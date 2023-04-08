Территория Героев...(82)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/25070 https://t.me/mod_russia/25099 https://t.me/mod_russia/25116 https://t.me/mod_russia/25125 https://t.me/mod_russia/25127 Гордимся мастерством наших лётчиков, которые «уронили» в Чёрное море американский беспилотник MQ-9 Reaper!

Отличились два майора: Сергей Попов и Василий Вавилов.

Наши Су-27 бортовое вооружение не применяли, с БПЛА в контакт не вступали — просто несколько раз пролетели мимо нарушителя, и он упал в воду.

А лётчикам на днях вручены Ордена Мужества. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/389 Ранним утром 22 марта противником была предпринята попытка проведения террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь.

Исполняя обязанности рейдовой службы на посту наблюдения старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко сорвали замысел противника уничтожив неизвестные беспилотные надводные морские аппараты, движущиеся на вход в гавань. Все три аппарата были уничтожены прицельным огнем из стрелкового вооружения.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко представлены командованием к Орденам Мужества и денежной премии за умелые действия по уничтожению беспилотных объектов противника.

См. видео по ссылкам

https://t.me/mod_russia/25028

https://t.me/mod_russia/25086 История о том, как важны в боевых действиях «глаза» беспилотников.

Рядовой Илья Быков, оператор БПЛА в разведке, представлен к награде за корректировку огня танка при помощи «птички». При содействии разведчиков танкисты смогли уничтожить технику противника.

За участие в удачной боевой операции наш сегодняшний герой представлен к государственной награде. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25036 Старший сержант Владимир Байбордин – командир танка.

В одном из боев, столкнувшись с многократно превосходящими силами противника, его экипаж смог уничтожить три украинских танка и до взвода пехоты, но получил прилёт ПТУРа. Уверенные действия командира позволили быстро вывести машину из боя, избежав потерь личного состава.

За этот подвиг он награжден медалью «За отвагу». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25107 Сергей Хубраков отправился добровольцем на фронт после того, как на Украине погиб его односельчанин. Он попал в группу снайперов, т.к. был опытным охотником. В Донбассе его отряд сразу же отправили в бой.

Про 63-летнего снайпера-добровольца из Бурятии обязательно смотрите видео по ссылке!

https://t.me/atodoneck/26449 О ходе боевых действий ежедневно рассказывает начальник пресс-центра группировки «Днепр». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24986 О ходе боевых действий ежедневно рассказывает начальник пресс-центра группировки «Центр». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24993 Действуя в составе батальонной тактической группы, лейтенант Денис Мехедов вместе с подчиненным личным составом выполнял боевую задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта в пригороде одного из населенных пунктов.

Продвигаясь в условиях промышленной застройки, Денис обнаружил группу украинских националистов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, оборудовавших огневые позиции на верхних этажах заброшенного здания.

Оценив ситуацию, лейтенант Мехедов принял решение навязать врагу бой. Скрытно расположившись на местности, личный состав под руководством Дениса открыл огонь по вооруженным украинским боевикам. Несмотря на ожесточенное сопротивление, в результате боестолкновения все националисты были уничтожены.

Благодаря мужеству лейтенанта Дениса Мехедова и его умелому руководству подчиненным личным составом, планируемая украинскими боевиками засада была сорвана.

https://t.me/mod_russia/24974 В ходе специальной военной операции гранатометчик взвода ПТУР ефрейтор Данил Ивлев выполнял задачи в составе противотанкового резерва по уничтожению наземных бронированных средств противника и подавлению его огневых точек.

Украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции российских мотострелковых войск на стратегически важном направлении, активно применяя танки, бронетехнику и мотопехоту.

Прикрывая и поддерживая действия подразделений российских мотострелков на танкоопасном направлении, гранатомётчик ефрейтор Ивлев грамотно выбрал и замаскировал свою позицию, быстро произвел поиск и классификацию целей противника, определяя вид необходимого для применения боезапаса, после чего по команде командира отделения открыл огонь на поражение, выбирая наиболее важные и опасные цели противника.

Благодаря профессиональным навыкам и умелым действиям ефрейтора Данила Ивлева российские военнослужащие отбили две атаки националистов, а Данил лично огнём ПТУР и стрелкового вооружения уничтожил танк, два бронетранспортера иностранного производства, а также мотопехоту противника, численностью до отделения.

https://t.me/mod_russia/25004 Младший сержант Никита Кротов, обороняя стратегически важный населенный пункт, в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона осуществлял артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений.

