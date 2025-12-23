Падение Хаджибея: расчет на внезапность и стремительность

Штурмовавшим его отрядом командовал генерал-майор Осип де Рибас, в его составе были шесть полков черноморских казаков во главе с кошевым атаманом полковником Захарием Чепегой. Татарский Хаджибей - ныне Одесса. Фото респондента

После окончания Русско-турецкой войны 1787-1791 гг.

27 мая 1794 года в соответствии с Высочайшим повелением императрицы в Хаджибее началось строительство нового города и порта. Главным их устроителем назначили уже вице-адмирала де Рибаса. Его именем позднее назвали главную улицу Одессы — Дерибасовскую. 27 января 1795 года Указом императрицы Екатерины II Хаджибей переименовали в Одессу. Строительство города шло параллельно с устройством столицы кубанского казачества — Екатеринодаром.

Неустрашимость воина и ловкость дипломата

Русско-турецкая война 1787-1791 гг., в результате которой Россия окончательно получила Крым и Кубань, а также новые земли в Причерноморье до Днестра, началась с высадки турецкого десанта на Кинбурнской косе. Российские войска под командованием А.В. Суворова с успехом отбили десант. В декабре 1788-го войска под общим командованием князя Потемкина-Таврического взяли штурмом главную базу турецкого флота в северном Причерноморье — крепость и порт Очаков.

Последним турецким укреплением на морском побережье между Южным Бугом и Днестром, имеющим хороший морской рейд, где стояли корабли турецкого флота, оставался Хаджибей.

Летом 1789 года князь Потемкин задумал поход на расположенную на Днестре крепость Бендеры, для этого было необходимо прежде взять татарское селение Хаджибей, у которого турки в 1764 году построили свою крепость Ени-Дунья (Новая Земля).

В конце августа светлейший князь подписал диспозицию, в которой «контр-адмиралу Ушакову приказано было идти к устью Днепра и всеми силами стараться отвлечь турецкий флот в море, от театра будущих военных действий, поелику тот не должен мешать действиям против Хаджибея; графу Войновичу с Днепровской флотилией… занять Хаджибейскую бухту и всячески помогать войскам, а генералу Гудовичу и де-Рибасу с частью войск идти берегом и атаковать крепостной замок Ени-Дунью…». Портрет адмирала де Рибаса. 1796 г. Фото респондента

Командовать сухопутными силами для взятия Хаджибея было поручено командиру отдельного корпуса генерал-поручику И.В. Гудовичу. Забегая вперед, уточним, что 22 июня 1790 года войска командовавшего Кубанским корпусом генерал-аншефа Гудовича взяли штурмом турецкую крепость Анапа.

Передовым отрядом корпуса Гудовича командовал испанец на русской службе генерал-майор Осип Михайлович де Рибас. Военный историк Богданович так характеризует этого необыкновенно способного человека: «Де Рибасъ, щедро одаренный природою, соединялъ в себѣ самыя разнообразныя способности: неустрашимость воина съ ловкостью дипломата, искусство составлять самыя сложныя соображенія и рѣшимость приводить ихъ в исполненіе… отважный кавалеристъ, непоколебимый въ опасности морякъ, тонкий дипломатъ» — таков был Осип Михайлович де Рибас по отзывам его современников.

Ежели взятие заурядного турецкого замка Ени-Дунья, на первый взгляд, являлось в масштабах всей кампании не более как второстепенной операцией при осаде Бендер, то у Рибаса при одной мысли о походе неизменно возникал обширный проект превращения Хаджибея в крупный военный порт. С могущественной береговой обороной и грозными боевыми эскадрами на рейде он становился надежным оплотом несокрушимого владычества России на Черном море, особенно при тогдашних секретных видах ее политики и дипломатии на Царьград-Константинополь...

Подготовка к штурму

Во время штурма Очакова в 1788 году де Рибас в чине бригадира командовал гребной флотилией и во многом способствовал взятию черноморскими казаками острова Березань. Именно тогда он близко познакомился с казачьими командирами Захарием Чепегой и Антоном Головатым. Первый командовал конными, второй пешими полками и гребной флотилией черноморцев. Пользуясь случаем, генерал добился выделения в его отряд черноморских казаков кошевого Чепеги.

К тому же Захарию Чепеге были знакомы места под Хаджибеем. В ноябре 1788 года во время штурма Очакова, командуя конными полками черноморцев, полковник Чепега совершил дерзкий рейд в район Хаджибея, где 7 ноября сжег турецкие склады с военными припасами. 12 декабря 1788 года за «многие оные храбрости и мужества… особливо при сожжении магазейнов неприятельских у Хаджибея» был награжден особо почитаемым в среде российского офицерства орденом Святого Георгия 4-го класса. Взятие русскими войсками Хаджибея. Художник Александр Третьяк. Фото респондента

Получив приказ о взятии Хаджибея, генерал-поручик Гудович оставил заслон у Очакова и 3 сентября 1789 года выступил в поход.

