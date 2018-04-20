Сталина на вас нет. Как Россия разорвала отношения с Великобританией

Нынешнее резкое ухудшение отношений между Россией и Британией далеко не первое за последние сто лет. Но, несмотря на неоднократные скандалы, лишь один раз конфликт между государствами привёл к разрыву дипломатических отношений. Это произошло в 1927 году, когда Британия обвинила СССР во вмешательстве во внутренние дела и по своей инициативе объявила о полном разрыве отношений. В СССР на полном серьёзе начали готовиться к новой войне и интервенции, которой, однако, не случилось.

СССР добился официального дипломатического признания со стороны Англии в начале 1924 года, когда к власти пришли лейбористы. Однако по настоянию британской стороны дипломатические отношения были организованы на более низком дипломатическом уровне. Не на уровне послов, а только дипломатических поверенных.

Тем не менее СССР много ждал от этих отношений. Планировалось взять у Англии кредит на закупку машин и заключить с ними торговый договор. Во многом именно эти намерения привели к тому, что главными лоббистами дипломатического признания СССР оказались британские промышленники. Однако консерваторы, находившиеся тогда в оппозиции, выступали против предоставления новых кредитов до тех пор, пока Советский Союз не вернёт дореволюционные кредиты и займы, которые он демонстративно и принципиально отказался платить.

Под давлением консерваторов лейбористы выдвинули условие заключения англо-советского торгового договора. СССР должен был компенсировать английским подданным, имевшим акции российских компаний, финансовые потери от их национализации, и большевики согласились на это.

Однако после подписания договора произошёл политический скандал, который привёл к тому, что его так и не ратифицировали. Британский журналист левых взглядов по фамилии Кэмпбелл зачем-то написал ультрарадикальную статью, в которой призвал армию не подчиняться капиталистам и готовиться к революции. Зачем он это сделал, совершенно не ясно, но в итоге это привело к громкому скандалу, отставке кабинета лейбористов и досрочным выборам.

Письмо Зиновьева В разгар предвыборной кампании англичане объявили, что по линии разведки получили документ, доказывающий подрывную деятельность СССР против Британии. За пять дней до выборов в одной из крупнейших газет Daily Mail было опубликовано т. н. "письмо Зиновьева", в котором он давал инструкции британской компартии по подготовке революции.

Зиновьев на тот момент был главой Коминтерна, так что письмо выглядело правдоподобно. Он будто бы призывал английских коммунистов готовить революцию, создавать в армии ячейки партии и готовиться к вооружённому выступлению.

Публикация письма вызвала грандиозный скандал, который оказался на руку консерваторам, которые буквально разгромили лейбористов на выборах. Однако СССР настойчиво отрицал существование подобного письма и требовал проведения расследования. Зиновьев тоже открещивался от причастности к документу не только публично, но и на закрытых заседаниях Политбюро.

Стоит отметить, что письмо и правда было фейком. Из открытых много лет спустя архивов Коминтерна стало понятно, что большевики совершенно не верили в возможность революции в Англии, и всё их внимание в то время было сосредоточено на Германии и Китае. Коммунистам время от времени посылали деньги на издание левых газет, но вопрос о революции в Британии никогда всерьёз не рассматривался. Хотя бы потому, что там и близко не было намёка не революционную ситуацию.

Большая часть исследователей считала письмо фальшивым. Это окончательно подтвердилось в конце века, когда из архивов британской разведки стало известно, что письмо попало к ней от некоего русского эмигранта из Европы, занимавшегося изготовлением разного рода фальшивок и их продажей.

Всеобщая забастовка Добившись победы на выборах, консерваторы на время забыли про "руку Москвы". В мае 1926 года в Англии началась всеобщая забастовка. Причиной стало двукратное понижение заработной платы шахтёрам. Профсоюзы призвали рабочих других отраслей поддержать требования шахтёров и организовать всеобщую забастовку, которая, по мысли организаторов, заставит пойти на уступки. Политических требований не выдвигалось, только экономические.

Один миллион двести тысяч шахтёров, поддержанные несколькими миллионами других рабочих, объявили забастовку. Однако она обернулась самым оглушительным провалом в истории стачечного движения. Британские спецслужбы уже за девять месяцев до её начала были прекрасно осведомлены о планах забастовщиков, и правительство имело большое количество времени, чтобы подготовиться к ней. Основной расчёт забастовщиков был на транспортных работников, которые присоединятся к ней и это парализует движение в стране. Однако правительство заранее набрало специальные группы подготовленных волонтёров, а также привлекло армию к выполнению важнейших работ, доставке продовольствия, работе общественного транспорта и т.д.

Руководители забастовочного движения с ужасом осознали, что их расчёты провалились. Уже через несколько дней, понурив голову, они вынуждены были свернуть забастовку в связи с её полной бессмысленностью и неэффективностью. Бастовать остались только шахтёры, но и они через несколько месяцев вернулись к работе, не добившись своих требований. Самая грандиозная забастовка в истории английского рабочего движения оглушительно провалилась.

