Легализация мигрантов – госизмена

С начала апреля в Дагестане, Москве, Омске и Екатеринбурге задержаны по крайней мере семь человек, которые прямо признались, что были соучастниками теракта в "Крокусе". У некоторых имеются паспорта граждан России, хотя сами они – уроженцы Таджикистана и едва могут изъясняться на русском языке. В связи с чем невольно напрашиваются вопросы: во-первых, насколько широка сеть, раскинутая кукловодами этих боевиков в нашей стране, а во-вторых – как и почему бандиты сумели заполучить русское гражданство?

Террористов прижали?

За неделю по всей стране прокатилась целая серия задержаний пособников кровавого теракта в "Крокус Сити Холле". Некоторые, успевшие, надо полагать, увидеть состояние четверых террористов после задержания (у одного, напомним, произошла неприятность с ухом, другой ездит в инвалидной коляске, третий и четвёртый тоже не очень уверенно ходят), предпочитали не сопротивляться при "встрече" с силовиками. И выкладывали всё, что знали, на камеру при первом же блицдопросе.

31 марта в Дагестане силовики задержали сразу четверых – они обосновались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева. В помещении нашли два автомата Калашникова и 460 патронов.

По крайней мере, двое из них прямо признались на камеру, что являются соучастниками теракта в "Крокусе", а также планировали после этого совершить ещё один – в местах массового скопления людей в Каспийске.

Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Сразу после совершения тератаки намеревались выехать за пределы России, – уточнили в ФСБ.

Ещё не успев опомниться, один из них бормотал на плохо различимом русском языке, что в его квартире находится бомба, а взрыв они планировали совершить на набережной города.

Второй задержанный поведал ещё больше. Он лично доставил оружие для террористов, устроивших теракт в "Крокусе": отвёз его из Махачкалы в Мытищи, где те забрали его, подъехав на уже хорошо известном автомобиле "Рено Симбол". По его словам, вместе с другими бандитами он также переводил деньги напавшим на "Крокус":

Я возил им оружие, этим ребятам, которые нападали на "Крокус Сити Холл" в городе Москве.

4 апреля трое из них были арестованы до 1 июня решением Советского суда Махачкалы (ещё одному меру пресечения пока не избрали). Арестованные – 25-летний, 26-летний и 29-летний уроженцы Таджикистана. Обращает на себя внимание тот факт, что по крайней мере у одного из них – паспорт гражданина России.

В тот же день появились новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе". В Москве, Омске и Екатеринбурге оперативники взяли ещё троих. И все они – тоже выходцы из Таджикистана, и – не опять, а снова! – у одного имеется русское гражданство!

И, что характерно, на вопрос, за что задержан, который всегда задаётся в ходе блицдопроса (как правило, на месте задержания, или в "арендованном" силовиками помещении поблизости, или в автомобиле), ответ звучит прямой:

За теракт в Крокусе.

Так ответили двое. Третий, по данным ФСБ, занимался вербовкой новых террористов.

А чуть раньше, напомним, группу боевиков также вычислили и взяли на Ставрополье. Трое выходцев из Средней Азии (и вновь как минимум у одного, по нашим данным, имелось гражданство России) планировали взорвать один из объектов "массового пребывания людей" в городе Георгиевске, построенном на месте крепости Св. Георгия и именуемом "воротами Кавказа". Там сегодня, к слову, находится крупный ж/д узел, через который поезда идут по разным веткам Северного Кавказа.

В ходе следственных действий по месту проживания злоумышленников в Ставропольском крае обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы, – уточнили в Национальном антитеррористическом комитете.

Поражающие элементы – это саморезы, дюбели и шурупы. То есть и жертв, и раненых могло быть очень много.

Гражданство России – это бизнес

4 апреля в Москве полиция задержала целую группу лиц, которые нелегально оформляли для мигрантов необходимые документы. По данным МВД, услуга обходилась в сумму от 6 до 18 тыс. рублей.

Днём ранее на востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан – мужчина прописывал у себя дома за деньги мигрантов, заранее зная, что они не будут там проживать. Превратил свою квартиру в "резиновую", словом.

Отдельная категория – сотрудники миграционной службы и полицейские, торгующие русскими паспортами. И таковые, к сожалению, тоже есть. Так, 29 марта в подмосковной Балашихе были задержаны несколько сотрудников полиции и предпринимательница, которые наладили бизнес по нелегальной постановке мигрантов на учёт. Всего им удалось "окучить" таким образом свыше 1,5 тысячи мигрантов, среди которых, как мы понимаем, запросто могли быть и скрытые террористы.

