21 января — День памяти Владимира Ильича Ленина

Я вижу солнце-молот днем

Публицист Игорь Молотов — о масштабах личности основателя СССР

Рассматриваю советские плакаты, посвященные Владимиру Ильичу. Вы знаете, это отдельный жанр, у него даже название есть — Лениниана. Вот мой любимый Ленин, с крупным умным черепом, на фоне взмывающих вверх ракет. А спереди бросаются в атаку красноармейцы.

Куда бросаются, с кем воюют? Со всем несправедливым миром. Свой строят мир.

В этом жанре Ленин футуристичен. Вот другая работа — Ленин, высеченный из лунного камня, и космонавт. На Луне. Представьте, а состоялся бы лунный проект, улыбнулся бы Гагарин, отправился бы на орбиту первый спутник, если бы не этот старик со своими десятью днями, которые потрясли весь мир? Нет, разумеется, не состоялся. Потому и так много футуристических плакатов, визуальных форм человеческого будущего.

И Ленин — центральный персонаж, главный герой. Человек, равный Христу, посеявший зерна социального, человеческого реванша — справедливости.

Сегодня многие пытаются осмыслить, распознать наследие Ленина. Десятки ученых по обе стороны океана ломают копья в интерпретациях. Лично мне достаточно посмотреть на архитектуру современного мира, чтобы стал понятен масштаб фигуры Владимира Ильича. Посмотрите на Африку, нашу дружбу с Африкой и вспомните фундамент этой дружбы. Это Ильич, сокрушивший колониализм. Это знают африканцы и арабы.

Я уже рассказывал: в Алжире, где с витрин книжных магазинов смотрит на прохожих, прищурившись, Ильич. На три Корана приходится одна книга о Ленине — конечно, на родном арабском языке. Арабы вообще пытаются приватизировать Ленина, изображая его восточным человеком: для них он мудрый имам с темноватой кожей и внушительными скулами. «Этот Ленин — хороший человек», — говорит мне таксист с сильным акцентом.

«Ленин — это как Гагарин», — он резко дает влево, увлекая меня в разговор о русских символах, где у иностранцев Ильич стоит в одном ряду с первым космонавтом.

Эти наблюдения я делал во многих странах — от Африки до самой что ни на есть Европы, где Ленина считают The Great World Politics. И даже в США.

И сегодня 101 год без него. И 101 год с ним.

Рано утром, в шесть утра, мой добрый друг Захар Прилепин прислал мне чудесный стих американского поэта Майкла Голда. Им и закончу данную статью. «Наикрутейшие стихи. Должна быть такая песня. Возможно, даже гимн».

Мне велят любить мою родину, Америку,

Но где Америка?

Я не видел нации, скитаясь меж океанов.

Я видел 120 миллионов.

И они ненавидели друг друга,

И они дрались друг с другом

В войне из-за денег.

Америка не одна, их много.

Белый сжигает негра живым.

Фабрикант избивает детей.

Войска расстреливают горняков.

Войска расстреливают ткачей.

Это страна врагов.

Я видел солнце над Скалистыми горами.

Я видел пшеничные поля на равнинах.

Я видел миллионы американских цветов,

Я слышал пение птиц Америки.

Это могучая, прекрасная земля,

И я, рабочий, люблю ее.

Но как могу я любить тех, кто убивает рабочих?

Америка, я не могу поклоняться богу денег,

Чудовищу, чье сердце — машина Форда,

Чей мозг — дешевый фильм из Голливуда,

Чьи города — механические кошмары,

Чьи литании — меха и шелковые чулки,

Чьи поклонники умирают от пресыщения,

А жертвы — от голода.

Кто убил Сакко и Ванцетти? Не ты, река Миссисипи.

Кто вымогает деньги мира? Не вы, Аллеганские горы.

Кто убивал на войне для барыша?

Не вы, американские поля и леса!

Это могучая, прекрасная земля,

Но мир ненавидит нового тирана,

Настанет гибель, разгром и скорбь

Для тебя, жирная Америка.

И Ленин пройдет среди твоих 120 миллионов,

Раньше или позже — Ленин,

Сейчас или потом — Ленин, Ленин! Ленин!

Ленин!

Я вижу твои кровавые роды,

Я вижу огонь и пепел

И мою страну, вставшую из пепла.

Я вижу мир для 120 миллионов,

Я вижу солнце-молот днем,

Месяц-серп ночью,

Сияющие над новой Америкой,

Америкой рабочих и фермеров.

https://dailystorm.ru/mneniya/ya-vizhu-solnce-molot-dnem-k-100-ney-godovshchine-smerti-vladimira-ilicha-lenina 101 год назад, 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут скончался Владимир Ильич Ленин.

В 6 часов утра 22 января радио разнесло эту печальную весть по Советскому Союзу и всему миру. В правительственном сообщении говорилось:

«Его больше нет среди нас, но его дело останется незыблемым. Выражающее волю трудящихся масс Советское правительство продолжит работу Владимира Ильича, идя дальше по намеченному им пути. Советская власть стоит твёрдо на своём посту, на страже завоеваний пролетарской революции».

