали приносить, еду, сухпайки. Все, что нужно, что могли сделать, мы делали».

Во время одного из обстрелов боец вынес из-под огня троих раненых товарищей, за что был награжден медалью «Жукова».

Но позже получил ранение и сам Хизри. На боевом задании его машина подорвалась на мине: «Был на «КАМАЗе». Взрыв на моей стороне. Ранение было тяжелое. Я три дня в коме был».

Несмотря на серьезные травмы, медикам удалось спасти жизнь бойца. «У врачей спрашивал, когда смогу сидеть, стоять, ходить смогу ли я вообще когда-либо, – вспоминает герой. – Я полгода лежачий был. Иногда вспоминаю, как было плохо тогда, и как сейчас. Хвала Всевышнему!»

Хизри признается, что ни о чем не жалеет. Боец уверен: он поступил правильно, по совести. После реабилитации младший лейтенант планирует вернуться в ряды Вооруженных Сил и продолжить службу.

https://t.me/mod_russia/26908 Дмитрий «Прапор» Сухоруков готовит на полигоне боевое пополнение. Всем, кто готовится к отправке в зону СВО, Дмитрий старается по-максимуму передать свой опыт. Он защищает Донбасс с 2014 года. 22-летним парнем он добровольно ушёл в ополчение, а сегодня служит по контракту в составе Вооружённых сил РФ.

В этом небольшом сюжете он рассказывает, что характер боевых действий за это время поменялся, а настрой людей — нет: в городах и сёлах Донбасса они по-прежнему ждут российскую армию как освободителей, которые через оружие добьются для них долгожданного мира. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26883 Виктор Морозов, который осенью был призван в войска по мобилизации, провел в зоне СВО больше полугода и уже съездил домой в законный отпуск. 15 дней в кругу родных пролетели незаметно, и вот он снова в блиндаже...

Но позитивного настроя не теряет! В этом сюжете (см. видео по ссылке) — его впечатления о том, как живёт тыл, пока на передовой теснят врага.

https://t.me/mod_russia/26906

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб Денис Соловьев из Ивановской области.

Старшина мотострелковой роты Денис Сергеевич Соловьев служил в воинской части другого региона.

За проявленные самоотверженность и героизм награжден Орденом Мужества посмертно.

https://ivteleradio.ru/news/2023/04/21/v_hode_specoperacii_geroicheski_pogibli_dvoe_zhiteley_ivanovskoy_oblasti_ В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб Иван Каплев из Ивановской области.

Стрелок парашютно-десантного взвода Иван Васильевич Каплев проходил военную службу на территории ивановского гарнизона.

За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

https://ivteleradio.ru/news/2023/04/21/v_hode_specoperacii_geroicheski_pogibli_dvoe_zhiteley_ivanovskoy_oblasti_

Старший сержант Кононец Юрий Кононец Юрий Сергеевич

п. Луначарский , Самарская обл

Погиб в ходе СВО

https://vk.com/wall-139197876_952

Военнослужащий Игнатьев Николай Героически погиб на СВО боец из Нижневартовска, Николай Игнатьев.

Был мобилизован в первую волну мобилизации, погиб героически спас товарища, у которого на днях перед выездом на Бахмут родилась дочь.

Николаю было 22 года.

Погиб в Макеевке 8 марта, жил в г. Нижневартовске.

Остались родители, 3 брата и 2 сестры.

Награждён посмертно орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/nikolaj-ignatev/

Военнослужащий Городсков Владислав 32 года

г.Козловка, Чувашская Республика

https://zpobeda.ru/vladislav-gorodskov/

Военнослужащий Незвицкий Артур Незвицкий Артур Артурович

09.04.1987 г.р.

https://zpobeda.ru/artur-nezvickij/

Военнослужащий Голубев Иван В ходе спецоперации на Украине погиб

Голубев Иван Дмитриевич

19 августа 1999 - 28 марта 2023

Иван Голубев учился в Фурмановской школе №8, затем окончил Фурмановский технический колледж по профессии "Мастер сухого строительства". Служил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

В октябре прошлого года, в рамках объявленной частичной мобилизации, был призван для участия в специальной военной операции России на Украине.

