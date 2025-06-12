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И снова Питер в картинах

Чистый и опрятный Петербург глазами художника Карла БеггроваБеггров Карл Петрович (1799-1875), русский график немецкого происхождения, литограф и акварелист; младший брат гравёра Ивана Беггрова, отец живописца-мариниста Александра Беггрова.Академик Императорской Академии художеств (с 1832).
Санкт-Петербург Эммануила Бенционовича БернштейнаНа картинах Эммануила каждый фрагмент детально прописан.

Все  работы выполнены в сдержанных оттенках, ими нельзя не восхищаться.Летний вечер, 2021 г. Художник Алексей Малых-ВасильевМихаил Канеев «У сенной площади» Интересно, что на картине изображена Церковь Спаса на Сенной, которой уже нет в современном ансамбле города. Картина - портал в прошлый век. 

 

Катера на Фонтанке, 2017 г. Художник Кирилл МальковПрогулка со сфинксом. Художник Владимир РумянцевАнгел с Петропавловки. Художник: Владимир РумянцевКраски осеннего Петербурга на картинах Павла ЕськоваТак и хочется погулять по этим красивым улицам и набережнымГородской пейзаж, 1968 г. Художник Иван Славинский
Золотой час в Петербурге. Художница Куприянова ПолинаХудожница Куприянова Полина. Золотой час в Петербурге«Петербург дождливым днём». Художник - Евгений Некрасов

И снова Петербург на картинах Бэгги БоемБэгги Боем - современная художница немецко-русского происхождения из Санкт-Петербурга.

Петербургские пейзажи Виктора МеркушеваХудожник стремился запечатлеть Петербург солнечным и приветливым.На его полотнах много света и тепла. 

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