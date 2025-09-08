Наши художники

Ну что ж. Давайте продолжим знакомиться с творчеством наших современных художников.

Иван Щепетнов Морские пейзажи Иван Щепетнов — настоящий самородок. Ни школ, ни мастер-классов, ни советов «как правильно держать кисть». И, как сам художник шутит, к лучшему: так он до всего дошёл сам и создал свой неповторимый стиль.

Его морские пейзажи — это не просто картины. Это живое море, которое вот-вот выльется за раму, дышит, шумит и играет на солнце. Волны прозрачны, небо полыхает рассветами и закатами, а зритель будто проваливается в этот чарующий водный мир. Щепетнову удаётся главное — его море трогает за душу и не отпускает. Иван Щепетнов Иван Щепетнов Иван Щепетнов Иван Щепетнов Иван Щепетнов Иван Щепетнов

Марина Захарова Картины художницы наполнены особой поэзией: в них натюрморты тонко сплетаются с пейзажами, создавая уютный и одновременно величественный мир. Родом из Костромы, Марина с юности знала свой путь — после школы она поступила в Ярославское художественное училище, а вскоре стала членом Союза художников России. В том же 1988 году её талант был отмечен медалью Президента за творческие достижения. Сегодня работы Захаровой хранятся в Костромском художественном музее и украшают частные коллекции как в России, так и за её пределами. Это картины, которые хочется рассматривать долго — они дышат теплом, природой и любовью к родной земле. Марина Захарова

Завораживающие деревенские мотивы Вячеслава Палачёва Художник с детства увлекался живописью, и успех к нему пришел после ряда работ в жанре пейзажа, которые поражают своей реалистичностью!

Туман, тропинки, вода и отражения в ней — все это излюбленные элементы Палачева. Художник очень тонко передает оттенки лирического настроения для времени суток — свежесть раннего утра, тихую печаль сумерек, бодрость полудня. Завораживающие деревенские мотивы Вячеслава Палачёва

Тамара Масленик — пример того, как искусство может неожиданно войти в жизнь. Родившись в 1973 году в маленьком белорусском городке Миоры, она долгое время и не думала о живописи: работала экономистом, растила троих детей. Всё изменилось в 38 лет, когда ей подарили холст и краски. Тамара начала осваивать живопись с помощью интернет-уроков и дочери, а вскоре стала писать проникновенные пейзажи родных мест. Уже в 2016 году её работы принесли успех: на конкурсе «Новые имена Беларуси» она получила вторую премию. Сегодня в её творческом багаже около двухсот картин — и все они полны искренности и любви к родной земле. Тамара Масленик

Художник Екатерина Михайловна Калиновская родилась в Белоруссии в городе Витебске. Живописью увлекалась с детства. В 2004 году закончила Академию Художеств Ильи Глазунова, факультет живописи. Екатерина Калиновская многоплановая художница. Она пишет натюрморты, жанровые картины, пейзажную живопись. Больше всего привлекают внимания её натюрморты с сочными ягодами, ароматными цветами с удивительно точно проработанными деталями. У неё своя манера письма – мягкая, лиричная, которой присущ изысканный и неповторимый стиль. Участница многочисленных выставок, победитель конкурсов живописи. Живет и работает в г. Санкт-Петербург. Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом: США, Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Англии.

Вечерний моцион

Романтический пейзаж

Когда цвели сады...

Весна

Приближение грозы

На прогулке

В деревне

Теплый вечер. Ну и несколько котиков в исполнении Екатерины

Котики-братики

Одуванчик

Охотники на привале

Охотники на привале №2

Дары осени

Веселые ребята

Чудо природы

Котофей

