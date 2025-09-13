Московские прогулки, ч. 67. Сталинские высотки.

Давно подбиралась к ним.

Семь сестёр столицы Известный на весь мир ансамбль из семи высотных зданий столицы — это не только архитектурный шедевр, получивший название «сталинский ампир», но и один из главных символов города!

Они были заложены в один день — 7 сентября 1947 года и стали признаком возрождения страны после нескольких лет войны и ответом на похожие проекты западных стран.



Во многом схожие, они имеют и определенные отличия, в том числе и по назначению, представляя собой здания жилые, административные и гостиничные.

Сталинские высотки - самые узнаваемые и известные здания, построенные в Москве в прошлом столетии. Высотки стали настоящей выставкой советских достижений в области архитектуры и инженерной мысли. Они и сегодня смотрятся замечательно.

Вокруг них сложено невероятное количество легенд, но куда более невероятна сама история их появления. Взять хотя бы тот факт, что по плану высоток должно было быть восемь – по высотке за каждое столетие «жизни» Москвы. Однако восьмую, ту что в Зарядье, так и не построили.

Сталинские высотки В Москве должно было быть как минимум восемь высоток, как я уже сказала. История любви советских архитекторов к небоскребам началась с Дворца Советов, по проекту самого высокого здания в мире. Его постройке помешала сначала Вторая мировая война, а потом проблемы с грунтом и изменения генплана. В итоге небоскреб высотой под полкилометра со статуей Ленина на вершине решили недостраивать.

Из одного этого проекта появились восемь высоток, в честь 800-летия Москвы. На каждый век — по одной. Но почему же осталось их всего семь?

Самый высокий небоскреб из восьми хотели построить в Зарядье для Наркомата тяжелой промышленности: снесли здания бывшего еврейского квартала, куратором стройки назначили Лаврентия Берию.

А еще этому поспособствовал архитектор Чечулин, тот кто построит дом на Котельнической набережной. Чечулин был необычный для своего времени человек. Он не боялся проверять приказы самого Сталина на целесообразность. Сталинских высоток на самом деле планировалось построить не семь, а восемь. Последняя, самая высокая, должна была встать возле самого Кремля. Но Чечулин прекрасно понимал, как это изуродует и оттенит центр Москвы, и тянул, мешкал со строительством, забраковывал все предложения. И дотянул до того, что вместо высотки была построена гостиница «Россия».

Планы изменились, в 1954 году правительство отменило строительство, а в 1956-м решило, что здесь появится самая большая в мире гостиница «Россия». Она и появилась вместо 8-й высотки. Может и смотрелась в то время стильно, но рядом с древним Кремлём явно был дисонанс...

13 января 1947 года Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин подписал Постановление Совета Министров СССР «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий». В документе были приблизительно указаны территории для возведения высоток. Торжественная закладка московских небоскрёбов произошла 7 сентября 1947 года в 13:00 одновременно на всех восьми строительных площадках.

Высотное здание у Красных ворот Высотное здание на площади Красных Ворот — одна из знаменитых сталинских высоток. Оно было построено в 1947–1952 годах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева.

В главном корпусе здания 24 этажа, в нём располагается Министерство транспортного машиностроения. В боковых корпусах находятся жилые квартиры.

Главное здание покрыто естественными плитами, высота каждой из которых равна одному этажу. Облицовка жилых корпусов состоит из белого бетона.

На месте высотки раньше стоял дом генерал-майора Толя, в котором родился М. Ю. Лермонтов.

В левой части здания расположен вестибюль станции метро «Красные ворота». Сталинскую высотку на «Красных Воротах» вначале построили с наклоном. Почему? Дело в том, что строительство этой высотки проходило одновременно со строительством станции метро «Красные Ворота». Чтобы не допустить затопления станции, нужно было искусственно замораживать плывунный грунт. Однако оттаявшая почва могла накренить здание, поэтому его решили сразу строить с наклоном в противоположную сторону. Все сработало так, как и должно было: когда замороженный грунт начал оттаивать, здание встало на место. После возведения крен высотки составлял 16 сантиметров, но когда грунт оттаял и уменьшился в объёме, здание встало ровно.

