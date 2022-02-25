"Новая элита России"

Мы из Советского Союза

Автор: Сергей Богатырёв Поймал себя на мысли, что Путин очень правильно организовал процесс признания...

Да, "признание" очень ВАЖНО!

Никто не спорит!

Однако, Путин сделал еще БОЛЕЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО!

Через участие в процессе признания Республик Донбасса он ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ на верность ИНТЕРЕСАМ РОССИИ!

Даже в период присоединения Крыма такого не было...

Путин "вытащил на сцену" и дал возможность высказаться КАЖДОМУ из первых лиц российской власти!

Сделать это ПУБЛИЧНО в ПРЯМОМ ЭФИРЕ даже не перед народом России, а перед ВСЕМ МИРОМ!

И они пришли и выступили! Высказались!

Прекрасно понимая, что как только они закончат говорить, каждый из них станет однозначным врагом коллективного Запада.

Все! Кино закончилось!

Никаких детишек в английских колледжах, никакой пенсии в Майями, никаких счетов в Швейцарии и недвижимости на Лазурном берегу...

Ни для них, ни для ближнего и дального их окружения.

Потому что теперь, каждый из них - это тот, кто вытер ноги о "волю Гегемона" и лица его европейских вассалов.

Да, теперь халявы не будет...

Встречать старость придется с российской медициной.

Учить детей и внуков в российских школах и ВУЗах.

Отдыхать на российских курортах...

...и чтобы делать все это хорошо и в кайф нужна самая малость им ПРИДЕТСЯ создать Великую и комфортную для жизни страну, потому что Другой Страны для них уже нет!

Национализацию элит считаю торжественно завершенной! https://cont.ws/@fruct/2214135