Находясь на переднем крае рубежа обороны, подвергаясь артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских националистов, младший сержант Кротов своевременно выявил выдвижение автомобильной и бронетанковой техники боевиков в направлении российских позиций. Никита в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на порядок стрельбы и поражение целей.

В результате грамотных действий огнем самоходной артиллерийской установки под командованием младшего сержанта Кротова было уничтожено три боевых бронированных машины, пикап с противотанковым вооружением, а также более трёх десятков украинских националистов.

Благодаря профессиональным и решительным действиям младшего сержанта Кротова российским подразделениям удалось сорвать атаку противника, нанести ему значительный урон, избежать гибели российских военнослужащих и удержать занимаемые позиции.

https://t.me/mod_russia/25034

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Старший сержант Шулбаев Александр Александр Шулбаев с первых дней принимал участие в специальной военной операции.

Он родился 12 июля 1993 года в аале Верх-Киндирла. Там обучался в начальной школе, завершив школьный путь в Бондаревской СОШ.

Срочную службу Александр Анатольевич проходил на корабле в Тихоокеанском флоте. После поступил на военную службу по контракту в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

Его мужество, героизм и отвага были оценены командованием страны, был награждён орденом Мужества ещё в начале СВО, медалью «За отвагу» — при боях за освобождение села Павловка Донецкой Народной Республики.

https://zpobeda.ru/aleksandr-shulbaev/

Гвардии прапорщик Смирнов Дмитрий В городе Кяхта Республики Бурятия проводили в последний пусть погибшего в ходе специальной военной операции на Украине гвардии прапорщика Дмитрия Смирнова.

Дмитрий родился 25 ноября 1986 года в г. Кяхта в семье военнослужащих. В связи с профессией родителей семья часто меняла место проживания. Так в первый класс Дима пошёл в Пензе, позже вернулся в Бурятию и заканчивал школу уже в своём родном городе.

После получения аттестата юноша поступил в Кяхтинское медицинское училище по специальности «Лечебное дело», получил специальность «Фельдшер».

После окончания училища несколько месяцев будущий Герой проработал в отделе Скорой медицинской помощи Кяхтинской ЦРБ, однако вскоре был призван в ряды Вооруженных сил России.

С 2009 по 2010 гг. Дмитрий проходит срочную службу в городе Белогорск Амурской области, затем подписывает контракт на прохождение службы в в/ч 69647 в качестве санитарного инструктора.

Дмитрий Смирнов зарекомендовал себя как смелый, грамотный и ответственный военнослужащий, умеющий своевременно принимать грамотные решения. Герой был неоднократно отмечен командованием благодарностями и грамотами, награжден медалью «За укрепление боевого содружества», медалью имени Н.И. Пирогова «За Истинное Милосердие и Заботу о людях».

В 2018 году Дмитрий участвовал в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

Вместе со своими сослуживцами гвардии прапорщик Смирнов принимал участие в специальной военной операции по освобождению от нацизма Донецкой и Луганской Народных Республик.

Верный воинской присяге он пал смертью храбрых в ходе тяжелого боя.

Герою было 35 лет.

На родине у него остались родители, жена, двое детей, бабушка и брат.

https://zpobeda.ru/dmitrij-smirnov/

Сержант Соснин Сергей Саперу 24-й ОБрСпН Соснину Сергею Сергеевичу посмертно присвоили звание Героя России.



Соснин Сергей учился в Нижнеиртышской средней школе. После окончания 9 класса обучался в Саргатском СПТУ-31.

В 2005 — 2006 года проходил срочную службу в Вооруженных Силах РФ, в ракетных войсках стратегического назначения.

С 2011 года служил по контракту в 24-й Новосибирской отдельной бригаде специального назначения ГРУ МО Российской Федерации. Воинское звание сержант, должность — сапер.

Неоднократно бывал в служебных командировках на Северном Кавказе. Принимал участие в боевых действиях. Имеет звание «Ветеран боевых действий». Награжден медалями Министерства обороны РФ «Стратегическое командно-штабное учение Кавказ — 2012», «За службу в 24-й ОБрСпН» и нагрудным знаком «За службу на Кавказе». На счету сержанта Соснина более 50 прыжков с парашютом.

С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов.

30 апреля 2022 года сержант Соснин погиб в бою с украинскими неонацистами.

Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

На фасаде здания школы, где учился Сергей, торжественно открыли мемориальную доску. Право открыть памятную мемориальную доску было предоставлено матери Сергея, его жене и брату.

http://ounizh.sarg.obr55.ru/2022/10/26/26-октября-2022-года-в-нижнеиртышской-средн/

Военнослужащий Κoваленкo Βладимир Κoваленкo Βладимир Βячеcлaвович

06.06.1976 г.р.