Дом на площади Красных Ворот находится на самой высокой точке Садового кольца.

Для здания Министерства путей сообщения выбрали территорию на Лермонтовской площади, где до 1927 года существовали Красные Ворота — триумфальная арка, возведённая в честь победы Русской армии в Полтавской битве. Её демонтировали, оправдывая необходимостью расширить проезжую часть.

Отличительной чертой высотного здания стало размещение на первом этаже наземного вестибюля станции метро «Красные Ворота».

В 1953 году правительственная комиссия проинспектировала сооружение и приняла в эксплуатацию административную часть корпуса.

Административно-жилой комплекс возле «Красных Ворот» можно назвать компактным по сравнению с Главным зданием МГУ и домом на Котельнической набережной. Высота центрального корпуса составляет 24 этажа (138 метров), боковых — 11–15 этажей.

Здание имеет сложный объём, который выглядит ещё более заковыристым благодаря пилястрам во всю высоту нижнего яруса. Пояс между ярусами башни украшен огромным гербом Советского Союза.

На сегодняшний день сталинская высотка на Красных Воротах по-прежнему совмещает административную и жилую функции в примерно той же пропорции, как и задумывалось изначально. Административно-жилое здание на площади Красных Ворот находится по адресу Садовая-Спасская улица, дом 21 (главный фасад обращён в сторону площади Красные Ворота).

Здание изначально задумывалось многофункциональным: башня предназначалась для Министерства транспортного машиностроения СССР, боковые крылья спроектированы жилыми. Ввиду принципиально разного предназначения, жилые корпуса отделены от административного брандмауэрами - глухими противопожарными стенами, поэтому переходы между корпусами есть только в подвале. Кроме того, под корпусом, который выходит на Каланчёвскую улицу, расположен северный вестибюль станции метро "Красные Ворота".

Садовая-Спасская ул., 21/1, Москва

Высотное здание на Кудринской площади. "Дом Авиаторов" Жилой дом на Кудринской площади построили в 1948–1954 годах по проекту М. В. Посохина, А. А. Мндоянца и М. Н. Вохомского.

Здание состоит из центрального (24 этажа, высота с башней и шпилем — 156 м) и боковых корпусов (по 18 жилых этажей). Они составляют единый массив, опирающийся на общий цокольный этаж.

Жилье здесь получали работники авиационной промышленности, летчики-испытатели, космонавты и номенклатура ЦК КПСС и Совмина СССР. Поэтому высотку называли «домом авиаторов».

Жилой дом возведённый в 1948–1954 годах.

Высотный дом оформлен в стиле «сталинский ампир», или «советское ар-деко». Направление сочетает в себе элементы барокко, неоготики, классицизма и других стилей, характеризуется помпезностью, роскошным декором, обилием лепнины и скульптуры, использованием дорогих натуральных материалов. Впоследствии это стало причиной серьезной критики со стороны нового правительства, подсчитавшего, что затраты на «украшательство» одной высотки сравнимы со строительством целых районов. Зато сейчас это жемчужины города. В художественном оформлении дома на Кудринской площади четко прослеживаются элементы готики, римской архитектуры, православного зодчества и конструктивизма. Мраморные колонны, гранитные полы, скульптуры, цветные витражи создают торжественную атмосферу и подчеркивают элитный статус жилья.

Ответственность за строительство небоскрёба была возложена на министерство авиационной промышленности и лично министра Михаила Хруничева.

