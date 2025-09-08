Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

13 993 подписчика

Наши художники

Ну что ж.  Давайте продолжим знакомиться с творчеством наших современных художников.
Иван ЩепетновМорские пейзажиИван Щепетнов — настоящий самородок. Ни школ, ни мастер-классов, ни советов «как правильно держать кисть». И, как сам художник шутит, к лучшему: так он до всего дошёл сам и создал свой неповторимый стиль.

Его морские пейзажи — это не просто картины. Это живое море, которое вот-вот выльется за раму, дышит, шумит и играет на солнце. Волны прозрачны, небо полыхает рассветами и закатами, а зритель будто проваливается в этот чарующий водный мир. Щепетнову удаётся главное — его море трогает за душу и не отпускает.Иван ЩепетновИван ЩепетновИван ЩепетновИван ЩепетновИван ЩепетновИван Щепетнов

 

Марина ЗахароваКартины художницы наполнены особой поэзией: в них натюрморты тонко сплетаются с пейзажами, создавая уютный и одновременно величественный мир. Родом из Костромы, Марина с юности знала свой путь — после школы она поступила в Ярославское художественное училище, а вскоре стала членом Союза художников России.В том же 1988 году её талант был отмечен медалью Президента за творческие достижения.Сегодня работы Захаровой хранятся в Костромском художественном музее и украшают частные коллекции как в России, так и за её пределами. Это картины, которые хочется рассматривать долго — они дышат теплом, природой и любовью к родной земле.Марина Захарова
Завораживающие деревенские мотивы Вячеслава ПалачёваХудожник с детства увлекался живописью, и успех к нему пришел после ряда работ в жанре пейзажа, которые поражают своей реалистичностью!

Туман, тропинки, вода и отражения в ней — все это излюбленные элементы Палачева. Художник очень тонко передает оттенки лирического настроения для времени суток — свежесть раннего утра, тихую печаль сумерек, бодрость полудня.Завораживающие деревенские мотивы Вячеслава Палачёва
Тамара Масленик — пример того, как искусство может неожиданно войти в жизнь. Родившись в 1973 году в маленьком белорусском городке Миоры, она долгое время и не думала о живописи: работала экономистом, растила троих детей. Всё изменилось в 38 лет, когда ей подарили холст и краски. Тамара начала осваивать живопись с помощью интернет-уроков и дочери, а вскоре стала писать проникновенные пейзажи родных мест. Уже в 2016 году её работы принесли успех: на конкурсе «Новые имена Беларуси» она получила вторую премию. Сегодня в её творческом багаже около двухсот картин — и все они полны искренности и любви к родной земле.Тамара Масленик 
Художник Екатерина Михайловна Калиновская родилась в Белоруссии в городе Витебске.Живописью увлекалась с детства. В 2004 году закончила Академию Художеств Ильи Глазунова, факультет живописи. Екатерина Калиновская многоплановая художница. Она пишет натюрморты, жанровые картины, пейзажную живопись. Больше всего привлекают внимания её натюрморты с сочными ягодами, ароматными цветами с удивительно точно проработанными деталями.У неё своя манера письма – мягкая, лиричная, которой присущ изысканный и неповторимый стиль. Участница многочисленных выставок, победитель конкурсов живописи. Живет и работает в г. Санкт-Петербург.Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом: США, Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Англии.
Источник https://ehdu.livejournal.comВечерний моцион
Источник https://ehdu.livejournal.comРомантический пейзаж
Источник https://ehdu.livejournal.comКогда цвели сады...
Источник https://ehdu.livejournal.comВесна
Источник https://ehdu.livejournal.comПриближение грозы
Источник https://ehdu.livejournal.comНа прогулке
Источник https://ehdu.livejournal.comВ деревне
Источник https://ehdu.livejournal.comТеплый вечер. Ну и несколько котиков в исполнении Екатерины
Источник Яндекс-поискКотики-братики
Источник Яндекс-поискОдуванчик
Источник Яндекс-поискОхотники на привале
Источник Яндекс-поискОхотники на привале №2
Источник Яндекс-поискДары осени
Источник личная страница художницы в соцсети ВКонтактеВеселые ребята
Источник личная страница художницы в соцсети ВКонтактеЧудо природы
Источник личная страница художницы в соцсети ВКонтактеКотофей
Екатерина Калиновская.
Вот такой небольшой блок с подборкой картин.