г.Черeповeц

https://zpobeda.ru/ladimir-ovalenko/

Доброволец Мунасипов Ильмир Во время военной спецоперации России на Украине погиб 30-летний Ильмир Мунасипов. Он отправился на фронт добровольцем и служил рядовым.

Ильмир Мунасипов родился в деревне Ташлыяр Муслюмовского района Татарстана. По окончании школы он поступил в Сармановский аграрный колледж, где обучился на сварщика и водителя. После учебы юношу призвали в армию. Вернувшись со срочной службы, парень работал в гражданской сфере в Набережных Челнах, Москве, и Симферополе.

В мае этого года Ильмир Мунасипов решил поехать на Украину добровольцем.

Посмертно рядового наградили орденом Мужества.

В последний путь бойца проводили с воинскими почестями, под орудийные залпы.

https://zpobeda.ru/ilmir-munasipov/

Военнослужащий Игнашкин Денис В ходе проведения СВО погиб уроженец Ардинского сельского поселения Республики Марий Эл, военнослужащий контрактной службы Игнашкин Денис Евгеньевич

17.07.1990 – 28.02.2023

Посмертно представлен к Ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/denis-ignashkin/

Гвардии сержант Максименков Александр Максименков Александр Валерьевич

Награждён орденом Мужества (посмертно)

Медаль, участника военной операции в Сирии.

https://zpobeda.ru/aleksandr-maksimenkov/

Младший сержант Сыров Артём

Житель Петрова Вала Сыров Артем Владимирович погиб, выполняя свой воинский долг на Украине, во время спецоперации.

Ему был 31 год.

Артём выбрал для себя карьеру военного – учился в Военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». Служил разведчиком – радиотелефонистом, разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты, войсковая часть 13242;

разведчиком – радиотелефонистом взвода глубинной разведки роты глубинной разведки, войсковая часть 13242;

водитель – электрик, взвода энергетического обеспечения инженерно – технической роты инженерно – технического батальона, войсковая часть 31941, 8 общевойсковой армии, ЮВО начальником радиостанции (Р – 142 НМР) взвода связи, войсковая часть 31941, 8 общевойсковой армии, ЮВО.

На Украине Артём Сыров проходил службу по контракту в подразделении 33-го отдельного инженерно-сапёрного полка в роте связи начальником радиостанции.

Награждён орденом Мужества (посмертно)

https://vk.com/wall-179886724_14136

Рядовой Балагуров Данила Уроженец поселка Могойтуй Забайкальского края Данила Балагуров, мобилизованный в сентябре 2022 года для участия в специальной военной операции, скончался в Донецке после ранения

Данила Олегович родился 31 марта 1995 года. В 2013 году был призван на службу в 46-й пулеметно-артиллерийский полк на острове Кунашир на Курильских островах в звании рядового, в должности снайпера-наблюдателя. Демобилизовался из ВС РФ в июне 2014 года.

В сентябре 2022 года в связи с проведением специальной военной операции был мобилизован для прохождения военной службы. 5 марта 2023 года получил минно-взрывное ранение вблизи поселка Новоигнатьевка Донецкой Народной Республики, был эвакуирован в республиканскую больницу города Донецка, где 6 марта от полученного ранения скончался.

Представлен к ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/danila-balagurov/



Сержант Тарбаев Ширап В Закаменском районе Бурятии простились с сержантом Ширапом Тарбаевым, который погиб 12 июня в ходе спецоперации на территории Украины в районе города Купянска Харьковской области.

За мужество, отвагу и самоотверженность он награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/shirap-tarbaev/

Старший лейтенант Киселев Степан 20 февраля 2023 года в ходе СВО героически погиб 26-летний старший лейтенант Степан Киселев.

Степан выполнял боевую задачу, когда попал под перекрестный огонь. Получил не менее 8 пулевых ранений, но задачу выполнил….

15 сентября он уже был ранен осколком снаряда. После лечения ему предоставили выбор: служба при штабе или возвращение на поле боя. Молодой человек, не раздумывая, выбрал своих ребят и вернулся на передовую, защищать свою Родину.

https://zpobeda.ru/stepan-kiselev/

Военнослужащий Шагалов Александр В Пермском крае простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащих Александром Шагаловым.

Батальон Александра попал под минометный обстрел ВСУ под Харьковом, село Малая Рогань.

Александр награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-shagalov/

Военнослужащий Φapзуллaев Эльдap Φapзуллaев Эльдap Вaфaдap оглы

15.08.1984 г.p.