В высотке существовало 452 квартиры общей площадью 18,2 тыс. м², из них однокомнатных — 12, двухкомнатных — 325, трёхкомнатных — 79 и четырёхкомнатных — 36. В здании действовало 14 пассажирских и четыре грузовых лифтов. Высотное здание на Кудринской площади

Здание состоит из трёх корпусов: центрального, высотой 156 метров с 24 жилыми этажами, и двух боковых, по 18 этажей каждый. В доме располагался крупнейший продовольственный магазин страны — «Гастроном №15» и детский кинотеатр. А сейчас какое-то питейное заведение. К тому же рядом находится Московский зоопарк.

В советское время дом был очень элитной недвижимостью. В разное время здесь жили конструктор ракетно-космической техники Василий Мишин, лётчики-испытатели Константин Коккинаки, Сергей Анохин, генерал-полковник авиации Михаил Громов, учёный-хирург Александр Бакулев, шахматист Василий Смыслов, джазмен Олег Лундстрем и актриса Элина Быстрицкая. Центральная часть здания — 33 этажа: 22 жилых, 2 служебных, 7 технических, 2 подвальных; боковые корпуса — до 17 этажей. В здании предусмотрено бомбоубежище для всех жителей из-за холодной войны.

Дом и сейчас жилой, элитная недвижимость и туристическая достопримечательность.

Верхние этажи заняты коммерческими арендаторами, в цокольном этаже — боулинг-клуб.

Сегодня квартиры в этом доме также относятся к элитному жилью.

Строительство, начавшееся в 1948 году, завершилось в 1954 году на месте разрушенного храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Здание состоит из трёх корпусов: центральный, высотой 156 метров и включающий 24 жилых этажа, и два боковых по 18 этажей каждый. В доме расположено около 450 квартир, оснащённых встроенной мебелью и холодильниками.

Кудринская площадь, 1, Москва

Высотное здание на Котельнической набережной Строительство знаменитой сталинской высотки на Котельнической набережной началось в 1938 году, но из-за войны задержалось.

Основной комплекс официально заложили 7 сентября 1947 года, в честь 800-летия Москвы.

Архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский создали проект в стиле ампир, инженерией руководил Лев Гохман.

Главным архитектором высотки был Дмитрий Николаевич Чечулин. Этот человек вообще являлся генералом среди архитекторов советского периода, работать он начал при Сталине, а закончил при Брежневе. Кроме дома на Котельнической он построил, например, гостиницу «Россия», дом Советов РСФСР (Белый дом), бассейн «Москва», жилые дома на Кутузовском и Ленинском проспектах.

Это третья по высоте сталинская высотка (после МГУ и гостиницы "Украина").

Высота главного корпуса — 32 этажа, 176 метров; боковые здания — 8–10 этажей.

Для своего времени дом был технически продвинут: лифты, кондиционеры, пылеудаление, подземная парковка, места для колясок и велосипедов.

Списки жильцов утверждал сам И.В.Сталин. Поэтому часть квартир были заселены всевозможными работниками КГБ, партийными и военными деятелями, другую часть получили известные учёные, артисты, писатели. Здание было заселено в 1953 году, в основном, чиновниками НКВД, МВД и учёными, работающими над атомным оружием.

Здесь жили известные артисты и писатели: Фаина Раневская, Александр Твардовский, Людмила Зыкина, Евтушенко, Мордюкова, Улановаи другие.

Высотное здание на Котельнической набережной.

Высотное здание было построено в 1937–1952 годах на месте старых складов. Во время строительства активно использовался труд заключённых, для которых был организован лагерь рядом с объектом.

Точное количество квартир в этом доме всегда было тайной. Сперва из-за засекреченных агентов, которые жили в квартирах без номеров, потом из-за "новых русских", которые массово скупали и объединяли-разъединяли квартиры между собой. Можно сказать, что в доме где-то 700-800 квартир. Строительство этой высотки началось в 1938 году и началось сооружение девятиэтажного правого крыла по Котельнической набережной как самостоятельного здания.

С началом Второй мировой войны строительство было приостановлено.

Вскоре после окончания Великой Отечественной руководство страны одобрило возобновление строительства.

Первые жители стали заселяться в новые корпуса в 1953 году.

