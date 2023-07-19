Удивительные археологические находки из мира прошлого

Нет ничего хорошего в том, чтобы жить прошлым. Но если вы археолог, то это совсем другое дело! Предлагаю посмотреть на удивительные археологические находки, которые таят в себе множество тайн. Они могут немного рассказать о том, что происходило сотни, тысячи и даже миллион лет назад.

1. Корона императора Ваньли, Китай, династия Мин, 1620 год Корона изготовлена из золотой проволоки. На ней есть изображение двух драконов, которые смотрят на драгоценный, пылающий камень.

2. В Норвегии группой учёных была обнаружена стрела, которой около 1500 лет

3. Кольцо возрастом 2700 лет с изображением кошки из Древнего Египта

4. Статуя Ясукэ — первого темнокожего самурая, прибывшего в Японию в 1579 году Почти 500 лет назад африканец приехал в Японию и стал первым иностранцем, которому удалось получить звание самурая. Сегодня его личность привлекает особое внимание в Голливуде. О Ясукэ сняли уже несколько кинокартин.

5. Идеально сохранившийся череп арсинойтерии Арсинойтерии — вымершие млекопитающие, которое жили примерно 35−40 миллионов лет назад. Они отдалённо напоминали современных носорогов, так как имели крупные и массивные рога.

6. Удивительный римский шлем, датируемый второй половиной первого века, был найден в Неймегене (Нидерланды)

7. Кольцо из золота и сердолика с изображением Галатеи, первый век нашей эры

8. Одна из 145 набедренных повязок, обнаруженных в гробнице Тутанхамона

9. Тератаспис — морское членистоногое, жившее около 397 миллионов лет назад

10. Окаменевшее яйцо динозавра вместе с зародышем, обнаруженное в Китае

11. Красивый стеклянный сосуд в виде граната, который относится к римскому периоду Вероятно, когда-то приспособление использовали для хранения духов или других жидкостей.

12. Баня римского периода, которой 2000 лет, до сих пор используется местными жителями в городе Хеншела, Алжир

13. Одна из самых богатых гробниц была обнаружена в Болгарии Драгоценности, найденные в ней, датируются периодом с 4600 до 4200 года до нашей эры.

14. Археологи на юго-востоке Турции обнаружили огромный подземный город, построенный почти 2000 лет назад

15. Древние золотые монеты, найденные в кувшине среди руин римского театра

16. Необычная статуя, найденная у побережья Текселя Группа голландских рыбаков, занимавшихся ловлей креветок, обнаружила древнюю деревянную статую у побережья Текселя. Археологи считают, что изначально статуя находилась на военном корабле, возможно, в период 80-летней войны, которая длилась с середины 1500-х до середины 1600-х годов.

17. Бронзовые шлемы классического периода Греции (середина 5 века до нашей эры)

18. Каменный рыцарь, обнаруженный на кладбище Килмьюир в Шотландии

19. Моа горы Оуэн В 1986 году экспедиция все больше углублялась в систему пещер горы Оуэн в Новой Зеландии, когда вдруг наткнулась на огромную часть лапы, на которую вы сейчас смотрите. Она так хорошо сохранилась, что казалось, будто ее владелец умер совсем недавно. Но позже выяснилось, что лапа принадлежала моа — огромной доисторической птице, обладающей жутким набором острых когтей.

20. Безголовые викинги Дорсета Прокладывая железную дорогу в английский город Дорсет, рабочие наткнулись на небольшую группку викингов, захороненных в земле. Все они были без голов. Поначалу археологи думали, что, возможно, кто-то из жителей деревни выжил в набегах викингов и решил отомстить, но после тщательного анализа все стало еще туманнее и запутаннее. Обезглавливание выглядело слишком четким и аккуратным, а значит, его проводили только сзади. Но ученые так и не могут сказать с уверенностью, что произошло на самом деле.

