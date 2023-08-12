Как в горниле войны в Донбассе родилась будущая ЧВК «Вагнер»

В мае 2014 года на фоне разгоревшегося вооруженного конфликта в Донбассе, где украинские силовики развязали геноцид русскоговорящего населения провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, появилась небольшая группа отставных офицеров и ветеранов горячих точек, взявших на себя задачи по защите ДНР и ЛНР от киевских карателей. С легкой руки СМИ, группа военных специалистов получила броское название ЧВК «Вагнер» - и спустя годы этот бренд стал известен во всем мире. Однако стоит вспомнить, как и в каких условиях создавалась группа патриотов и добровольцев, которая впоследствии займет свое место в рядах защитников мира и справедливости – не только в Донбассе, но и в других странах.

О том, что происходило в 2014 году в ДНР и ЛНР, как русские добровольцы защищали мирных граждан Луганщины, и как небольшая группа ветеранов локальных конфликтов начала свой большой поход к мировой известности, рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Кровь и огонь Донбасса

Для того, чтобы понять, как и почему появилась на свет ЧВК «Вагнер», необходимо отмотать плёнку на девять лет назад, в судьбоносный 2014 год. Государственный переворот на Украине, в результате которого силами неофашистских формирований к власти в Киеве пришли украинские националисты и олигархи, привел к тяжелой и кровопролитной войне в Донбассе. Стихийное антифашистское движение в Донецке, Луганске и других городах приобретало все более осознанный характер. Население выступило со вполне оправданными требованиями федерализации и защиты своих прав на русскую речь и устоявшийся уклад жизни.

Однако новая киевская власть решила подавить народное возмущение силой. Пригнанные в Донбасс формирования Вооруженных сил Украины и карательные батальоны неонацистов устроили резню гражданского населения и развязали кровопролитные бои на всем юго-востоке Украины. Это вызвало у населения решительный ответ, итогом которого стало провозглашение независимости Донецкой и Луганской Народной Республик и начало ожесточенного военного конфликта.

Начиная с апреля 2014 года в Донбассе разгорелись первые боестолкнов1ения между наспех собранным ополчением и частями Вооруженных сил Украины. Апогеем первого этапа противостояния стали бои за Славянск: вошедшая в город группа ополченцев во главе с Игорем Стрелковым смогла закрепиться в Славянске и первыми заявить о возможности борьбы с украинским национализмом. Потерпев несколько неудач на этом направлении, украинские войска развернули против гарнизона Славянска артиллерию и начали методичное уничтожение города и его защитников.

Любые попытки ополченцев переломить ситуацию на этом направлении напарывались на ожесточенные действия украинских формирований и набранных из отпетых неонацистов нацбатальонов. Уже в июне, после первых больших побед ополчение ДНР столкнулось с крайней жестокостью ВСУ и националистических формирований.

Горячее лето 14-го

Летом 2014 года вооруженный конфликт в Донбассе принял крайне опасную форму массового геноцида русскоговорящего населения. Провозглашенные всего месяц назад ДНР и ЛНР испытали на себе глобальный террор со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков националистических батальонов, собранных из отъявленных нацистов и преступников. Украинские силовики стремительно сжимали кольцо вокруг республик Донбасса, и наспех собранное ополчение ДНР и ЛНР лишь частично способно было сдерживать скоординированные атаки киевских карателей.

В конце мая 2014-го боевики украинских националистических группировок отбили у ополченцев ДНР Мариуполь – один из ключевых городов новообразованной республики. Сразу после захвата города националисты начали резню на улицах Мариуполя, убивая и калеча всех, кого подозревали в сношениях с ДНР – в том числе и мариупольских милиционеров, сохранявших лояльность Киеву. Бои на подступах к Славянску привели к тому, что 5 июля командир ополчения Игорь Стрелков покинул город и стремительно перебрался в Донецк, оставив вооруженным силам Украины Славянск и Артемовск.

В столицах двух народных республик – Донецке и Луганске – ситуация также оставалась крайне тяжелой. Не сумев взять крупные города «с наскока», украинские военные начали наносить авиаудары по жилым кварталам, чего Донбасс не видел со времен Великой Отечественной. 26 мая 2014 года украинские Су-25 и Ми-24 атаковали кварталы Донецка: под удар украинских ВВС попали поселок Октябрьский, территория завода «Точмаш», Киевский проспект и окрестности железнодорожного вокзала. Наиболее тяжелый бой в этот день разгорелся в районе Донецкого аэропорта, где ВВС Украины атаковали позиции ополченцев в новом терминале.

Еще более тяжелая обстановка сложилась в Луганске. Украинские боевики, наступавшие на столицу ЛНР с нескольких направлений, расстреливали гражданские автомобили и истребляли людей, пытавшихся уйти из зоны боевых действий. 2 июня ВВС Украины нанесли авиаудар по зданию бывшей Луганской областной госадминистрации, в котором располагались официальные органы власти ЛНР. В результате варварской атаки, которая задела не только здание бывшей ОГА, но и близлежащие городские кварталы, погибли 8 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, ВСУ и силы украинских нацбатальонов взяли под контроль Луганский аэропорт, в результате чего украинская боевая авиация контролировала небо над ЛНР и готовила крупномасштабное наступление на столицу народной республики.