Хотя в хрущёвское время здание и архитекторов подвергли критике, государство выделяло квартиры известным деятелям искусства и науки, что подчёркивало элитарный статус высотки. Высотка на Котельнической - это словно город в городе. В этом доме есть всё: магазины всех видов, библиотека, школа, детский сад. Есть и свой кинотеатр. Москвичи его прекрасно знают.

Сейчас это единственный в Москве кинотеатр-музей. А в старое время мы ломились сюда на премьеры новых фильмов с Бельмондо или Делоном, а раньше кто-то так же ломился сюда на Жана Габена или фильмы Акиры Куросавы.



«Иллюзион» работает до сих пор. Здесь ничего не изменилось. То же уютное кафе, так же под немые фильмы играет живой пианист, те же редкие премьеры. Плюс, кинотеатр этот считается чем-то вроде клуба знакомств для интеллигентных одиноких людей.

С начала 20-х годов появилась поверье, что если проникнуть на шпиль со звездой, то якобы исполняются все мечты.

Консьержка – инженер-конструктор по образованию – сразу вычисляет этих прощелыг и грозит полицией. В разговоре с корреспондентом «Экспресс Газеты» она объяснила, что «полиция устала выезжать на вызовы в этот некогда самый престижный дом, потому что «здесь каждый день ЧП».

– Где-то 80 процентов владельцев квартир сдают их посуточно через интернет… Квартира в сутки стоит чуть больше 10 тысяч рублей, а помесячно – 100 тысяч. Вот они и сдают посуточно. Дом превратился в хостел. Сами понимаете – кто снимает на сутки квартиру… Не успеваю реагировать на этот поток съемщиков. А еще каждые десять минут приходит преимущественно молодежь, чтобы залезть на звезду и загадать желание. А сколько их разбилось с этой высотки! – объяснила консьержка.

Женщина 12 лет работает привратницей, а раньше трудилась в исследовательском институте всесоюзного значения. У нее феноменальная память, несмотря на пенсионный возраст, и, что называется, «глаз-алмаз»:

– Простых – без высшего образования и специальной подготовки – раньше не брали на работу в этот самый престижный дом Москвы. Если честно, за 12 лет жизнь дома очень изменилась не в лучшую сторону. Если раньше каждый второй был воспитанный человек с именем, статусом, то сейчас – одна лимита.

Из воспитанных и известных жильцов остались Дмитрий Нагиев, Ефим Шифрин и Александр Ширвиндт. Правда, по словам консьержки, Нагиев в своей квартире не живет уже лет пять, а ключи от квартиры у его сына – Кирилла.

Пожалуй приведу слова еще одного жильца этого дома. Валентин Малиновский часто бывает экспертом в популярных шоу главных каналов страны – «Пусть говорят», «Прямой эфир». Психолог, в частности, участвовал в обсуждении наследства Людмилы Зыкиной после ее смерти.

– Дом со сложной энергетикой. Его строили заключенные, и уже во время строительства было немало ЧП и даже смертей. Давали квартиры людям заслуженным, но некоторых из них сажали в тюрьмы или расстреливали, и их квартиры переходили другим владельцам, зачастую вместе с мебелью.

Сейчас в доме живут известные люди – Дмитрий Нагиев, Ефим Шифрин, а Игорь Шувалов скупил все квартиры на 14-м этаже, и я живу, но атмосфера здесь не очень. Сама энергия невероятно сильная, мощная, но в ней много негативных аспектов. Но каждый человек может создавать свой энергетический поток в своем пространстве, что я и делаю. Я с любовью отношусь к квартире, в которой живу. Здесь снег идет только вверх, и листья летят не вниз, а вверх. Здесь в жару всегда прохладно. Скажу вам больше – в этом доме на самом деле исполняются все мечты, если правильно их загадывать.

Впрочем рассказывать можно очень долго про сам дом и про жильцов, но мы идем дальше.

