И снова Питер в картинах

Чистый и опрятный Петербург глазами художника Карла БеггроваБеггров Карл Петрович (1799-1875), русский график немецкого происхождения, литограф и акварелист; младший брат гравёра Ивана Беггрова, отец живописца-мариниста Александра Беггрова.Академик Императорской Академии художеств (с 1832).
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