Северный ветер

В этих тяжелых условиях лета 2014 года ополчению Донбасса остро не хватало опыта и подготовки, чтобы противостоять скоординированным силам украинских формирований. Вчерашние трактористы и шахтеры, как показывает опыт Великой Отечественной войны, могут дать отпор и защитить свой дом от посягательств, однако для качественной борьбы с угнетателями необходима была помощь. И эта помощь неожиданно прибыла в Донбасс.

Летом 2014 года несколько сотен русских добровольцев по собственному желанию отправлялись на фронт в Донбасс – многие из них ранее служили в армии, принимали участие в других военных конфликтах и даже получали награды за свои подвиги. Многие граждане РФ не смогли остаться в стороне, наблюдая жестокость, с которой каратели уничтожают население Донбасса, самостоятельно пересекали границу и записывались в ополчение. Отдельные группы добровольцев собирались по инициативе отставников и бывших военных в России – там они сбивались в отряды и тактические группы и совместно прибывали в стан защитников народных республик.

Прибыв на место, российские военспецы занимались организацией обороны, обучением бойцов ополчения основам ведения и тактике боевых действий. Предполагается, что именно добровольцы создали первые боевые и диверсионно-разведывательные соединения в народных республиках, которые наносили болезненные удары по расположениям украинских силовиков.

Одно из таких подразделений российских добровольцев впоследствии попало на страницы газет. Журналисты окрестили это подразделение ЧВК «Вагнер» по позывному командира группы Дмитрия Уткина. Как считается, первое появление «Группы Вагнера» в Луганске произошло в июне 2014 года – в самый тяжелый момент, когда ополчение ЛНР не могло дальше сдерживать атаки ВСУ, а передовые отряды украинских силовиков располагались в нескольких километрах от столицы республики.

О том, как и в каких условиях создавалась будущая ЧВК «Вагнер», в 2022 году подробно рассказал ее основатель и руководитель, российский предприниматель Евгений Пригожин. По его словам, он весной 2014 года пытался собрать и организовать отряд добровольцев, которые могли бы поехать на Донбасс и встать на защиту местного населения. В итоге, благодаря опыту приехавших из РФ специалистов, ополчение Луганска смогло найти в себе силы и волю к продолжению борьбы. И все это несмотря на небольшую численность отряда, который, как считают в СМИ, на стартовом этапе представлял собой батальонно-тактическую группу численностью не более 40 человек.

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер», - сообщал Пригожин.

Справедливости ради, БТГ «Вагнер» не была единственной группой российских отставников, которая прибыла в Донбасс, В этот период времени на защиту мирного населения ДНР и ЛНР по зову сердца стремились попасть многие неравнодушные граждане РФ. В частности, сохранились свидетельства и память об отряде российских специалистов, условно называемом «Искра» по позывному командира, участника Первой Чеченской войны Бориса Сысенко. В отряд «Искра», так же, как и в группу «Вагнер», вошли бывшие участники боевых действий в Чечне и Южной Осетии, а также бывшие сотрудники различных спецподразделений. Однако большая часть «Искры» (39 человек, включая самого Сысенко) погибла в ходе первого боя за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года, когда украинские ВВС впервые открыли огонь по мирному населению и ополченцам Донецка.

Памятная доска о погибших бойцах отряда "Искра" на территории храма подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в честь Корсунской иконы Божией матери в селе Глинково Сергиево-Посадского района

В отличие от группы «Искры», «вагнеровцы» принципиально пошли по иному пути. Несмотря на малую численность подразделения, будущие «музыканты» смогли не только подготовить бойцов ополчения ЛНР, но и грамотно распределить собственные силы на тяжелых участках фронта, где применялись точечные удары по позициям ВСУ. В результате, тактика группы «Вагнера» принесла свои плоды: к августу 2014 года украинские силовики потеряли наступательный потенциал и оказались скованными боями на подступах к Луганску. Этому способствовала высокая выучка «вагнеровцев» и их широких опыт в ведении боевых действий в сложных участках местности – от Афганистана до Кавказа.

Капкан

Одной из ключевых задач ВСУ в ходе вооруженного конфликта в Донбассе в 2014-2015 гг. была попытка прорыва к границе России и народных республик. С точки зрения украинского командования, такой шаг позволил бы силовикам отрезать Луганск и Донецк от поставок гуманитарной помощи, от каналов эвакуации мирных граждан, а также от прибытия добровольцев из РФ, которые могли бы пополнить ряды защитников Донбасса.

3 июля 2014 года украинская армия в ходе боёв у границы установила контроль над пропускным пунктом «Изварино» в ЛНР. В результате наступления ВСУ сформировали на южной границе ДНР и ЛНР длинный и узкий выступ в 8-10 км шириной, примыкающий к границе с РФ. Вместе с тем, украинские войска заметно растянули собственные коммуникации, в результате чего снабжение наступающей группировки войск осуществлялось по единственной полностью простреливаемой приграничной трассе. Этой ошибкой командования ВСУ воспользовались ополченцы и примкнувшие к ним русские добровольцы.