21. Колесница с лошадьми. В 2008 году группа археологов обнаружила деревянную колесницу, похороненную в древней Фракии (современная Болгария). Что самое любопытное, вместе с ней были похоронены 2 лошади, которые будто продолжали тащить колесницу и после смерти. Также рядом нашли кости собаки. Хозяин захоронения обнаружился только через год. Рядом с колесницей была кирпичная гробница, внутри которой покоился человек, похороненный примерно 1800-2000 лет назад.

22. Золотая маска Вещи, найденные в гробнице (доспехи, золотые кольца и монеты, а также серебряная чаша с изображением Эроса, греческого бога любви), предполагали, что этот человек был фракийским дворянином или лидером. Подобный вид древнего захоронения часто встречается в Болгарии. Традиция элитарных погребений возникла 2500 лет назад и достигла своего расцвета в римские времена (2100-1 500 лет назад).

Подобно Египту, у Болгарии есть своя «Долина царей». Но вместо гробниц, заполненных фараонами, пейзаж Болгарии изобилует фракийскими курганами. Но в 2004 году археологи сделали открытие, которое они утверждают, может посоперничать с сокровищами греческого воина-правителя Агамемнона и Тутанхамона. Точнее, с их погребальными масками. Во время раскопок в долине, команда ученых нашла огромную гробницу. Она была построена из шести каменных плит общим весом почти 12 тонн.

Особый ажиотаж вызвала золотая маска весом 0,45 кг, найденная внутри. Это была уникальная находка времен фракийской культуры, которая процветала 2400 лет назад. Похоронная маска и огромная гробница показывают, что греки и египтяне явно были не единственными великими древними цивилизациями. Действительно, во время своего расцвета народ Фракии правил современной Болгарией и владел территориями в Македонии, Румынии, Турции и Греции.

23. Двухтысячелетний корабль За 2000 лет будет унитожен любой затонувший в океане корабль. Но с одним из римских судов случилось настоящее чудо. В Черном море возле Болгарии среди обломков 60 кораблей разных эпох нашли очень хорошо сохранившееся римское судно. На этом корабле, найденном на болгарском шельфе на глубине около 2000 метров, сохранились даже мачта, рули и части такелажа. Исследователи даже нашли 2000-летнюю веревку, использовавшуюся для отгрузки амфор в носовой части корабля и утварь для приготовления еды.

Самой редкой находкой был кабестан, палубное устройство, используемое для перемещения тяжелых грузов. Раньше его видели только на древних рисунках. Причина, по которой корабль, как и большинство других судов, прекрасно «законсервировался», объясняется тем, что в воде Черного моря нет кислорода. Глубже 150 метров организмы, которые обычно питаются древесиной, не могут выжить.

Когда анонимный меценат передал книгу в Национальный исторический музей Болгарии, ученые чуть не упали в обморок. Это оказалась не только самая древняя в мире книга с прошитыми страницами, но она полностью была сделана из золота. Что еще более загадочно, книга была написана на давно утерянном языке. Ее авторами считаются этруски, загадочная цивилизация, которая до сих пор остается загадкой для ученых.

Книга состоит всего из шести страниц, каждая из которых эквивалентна 24 каратам драгоценного металла. Создатель добавил иллюстрации русалок, арф, всадников и солдат. История обнаружения этой книги не менее таинственна, чем этруски, которые были искоренены римлянами в четвертом веке до нашей эры. Меценат утверждал, что нашел ее в молодости (во время пожертвования ему было 87 лет).

Во время рытья канала на юго-западе Болгарии была обнаружена могила. Мужчина заметил уникальный золотой артефакт внутри нее и хранил у себя в течение 60 лет. Эксперты подтвердили подлинность рукописи и определили, что она была создана 2500 лет назад. В других коллекциях по всему миру есть около 30 листов, которые напоминают книги из золотой книги, но ни один из них не прошит.



https://kulturologia.ru/blogs/050218/37730/

https://udivitelnoe.temaretik.com/2561663661329352872/udivit...