г.Πepмь

76-я гваpдeйcкая дecантнo-штуpмoвaя дивизия

https://zpobeda.ru/eldap-apzullaev/

Военнослужащий Еремин Максим Трагически погиб участник СВО Еремин Максим Васильевич.

https://zpobeda.ru/maksim-eremin/



Военнослужащий Негребецких Александр В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Челябинской области, экс-депутат Златоустовского городского округа Александр Негребецких. У него за спиной есть опыт в двух чеченских кампаниях в составе группы спецназа. В сражениях за Донбасс боец с позывным «Урал» принимал участие с 2014 года.

Человек широкой души, известный активист и общественник, металлург, депутат III созыва Собрания депутатов Златоустовского городского округа от местного отделения КПРФ – за свою пусть и не очень долгую жизнь Александр Негребецких многое успел.

Александр Негребецких прославился еще в 2009 году. В разгар кризиса бывший вальцовщик Златоустовского металлургического завода объявил голодовку из-за задержек зарплаты. Новость о бунтующих металлургах дошла до президента Владимира Путина, и тот лично решил проблему.

https://zpobeda.ru/aleksandr-negrebeckih/

Военнослужащий Иcкалиев Самат Иcкалиев Самат Муpатoвич

33 гoда

c.Сeмибугры, Астрaхaнскaя oблаcть

https://zpobeda.ru/samat-ickaliev/

Военнослужащий Гавриленко Дмитрий При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине героически погиб в бою

Гавриленко Дмитрий Вячеславович

11.10.1978 — 08.03.2023

https://zpobeda.ru/dmitrij-gavrilenko/

Военнослужащий Дудкин Евгений Дудкин Евгений Дмитриевич

09.12.1986 г.р.

г.Казань, Республика Татарстан

https://zpobeda.ru/evgenij-dudkin/

Военнослужащий Завгороднев Дмитрий Завгороднев Дмитрий Павлович

п.Рощинский, Самарская область

15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада

https://zpobeda.ru/dmitrij-zavgorodnev/

Военнослужащий Чубара Георгий Георгий Георгиевич Чубара погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины.

С 1987 года по 1989-й служил в Вооруженных Силах СССР в должности оператора пунктов управления.

Затем трудился в должности рабочего в организациях и предприятиях Обоянского района.

С 3 июня 2022 года служил по контракту в должности оператора-радиотелефониста зенитного ракетного дивизиона.

6 июня погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Ему было 52 года.

Георгий — мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны. Он погиб, защищая наш народ, мирную жизнь.

Георгий посмертно представлен к государственной награде «Орден Мужества».

https://news.rambler.ru/troops/48836844-v-hode-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib-kuryanin-georgiy-chubara/

Военнослужащий Буранов Равиль 22.03.в пос.Ясная Поляна состоялось прощание с героем Бурановым Равилем.

https://zpobeda.ru/ravil-buranov/

Рядовой Верхотуров Евгений При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель города Железногорска рядовой Евгений Верхотуров.

Он храбро и мужественно выполнял свой воинский долг.

https://zpobeda.ru/evgenij-verhoturov/

Военнослужащий Терешков Владислав Терешков Владислав Александрович

08.04.1999-17.03.2022

https://zpobeda.ru/vladislav-tereshkov/

Гвардии сержант Торопов Максим Торопов Максим Андреевич (29 лет)…

Погиб 15 февраля 2023 г.

Гвардии сержант 331-й гв. ПДП. Механик водитель БМД.

Максим родился 31 июля 1993 года в Омской области. Окончил школу, техникум. Срочную службу проходил в 242 УЦ ВДВ, призыв 2/2013.

После армии работал в г Омске, затем переехал жить и работать в г Тюмень.

26 сентября 2022 года был мобилизован через Азовский районный военкомат Омской области. Проходил обучение в 242 УЦ, затем был распределен в 331 гв. ПДП.

Награждён Орденом Мужества (посмертно).

