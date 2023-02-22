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Слава защитникам Отечества!

Слава защитникам Отечества!Сегодня мы все особенно остро понимаем, что такое ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА !

Хотим пожелать Всем Нашим Защитникам здоровья, скорейшей Победы и возвращения к Мирной жизни.

Предлагаем пролистать монументальное издание советской пропаганды книга-альбом «Красная Армия», изданное в 1938 году.

В нём с помощью плакатов, карт, схем и множества фотографий рассказывается история вооруженных сил СССР.
Над альбомом работали главные фотографы эпохи: Иван Шагин, Георгий Зельма, Петр Оцуп, Абрам Штеренберг и другие, а оформили издание художники Варвара Степанова и Александр Родченко.Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава защитникам Отечества!Слава 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