Гостиница "Украина" Свой облик гостиница «Украина» получила благодаря группе именитых архитекторов: академика архитектуры, президента Академии архитектуры СССР А.Г. Мордвинова, инженера-конструктора П.А. Красильникова, соавтора по проекту жилых корпусов В.Г. Калиша и соавтора по проекту стилобата - доктора архитектуры В.К. Олтаржевского, который изучал технику возведения небоскребов в Нью-Йорке и специализировался на проектировании и строительстве гостиниц. Всего над различными деталями проекта работали более двух тысяч человек. Это была последняя сталинская высотка. 25 мая 1957 года состоялось торжественное открытие гостиницы «Украина» на Дорогомиловской набережной. «Украина», которую построили за 4 года, была тогда крупнейшей в Европе гостиницей — в ней насчитывалось 1026 номеров. Здание возводили ускоренными темпами, чтобы успеть к Международному фестивалю молодежи и студентов, проведение которого было запланировано на 1957 год. Отель расположился в седьмой и последней из построенных сталинских высоток в Москве. Здание возведено в стиле «сталинский ампир» и состоит из трех корпусов. Центральный насчитывает 34 этажа, а его высота составляет 206 метров, включая 73-метровый шпиль. А в боковых корпусах дома находятся 250 квартир.

«Украина» считалась шикарной и престижной. Она была ориентирована, в первую очередь, на иностранцев. В здании имелась система кондиционирования и пылеудаления, была собственная телефонная станция, а также почта, телеграф, сберкасса, несколько магазинов и кафе. Фото 1967 года Вид на гостиницу «Украина» в Москве, 1983 год

Здание отличает композиционное совершенство: центральный корпус с башней со шпилем уравновешивают основательность и строгая геометрия флигелей. Угловые башенки и стилизованные под снопы пшеничных колосьев вазоны подчеркивают дворцовую архитектуру здания, а шпиль придает ему возвышенную строгость.

Советская символика в наружном декоре «Украины» - звезды, серпы и молоты в обрамлении венков, - утратив со временем свой политический пафос, стала ее изюминкой и сентиментальным напоминанием об ушедшей эпохе. Гостиница «Украина». признанная крупнейшей в Европе, поражала великолепием интерьеров. Со дня открытия гостиница стала популярной у многочисленных гостей столицы и долгие годы, вплоть до закрытия на реставрацию, радушно их принимала. В 2005 году полностью отреставрирован фасад здания, объявленного памятником истории и культуры. В марте 2007 года начались полномасштабные реставрационные работы, в числе которых: ремонт и восстановление ценных деталей исторических интерьеров, модернизация инженерных систем и многое другое, включая работы на прилегающей территории. Словом, все для того, чтобы гостиница «Украина» обрела достойный статус и стала фешенебельным отелем, отвечающим высоким международным стандартам.

В 2009 году подписан договор управления с The Rezidor Hotel Group - одной из самых быстро развивающихся и динамичных компаний в мировой гостиничной индустрии.

28 апреля 2010 года в обновленном здании гостиницы «Украина» открылся новый современный отель - Radisson Royal Hotel, Moscow. Вид на гостиницу «Украина» сети «Рэдиссон Коллекшн» и памятник Тарасу Шевченко в Москве, март 2022 года

Москва с разницей в 20 лет, в 1997 и 2017 году.

Гостиница «Ленинградская» А вы знали, что только в одной из семи сталинских высоток нет жилых квартир? Это здание гостиницы «Ленинградская». Во всех остальных высотках, будь то здание на Кудринской площади или гостиница «Украина», есть флигели, где было оформлено пространство для квартир.

Здание было построено в 1949–1952 годах по проекту архитекторов Л. М. Полякова, А. Б. Борецкого и инженера Е. В. Метлюка. Открылась 1 ноября 1953 года. Это самая низкая из семи сталинских высоток в Москве – её шпиль достигает отметки 139 м. При этом, гостиница является архитектурной доминантой Комсомольской площади. Фото: Слава Степанов

А вот архитекторов гостиницы “Ленинградская” чуть не посадили.