У Максима остались жена, сын — 3 года, и в июне родится дочь.

https://zpobeda.ru/maksim-toropov/

Военнослужащий Верховод Валентин Верховод Валентин Сергеевич

13.06.1987 г.р.

https://zpobeda.ru/valentin-verhovod/

Военнослужащий Овсянников Александр В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель села Верхняя Тойма Вятскополянского района Кировской области Александр Александрович Овсянников.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ovsyannikov-2/

Военнослужащий Семёнов Павел 02.03.2023 погиб Семёнов Павел Евгеньевич

https://zpobeda.ru/pavel-semjonov/

Военнослужащий Шепель Владимир Шепель Владимир Геннадьевич (Погонщик)

Любимый муж и отец троих детей…

10.10.1984-14.03.20.23

https://zpobeda.ru/vladimir-shepel/

Военнослужащий Нестюк Валентин Нестюк Валентин

Погиб 11.03.2023

https://zpobeda.ru/valentin-nestjuk/

Военнослужащий Кофанов Иван В ходе Специальной Военной Операции на Украине погиб Кофанов Иван Викторович

https://zpobeda.ru/ivan-kofanov/

Военнослужащий Гордеев Денис Простились с Денисом Гордеевым.

https://zpobeda.ru/denis-gordeev/

Военнослужащий Лямин Марат В ходе спецоперации на Украине погиб Марат Лямин из Оренбургской области.

Марат родился в селе Нижняя Павловка Оренбургского района. Он рос и воспитывался в многодетной семье, его папа занимался сельским хозяйством, а мама работала поваром. В 2009 году он пошел в первый класс, учился в местной сельской школе. После окончания 9 класса Марат поступил в аграрный колледж в селе Подгородняя Покровка.

Получить профессию Марат не успел. Он решил забрать документы и пойти в армию. Срочную службу Лямин проходил в городе Артем в рядах воздушно-космических войск. После он подписал контракт. В 2021 году Марата перевели в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты, десантно-штурмовой батальон в Петропавловск-Камчатский.

Матрос Лямин участвовал в военной спецоперации с самого ее начала. В декабре прошлого года Марат, так и не успев до конца отгулять отпуск, был вызван на службу. В составе своей бригады он отправился на учения в Белоруссию, а потом и на Украину.

Ему было 19 лет.

За проявленные мужество и отвагу солдат награжден орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-1675854_409410

Военнослужащий Дoйникoв Олeг Дoйникoв Олeг Εвгeньeвич

01.10.1996 г.p.

п.Уcть-Баргузин, Рecпублика Бурятия

https://zpobeda.ru/oleg-dojnikov/

Военнослужащий Кузнецов Сергей Царство небесное...

https://zpobeda.ru/sergej-kuznecov/

Военнослужащий Чекнов Никита Чекнов Никита Вадимович

г.Миасс, Челябинская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/nikita-cheknov/

Военнослужащий Мезенцев Сергей В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края города Чита

Мезенцев Сергей Николаевич -1978 года рождения.

Сергей учавствовал в боевых действиях в рядах ЧВК Вагнер, погиб 8 марта 2023 года, в ходе ожесточенных боевых действий, проявив стойкость и мужество, защищая интересы нашей родины.

https://zpobeda.ru/sergej-mezencev/

Военнослужащий Рогозин Игорь Погиб в ходе СВО на Украине Рогозин Игорь.

Он был солдатом ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/igor-rogozin/

Военнослужащий Ратегов Юрий При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб Ратегов Юрий Андреевич, 1993 года рождения, уроженец п. Октябрьский.

Юрий Андреевич был бойцом ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/jurij-rategov/

Военнослужащий Γaлeeв Альбepт Γaлeeв Альбepт

п.Чишмы, Реcпублика Башкортоcтaн

ЧВΚ «Βaгнeр»

https://zpobeda.ru/albept-aleev/

Военнослужащий Кузнецов Виктор В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, героически погиб Кузнецов Виктор Владимирович.

Виктор родился 19 октября 1996г. в Забайкальском крае Петровск-Забайкальском районе село Пески. В 2012г окончил

МОУ ООШ с.Пески. Был призван на срочную военную службу в 2014г

В сентябре 2022г добровольно заключил контракт с ЧВК «Вагнер» из мест лишения свободы и встал на защиту Родины, отдав самое главное — свою жизнь.

Погиб в ходе ожесточенных боевых действий 2 февраля 2023 года.

У Виктора осталось два родных брата.

https://zpobeda.ru/viktor-kuznecov/

Военнослужащий Медведев Евгений В ходе специальной военной операции погиб 29-летний уроженец Республики Бурятия Евгений Медведев.

Евгений родился 20 мая 1994 года в селе Гусиха. Там же пошёл в школу. В 2012 г. был призван в ряды Российской армии, срочную службу проходил в МЧС (Ленинградская обл.)

22 ноября 2022 года по зову сердца отправился защищать Донбасс от нацизма в рядах ЧВК «Вагнер» и отдал для своей Отчизны самое ценное, что у него было — жизнь.

У Евгения остались мама, сестра, бабушка и дедушка.

https://zpobeda.ru/evgenij-medvedev/

Доброволец Орлов Евгений Евгений Орлов, снайпер-разведчик ЧВК «Вагнер», с 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе, защищал мирное население в Сирии, отстаивая национальные интересы РФ, имеет многочисленные награды. В честь героя будет названа улица в его родном поселке Соловей Ключ.

