И снова Питер в картинах

Чистый и опрятный Петербург глазами художника Карла Беггрова Беггров Карл Петрович (1799-1875), русский график немецкого происхождения, литограф и акварелист; младший брат гравёра Ивана Беггрова, отец живописца-мариниста Александра Беггрова. Академик Императорской Академии художеств (с 1832).

Санкт-Петербург Эммануила Бенционовича Бернштейна На картинах Эммануила каждый фрагмент детально прописан.

Все работы выполнены в сдержанных оттенках, ими нельзя не восхищаться. Летний вечер, 2021 г. Художник Алексей Малых-Васильев Михаил Канеев «У сенной площади» Интересно, что на картине изображена Церковь Спаса на Сенной, которой уже нет в современном ансамбле города. Картина - портал в прошлый век.

Катера на Фонтанке, 2017 г. Художник Кирилл Мальков Прогулка со сфинксом. Художник Владимир Румянцев Ангел с Петропавловки. Художник: Владимир Румянцев Краски осеннего Петербурга на картинах Павла Еськова Так и хочется погулять по этим красивым улицам и набережным Городской пейзаж, 1968 г. Художник Иван Славинский

Золотой час в Петербурге. Художница Куприянова Полина Художница Куприянова Полина. Золотой час в Петербурге «Петербург дождливым днём». Художник - Евгений Некрасов

И снова Петербург на картинах Бэгги Боем Бэгги Боем - современная художница немецко-русского происхождения из Санкт-Петербурга.

Петербургские пейзажи Виктора Меркушева Художник стремился запечатлеть Петербург солнечным и приветливым. На его полотнах много света и тепла.