На следующий день в газетах «Правда» и «Известие» было опубликовано обращение ЦК РКП(б) к партии, ко всем трудящимся:

«Никогда ещё после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь, учитель, друг. Всё, что есть в пролетариате поистине великого и героического — бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная, всепреодолевающая воля, священная ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений, — всё это нашло своё великолепное воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга до севера.

Но его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин живёт в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая партия есть коллективное воплощение Ленина… Смерть нашего учителя — этот тяжёлый удар — сплотит ещё сильнее наши ряды. Дружной боевой цепью идём мы в поход против капитала, и никакие силы в мире не помешают нашей окончательной победе.

Эта победа будет самым лучшим памятником товарищу Ленину, тому, которого, как лучшего друга, массы звали своим „Ильичем“.

Да здравствует, да живёт и побеждает наша партия!

Да здравствует рабочий класс!»

Сегодня идеи В.И. Ленина живы и актуальны как никогда. Не может умереть мечта о справедливой и свободной жизни, о социализме, пока сохраняется на земле гнёт капитала.

«Лучшим памятником Владимиру Ильичу Ленину будет широкое массовое распространение его сочинений, которое сделает идеи коммунизма достоянием всех трудящихся».

Из постановления Второго Всесоюзного съезда Советов. 26 января 1924 г. https://t.me/stalinsbukvar/370 Официальное сообщение о смерти Владимира Ильича Ленина. 1924 год. Передовица газеты «Правда» на смерть Ленина. От 24 января 1924 года.

За прошедшие с его смерти 101 год, на этого человека вылито столько яда и грязи, что, если бы существовал какой-нибудь клеветометр, наверняка он бы смог отразить рекордные показатели. Пресса в руках власти «цивилизованного мира» и его многочисленных колоний - такой разной и такой везде одинаковой - выполнила и перевыполнила поставленную задачу.

Сегодня сама память о Владимире Ильиче Ленине – постоянная и смертельная угроза со стороны будущего прошлому. Из глины истории, в которой всегда и кровь и грязь и семена, он начал лепить первую, гигантскую, великую в своем несовершенстве и незаконченности фигуру. Первый черновик общества, свободного от эгоизма, пошлости и тирании материальных благ. Диктатуру совести. Мечту человечества, которое учится ходить, много раз падая и всегда поднимаясь. Настоящий масштаб его личности в истории возможно рассмотреть только на расстоянии времени и пространства, поэтому сегодня тысячи латиноамериканских и африканских детей носят его имя, тем временем как многие его образованные и культурные современники и соотечественники не смогли разглядеть в Ленине ничего кроме его обуви в грязи бездорожья эпохи.

Без Ленина были бы невозможны ни Ефремов, ни Че, ни Фидель, ни Альенде, ни Хо Ши Мин, ни Санкара, никто из тех, кого система сегодня так настойчиво пытается отделить от его великой тени. Его идейное наследие – необходимый элемент, чтобы помочь нам правильно собрать головоломку времени в пёстрой пустоте, оставленной нам капитализмом. И все мы, нынешние, нравится это или нет - тоже во многом результат мирового политического катаклизма с эпицентром в России, рожденного теллурический мощью его гения.

Сегодня нам необходимо вернуться к невыученным урокам истории; потребность в этом больше, чем когда бы то ни было раньше и это уже вопрос не столько социальной справедливости, сколько самого выживания человечества. Необходимо извлечь уроки из прошлого, учиться на ошибках - своих и чужих, освободиться от догм и страхов перед призраками истории. Еще - с благодарностью вспомнить тех, ценой собственных жизней накопил и передал растерянному сегодняшнему человечеству этот бесценный опыт. Достать из подвалов памяти странные слово «будущее», очистить его от плевков и пыли. И поднести поближе к лицам, чтобы осветить их. Истории, которая будет продолжена, необходимы будильники. Оно из главных – имя Ленина.

Борьба с исторической памятью требовала от власти создания массовых стереотипов и клише, уводящих от сути событий. Нет фразы более любимой тиранами и рабовладельцами чем то, что «все революции - зло». Говорящие о «жертвах социализма» не в состоянии задать себе вопрос о том, сколько человеческих жизней оказались спасены им.

Все последние сто лет вся пропагандистская машина «цивилизованного мира» вела целенаправленную работу на разрушение образа Великой Октябрьской Социалистической революции - исторического катаклизма, навсегда изменившего пространство и время человечества. И не будь Октябрьская революция важнейшим событием прошлого века, вряд ли столько интеллектуальных наёмников нанималось бы прессой и издательствами стольких стран для нейтрализации её примера.

https://t.me/olegyasynsky/1420 Заседание Совета Народных комиссаров под председательством В.И. Ленина (Последнее заседание Совнаркома с В.И. Лениным). Художник Дмитрий Кардовский. 1927 год.

Мавзолей Ленина, 1977