С апреля 2022 года он находился в составе войск специального назначения. 11 июня старший лейтенант Евгений Михайлович Орлов пал смертью храбрых, защищая интересы России.

Евгений Орлов в 2020 году стал финалистом национальной премии "Писатель года" (12+) с рассказом "Дом" (18+). Его рассказы опубликованы в журналах "Дальний Восток" (12+) и "Крещатик" (12+). Отмечен медалью имени Анны Ахматовой. В том же году была опубликована его книга "Пыль на ладонях" (18+), а в 2021 году впервые вышла в печать его книга "Их там нет" (18+). Второй тираж книги вышел после гибели Евгения и всю прибыль в размере ста тысяч рублей вдова героя передала для бойцов СВО.

Общеобразовательная школа №14 во Владивостоке переименова в честь снайпера-разведчика ЧВК «Вагнер».ㅤ

Евгений «Мазай» Орлов героически погиб в июле 2022 года во время штурма села Берестовое.

Имя Орлова также присвоено кадетскому 3«К» классу в одном из общеобразовательных учреждений Владивостока.

https://primamedia.ru/news/1410603/

Гвардии ефрейтор Гуня Андрей Гуня Андрей Петрович.

14.07.1975-21 .03.2022.

Героически погиб в г. Рубежное.

https://zpobeda.ru/andrej-gunya/

Военнослужащий Мольдерф Сергей Перестало биться сердце защитника, любимого мужа, заботливого отца, старшего брата, сына, верного друга. 01.09.1988-20.02.2023

Мольдерф Сергей Александрович «Вурдалак».

Ценой своей жизни, спасая своих сослуживцев, получил осколочные ранения несовместимые с жизнью.

https://zpobeda.ru/sergej-molderf/

Младший сержант Сеюков Расим В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб командир отделения младший сержант Расим Сеюков

Расим родился 24 сентября 1993 года в рабочем посёлке Старотимошкино Барышского района Ульяновской области.

Ещё подростком Расим твёрдо решил, что его призвание — защита Родины. Поэтому после срочной службы юноша подписал сначала 3-летний, а потом и 10-летний контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации.

С первых дней специальной военной операции Расим Сеюков вместе со своим подразделением был на передовой.

Расим был первым, всегда вел за собой отделение, которое было одним самых боеспособных. В марте он и боевые товарищи попали под минометный обстрел. Командир сумел сам оперативно оказать первую медпомощь раненому сослуживцу. В одном из боев после ранения механика, который дальше не мог выполнять задачу по ведению техники, Расим сел за БМД-2 и перевозил солдат. Он всегда говорил, что никуда не отходим, пока не соберём свое отделение.

В один из дней мая, выполняя поставленную задачу, в тяжелых условиях боя Расим сумел уничтожить БМП противника, другую БМП — перегнать на нашу сторону, обеспечив подразделение дополнительной техникой. Когда в другой раз несколько рот попали в засаду, отступали под шквальным огнем, Сеюков вновь собирал всё свое отделение сам, удостоверяясь в безопасности каждого бойца.

5 июня он получил смертельное ранение…

За стойкость и самоотверженность, отвагу и героизм младший сержант Расим Ринатович Сеюков награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 29 лет.

Дома его ждали жена и дочь…

https://zpobeda.ru/rasim-sejukov-2/

Младший сержант Газиев Алик Газиев Алик Багаутинович героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

В сентябре ему исполнилось бы 30 лет.

Газиев Алик погиб 11 июня 2022 года в ходе ожесточенных боев в населенном пункте Гладкое Запорожской области. Противоракетный комплекс, в которой старший наводчик миномета Газиев шел добровольцем в наступление, попал под обстрел.

Младший сержант находился в зоне боевых действий с первых дней начала специальной военной операции.

Принимал участие в освобождении городов Мариуполь и Запорожье.

Газиев Алик Багаутинович проходил службу в 1 минометном взводе 2 батальона 429 мотострелкового полка ВС РФ, дислоцированном в городе Владикавказ.

У него осталась жена.

https://zpobeda.ru/alik-gaziev/

Военнослужащий Череповский Дмитрий Череповский Дмитрий Андреевич погиб 5 марта 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Он родился 07.03.1990 году в городе Камень-на-Оби Алтайского края. В 2010 году был направлен в КГБУ Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где проживал до выпуска. Учился тут же в посёлке. Окончил 9 классов и поступил в Педагогический колледж по специальности «учитель физической культуры».