Изначально планировалось заселять в гостиницу иностранцев. Потому надо было, чтобы они потеряли дар речи от красоты, как только они попадали внутрь.

За прекрасную архитектуру, Полякову и Борецкому (главные архитекторы) присудили сталинскую премию.

Но времена меняются. Н.С. Хрущёв посчитал гостиницу слишком вычурной. С тех пор Полякова и Борецкого стали ругать за то, за что ещё совсем недавно восхваляли.

Также в вину им ставили самую высокую стоимость строительства среди всех высоток. "Ленинградская" обошлась бюджету в 21 000 рублей за 1 кв метр. А с оборудованием - в 32 000! Поляков вину свою не признал. Говорил, что все траты оправданы. В итоге его и Борецкого лишили сталинской премии.

Говорят, что их хотели наказать ещё больше - отправить в тюрьму. Но за архитекторов заступился лично А. Микоян. Он резонно заметил, что нельзя судить людей за то, что они исполняли приказы прошлой власти. В отделке гостиницы отражается влияние древнерусского зодчества. Центральный корпус со шпилем напоминает кремлёвские башни, а главный вход стилизован под теремное крыльцо. В интерьерах прослеживаются характерные цвета (сочетание белого, красного и золотого) и отсылки к церковному убранству (люстра в виде паникадила, холл, напоминающий алтарную нишу). В 2004–2008 годах в гостинице проводились реставрационные работы.

Были очищены фасады, возвращены утраченные элементы декора, проведена полная замена коммуникаций, перепланировка номеров, реставрация интерьеров.

Здание МИД России В январе 1947 года Советом Министров СССР было принято постановление о строительстве в Москве многоэтажных зданий, одним из которых стала и высотка на Смоленской площади.

В проектировании участвовали свыше ста архитекторов и конструкторов под руководством члена-корреспондента Академии архитектуры В. Г. Гельфрейха, архитектора М. А. Минкуса и главного конструктора Г. М. Лимановского.

В 1952 году строящееся высотное здание было передано в ведение Министерству иностранных дел и Министерству внешней торговли.

Изначально утверждённый технический проект не имел шпиля, центральная часть здания венчалась прямоугольной башней с рядом сложных зубцов и обелисками по углам. В 1951 году было принято решение об установке шпиля по аналогии с возводимыми в этот же период другими высотками.

На какой из высоток стоит «памятник великой глупости»? На одной из московских высоток шпиль был установлен благодаря пожеланию товарища Сталина.

В год 800-летия Москвы (1947) было принято решение украсить послевоенный город восемью высотными зданиями.

Первоначально в проекте шпиля не было. Здание должно было завершаться зубцами-пинаклями с статуями на углах. Но в народе упрямо ходит легенда по которой Сталин заметил, что здание МИДа сильно смахивает на американский небоскреб, и отметил, что в русской архитектуре скорее должны быть остроконечные завершения.

В рекордные сроки установили шпиль. Конечно не настоящий, а бутафорский. Но и для него пришлось изменить планировку пяти верхних этажей и установить опорную конструкцию.

Шпиль должна была увенчать звезда, но и она осталась только на бумаге. Высотка МИДа, единственная в Москве, на которой нет звезды.

Установкой шпиля история не закончилась. Есть продолжение легенды. После смерти Сталина архитектор М.Минкус написал письмо Н. Хрущеву с просьбой демонтировать шпиль, но Никита Хрущев заявил: «он должен остаться как памятник великой глупости товарища Сталина.». Город внутри города и памятник советского гигантизма: чем высотка главного здания МГУ отличалась от своих «сестер»

Трепет от вида Главного здания МГУ вызывают даже цифры, с ней связанные. Хотя построили его в середине прошлого века, до 2003 года она удерживала за собой титул самой высокой постройки в Москве – 240 метров с учетом шпиля. На ее каркас ушло 40 000 тонн стали, на стены – 175 миллионов кирпичей, и трудилось на стройке больше 10 000 человек. Даже часы там самые большие в столице – диаметр их составляет 9 метров.