Организатором нелегальной точки выступила владелица "Бюро миграционных услуг", расположенного в соседнем с Балашихой городе Реутове, уроженка Молдавии – некто Анжела Манолиу. Она же владеет в качестве ИП уже на протяжении почти двадцати лет точками по продаже овощей и фруктов, продавцами в которых выступают "незаменимые специалисты". При этом в числе разрешённых видов деятельности её ИП имеется строчка ОКВЭД "Деятельность в области права" (код 69.10), которая, собственно, и позволила, по нашим данным, осуществлять работу того самого "Бюро".

Без "крыши" тут обойтись не могло, поэтому к бизнесу примкнули две сотрудницы полиции – майор Татьяна Копылова и капитан Виктория Бойко из отдела по вопросам миграции. Они и оформляли фиктивную постановку мигрантов на учёт.

При обыске у Татьяны Копыловой обнаружилось свыше 3 млн рублей наличностью, а также копии миграционных карт. Всего же ОПГ насчитывала 12 человек, среди которых были её дети и муж, а также собственник "резиновой" квартиры в Реутове.

А на днях силовики "приняли" экс-начальника отдела МВД "Коммунарский" Андрея Тургенева и пока ещё действующего старшего инспектора по вопросам миграции Вадима Магана. Майор и капитан занимались постановкой на учёт "иностранной рабочей силы" – трудовых мигрантов, для которых Коммунарка стала одной из точек притяжения из-за того, что аренда квартир там дешевле, чем в Москве в пределах МКАД, а прописка – такая же московская. Предварительно, Тургеневу и Магану удалось легализовать не менее тысячи гастарбайтеров.

В настоящее время начальник МО МВД России "Коммунарский" г. Москвы уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранён от исполнения обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, – уточнили Царьграду в пресс-службе столичного ГУ МВД.

И это лишь пара из последних показательных случаев, но такие примеры можно приводить и приводить. И о каком ещё количестве таких контор, которые фиктивно ставят на учёт мигрантов или выдают им за мзду паспорта, мы пока не знаем? А потом ещё удивляемся, откуда у пособников террористов из "Крокуса" были русские паспорта.

И в чём причины?

Можно сказать, что группировки по нелегальному оформлению гражданства или постановке мигрантов на учёт работают "в тени", так как у самой власти есть главный посыл: без миграции нам не обойтись. Оттого и контроль за легальностью тут явно хромает. Как отметил в беседе с Царьградом депутат Госдумы Михаил Матвеев, всё начинается именно с тезиса "без мигрантов нам никуда".

Когда граждане соглашаются с неочевидным тезисом о том, что без миграции не обойтись, тогда они становятся заложниками всех остальных, зачастую тоже ложных посылов. Мол, терпимее надо относиться ко всем представителям иных национальностей, включая тех, которые совершают террористические акты и насилие над гражданами, потому что у преступности нет национальности, – отметил Матвеев.

Поэтому в Россию даже вполне легально проникают буквально толпы потенциальных экстремистов и террористов. Кстати, таковые могут ехать сюда и целенаправленно, по заданию спецслужб Украины, чтобы совершить тот или иной теракт "под маской ИГ*". И что прикажете, всех впускать, никакого фильтра?

Все четверо исполнителей теракта в "Крокусе" были безработными, из них один имел судимость за педофилию у себя на родине, а другой был членом семьи террориста, который погиб в Сирии за ИГИЛ*. И у нас, насколько я вижу, нет никакого фильтра для того, чтобы отсеивать таких людей из общего миграционного потока. Потому что у нас безвизовый режим со всеми странами Средней Азии, – добавил депутат.

Однако проблема ведь – системная. Она не только в самой организации миграции ещё на уровне отсутствия визового режима. И не только на уровне преступных групп, торгующих документами. Дело ещё в хронической неспособности самой системы ответить на вызов, который возникает из-за лавины приезжих.

Центры миграционного тестирования не тянут весь объём запросов на прохождение теста. У нас только патентов в год оформляется больше 2 млн. Поэтому привлекают агентов, которыми выступают более мелкие региональные вызы, да и просто организации и ИП, имеющие лицензию на образовательную деятельность, – пояснил в беседе с Царьградом эксперт в области миграционной политики Михаил Бурда.

И действительно, частных (подчеркнём это) контор по выдаче сертификатов мигрантам – целый ворох. Сама процедура крайне коммерциализирована, а тестирование в погоне за прибылью носит просто формальный характер. И ведь все эти конторы работают абсолютно легально. К ним не придут из ФСБ или полиции.

Это колоссальный бизнес, на котором делаются огромные деньги. Отсутствуют чёткие и объективные критерии к организациям, которые могут такие тестирования вести, в том числе контроля и ответственности со стороны центра, требований к техническому оснащению и проведению самой процедуры, – добавил Михаил Бурда.

Петух клюнул – зачесались. Поможет ли?

29 марта в качестве, как мы теперь понимаем, одной из мер реагирования после жуткого теракта в "Крокусе" МВД рапортовало о внесении в правительство нового (и на самом деле очень долгожданного) законопроекта – об ужесточении контроля за мигрантами.

