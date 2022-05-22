Единственный человек в СССР, получивший семь Сталинских премий

Как думаете, кем он был и за что заслужил столько наград?

Помимо орденов и медалей, в Советском Союзе существовала и премиальная форма поощрения граждан. Сталинская премия просуществовала в СССР всего 14 лет, но успела обрасти собственной интересной историей. Премия была учреждена в 1939 году. Её могли получать ученые и творцы в самых различных сферах жизнедеятельности - от химических наук до кинематографа.



Премиальные по тем временам были более чем солидные. Если средняя зарплата труженика народного хозяйства в 1940 году составляла около 33 рублей, то лауреат Сталинской премии получал аж 100 тысяч. Существуют различные точки зрения, согласно которым фонд премии пополнялся из личных средств Сталина за счет перечислений его зарплаты и гонораров от издания трудов вождя по всему миру.

Наверное, только таким людям удавалось в тяжелых условиях придумывать, проектировать и строить прекрасные самолеты. Как часто бывает, большую роль в истории Сергея Ильюшина сыграл случай. Знакомые позвали его подработать во время Первой авиационной недели в Петербурге. Глядя на ранние медлительные и неуклюжие аэропланы, он влюбился в них раз и навсегда.

От солдата аэродромной обслуги он дорос до летчика. В Гражданскую стал старшим авиамехаником. В начале 1920-х поступил в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В Научно-техническом комитете ВВС и ЦАГИ он изучает мировой опыт, вырабатывает требования к новым самолетам. Но Сергей Владимирович хочет проектировать свои машины и в 1933 году возглавляет ОКБ на заводе № 39 им. В. Р. Менжинского. Начинается славная история Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина. После начала Первой мировой Ильюшин всеми правдами и неправдами добился перевода из пехоты в авиацию.От солдата аэродромной обслуги он дорос до летчика. В Гражданскую стал старшим авиамехаником. В начале 1920-х поступил в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В Научно-техническом комитете ВВС и ЦАГИ он изучает мировой опыт, вырабатывает требования к новым самолетам. Но Сергей Владимирович хочет проектировать свои машины и в 1933 году возглавляет ОКБ на заводе № 39 им. В. Р. Менжинского. Начинается славная история Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

В 1941 году премия перешла на "военные рельсы". Чаще всего лауреатами премии становились люди, вносившие вклад в борьбу с фашизмом. Именно в тот год сразу две премии получил авиаконструктор Сергей Ильюшин за создание штурмовика Ил-2. При всех недостатках Ил-2 имел неоспоримое преимущество в выносливости, за что получил прозвище "летающий танк". Ил-2

Кроме того, ни один советский самолет времен войны не могли восстановить и отремонтировать быстрее ильюшинского штурмовика.

Ил-2 не был идеальным самолетом, но авиаконструктор Сергей Ильюшин в кратчайшие сроки мог исправить недостатки. Зимой 1942 года Сталин вызвал авиаконструктора в Кремль и приказал: "Делайте что хотите, но дайте фронту двухместный самолет. Конвейер останавливать не разрешу". Всего за неделю в ОКБ Ильюшина была создана более усовершенствованная модификация Ила с бортстрелком, который повышал выживаемость машины в бою. Уже в марте двухместная "черная смерть" отправилась на фронт, а Ильюшин за модернизацию штурмовика в 1943 году получил третью Сталинскую премию.

После войны Сергей Ильюшин был отмечен очередной Сталинской премией за создание более совершенного штурмовика Ил-10. Ил-10

Он успел отличиться в последних боях Второй Мировой. Последующие присвоения наград Ильюшину ознаменовали новую эру в советском авиастроении. Пятую Сталинскую премию в 1947 году авиаконструктор получил за разработку нового пассажирского Ил-12. Ил-12

Он был лучше предшественника Ли-2: брал на борт на 6 пассажиров больше и мог взлетать даже при отказе одного из моторов.



Шестая Сталинская премия для Ильюшина 1950 года осталась в истории сухой формулировкой "за разработки в области самолетостроения". К тому времени секретность его работы приобрела другую высоту. Ил-28

Именно ильюшинский ОКБ дал стране один из первых реактивных бомбардировщиков Ил-28, который, помимо современного двигателя, мог нести на борту даже ядерный заряд. За создание такой ядерной булавы с реактивным ускорением Сергей Владимирович был удостоен седьмой Сталинской премии в 1951 году.