Конечно, за такой значительный проект среди архитекторов развернулась нешуточная борьба. Победителем, казалось, вышел из нее Борис Иофан, автор «итальянских» домов на Русаковской улице и разработчик проекта Дворца Советов, но его сместили из-за собственного упрямства. По изначальному плану высотка должна была появиться практически над обрывом Воробьевых гор, и это было опасно, но Иофан был готов и хотел рисковать, в отличие от другого мастера – Льва Руднева. Тот внес все необходимые правки без сопротивления.

Над тем, чтобы такая махина была еще и оформлена соответствующе, трудилось около 200 художников и скульпторов. Среди них – Вера Мухина, создательница пятиконечной звезды на шпиле главной башни, Павел Корин, автор панно в актовом зале, и Александр Дейнека. Последний занимался мозаичными портретами мировых ученых, которые разместили на стенах фойе. А главный памятник комплекса, монументальную фигуру Михайло Ломоносова, выполнили совместными усилиями Николай Томский и все тот же Лев Руднев.

Интересно, что для возведения этой высотки потребовался опыт инженера Николая Никитина(он же потом работал над Останкинской телебашней). Именно он смог спроектировать надежную конструкцию небоскреба, благодаря которой его стены, кстати, практически не просели за долгие годы службы.

Предприятие режимное, поэтому фотографий внутреннего убранства практически нет.

Смоленская-Сенная площадь, 32-34, Москва

Ну и последняя сталинская высотка - здание МГУ.

3 факта о здании МГУ, о которых мало кто знает Над проектом будущего университета работал выдающийся архитектор Борис Иофан. В его планах было возвести МГУ прямиком над обрывом Ленинских гор. Благо, специалисты убедили Иосифа Виссарионовича в опасности такого места расположения (здание просто сползло бы в воду). В результате новым куратором проекта назначили Льва Руднева, который сместил университет на 800 м вглубь. Целых 37 лет, вплоть до того, как в 1990 году во Франкфурте-на-Майне возвели небоскреб Messeturm высотой 256 м, здание Московского государственного университета считалось самым высоким во всей Европе.

А еще Главное здание МГУ стало одним из самых продуманных локаций с точки зрения нового, советского взгляда на жизнь. Оно представляло из себя целый город внутри города: помимо факультетов и библиотеки, что вполне нормально для университета, оно вмещало всю необходимую для жизни студентов инфраструктуру – там открыли почту, магазины, телеграф, столовую, бассейн и Дворец культуры, построили первый в России кампус с жилыми квартирами для преподавательского состава и и комнатами для начинающих специалистов. В целом, учащиеся могли заходить туда 1 сентября и до самого вручения дипломов комплекс не покидать. Говорят, с одним абитуриентом мехмата так и случилось.

А ровно 50 лет, до окончания строительства ЖК «Триумф Палас» (высотой 264 м), оно было самым высоким зданием нашей страны. Знаменитое здание МГУ изображено на 30 марках. Самая первая появилась еще в 1950 году в серии с проектами столичных высоток. Интересно, что она изображает постройку с меньшим количеством этажей, без звезды на шпиле и с другой формой завершения высотной части и портала входа. А самая последняя марка, посвященная главному зданию вуза, вышла в 2011 году к 300-летию Ломоносова. Как устанавливали шпиль МГУ, 1951 год Шпиль на здании МГУ достигает в высоту 58 метров – это высота 16-этажного дома. Монтаж шпиля реализовали при помощи самоподъемного крана УБК-15. Впрочем, подъемной мощи крана не хватало для перемещения некоторых конструкций весом 10-15 тонн. Инженеры решили проблему: конструкции поднимали через шахту, временно оставленную внутри здания, а под шахту были подведены железнодорожные пути.