В 2013 году был призван на срочную военную службу в воздушно-десантные войска. Прошел «учебку» в Омске. После чего был направлен для службы в город Рязань. 1 января 2014 года заключил свой первый контракт. Был заместителем командира боевой машины, десанта-новодчик оператор.

За плечами Дмитрия множество командировок. Принимал участие в спецоперации САР и СВО на территории Украины.

Героически погиб 5 марта 2022 года до конца выполнив свой воинский долг.

Награждён Орденом Мужества (посмертно).

У него остались жена и ребёнок.

https://zpobeda.ru/dmitrij-cherepovskij/

Военнослужащий Терентьев Влад Десантник из Карелии Влад Терентьев из Кондопожского района погиб во время специальной военной операции на территории Донбасса.

https://zpobeda.ru/vlad-terentev/

Военнослужащий Артамонов Дмитрий 12 апреля погиб Артамонов Дмитрий.

https://zpobeda.ru/artamonov-dmitrij/

Доброволец Чернобаев Дмитрий В Волгограде проводили в последний путь 51-летнего добровольца Дмитрия Чернобаева, погибшего в спецоперации на Украине.

Панихида сопровождалась демонстрацией фотографий военнослужащего. Также звучали композиции, которые, по словам собравшихся, очень любил Дмитрий Чернобаев.

— Так хочется жить… Сегодня эта песня играет, и как будто про Диму. Всегда жизнерадостный, любил жизнь, жадный до жизни в хорошем смысле слова. Есть такие люди, которых невозможно не любить. Это всё про нашего Диму, — не скрывая слез, повторяли близкие.

Дмитрий Чернобаев после школы поступил в военное училище, а затем проходил срочную службу. В дальнейшем получил два высших образования — экономическое и юридическое. Служил в органах МВД, а затем много трудился. Занимался бизнесом, возглавлял ООО «Волгометпром». На страницах в социальных сетях Дмитрий с удовольствием выкладывал фотографии мирной жизни — он любил путешествовать, общаться с друзьями, души не чаял в детях.

У него всё было: и деньги, и машина, и другие блага. Всё у него было по зову сердца: он пошел служить Родине и президенту. Он всегда повторял, что наш президент — молодец.

https://zpobeda.ru/dmitrij-chernobaev/

Майор Крот Владимир Владимир Николаевич Крот погиб при выполнении служебного задания 21 июня 2022 года.

Авиакатастрофа произошла недалеко от поселка Маньково-Калитвенское на севере Ростовской области.

Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта и Су-25 упал в безлюдном месте. Обстоятельства крушения устанавливает комиссия ВКС России.

Владимир Крот родился в поселке Нижняя Пойма 26 января 1963 года. В 1984 году окончил Ейское летное училище. Проходил службу в Закавказском военном округе, в Кировобаде, затем – в Алма-Атинской области.

В 1988-1989 годах участвовал в Афганских событиях, за что получил награду – медаль «За боевые заслуги» и медаль «От благодарного Афганского народа». После служил в Челябинской и Оренбургской областях. Командовал эскадрильей и обучал молодых пилотов лётному мастерству.

В 1998 году закончил лётную карьеру в звании майора. Семья переехала в Анапу.

Но в нынешнем году, после начала СВО Владимир Николаевич решил, нужно вернуться в строй.

Ему было 59 лет. Жители Благовещенской, которые знают и помнят Владимира Николаевича, рассказывают о нем как о веселом и добром, искреннем, цельном человеке, готовом всегда прийти на помощь.

И, как показала жизнь, способным на самопожертвование и подвиг.

https://zpobeda.ru/vladimir-krot/

Гвардии сержант Березовец Виктор Виктор Юрьевич Березовец, гвардии сержант, разведка ВДВ.

Кавалер ордена Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/viktor-berezovec/

Сержант Цырендашиев Баясхалан В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Цырендашиев Баясхалан Баторович

Баясхалан родился 15 октября 1985 года в с. Гэгэтуй Джидинского района Республики Бурятия.

В 1992 году пошел в первый класс Гэгэтуйской средней общеобразовательной школы. За время обучения показал себя с хорошей стороны, к учебе относился серьезно, выполнял все требования и был ответственным. Баясхалан был непременным участником школьных, районных, спортивных мероприятий по волейболу, футболу, баскетболу. Принимал участие в туристических слётах, добросовестно выполнял общественные поручения, активный участник жизни школы, класса, в работе ученического самоуправления, в культмассовых мероприятиях.

