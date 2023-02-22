Слава защитникам Отечества!

Сегодня мы все особенно остро понимаем, что такое ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА !
Хотим пожелать Всем Нашим Защитникам здоровья, скорейшей Победы и возвращения к Мирной жизни.
Предлагаем пролистать монументальное издание советской пропаганды книга-альбом «Красная Армия», изданное в 1938 году.
В нём с помощью плакатов, карт, схем и множества фотографий рассказывается история вооруженных сил СССР.
Над альбомом работали главные фотографы эпохи: Иван Шагин, Георгий Зельма, Петр Оцуп, Абрам Штеренберг и другие, а оформили издание художники Варвара Степанова и Александр Родченко.
https://t.me/electronekrasovka/2903
Предыдущие материалы:
Слава защитникам Родины !
С Днем РККА, товарищи!
С днём Советской Армии!!!
100 лет Красной Армии! С Праздником, товарищи!
Поздравляем мужчин с праздником
С днем защитника Отечества!
С Праздником - Днём Защиты Отечества!
Поздравляем наших мужчин с праздником
СОВЕТСКИЕ ПЛАКАТЫ. РККА
С Праздником, товарищи! С днём Советской Армии!
С Днем РККА, товарищи!
С днём Советской Армии!!!
100 лет Красной Армии! С Праздником, товарищи!
Поздравляем мужчин с праздником
С днем защитника Отечества!
С Праздником - Днём Защиты Отечества!
Поздравляем наших мужчин с праздником
СОВЕТСКИЕ ПЛАКАТЫ. РККА
С Праздником, товарищи! С днём Советской Армии!
Свежие комментарии