И там целый комплекс действительно полезных нововведений. Перечислим основное:

- введение обязательной дактилоскопии, регистрации и фотографирования абсолютно всех иностранцев, прибывающих в Россию;

- введение понятия "контролируемое пребывание" в отношении нелегалов (это касается также лиц, которым запрещён выезд из России). Суть этой меры, впрочем, остаётся до конца неясной. Как можно контролировать пребывание в России нелегала, если он на то и нелегал, что о нём и его статусе никто не знает? В то же время мера с контролем пойманных полицией нелегалов уже и так применяется, к примеру, в миграционных центрах, где таких мигрантов содержат перед депортацией на родину;

- создание цифрового профиля мигранта – записи в единой базе, где в профиле конкретного "ценного специалиста" будет вся доступная нашим органам информация о нём;

- создание единого документа мигранта, который заменит собой все применяемые сейчас (и сильно устаревшие – они родом ещё из XX века) миграционные документы;

- введение ограничения на временное пребывание в России сроком на 90 дней в течение года, тогда как сейчас ограничение составляет 90 дней в полгода (то есть дважды в год);

- создание реестров работодателей и иностранных рабочих. Работодатель при регистрации в реестре будет выбирать себе "ценного специалиста" из реестра, в котором будут мигранты, прошедшие все проверки;

- введение соглашения о лояльности, которое будут требовать подписывать мигрантам. Соглашение предусматривает добровольное согласие мигранта на депортацию и запрет въезда в Россию в случае, если он нарушил закон;

- ужесточение правил депортации – вводится понятие о высылке мигранта, либо нарушившего закон, либо создавшего угрозу национальной безопасности. Решения о высылке сможет принимать не только суд, но и местные органы исполнительной власти, во внесудебном порядке;

- усиление административного надзора за мигрантами со стороны полиции.

Безусловно, все меры полезные и здравые. Однако мы видим лишь первый шаг, самое начало пути. В предлагаемых МВД новеллах ничего не говорится, например, об ответственности работодателей, взявших на работу мигрантов-нелегалов, которые впоследствии нарушили закон. Если будет введён астрономический штраф или даже уголовная ответственность, думается, работодатель трижды подумает, прежде чем брать на работу мигранта без документов, который вообще неизвестно, где живёт, чем занимается и как попал в Россию.

Также в предлагаемых мерах нет ужесточения ответственности для частных или юридических лиц, которые торгуют миграционными картами и даже гражданством. И это не говоря уже об "оборотнях в погонах". Нам очевидно, что наказания за такие деяния должны быть просто лютыми, с огромными тюремными сроками, штрафами, вплоть до конфискации имущества. Почему?

Потому что один такой "торговец гражданством" может росчерком пера запросто превратиться в "торговца смертью" – "убить" сотни человек, если за мзду выдаст документы (и гражданство!) террористу, завербованному Киевом или спецслужбами Запада для того, чтобы расстреливать, жечь и взрывать людей в России. В идеале же такие преступления вообще следует классифицировать как государственную измену со всеми вытекающими отсюда последствиями для преступника.

Что с того?

Главная проблема в том, что такие дыры, потворствующие завозу в Россию потенциальных (и действующих) террористов из стран Средней Азии, у нас просто везде. На всех этапах. Нет контроля на въезде и фильтров. Недостаточность работы этой системы, в частности, отметил и президент Владимир Путин на недавней коллегии МВД.

Затем – уже после "въезда без фильтра" – в легализации мигранту помогают либо преступные группы и "оборотни в погонах", либо легальные частные организации, поставившие процедуру на поток и просто заколачивающие деньги. А дальше – иди куда хочешь. Хоть в "Крокус".

Понимают ли сами лица, выдающие фиктивные документы мигрантам-нелегалам, что завтра они сами могут стать жертвами этих самых террористов? Они могут расстрелять их или взорвать их детей в очередном концертном зале. И всё это возможно просто потому, что какой-то полицейский решил набить себе карманы. Или какой-то директор очередного учреждения, выдающего сертификаты мигрантам.

Однако усиление рейдов по поимке террористов, а также разоблачения преступности в сфере миграции дают повод надеяться, что у власти понимание проблемы постепенно появляется. Лишь бы запала хватило на изменение всей миграционной системы в целом, а не на вылов отдельных преступников.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена

https://tsargrad.tv/articles/legalizacija-migrantov-gosizmen...

Легализовать 100.000 мигрантов в СПБ

Почему его не задержали раньше? Полагаю, что он был лишь функционалом в системе завоза в Россию иноплеменных. Часть системы. Фото из интернет Новость: Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции.

Мужчину подозревают в причастности к схеме по незаконной легализации более 100 тысяч мигрантов.