Погиб при выполнении боевого задания в Луганской Народной Республике.

https://vk.com/wall-157936091_201697

Военнослужащий Ксендзык Игорь Ксендзык Игорь Станиславович, 254-й гвардейский мотострелковый полк

Игорь Ксендзык родился 1 июля 1980 года в городе Жмеринка Винницкой области.

До того, как отправится на СВО добровольцем работал гендиректором в компании ООО «Прогресс».

21 октября прошлого года Игорь заключил контракт на военную службу. На передовой он был командиром миномета минометного взвода минометной батареи.

Игорь погиб первого февраля в районе Кременной в ЛНР. Его взвод попал под минометный обстрел. Игорь начал выводить своих товарищей из-под обстрела в безопасное место. Он уходил последним, прикрывая бойцов, но сам не смог спастись.

Посмертно награждён орденом Мужества посмертно.

У него остались жена и трое детей.

https://vk.com/wall-182392934_309752

Доброволец Кучеров Александр Александр Кучеров родился 3 апреля 1971 года в городе Атбасар Целиноградской области, Казахстан.

После 9-го класса учился на сварщика. С детства увлекался футболом.

В 1989 году его призвали на военную службу. Проходил ее в Иркутске. А после армии устроился работать сварщиком на завод.

В 1995 году Александр женился, а в 2000 году семья переехала в Орловскую область.

До СВО работал на Мценском заводе Коммаш. Затем 25 октября 2022 года исправился на спецоперацию добровольцем.

Погиб Александр 21 декабря прошлого года под Макеевкой в ЛНР. Рядом с ним разорвался снаряд. Александр погиб на месте.

https://vk.com/wall-182392934_309752

Военнослужащий Андриевский Денис Андриевский Денис Николаевич

г.Печора, Республика Коми

https://zpobeda.ru/denis-andrievskij/

Военнослужащий Шубин Владислав В ходе СВО погиб Шубин Владислав Сергеевич

11.11.1997 - 11.04.2023гг.,

посёлок Мураши, Кировская обл.

https://vk.com/wall-159408606_196253

Военнослужащий Джумaгaзиeв Βaлepий В п. Таловинка Володарского района состоялось прощание с Валерием Джумагазиевым, погибшим на Украине.

Валерий Владимирович родился 12 октября 1988 года в хуторе Западновка Городищенскокого района Волгоградской области. Учился с 1 по 9 класс в средней общеобразовательной школе города Ленинск. В 2001 году его семья переехала в п. Таловинка Володарского района. Окончил Володарскую вечернюю школу.

В 2007 году был призван в ряды российской армии, полтора года служил в спецназе ГРУ в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

В октябре 2022 года был мобилизован Тимирязевским военным комиссариатом г. Москва.

Солдата посмертно представили к государственной награде за проявленные им мужество и героизм.

https://vk.com/wall283844047_2756

Военнослужащий Скомаха Дмитрий Героически погиб на поле боя в с. Пески Скомаха Дмитрий Владимирович

5.12.1984-5.08.2022.

Был в бою в г. Мариуполе, Луганске.

Добрый, отзывчивы, жизнерадостный человек.

https://zpobeda.ru/dmitrij-skomaha/

Военнослужащий Гаршин Евгений Гаршин Евгений Юрьевич

с.Варна, Челябинская область

https://zpobeda.ru/evgenij-garshin/

Военнослужащий Борзаков Андрей «Змей» В ходе проведения специальной военной операции погиб Борзаков Андрей «Змей».

Андрей был честным, смелым и добрым человеком, умелым воином. Начал принимать участие в поисковых экспедициях больше 10 лет назад.

