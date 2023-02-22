Слава защитникам Отечества!

Мы из Советского Союза

Сегодня мы все особенно остро понимаем, что такое ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА !

Хотим пожелать Всем Нашим Защитникам здоровья, скорейшей Победы и возвращения к Мирной жизни.

Предлагаем пролистать монументальное издание советской пропаганды книга-альбом «Красная Армия», изданное в 1938 году.

В нём с помощью плакатов, карт, схем и множества фотографий рассказывается история вооруженных сил СССР.

Над альбомом работали главные фотографы эпохи: Иван Шагин, Георгий Зельма, Петр Оцуп, Абрам Штеренберг и другие, а оформили издание художники Варвара Степанова и Александр Родченко.

https://t.me/electronekrasovka/2903

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