В 2003 году окончил школу, поступил в Бурятский республиканский педагогический колледж, учился хорошо, входил в состав сборной команды колледжа по волейболу. Призёр различных соревнований по волейболу среди средних специальных учебных заведений.

В 2006 году поступил в Бурятский государственный университет на факультет физической культуры.

В 2007 году призван Джидинским районным военным комиссариатом на действительную военную службу. Службу проходил в 790 О.Р.О. г. Владивосток. Заслужил право на ношение черного берета.

В 2009 году поступил в Рязанское высшее военное училище воздушно-десантных войск.

В 2009 году заключил контракт в в/ч 73863 в г.Новосибирске.

В 2012 году окончил Военный учебный научный центр СВ «Общевойсковая академия ВС РФ» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники».

В 2012 году Баясхалан Баторович назначен заместителем командира взвода командир отделения взвода обеспечения ПДБ ВУС – 837097, «сержант» войсковой части 33842 Западного военного округа воздушно-десантных войск.

С 2014 по 2018 годы – заместитель командира взвода – командир отделения роты материально-технического обеспечения ВУС – 121097 войсковой части 32364, ВДВ, восточный военный округ.

С 2018 по 2019 г. — 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ.

В 2020 году заключил новый контракт в/ч 32364.

Баясхалан Баторович рос и воспитывался в большой и дружной семье, с большим уважением относился к своим родителям, братьям и сёстрам.

У Баясхалана остались жена и двое детей.

За проявленное мужество и храбрость Указом президента РФ Цырендашиев Баясхалан Баторович награжден Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/bayashalan-cyrendashiev/

Военнослужащий Токарев Денис Состоялось прощание с Денисом Токаревым, погибшем при исполнении воинского долга при проведении специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/denis-tokarev/Евгений

Майор Терентьев Юрий Терентьев Юрий Анатольевич — офицер-воспитатель Санкт-Петербургского суворовского военного училища с 2004 по 2017 год. Он всегда был там, где его мальчишки. Он принимал на пороге училища вихрастых непосед, а выпускал уверенных, сильных юношей, готовых служить своей стране.

Находясь в специальных военных командировках, офицер хорошо понимал, чего не хватает в подготовке молодым ребятам- солдатам. Поэтому делился своим опытом, обучал, воспитывал. Сослуживцы его называли талантливым педагогом. Разве мог их «батя» усидеть на месте, когда мальчишки там? Для него — боевого офицера — они, несмотря на звезды на погонах, остаются его мальчишками. Майор Терентьев добивается отправки на СВО.

5 марта 2023 года до конца выполнив свой воинский долг, Юрий Анатольевич Терентьев погиб.

Награжден Орденом Мужества посмертно.

Для его мальчишек он на всегда останется примером настоящего русского офицера, патриота своей страны и Человека с большой буквы.

https://zpobeda.ru/jurij-terentev/

Майор Абраменко Михаил Майор Боровиков Алексей 4 декабря 2022 года при выполнении боевой задачи на территории Луганской области вследствие пуска ракеты со стороны противника погиб экипаж вертолёта Ка-52 с экипажем в составе командира экипажа майора Абраменко Михаила Владимировича и штурмана-оператора майора Боровикова Алексея Юрьевича.

Ушли из жизни летчики, отдавшие все свои силы и жизни беззаветному служению Родине, укреплению могущества Вооруженных сил.

Абраменко Михаил Владимирович из семьи военных, родился 31 августа 1978 года в г. Дербент, республика Дагестан. В 1995 году Михаил закончил Агалатовскую школу.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению Отечеству. После окончания Военного авиационного института в г. Сызрань в 2011 году проходил службу в Ленинградском военном округе. В разные годы выполнял боевые задачи в «горячих точках». За время прохождения службы Михаил Владимирович участвовал в проведении контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ, участвовал в миротворческой операции ООН в республике Чад. С 2016 года принимал участие в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской республики. Он прошел путь от летчика-инструктора до начальника службы безопасности полетов – старшего летчика.

На какой бы должности не был майор Абраменко М.В., он с чувством высокой ответственности выполнял свой воинский долг, отдавал все свои силы, знания и опыт повышению боевой готовности. Широкая эрудиция, глубокое чувство ответственности за порученное дело, исключительное трудолюбие были его характерными чертами.

За время службы Михаил Владимирович был награжден государственными наградами: Медалью Нестерова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, дважды - орденом Мужества за выполнение задач во время специальной военной операции. Посмертно майор Абраменко Михаил Владимирович и Боровиков Алексей Юрьевич удостоены звания Героя Российской Федерации.

https://vk.com/wall-42288872_12930

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Мама Россия. Вика Цыганова

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