Андрей повторил судьбу солдат, которых он многие годы искал в полях и лесах.

https://zpobeda.ru/andrej-borzakov/

Военнослужащий Власов Олег 22 марта в ходе проведения СВО под Луганском погиб

Власов Олег Николаевич, 1983 года рождения.

https://zpobeda.ru/oleg-vlasov/

Военнослужащий Червоненко Артём Червоненко Артем Сергеевич

пулеметчик 1 отделения 1 взвода 3 роты в/ч 2002 ВВ МВД ДНР

13.04.1993-06.04.2022

https://мвдднр.рус/bessmertnyj-polk/4

Военнослужащий Гурский Алексей «Пиксель» Гурский Алексей Алексеевич, Позывной Пиксель

25 июля 1995 - 15 апреля 2022

Погиб под Авдеевкой от снаряда РСЗО "Град"

https://vk.com/wall-142277234_381209

Военнослужащий Жуков Николай Простились с Николаем Викторовичем Жуковым из поселка Мишеронский.

Срочную службу Николай проходил в Мурманске, на границе.

На гражданке Николай получил специальность сантехника, в последнее время работал в Москве. Друзья и родные говорят о нем, как о честном, трудолюбивом, заботливом парне, который любил и ценил жизнь.

Начав службу по мобилизации, Николай стал старшим оператором гаубичного орудийного расчета. Недавно он приезжал в командировку и, заглянув на несколько дней в родные края, повидался с родными и друзьями. А после вернулся на линию соприкосновения, был переброшен в район Калмычихи, на самый край передовой.

Николай погиб в результате прямого попадания снаряда в гаубицу в конце февраля.

Ему было 37 лет.

У Николая осталась 11-летняя дочь.

https://vk.com/wall-36023548_534923

Военнослужащий Ягодкин Александр Ягодкин Александр Владимирович

01.12.1990 - 01.01.2023

г.Самара

1444-й самоходно-артиллерийский полк

Погиб в Макеевке.

https://zpobeda.ru/aleksandr-yagodkin/

Военнослужащий Лобанов Максим Лобанов Максим Игоревич

г.Новокузнецк, Кемеровская область

https://zpobeda.ru/maksim-lobanov/

Доброволец Ермолаев Олег Ермолаев Олег Андреевич

25 лет

г.Братск, Иркутская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/oleg-ermolaev-2/

Доброволец Руденко Владимир Беловский район простился с жителем деревни Лошаковка Владимиром Руденко.

Он погиб при выполнении боевых задач в Артемовске 4 апреля 2023 года.

Ему было 30 лет.

Владимир мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость и мир в составе ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/vladimir-rudenko/

Доброволец Субботин Олег 5 апреля 2023 года в ходе специальной военной операции,

находясь в составе бойцов ЧВК «Вагнер»,

при выполнении боевых действий героически погиб

выпускник КГБОУ «Мотыгинской школа-интернат»

Субботин Олег Степанович.

Помнят его как доброго, отзывчивого, готового всегда прийти на помощь улыбчивого парня.

https://zpobeda.ru/oleg-subbotin/

Доброволец Ракитских Сергей Ракитских Сергей Андреевич 23.03.1996.

Г. Советский ХМАО.

Находясь в составе бойцов ЧВК»Вагнер», выполняя задание, героически погиб 4.01.2023 г. Артемовск.

Награждён орденами За отвагу и Чёрный крест.

https://zpobeda.ru/sergej-rakitskih/

Доброволец Кагарманов Александр Кагарманов Александр Евгеньевич

Возраст 38

Дата смерти 09.02.2023. Погиб под Артемовском.

ЧВК Вагнер

Жил в г Шелехов Иркутская область.

У него осталось трое детей.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kagarmanov/

Доброволец Романов Кирилл В ходе специальной военной операции погиб житель Дивеевского района Романов Кирилл.

29-летний Кирилл был бойцом ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/kirill-romanov/

Доброволец Мамаев Алексей В ходе проведения СВО в г. Артемовск погиб житель Кирова

Мамаев Алексей Андреевич.

22.05.1995 - 18.02.2023

Боец ЧВК "Вагнер"

https://vk.com/wall-48533011_196190?w=wall-48533011_196190

Доброволец Люсиков Дмитрий В ноябре прошлого года Дмитрий Люсиков подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Это было его собственное решение. Служил в штурмовом подразделении. Участвовал в боях за освобождение Артемовска. Во время одного из ракетных обстрелов получил сильные ожоги, несовместимые с жизнью.

