Любовь выше смерти — памяти героев, отдавших жизнь за Родину и близких. В июле 1941 года солдат выцарапал на стене каземата Брестской крепости: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Эту запись сохранили, и мы помним её до сих пор.

21-летний Роман Рудаков из Батайска шёл в штурмовой группе, боровшейся за Марьинку. Группа была блокирована и в полном составе погибла, сражаясь. Перед смертью парень нацарапал на кирпиче: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате». Он не стал сдаваться в плен, не стал просить о пощаде. Он сражался и погиб как мужчина и солдат.

Роман Рудаков умер, но память о нём будет жить вечно. Как и о всех тех русских героях, отдавших свою жизнь за Родину и близких.

https://t.me/readovkaru/5324

Бойцы N-ского полка, освободившего город Марьинка (ДНР) 12 декабря, нашли последнее письмо русского солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных. Основное число военнослужащих полка — жители Ростова и Ростовской области. Больше года эта часть воюет в Марьинке (это пригород Донецка). В разные периоды приходилось и атаковать и обороняться. Здесь были сконцентрированы значительные силы ВСУ и нацистских формирований. Шли тяжелые бои, причем инициатива порой переходила из рук в руки.

Когда ВСУ были выбиты из Марьинки, наши бойцы приступили к зачистке территории. В подвале одного из домов они обнаружили надпись, сделанную маркером на белом силикатном кирпиче. Бойцы прочли такие слова: «Кто меня найдет позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Вон он, Роман, он из числа мобилизованных.

- Рядом нашли девять тел наших погибших ребят. Сейчас они направлены на ДНК-экспертизу. Надпись настолько потрясла всех наших военнослужащих, что замполит приказал извлечь этот кирпич из стены. Командир полка принял решение сделать памятный знак с этим камнем. Он будет храниться в штабе, рядом со знаменем части, - сообщил «Молоту» источник в командовании полка. По предварительным данным, наша штурмовая группа попала в засаду и окружение. Связь с ними была потеряна. Бойцы держали оборону до последнего патрона и погибли как герои.

Консервацией надписи на камне займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения. Они пропитают кирпич специальным раствором, чтобы это свидетельство эпохи было сохранено на века.

https://t.me/boris_rozhin/106622

Есть с ним короткое видео, где он говолрит: "Надо Родину защищать. Ну а что делать? Либо они, либо мы! Если никто не будет защищать - они уже здесь будут!" Он только три месяца как демобилизовался из армии и вот пришла повестка.

https://t.me/rsotmdivision/12645

Вот про таких, как он, нужно снимать фильмы и сериалы, а также говорить о них на каждом углу.

Не про гопников недоделанных со смутными интересами и идеалами, а про тех, кто сегодня идёт на смерть ради нашего Отечества, как наши деды и прадеды когда-то. Как красноармеец Федор Рябов, который погиб в первые дни Великой Отечественной Войны в стенах Брестской крепости.

Умирая, он оставил надпись на стене крепости: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

И глядя на поступок этого двадцатилетнего Героя Романа Рудакова, я уверен, что Победа будет за нами.

https://t.me/Z13_Separ/23354

Памяти Романа Рудакова

Я шел до конца, Россия,

Тебя защищал как мог.

Простите, мои родные,

Себя я не уберёг.

За нас работайте, братья,

Сражений растает дым.

Исчезнет войны проклятье.

Я верю - мы победим.

Надежда Максимова

https://stihi.ru/avtor/hombre1

Камень из Марьинки, на котором боец Роман Рудаков написал свое последнее послание, может стать памятником. Такие планы сейчас озвучиваются в СМИ. Сам камень находится в одной из военных частей Ростова-на-Дону, Как стало известно "Известия", уже завтра (20 декабря), командир части встретится с родственниками Романа Рудакова и они решат дальнейшую судьбу послания от погибшего воина. UPD: Камень останется на Аллее Героев мотострелкового полка, где служил Рудаков. Об этом сообщает источник "Известий".

https://t.me/izvestia/155844

По словам военного с позывным "Абдулла", до последнего была надежда, что Роман может быть живым. Ему погибший запомнился, как ответственный человек. "Это затронуло не только меня, но и всех его товарищей. Ну, я думаю, любого человека затронет такая история, что умирая человек вспоминает о родных, не забывает про них. Он подумал в первую очередь про своих родных, чтобы о них позаботились. Очень тяжело воспринимать такие моменты", — рассказал военный с позывным "Дербент".

https://t.me/izvestia/155853

Ростовский губернатор заявил, что семья павшего в Марьинке Героя из Батайска взята под шефство властей региона!

В. Голубев поручил оказать всю необходимую помощь матери, бабушке, брату и сестре погибшего бойца 150 дивизии!

Днём ранее родных Романа навестили власти Батайска, откуда он родом и представители Минобороны!

«Брату Романа Алексею уже оказывают, требующуюся ему помощь. Семью Героя не бросим, будем помогать», — подчеркнул губернатор!

https://t.me/c/1524001401/17634

Мать Романа Рудакова согласилась увековечить память о своем сыне. Камень, на котором погибший боец оставил свое послание, отреставрируют и установят в воинской части. Однополчане павшего в боях за Марьинку бойца пришли к семье в Батайске и предложили его родным свою помощь. С собой парни привезли тот самый камень из подвала, на котором Роман оставил последнее послание.

Мать Романа приняла решение передать этот камень на реставрацию, чтобы затем его установили на территории воинской части, где расквартирован 103 мотострелковый полк 150 дивизии, в котором служил сын. Министр обороны взял под личный контроль помощь семье героя — выделение квартиры и лечение младшего брата Романа, имеющего инвалидность. https://t.me/rabotaembrat/7286

Это замечательно, а что с остальными 8ю бойцами что были с Романом. Их семьям помощь будет? Кто не успел оставить послание.

И хотелось узнать, кто эти парни. Их в лицо должна знать вся страна.