Кто подставил министра обороны Сергея Шойгу?

А действительно, очень даже интересно, кто подставил Шойгу? Очень показательна была бы порка этого человека, публичная и беспощадная. Ибо, судя по всему, этот пока неизвестный человек написал для уважаемого Сергея Кожугетовича слова, которые тот произнес год назад.

Кстати, почему-то из интернета эти слова начали понемногу улетучиваться, но вот кое-что, правда, сохранилось. И если не понравится местечковое издание, которое било в барабаны с огромной отдачей, РИА «Новости» — увы...

Не знаю, как обстоят дела на всем списке объектов, может, где-то и поставленные задачи были выполнены. Но в конкретном случае нас интересует аэродром "Воронеж-Б" или "Балтимор", если по тексту статьи.

Год назад мы уже поднимали эту тему, были на аэродроме в начале весны, когда выступили в поддержку летного состава полка, ранее базировавшегося на этом аэродроме, а теперь прозябающего в Бутурлиновке Воронежской области. Продублирую те фотографии. Да, по итогам нашей публикации Бутурлиновку внезапно посетил сам начальник штаба Западного военного округа. Высокий чин рассказал летному составу и их семьям, что у них все в полном порядке. Если есть у кого-то проблемы (были с жильем) — рапорт по команде, проблемы будут решать. Кому не нравится — тоже рапорт, но несколько иного плана.

О том, будет ли закончен ремонт на аэродроме, начальник штаба не сказал ни слова. Точнее сказал, что не в его компетенции и не на его уровне решаются такие вопросы. И улетел обратно.

Прошло еще несколько месяцев.

И мы решили зайти и посмотреть, может, что-то изменилось? И скоро, очень скоро мы снова услышим рев моторов?

Ага, щазз...

В таких случаях говорят — конь не валялся. Действительно, а чего коню валяться на бетоне? Но в нашем случае, ни коня, ни Ровшана, ни Джамшута. Все на том же уровне, что был во время наших предыдущих визитов. За год не было сделано ничего. Ни на шаг аэродром не приблизился к завершению своего ремонта.

И кто виноват?

Напомню, что о том, что аэродром в 2018 году будет введен в строй, говорил не кто-либо, а сам министр обороны.

И кому теперь прикажете верить?

А тем временем экипажи самолетов изощряются в формулировках, каждый месяц придумывая причины, почему они не могут нести службу в Воронеже, а должны торчать в Бутурлиновке.

Между прочим, аэродром в Бутурлиновке тоже стоит в очереди на ремонт. Он и был-то не лучшим в округе, а теперь, когда на нем три года стоит полк...

Странная ситуация. Очень интересно, чего не хватило, денег, умения держать слово, умения планировать и исполнять задуманное?

Последнее время что-то очень у нас громких заявлений на разные темы, но все меньше и меньше реальных отчетов о проделанной работе. Это и да, аэродромы, и эсминцы с фрегатами, и танк "Армата", и Су-57.

Пожалуй, вот на танковом биатлоне все прекрасно пока. И то радует, как говорится.

Да и в Бутурлиновке не все так прекрасно, как было сказано начальником штаба ЗВО тамошним вынужденным жителям. По крайней мере, оттуда приходят странные слухи. Настолько, что мы в ближайшее время ознакомимся с ними, так сказать, на месте.