За мужество, стойкость и героизм, проявленные в боях за Артёмовск, удостоен медали «За отвагу» и Черного креста ЧВК «Вагнер».

Дмитрий родился и вырос в Каменске-Уральском. Окончил школу № 1, получил профессию фрезеровщика, отслужил стрелком во внутренних войсках.

За плечами Дмитрия непростая жизнь. Волевой, целеустремленный человек, любящий сын и брат, заботливый, отзывчивый, готовый прийти на помощь, независимо от жизненных обстоятельств.

https://kamenskuralsk.bezformata.com/listnews/pogibshim-boytcom-chvk-vagner/116443695/

Доброволец Турятко Леонид Турятко Леонид Викторович

12.06.1978 г.р.

п.Тимокшино, Вологодская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/leonid-turyatko/

Доброволец Волков Денис Денис Анатольевич Волков

(27.10.1979 — 12.01.2023)

ЧВК Вагнер, погиб в Артемовске.

https://zpobeda.ru/denis-volkov/

Доброволец Лакомкин Дмитрий В ходе специальной военной операции на Украине погиб Дмитрий Игоревич Лакомкин, 1999 года рождения.

Боевые задачи Дмитрий выполнял в составе ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/11928-2/

Доброволец Веснин Андрей 04.06.1992 г.р.

г.Нижневартовск, ХМАО

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/andrej-vesnin/

Доброволец Локерев Леонид Боец ЧВК «Вагнер» Леонид Локерев погиб в зоне СВО

Леонид Локерев родился 26 марта 1994 г., длительное время проживал в п. Бл. Песочное.

Добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и в её составе принял участие в СВО.

Погиб в боях за Артёмовск (Бахмут) 18 февраля 2023 г.

Леонида Локерева похоронят с воинскими почестями на Аллее Героев.

https://zpobeda.ru/leonid-lokerev/

Доброволец Машуков Евгений При исполнении служебного долга, в ходе проведения специальной военной операции, погиб боец ЧВК Вагнер

Машуков Евгений Владимирович, 1977 г.р.

Родился в р. п. Тягун, жил в Барнауле.

Женя был очень хорошим человеком. У него были большие планы.

https://vk.com/wall-210977916_128928

Доброволец Александров Денис Александров Денис Александрович

г.Кандалакша, Мурманская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/denis-aleksandrov/ В ходе проведения Специальной Военной операции при выполнении боевой задачи в составе ЧВК Вагнер погиб

Кириевский Сергей Викторович.

Сергей всегда был добрый, ласковый,заботливый, ответственный и отзывчивый. Очень любил жизнь.

Погиб под Артемовском.

Награжден государственной медалью За отвагу и Черным крестом Вагнер - отвага, честь и кровь (посмертно).

https://zpobeda.ru/sergej-kirievskij/

Доброволец Телеков Дмитрий 2 апреля 2023 годя, в ожесточённых боях под Артёмовском погиб смертью храбрых уроженец Нарьян-Мара

Телеков Дмитрий Васильевич, 14.07.1973 года рождения.

Дмитрий Васильевич проходил службу в составе подразделений ЧВК «Вагнер».

Находясь на самом опасном участке фронта, он отдал самое дорогое, что есть у человека – жизнь.

https://vk.com/wall-187186747_28113

Фронтовой фотограф и оператор Гарнышев Алексей "Шестой" Бывший корреспондент холдинга «СТВ-Медиа» 24-летний Алексей Гарнышев получил ранения в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Долгое время он провел в коме. А 1 марта сердце Алексея остановилось.

Алексей был фронтовым фотографом и оператором. Его знали под позывным «Шестой». О ранении Гарнышева на местах сообщали еще в феврале, уточняя, что осколок попал в грудь и бедро под Угледаром. Кроме того, у Алексея было много мелких ран. В течение месяца «шестого» пытались привести в чувство, но, к сожалению, ничего не вышло.

Похоронили Алексея на Аллее славы.