Однако СССР по линии профсоюзов пытался передать некоторую сумму на поддержку бастующих, что не прошло незамеченным правительством. В газетах вновь поднялась шумная кампания, обвинявшая Москву в подготовке революции в Англии. Правительство активно обсуждало возможность разрыва отношений, но решило выждать некоторое время.

Наш ответ Чемберлену В феврале 1927 года министр иностранных дел Британии Чемберлен отправил СССР ноту, в которой выразил недовольство подрывной деятельностью СССР в Британии, и пригрозил разрывом дипломатических отношений. Кроме того, стала ясна причина, которая больше всего раздражала Британию. Дело было в Китае. Англичан весьма не устраивала поддержка Советами нового лидера — Гоминьдана Чана Кайши, который начал военный поход для объединения страны.

После свержения китайской монархии в 1911 году Китай де-факто распался на ряд территорий, каждая из которых управлялась каким-нибудь генералом (т.н. Эра милитаристов). Попытки объединить страну предпринимала националистическая партия Гоминьдан.

В 1925 году лидер партии Сунь Ятсен умер, и его сменщиком во главе партии оказался Чан Кайши. С ним уже успели поработать большевики. Он не был коммунистом, однако охотно сотрудничал с Москвой, которая оказывала ему поддержку не только оружием, но и массой военспецов. Например, военным советником Кайши был будущий советский маршал Блюхер. Политическим советником — агент Коминтерна Бородин-Грузенберг. Помимо помощи советниками Москва обучала офицеров гоминьдановской армии в военной академии Вампу. Фактически национально-революционная армия Гоминьдана была создана советскими руками.

Кроме того, сын Кайши жил и учился в СССР и, более того, воспитывался в семье родной сестры Ленина Анны Ульяновой-Елизаровой. В Москве считали, что только Чан Кайши в состоянии объединить Китай, что было на руку СССР, поэтому они и оказывали поддержку именно ему. По настоянию Коминтерна даже более слабые тогда коммунисты вынуждены были заключить союз с Гоминьданом и оказывать ему всяческую поддержку.

Прагматичная политика СССР в регионе, что называется, убивала сразу двух зайцев. Во-первых, объединяла Китай руками националистов, во-вторых, взращивала и укрепляла местную компартию, тогда ещё очень слабую. Мало у кого были сомнения в том, что, после того как Кайши объединит страну, окрепнувшие коммунисты рано или поздно поднимут восстание и обернутся против него.

Чан Кайши тоже прекрасно понимал, что, вскоре после того как он объединит страну, он станет не нужен, и рано или поздно союзники нанесут ему удар. Но до определённого момента он не желал терять военную и финансовую поддержку Коминтерна.

Что касается англичан, то у них в Китае были свои интересы. Особой враждебности к Кайши они не испытывали и понимали, что раздробленность Китая не может длиться вечно, и рано или поздно появится кто-то, кто сошьёт лоскуты воедино. Однако их сильно не устраивало огромное советское влияние в китайском регионе. Поддержка одновременно и националистов, и коммунистов значительно укрепляла позиции СССР в Китае при любом раскладе, кто бы ни победил. В 1926 году Чан Кайши начал военный поход для объединения нескольких регионов. Ему сопутствовал успех — уже по ходу похода стало очевидно, что в скором времени полководец добьётся своих целей. Надо было действовать как можно скорее и употребить все силы на ослабление советского влияния.

Именно по этой причине нота Чемберлена затрагивала китайскую тему, угрожая разрывом отношений в том случае, если СССР продолжит вмешиваться в события гражданской войны в Китае.

СССР по дипломатической линии отрицал обвинения в подрывной деятельности, а в самой стране была проведена шумная кампания "Наш ответ Чемберлену", которая до сих пор сохранилась в памяти людей. В СССР построили паровоз — это наш ответ Чемберлену! Открылась фабрика — это наш ответ Чемберлену! Физкультурники провели парад — это наш ответ Чемберлену! И так до бесконечности.

Резкое обострение В конце марта 1927 года части Гоминьдана взяли Нанкин и Шанхай, что стало триумфом Чана Кайши. Всего через две недели, 6 апреля 1927 года, в Пекине и Тяньцзине (где пока ещё правили генералы) были совершены налёты на советские дипучреждения и арестовано несколько сотрудников. СССР объявил о том, что налёт был невозможен без поддержки Англии, так как здания находились на территории Дипломатического квартала, который по закону пользовался полной неприкосновенностью. Полиция и солдаты могли зайти на его территорию только с разрешения главы квартала, которым был британский посол.