Одновременно командующему Черноморским флотом контр-адмиралу графу Войновичу было приказано войти с флотом в Гаджибейскую бухту и не позволить находящимся там турецким кораблям оказать помощь гарнизону крепости. Однако из-за сильного ветра и волнения адмирал Войнович не рискнул выйти в море и не оказал поддержки сухопутным войскам.

Только 18 сентября из Севастополя вышла эскадра под командованием контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова, получившего приказ заставить турецкий флот навсегда покинуть Хаджибейскую бухту. Прославленный флотоводец выполнил свою задачу на отлично. Забегая вперед, хочу отметить, что вскоре по приказу князя Потемкина Федор Ушаков сменил на посту командующего Черноморским флотом столь осторожного адмирала Войновича.

Первым к крепости выступил отряд генерал-майора де Рибаса, который на сутки опередил главные силы корпуса. В его составе были три пеших полка черноморцев с шестью орудиями и два батальона регулярной пехоты. В авангарде отряда шли три конных полка черноморцев под командованием полковника Захария Чепеги. Казаки хорошо знали предстоящий им путь. Еще летом казачьи разведчики не раз бывали в окрестностях Хаджибея и докладывали командованию о состоянии крепости и силах ее гарнизона. Кратчайшими путями казаков вел черноморский есаул армии прапорщик Кондратий Табанец. К 12 сентября войска подошли на расстояние суточного перехода до крепости.

13 сентября погода стояла ненастная, шел сильный дождь. Как говорилось выше, на море разыгралось волнение. Однако де Рибас решил атаковать крепость и не ждать основных сил корпуса Гудовича. Казаки стали готовиться к штурму.

Большие трофеи при малых потерях

По плану де Рибаса вся артиллерия отряда и батальон под командованием секунд-майора Воейкова были направлены с целью захватить расположенное на побережье селение с причалами для отражения возможного десанта с турецких кораблей и отрезать крепость от моря. Другой батальон под командованием полковника Хвостова должен был атаковать крепостной вал. С обоих флангов батальон поддерживали два пеших черноморских казачьих полка.

Штурм начался перед рассветом. В результате короткого боя крепость пала. В плен взяли двухбунчужного пашу Ахмет-бея (звание приравнивалось к чину генерал-лейтенанта), 5 офицеров, 5 знаменосцев, 66 солдат и 1 капитана судна. А также захватили 12 пушек, 22 бочки с порохом, 800 ядер, 7 знамен и 2 флага. Огнем артиллерии было подбито два турецких судна, одно из которых затонуло, а другое было вынуждено выкинуться на берег.

Потери отряда были минимальные. Как писал де Рибас в своем донесении командиру корпуса генералу Гудовичу: «урон наш состоит в пяти убитых, ранен офицер один, унтер-офицер один, рядовых 31 человек», турок «убито около ста». Среди убитых числился один казак-черноморец. Расчет на внезапность и стремительность атаки полностью себя оправдал.

С рассветом, увидев, что крепость захвачена русскими войсками, находившийся в Хаджибейском заливе турецкий флот попытался предпринять попытку отбить крепость. Однако огонь заблаговременно выставленных орудий отряда и спешно прибывшей по приказу Гудовича 12-пушечной батареи, а также плохие погодные условия не позволили туркам осуществить эту задачу. Вскоре турецкие суда были вынуждены отойти на более дальние дистанции от крепости, а 18 сентября навсегда покинуть бухту. Поселок Хаджибей, крепость Ени-Дунья и Хаджибейский (ныне Одесский) залив с прекрасной бухтой вошли в состав Российской империи.

Императрица Екатерина II по достоинству оценила мужество и отвагу русских солдат и черноморских казаков, проявленных при взятии Хаджибея.

По Высочайшему повелению генерал-майор де Рибас «во Всемилостивейшем уважении на усердную службу и отличнаго мужества, с коим он предводительствуя вверенным ему деташаментом 14-го сентября 1789 года взял штурмом замок Хаджибейский, ввиду всего неприятельскаго флота» был награжден орденом Святого Георгия Победоносца 3-й степени. Чинами и иными наградами были отмечены и наиболее отличившиеся казаки. Медаль «Атаман Захарий Чепега». Фото респондента

Что касается кошевого атамана, то, участвуя во взятии Хаджибея, он еще не полностью излечился от ранения, полученного 18 июня 1789 года в сражении с турками у селения Терновка. Однако оставался в строю вместе со своими казаками. После взятия крепости в сентябре-ноябре он участвовал в походах на Аккерман и Бендеры, которые также были взяты русскими войсками. Под Бендерами получил еще одно тяжелое ранение в правое плечо.