Как отмечают коллеги, близкие не знали, что Гарнышев работает в зоне СВО. Так «Шестой» хотел оградить семью от лишних переживаний.

https://kazanreporter.ru/news/54610_zurnalist-iz-nabereznyh-celnov-pogib-v-zone-svo

Военнослужащий Дмитриев Дмитрий Простились с Дмитрием Дмитриевым из Муханово, погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО.

Прошёл подготовку в Наро-Фоминске и был отправлен на фронт.

Дмитрий получил повестку 24 сентября. За плечами был только опыт службы в армии.

Дима был очень смелым, весельчаком, на фронт уходил со словами: «Ждите, вернёмся с победой».

Дома у него осталось трое детей.

За боевые заслуги удостоен ордена «Мужества» посмертно.

https://vk.com/wall-97464562_9308

Военнослужащий Сидоров Константин Простились с Константином Сидоровым из Сергиева Посада, погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО.

Прошёл подготовку в Наро-Фоминске и был отправлен на фронт.

Костя сам пришёл в военкомат, не дожидаясь повестки. Он уже имел боевой опыт в Чечне, поэтому считал своим долгом поддержать военную операцию.

За боевые заслуги удостоен ордена «Мужества» посмертно.

https://vk.com/wall-97464562_9308

Военнослужащий Якимчук Павел Якимчук Павел Алексaндрoвич

4.10.1989 - 25.01.2023

г.Тихвин, Ленинградcкая oблaсть

Погиб под Кременной (ЛНР).

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/pavel-yakimchuk/

Рядовой Кириллов Игорь Проводили в последний путь Игоря Владимировича Кириллова, воина, с достоинством и честью отдавшего свою жизнь, защищая нашу страну.

Игорь Кириллов родился 26 сентября 1996 года. В 2015 году окончил колледж БГПУ имени Акмуллы по специальности «Право и организация социального обучения».

Игорь Владимирович Кириллов посмертно награжден орденом Мужества.

https://ufa.bezformata.com/listnews/kolledzha-bgpu-igorem-kirillovim/116308468/

Военнослужащий Безруков Александр Безруков Александр Станиславович «Фин»

23.03.1989 -20.03.2023

https://zpobeda.ru/aleksandr-bezrukov/

Военнослужащий Майкенов Андрей В ходе боевых действий в зоне СВО при исполнении воинского долга погиб Майкенов Андрей Анатольевич, житель п. Кавалерово.

Он с честью выполнил свой долг и погиб как герой, отдав свою жизнь за Родину.

https://zpobeda.ru/andrej-majkenov/

Военнослужащий Шёлк Илья 21.04 простились с Шёлк Ильёй

https://zpobeda.ru/ilya-shjolk/

Военнослужащий Лясковский Павел Лясковский Павел Павлович

06.04.2023 года погиб при исполнении военного долга, призванный в рамках частичной мобилизации.

https://zpobeda.ru/pavel-lyaskovskij/

Военнослужащий Файзиев Марат В зоне СВО при штурме населенного пункта погиб уроженец г. Йошкар-Олы Файзиев Марат Ансарович.

https://vk.com/wall-146638712_58986

Младший сержант Абдурахманов Артём 11 июля 2020 года был призван на срочную военную службу в ряды ВС Российской Федерации. Служил Артём в 381-ом гвардейском артиллерийском Варшавском Краснознамённом, орденов Суворова и Кутузова полку, в 150-ой мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, в/ч 24390.

После прохождения срочной службы Артём остался на службу по контракту. Военная часть, где он служил, располагается возле хутора Кузьминки Ростовской области.

В 2021 году Артёму было присвоено звание младшего сержанта.

Младший сержант Абдурахманов Артём с 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он был командиром отделения артиллерийской разведки, командовал отделением и вел наблюдение за ходом боя.

Выполняя задачу по обнаружению военной техники, огневых средств и живой силы противника, 11 июня 2022, погиб при артобстреле г.Попасная Луганской области Украины.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении военного долга, награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/artjom-abdurahmanov/

Младший сержант Тарасенко Антон При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб младший сержант Тарасенко Антон Валерьевич, уроженец Коченёвского района.

Антон родился 12 мая 1990 в р.п. Коченёво.

