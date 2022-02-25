"Новая элита России"

Автор: Сергей БогатырёвПоймал себя на мысли, что Путин очень правильно организовал процесс признания...
Да, "признание" очень ВАЖНО!
Никто не спорит!
Однако, Путин сделал еще БОЛЕЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО!
Через участие в процессе признания Республик Донбасса он ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ на верность ИНТЕРЕСАМ РОССИИ!
Даже в период присоединения Крыма такого не было...
Путин "вытащил на сцену" и дал возможность высказаться КАЖДОМУ из первых лиц российской власти!
Сделать это ПУБЛИЧНО в ПРЯМОМ ЭФИРЕ даже не перед народом России, а перед ВСЕМ МИРОМ!
И они пришли и выступили! Высказались!
Прекрасно понимая, что как только они закончат говорить, каждый из них станет однозначным врагом коллективного Запада.
Все! Кино закончилось!
Никаких детишек в английских колледжах, никакой пенсии в Майями, никаких счетов в Швейцарии и недвижимости на Лазурном берегу...
Ни для них, ни для ближнего и дального их окружения.
Потому что теперь, каждый из них - это тот, кто вытер ноги о "волю Гегемона" и лица его европейских вассалов.
Да, теперь халявы не будет...
Встречать старость придется с российской медициной.
Учить детей и внуков в российских школах и ВУЗах.
Отдыхать на российских курортах...
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