Внутри шахты путем сварки производилась сборка каркаса шпиля, состоящего из 12 секций по 5,5-6,5 тонн каждая. Общий вес шпиля составил 120 тонн. После монтажа в башенной части здания были установлены две мощные лебедки и сложная система полиспастов, с помощью которой всю конструкцию медленно вели верх. Сделать последнюю сварку при закреплении звезды было поручено Е. Мартынову.

«…Поднимаясь по лестнице к звезде, я немного волновался. Это чувство испытываешь всегда, если знаешь, что за тобою следит множество глаз. Но когда я взобрался и уселся на одно из звеньев венка, чтобы удобнее было работать, сразу успокоился. Москва была скрыта от меня густым туманом, поднявшимся над Москвой-рекой…».



Село Воробьево перед началом строительства МГУ, 1948 год.Вид на МГУ, 1961-1963гг Деревянные дома вверху - остатки деревни Гладышево - она стояла почти на обрыве (на ее месте сейчас посольства Румынии, Болгарии и КНДР, за ними - Мосфильмовская улица).

А внизу дома деревни Каменная плотина. В конце 1950-х гг. через Каменную Плотину была проложена Минская улица. В 1990-е гг. на месте западной части деревни построен ЖК «Золотые ключи».

Автобусная остановка «Каменная плотина» на Минской улице сохраняет наименование деревни. Дeтcкий caд для детей строителей комплекса МГУ на Воробьёвых гоpax, 1951 гoд.

А вы знали, что первый в СССР бейсбольный стадион появился на территории МГУ? Его построили в качестве подарка от ректора японского университета Токай Сигэёси Мацумаэ. Открыли стадион в 1989 году — он стал символом дружбы между российским и японским университетами.

Советская сторона поблагодарила ректора Токая за такой подарок и даже назвала стадион в его честь. Однако сейчас стадион полузаброшен.

Миф или правда: под Главным зданием МГУ на Воробьевых горах находится система тоннелей? О подземной части МГУ долго ходили легенды. Одни предполагали, что внизу проходит секретная ветка метро, другие — что там скрывается целый подземный город.

Под университетом действительно находятся тоннели и комнаты — несколько этажей.

Здесь в советское время располагались лаборатории, энергоподстанция, бойлерные, насосная станция и бомбоубежище, в котором могли укрыться студенты, а также преподаватели и их семьи.

Преподаватели жили в этой же высотке, здесь и сейчас находятся 184 квартиры — в четырех башнях-пинаклях.

Каланчёвская ул., 21/40, Москва

В стиле сталинских высоток Триумф Палас

Участок для строительства на Чапаевском переулке возле Ленинградского шоссе был выделен московскими властями из земель, по генеральному плану 1971 года зарезервированных под отводы хордовой магистрали.

Спроектирован коллективом архитектурно-проектного бюро «Тромос» под руководством Андрея Трофимова по техническому заданию компании «Дон-Строй».

В процессе строительства по настоянию «Дон-строя» в проект было внесено множество изменений. Архитекторы отказались от первоначального решения нижних ярусов здания, добавили в проект шпиль, а общая высота здания (без учёта шпиля) увеличилась на 80 метров.

С момента установки шпиля в декабре 2003 года «Триумф-Палас» стал высочайшим жилым зданием Европы, что было зафиксировано представителями книги рекордов Гиннесса.

Ещё год после завершения в 2006 году оставался самым высоким зданием Москвы. ЖК «Триумф-Палас» своим видом напоминает знаменитые сталинские высотки. Его центральную 57-этажную секцию высотой 264,1 метра венчает 53-метровый шпиль сложной конструкции. В 2003 году это здание в Чапаевском переулке даже попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий жилой небоскреб в Европе. Правда, уже через пару лет его на 4 метра переросла «Башня С» в Москва-Сити. Тем не менее, этот жилой комплекс до сих пор входит в семерку самых высоких зданий столицы.

Вот так коротко о сталинских высотках. Но о каждой из них можно рассказать много и много чего.