В 2007 году окончил 11 класс МКОУ Коченевская СОШ № 13.

В 2010 году был призван в Российскую Армию. После прохождения срочной службы заключил контракт.

У Антона остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/anton-tarasenko/

Старший мичман Черемискин Дмитрий 13 апреля 2022 г. в результате попадания ракеты, начался пожар на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва». На следующий день корабль затонул.

Подробности гибели крейсера остаются неизвестными.

Среди погибших членов команды крейсера был уроженец села Лема Зуевского района Кировской области, старший мичман Дмитрий Александрович Черемискин.

https://zpobeda.ru/dmitrij-cheremiskin/

Матрос-срочник Савин Леонид Свидетельство о смерти получили родственники Леонида Савина — военнослужащего из Алупки (Крым). Он считался пропавшим без вести еще с 14 апреля, когда был подбит крейсер «Москва». Теперь солдат официально признан погибшим.

Леонида призвали на флот 2 июля 2021 года.

https://t.me/mozhemobyasnit/13202

Матрос-срочник Франтин Иван Минобороны России сообщило родственникам о смерти 23-летнего Ивана Франтина, который служил на ракетном крейсере «Москва». После крушения судна он считался пропавшим без вести.

«Получим свидетельство (о смерти) чуть позже», — сказала она.

Иван был призван на службу в июне 2021-го, и после курса молодого бойца по распределению попал на крейсер «Москва». Он был срочником.

https://t.me/mozhemobyasnit/13204

Матрос-срочник Шкребец Егор Шкребец Егор Дмитриевич, матрос срочной службы по призыву, старший вестовой службы снабжения, официально признанный Генеральным штабом участником боевых действий в составе экипажа крейсера "Москва" - погиб.

https://vk.com/wall601245129_24019

Военнослужащий Немытов Павел Немытов Павел Юрьевич, родился 20 июля 1981 года в г. Челябинске.

В 1999 году Павел был призван на срочную службу в морскую пехоту тихоокеанского флота.

После демобилизации в 2001 году устролися на работу на ЧМК в Кислородно-компрессорное производство электро-газосварщиком. В ККП проработал около 18 лет, затем перешел работать в депо ЖДЦ-2 электро-газосварщиком.

6 октября 2022 года Павел по повестке отправился в зону СВО на Украине.

Сражался на передней линии в течении более 3 месяцев, сперва на Херсонском направлении, затем освобождал территорию ЛНР.

26 января 2023 года при минометном обстреле боевых позиций, получил смертельное осколочное ранение в грудь под Красным Лиманом.

Похоронен на аллее Славы под звуки военного оркестра и ружейного залпа.

Посмертно представлен к ордену "Мужества".

https://vk.com/wall-112713470_2122725

Гвардии ефрейтор Муратов Тимур Муратов Тимур Наилевич - участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 16.05.1985 года в селе Исянгулово Зианчуринского района Республики Башкортостан.

В 2002 году окончил среднюю школу №2 родного села.

27 марта 2020 года заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Служил в роте десантного обеспечения 5-го гвардейского зенитно-ракетного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

В конце 2021 года переведен в разведку ВДВ.

В должности разведчика-пулемётчика роты специального назначения 215-го отдельного гвардейского разведывательного батальона 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой дивизии имени 70-летия Великого Октября (ППД — г. Иваново) выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

Погиб 22.05.2022 года под селом Викторовка Луганской Народной Республики.

Награждён орденом Мужества (посмертно) и орденом генерала Шаймуратова (посмертно).

https://zpobeda.ru/timur-muratov/

Старший лейтенант Андриевский Денис 10.10.1987 - 27.04.2022

«Парту Героя» в память об участнике СВО Денисе Андриевском открыли в школе №2 поселка Матвеев Курган.

В 2005 году, после окончания этой школы он выбрал для себя профессию военного. Денис Иванович Андриевский погиб при выполнении боевых задач у села Бражковка Харьковской области.

Во время спасения товарищей молодой человек получил смертельное ранение.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Денис Андриевский награжден Орденом Мужества посмертно.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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