Через три дня, 12 апреля, Москву ждал новый удар. Чан Кайши разорвал союз с коммунистами и устроил жестокое избиение своих союзников в Шанхае, предварительно договорившись с местными триадами. Коммунистов убивали прямо на улицах. Партия пыталась ответить восстанием, но оно не удалось, коммунистам пришлось уйти в глухое подполье.

Ровно через месяц, 12 мая, британская полиция ворвалась в здание, которое занимала торговая компания АРКОС и советское торгпредство. АРКОС был создан для торговли между странами ещё в период, когда дипломатических отношений между ними не было. СССР заявил протест против обысков в помещениях, пользующихся дипломатической неприкосновенностью. Однако англичане в действительности проводили обыск не в торгпредстве, а в АРКОСе: они занимали одно здание. При этом АРКОС юридически был британской компанией и не пользовался неприкосновенностью, формально британцы ничего не нарушили.

24 и 26 мая в парламенте проходили дебаты, по итогам которых премьер-министр Болдуин объявил о намерении разорвать все отношения с СССР. 27 мая советский поверенный в делах получил официальную ноту, извещающую, что полицейский обыск в АРКОСе достоверно выявил факты шпионажа и подрывной деятельности на территории Британии со стороны СССР. В десятидневный срок все советские служащие должны были покинуть страну.

В СССР восприняли весьма агрессивные действия Британии как сигнал о подготовке войны и новой интервенции силами капиталистических держав. В магазинах выстроились очереди, ОГПУ регулярно доносило в своих сводках о резко увеличившемся количестве слухов о скором начале войны. Охрана границ была усилена, резко ужесточено законодательство в области политических преступлений. 1 июня ЦК разослал в парторганизации специальное обращение, в котором говорилось об угрозе скорой войны.

7 июня в Варшаве был убит советский посол Войков. Стоит отметить, что его убийца не был связан с англичанами и давно готовил это покушение, но в СССР это было воспринято как ещё один знак готовящейся войны. 10 июня в ответ на убийство посла в СССР расстреливают группу аристократов, занимавших различные должности в дореволюционной России, а также несколько человек, объявленных английскими шпионами. Программа строительства нового флота корректируется в пользу увеличения количества подлодок.

В СССР начали всерьёз готовиться к войне. Сталин начал финальное наступление на всю партийную оппозицию, изгнав из партии Троцкого и Зиновьева, добившись отмены НЭПа и перехода к коллективизации. Однако англичане вовсе не планировали воевать. Их резкие действия заставляли советское руководство отвлечься на внутренние дела и вынуждали свернуть поддержку Гоминьдана. В такой обстановке было уже не до Китая, чем воспользовался Чан Кайши, чтобы максимально ослабить советское влияние.

Развязка 8 июля на заседании Политбюро принято решение отозвать всех высокопоставленных советских агентов в Китае. При этом возвращаться они должны были тайно, поскольку существовала немалая угроза захвата. 18 июля Гоминьдан захватывает в Шанхае корабль с группой советских военных специалистов и арестовывает их. 26 июля Гоминьдан заявляет о прекращении отношений с СССР и принудительной высылке всех оставшихся военных специалистов и советников. В начале ноября отряды Гоминьдана напали на советское консульство в Гуанчжоу, разгромив его и убив пятерых советских дипработников.

Все отношения между СССР и Гоминьданом были разорваны. Буквально за несколько месяцев СССР превратился из хозяина положения в Китае в аутсайдера. Компартия была разбита и ушла в глухое подполье, в далёкие горные районы. И без того не самая сильная организация понесла большой ущерб и потратила долгие годы, прежде чем смогла восстановиться. Чан Кайши взбунтовался и полностью вышел из-под контроля Коминтерна, переориентировавшись на капиталистические страны.

Однако разрыв между Британией и СССР был недолгим. Вскоре, после того как расклады в Китае полностью изменились, к власти в Лондоне пришли лейбористы. В 1929 году отношения между СССР и Британией были восстановлены в полном объёме, без каких-либо особых условий, по инициативе британской стороны.

Гражданская война в Китае продолжалась, и каждая крупная страна имела в этом регионе свои интересы. Через несколько лет СССР получил шанс частично восстановить своё влияние, после того как японцы вторглись в Китай и Манчжурию. Усиление японцев в регионе противоречило интересам двух крупнейших держав — США и Британии, поэтому они не протестовали против того, что СССР вновь начал оказывать поддержку Гоминьдану. Чан Кайши вынужден был принять помощь и создать союз с коммунистами против японцев, который просуществовал до конца Второй мировой войны.

После чего гражданская война вновь разгорелась, но теперь уже между Гоминьданом и компартией. По итогам мировой войны ранг СССР резко повысился, и теперь он мог оказать коммунистам гораздо большую поддержку. Война закончилась победой компартии, и Китай в конце концов стал коммунистическим. Но произошло это только в 1949 году.