«Я не бог, щоб з мэнэ божныцы малюваты» Главным и решающим событием кампании следующего 1790 года стало взятие турецкой крепости Измаил. Ранним утром 11 декабря (22 декабря по н.с.) девять штурмовых колонн русской армии устремились к крепости. Три колонны атаковали со стороны Дуная. Согласно диспозиции А.В. Суворова, вторую колонну в количестве 1650 человек (из них 1000 черноморских казаков) возглавлял бригадир Захарий Чепега. Орден Св. Георгия 3-й степени стал наградой атаману за это славное дело. Чепега был единственным из атаманов Черноморского и Кубанского казачьих войск, удостоенных этого самого почитаемого ордена 3-го класса. Одним указом с ним были награждены выдающиеся полководцы времен будущих наполеоновских войн М.И. Кутузов и М.И Платов.

За всю 150-летнюю историю существования ордена Святого Георгия его 3-й степенью было удостоено всего около 650 человек. Так, в годы Первой мировой войны этой награды было удостоено только 60 человек, в их числе такие известные полководцы, как Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич и А.А. Брусилов.

В 1791 году Чепега отличился в сражении под Мачином, за что получил Высочайшее благоволение и орден Св. Владимира 3-й степени.

После переселения на Кубань Чепега во главе двух полков черноморцев участвовал в боевых действиях в Польше. Особенно отличились казаки при штурме Праги — предместья Варшавы. Указом Военной коллегии 31 декабря 1794 г. Чепеге присвоили чин генерал-майора, он также был награжден орденом Св. Владимира 2-й степени.

Вернувшись на Кубань, он активно занимался решением хозяйственных и административных вопросов Черноморского войска. 8 января 1797 года тяжело заболел «колотьем легкого» и 14 -го числа скончался.

Прижизненных портретов атамана Чепеги не было. По казачьему преданию, когда к нему, в то время уже генералу и кавалеру, обратился один из художников с предложением написать его портрет, атаман ответил: «Ты маляр? (художник) Так и малюй божныцы (иконы), а я не бог, щоб з мэнэ божныцы малюваты».

Уже в наше время было создано три реконструкции портрета Захария Чепеги. Наиболее известен портрет, написанный Василием Ильичем Бюрюковым, членом Союза художников, заслуженным работником культуры Кубани, ветераном Великой Отечественной войны, есаулом Кубанского казачьего войска. Им была создана «Галерея казачьей славы», состоящая из 47 портретов. В 1999 году в вестибюле концертного зала Кубанского казачьего хора на стендах была впервые показана живописная портретная галерея кошевых атаманов Черноморского казачьего войска: Сидора Белого, Захария Чепеги, Антона Головатого и екатеринодарских казаков-современников: Николая Авдеева, Алексея Аникина, Александра Берлизова и других.

В современном Краснодаре именем Захария Чепеги названа одна из небольших улиц и сквер. В память атамана Законодательным Собранием края учреждена медаль «Атаман Захарий Чепега», являющаяся одной из краевых государственных наград за вклад в дело служения кубанскому казачеству.

Доподлинно известно, что дом Захария Чепеги находился у восточной части екатеринодарской крепости рядом с войсковой канцелярией. В современном Краснодаре это территория Городского сада. Именно там и должен быть установлен памятный камень прославленному атаману.

Известно и место захоронения основателя Екатеринодара кошевого атамана черноморцев, участника двух Русско-турецких войн генерал-майора и кавалера орденов Св. Георгия 3-го и 4-го класса Захария Алексеевича Чепеги. К величайшему сожалению, оно никак не обозначено, и по его праху, не ведая о том, сегодня ходят краснодарцы. Портрет З.Чепеги. Художник В.И.Бирюков. Фото респондента

Послесловие

На сегодняшний день славный русский город, ровесник Екатеринодара — Одесса, в присоединении земель которого к Российской империи принимали самое непосредственное участие предки кубанских казаков — черноморцы во главе со своим легендарным атаманом Захарием Чепегой, в результате вакханалий советских административно-территориальных преобразований входит в состав государства, возглавляемого фашистской хунтой Зеленского. В Одессе, подвергаемой насильственной украинизации, уничтожают инакомыслящих, сносят памятники ее основателям, переименовывают улицы.

Однако я твердо уверен, что историческая правда восторжествует, и Одесса, как и Крым, вернется в родную гавань. За это сегодня сражаются более семи тысяч потомков славных черноморцев-казаков возрожденного Кубанского казачьего войска. Некоторые из них за это отдали свои жизни. А в столице кубанского казачества — Екатеринодаре-Краснодаре — будет установлен памятник его основателю, достойный заслуг атамана перед Кубанью, место его захоронения будет освящено и на нем установят часовню.

Подготовил Александр Бурмагин