С уходом Сталина премия носящая его имя перестала существовать. За это время авиаконструктор Сергей Ильюшин стал единственным человеком, удостоенным премии 7 раз. Что касается денежного выражения премии, то чаще всего лауреаты в военные годы передавали свои деньги в Фонд обороны на помощь красноармейцам. В частности, Ильюшин в 1943-м заявлял о передаче 110 тысяч рублей на помощь фронту для приближения Победы.



А Победа ковалась в том числе на чертежных листах ОКБ Ильюшина. Без "летающих танков" трудно представить себе Красную Армию. Как и современную авиацию трудно представить без Сергея Ильюшина. Великого авиаконструктора давно нет с нами, но новые российские самолеты под маркой Ил до сих пор прославляют его на своих крыльях. Ил-4 Ил-14 Ил-18 Ил 62 Ил-38 (противолодочный)

Рекордный дальний бомбардировщик ДБ-3 (Ил-4) и штурмовик Ил-2 – два главных детища предвоенной поры, которые сыграли неоценимую роль в победе над врагом. С 1943 года Ильюшин уже занимается пассажирским самолетом Ил-12. Затем будет более совершенный Ил-14, турбореактивный красавец Ил-18, межконтинентальный Ил-62. А также реактивные бомбардировщики Ил-28, противолодочные самолеты Ил-38 и множество других проектов. Сергей Владимирович всегда был предан своей работе, он искренне считал, что восьми часов в день слишком мало, чтобы добиться существенных результатов. Он был строг к подчиненным, но еще строже – к себе. Помимо сталинских премий он был награжден:

трижды Герой Социалистического Труда (25.11.1941, 12.07.1957, 29.03.1974)

восемь орденов Ленина (30.12.1936, 25.11.1941, 21.02.1945, 02.07.1945, 30.03.1954, 30.03.1964, 26.04.1971, 29.03.1974)

орден Октябрьской Революции (02.10.1969)

два ордена Красного Знамени (03.10.1944, 15.11.1950)

орден Суворова 1-й степени (16.09.1945)

орден Суворова 2-й степени (19.08.1944)

орден Трудового Красного Знамени (05.03.1939)

два ордена Красной Звезды (17.08.1933, 28.10.1967)

Орден Возрождения Польши 5-й степени (1969)

Золотая авиационная медаль ФАИ (1968)

Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Медаль "За оборону Москвы"

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Медаль «За победу над Японией»

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»

Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»

Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»

Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»

Медаль «В память 800-летия Москвы»

Покинул свой пост, когда «больше не смог приходить на работу первым». Правилам и установкам, заложенным Ильюшиным, которым он следовал не потеряли ни капли актуальности. До сих пор группа компаний ОАК (объединенная авиастроительная корпорация) гордо называет себя ильюшинцами, помня великое прошлое и с оптимизмом смотря в будущее.

Правила Ильюшина

1. Соревноваться надо с лучшими в нашем деле и строить самолеты, не разоряя государство.

2. Добивайся исчерпывающих знаний по вопросам твоей работы.

3. Если в течение дня ты лично ничему не научился, то считай этот день для себя потерянным.

4. Будь правдив даже в том случае, если это может грозить тебе неприятностью.

5. Принятые решения выполняй с энергией и страстностью – это вдохновляет в подчиненных веру в успех дела.

6. В любой работе прежде всего должны быть полет мысли, творчество и убежденность.

7. С вышестоящим руководством будь вежлив, исполнителен и тактичен, но никогда не проявляй угодничества.

8. Никогда не напоминай подчиненным, что ты начальник, – они должны это чувствовать.

9. Будь справедлив и никогда не унижай достоинства подчиненных.

10. Работу, выполненную подчиненными плохо, не оставляй без замечаний.

11. Склоки в коллективе – как ржавчина, разъедающая сталь.

12. Умей отбирать в работе те мелочи, за которыми могут скрываться крупные вопросы.

13. Не оправдывай свои ошибки занятостью.

14. Одно из самых сильных средств в воспитании подчиненных – твой личный пример в работе и жизни.

15. Нет такого дела, которое нельзя было бы сделать лучше.

https://zen.yandex.ru/media/past_and_present/edinstvennyi-ch...

https://www.ilyushin.org/press/news/ev7161/