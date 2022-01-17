"Белая Лилия Сталинграда". Помним! Гордимся! Скорбим...

Вступление

И строга ты бывала, и ласкова;

отдыхая от битвы с врагом.

Золотистые косы прекрасные…

Они — в прошлом. И мир. Родной дом…

На глазах твоих гибли товарищи.

И тебе не вернуться назад.

Беспощадное время. И страшное…

В сорок третьем навек в облаках…

Лидия Владимировна Литвяк родилась в Москве 18.08.1921 года в семье путейца, у неё был младший братишка Юра.

Спортивная, энергичная и целеустремлённая девушка ни минуты ни сидела без дела, она осваивала новые профессии: за свою недолгую жизнь успела поработать геологом, инструктором в аэроклубе (к слову, занималась там Лида с четырнадцати лет; — это было модно в середине тридцатых годов); её жизнь только начиналась, могла бы сложиться совсем иначе… если бы не война!

В октябре сорок первого года гитлеровцы наступали, а Красная Армия несла потери… В связи с этим шёл набор добровольцев на фронт, зачисляли и девушек. Только вот Лидия очень хотела именно летать, и такая возможность ей представилась вскоре благодаря прославленной лётчице Марине Расковой. Девушка приложила все усилия, чтобы попасть в истребительно- авиационный полк… и ей это удалось! Она попала именно в авиаполк Расковой.

Интересный факт из фронтовой биографии Лидии Литвяк.

Суровый воинский устав запрещал девушкам носить косы. Обычно девушек перед отправкой на фронт коротко стригли ещё до отбытия. Но тут «что-то пошло не так», и будущие лётчицы прибыли в авиаполк с прекрасными длинными волосами. Увидев это «безобразие», командир отряда № 586 Марина Раскова девушкам велела косы обрезать. Неохотно, со слезами на глазах, все девушки подчинились. Кроме Лидии Литвяк. До начала войны у неё были прекрасные волнистые каштановые косы, которые она впоследствии обесцветила; став блондинкой. Ещё некоторое время упрямая девушка прятала волосы под пилотку, по-особому укладывала. Но позже это вскрылось, и Лиде пришлось также подчиниться приказу. Как же она плакала тогда…

Если сорок второй год ознаменовался для Лидии чередой Побед над врагом, (все они были совершены в небе под Сталинградом, за это Лиду прозвали «Сталинградская Белая Лилия»), то 1943 год запомнится как год горьких, безвозвратных утрат.

4 января 43 года в возрасте тридцати лет под Саратовом погибла Марина Раскова. У неё осталась дочь Татьяна.

21 мая сорок третьего года в Ростовской области во время тренировочного полёта погиб близкий друг Лидии; впоследствии ставший её мужем; Алексей Фролович Соломатин. Ему было двадцать два года.

19 июля того же года в бою была смертельно ранена лучшая подруга Лидии Литвяк Екатерина Буданова, ей было 26 лет.

Все они впоследствии были представлены к высокому званию Героя Советского Союза. К сожалению, самой Лидии осталось недолго. В марте сорок третьего года она была тяжёло ранена, ей чудом удалось уцелеть. После нескольких сложных операций девушку «комиссовали», то есть отправили выздоравливать домой. Только вот Лида не согласилась. Она уже давно для себя решила, что к близким она вернётся только с Победой!

Девушка порвала справки, снова прошла медкомиссию… и вернулась обратно в авиаполк, чтобы вновь и вновь повергать врага в ужас!

Первого августа сорок третьего года Лида совершила четыре вылета. В ходе ожесточённых боёв она была сбита… И пропала без вести! Уже после окончания войны было точно установлено, что Лидия Литвяк была смертельно ранена в голову именно летом 1943 года…

186 боевых вылетов. 12 личных Побед в воздушных боях и четыре — в составе группы. За боевые заслуги Лидия Литвяк была награждена Орденом Красного Знамени и Орденом Красной Звезды при жизни; Орденом Отечественной войны Первой Степени; — через месяц с небольшим после гибели.

Пятого мая в 1990 году Лидия Владимировна Литвяк была представлена к званию Героя Советского Союза — посмертно.

Вновь прекрасная, смело, отважная,

шла без страха в воздушный ты бой!

В сорок третьем случилось вдруг страшное…

И тебе не вернуться домой…

Лида, Лидочка! Как же так, милая?

Искры грусти в зелёных глазах.

«Сталинградская Белая Лилия»

в нашей Памяти, наших сердцах!