15-17 июля совместными усилиями ДНР и ЛНР были взяты под контроль населенные пункты Степановка и Мариновка, в результате чего снабжение силовиков оказалось полностью парализованным. В результате общих действий в «южный котел» (часто именуемый по месту основных боев «Изваринским котлом») попали подразделения из состава шести бригад ВСУ, отдельного полка спецназначения, а также сводный отряд украинских пограничников и части нацбатальонов «Азов» и «Шахтер». За последующие две недели окруженная в районе Изварино группировка потеряла 120 человек – и практически всю технику: 26 танков, 144 боевых машин пехоты, 29 артиллерийских установок и РСЗО, а также 17 гаубиц.

Провал Изваринской операции показал другим отрядам ополчения – и в том числе отряду «Вагнера», что силы ВСУ стремительно теряют наступательный потенциал, не готовы к плотным боям на нескольких участках фронта и могут быть разгромлены относительно небольшими силами. Несмотря на то, что отряды ВСУ продолжали методично продвигаться к окраинам Луганска, сжимая кольцо окружения, ополчение смогло получить опыт в боях с опасным противником, а также поставить в строй трофейную технику, тем самым выровняв положение на поле боя. В этих условиях, силы ЛНР и примкнувшие к ним русские добровольцы из состава группы «Вагнер» начали постепенную работу над окончанием блокады Луганска и оттеснением сил украинской армии и боевиков нацбатальонов от окраин столицы республики.

Реконкиста

К 10 августа ЛНР смогла восстановить контроль над большей частью границы бывшей Луганской областей с Россией. Перехват контроля над границей привел к активизации гуманитарной помощи для ЛНР, а также открыть пути для прибытия помощи с «большой земли». Многие из прибывших в тот момент добровольцев, вступивших в ряды БТГ «Вагнер», имели большой военный опыт, некоторые прошли горячие точки и были награждены орденами и медалями за свои заслуги. Новоприбывшие кадры направлялись на самые сложные участки фронта, где их помощь и большой военный опыт могли быть использованы для решения боевых задач.

Для того, чтобы начать контрнаступление под Луганском, необходимо было в срочном порядке остановить продвигающиеся к городу с юго-востока силы ВСУ и завязать их в позиционные бои. Такой случай представился в середине августа: 12 числа ополчение отбило атаку украинских военных на трассу Луганск — Краснодон и завело в окружение подразделения 30-й и 95-й бригад украинской армии между Антрацитом и Красным Лучом. Оставшиеся без поддержки силы украинской армии, располагавшиеся в Луганском аэропорту, 16 августа вошли в населенные пункты Хрящеватое и Новосветловка, тем самым прижав Луганск с юго-востока. Эти события сразу встретили горячее одобрение украинских главарей и пропагандистов, которые стали распространять сообщения о скором падении ЛНР.

Однако в 5 км от Луганска украинская армия напоролась на непреодолимую силу. На этой линии солдат ВСУ встретили силы ЛНР – предположительно, совместно с отрядом «Вагнера»: по данным СМИ, им удалось задержать противника и завязать позиционные бои с украинскими подразделениями. Несмотря на поспешные заявления украинского Генштаба о «начале штурма Луганска», ВСУ не смогли продвинуться дальше, оставаясь в Хрящеватом и Новосветловке.

С учетом того, что два населенных пункта прикрывали доступ к Луганскому аэропорту – главному опорному штабу ВСУ под Луганском, зачистка Хрящеватого и Новосветловки представлялась командованию ЛНР первоочередной задачей. 22 августа отряд «Вагнера» начал контратаку на юго-восток от Луганска, сдавливая позиции ВСУ в Хрящеватом. После недели упорных боев русские добровольцы освободили Хрящеватое и Новосветловку – и тем самым открыли прямой путь на освобождение Луганского аэропорта и окончание прямой блокады Луганска. И все это было сделано силами небольшого отряда из 40 человек, который в конце «горячего» лета 14-го выдавит группировку из 400 украинских военных из воздушной гавани Луганска.

С этого момента угроза геноцида и террора ВСУ от центра ЛНР будет полностью отведена, а народная республика получит возможность восстановиться и окрепнуть после тяжелых боев лета 2014 года. Грамотная работа немногочисленного отряда, который впоследствии превратится в ту самую ЧВК «Вагнер», привлекла широкое внимание к отряду российских военспецов. Впереди у «музыкантов» - штурмы сирийских городов, борьба с международным терроризмом и триумфальное возвращение в Донбасс на фоне СВО в 2022 году.

Обо всем этом мы расскажем в свое время. А пока что стоит помнить, что Луганщина не существовала бы сейчас, в 2023-м – если бы не помощь отряда «вагнеровцев», оказанная в далеком и тяжелом 2014-м.

Автор: Комиссар Яррик

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