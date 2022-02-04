«Колонизаторы» и «оккупанты» - Что пишут про Россию в школьных учебниках республик бывшего СССР

Еще недавно братские нам народы воспитывают свои новые поколения на мысли, что мы всегда были для них врагами и поработителями

Олег АДАМОВИЧ



УПА, которую героизируют в учебниках, ответственна за смерти тысяч военнопленных, евреев и поляков. Фото: wikipedia.org

В 2001 году группа «Машина времени» пела: «Наше общее детство прошло на одних букварях, оттого никому ничего объяснять и не надо». Тогда эти слова смело можно было отнести почти ко всем жителям СНГ: большинство людей еще объединяло общее советское прошлое.

Сейчас песня Макаревича безнадежно устарела: новые поколения бывших братских народов растут совсем на разных учебниках. В некоторых республиках детям уже со средних классов объясняют, какие русские плохие и сколько зла они принесли в прошлом.

«КП» изучила современные школьные учебники по истории шести экс-советских республик. Все эти книги имеют пометку о допуске или рекомендации от местных министерств образования. То есть это настоящие учебные пособия, по которым детей воспитывают прямо сейчас.

КАЗАХСТАН:

Империя плохая, а СССР - хороший

Учебник по истории Казахстана для 8-го класса.

Авторы учебника по истории Казахстана (XVIII - XIX века) для 8-го класса относятся к прошлым отношениям с Россией примерно так же, как мы к татаро-монгольскому игу.

Вот буквально несколько цитат из раздела 4 «Колонизация и народно-освободительная борьба»:

«В целом навязанный колониальными властями (это мы, если кто не понял. - Ред.) казахскому обществу Устав о сибирских и оренбургских киргизах фактически разрушил традиционную систему управления и оставил в казахском обществе глубокий след».

«Усилился колониальный гнет царизма... Для дальнейшей колонизации края строились новые крепости (это о таких городах, как, например, Алма-Ата, основанная как военное укрепление Верный. - Ред.)».

Дальше про «национально-освободительное движение» (читай, восстание) местного героя Кенесары Касымова:

«Действия колонизаторов в казахской степи представляли угрозу независимости страны. Убедившись, что с царской Россией нельзя договориться мирным путем, Кенесары был вынужден выбрать путь вооруженной борьбы».

Горящие юрты, зарубленные казахи - так детям показывают присоединение к России.

Для пущего эффекта на 81-й странице напечатана картинка «Разгром аула», где конные русские казаки шашками рубят казахов и жгут жилища.

А вот те же события повторно описываются в учебнике для 10-го класса:

«Казахи были изгнаны на непригодные земли, а плодородные земли были отданы под русскую казачью и крестьянскую колонизацию. Ликвидация традиционной системы управления привела к установлению колониальных порядков и к искажению своеобразия национального государственного развития».

К советскому прошлому в Казахстане относятся лучше - Казахскую ССР называют «ступенью на пути восстановления национального суверенитета».

ЭСТОНИЯ:

Вся надежда - на войну с русскими

Эстонский учебник по истории для 9-го класса.

Я обнаружил единственный учебник по истории на русском для 9-го класса. Написано, что он издан «при поддержке Еврокомиссии и эстонского государства».

Глава про 1939 - 1940 годы называется: «Оккупация Эстонии Советским Союзом».

«Весной 1940 года Советский Союз посчитал, что настал подходящий момент для уничтожения независимости в прибалтийских государствах... 100 тысяч солдат Красной армии вступили в Эстонию и оккупировали ее. Такая же участь постигла Латвию и Литву».

А вот что пишут про Вторую мировую войну:

«Летом 1941 года большинство эстонцев надеялось, что с помощью немцев удастся восстановить Эстонскую республику... Многие эстонские мужчины ушли в лес, чтобы воевать против русских. После изгнания русских из Эстонии многие эстонцы добровольно вступили в германские войска». Вот так вот - даже не отводя от стыда глаза, спокойно обосновывается служба у гитлеровцев.



Эстонский легион СС занимался карательными рейдами и борьбой с партизанами.

Описание послевоенных событий совсем беспредельное:

«Многие эстонцы надеялись, что советская власть не продержится долго. Они считали, что западные страны не позволят Советскому Союзу окончательно присоединить к себе страны Балтии. Они пребывали в состоянии ожидания возникновения войны между Советским Союзом и западными странами».

Ощущение, что в Эстонии до сих пор живут в надежде на войну между Западом и Москвой...

Напомню, учебник напечатан при поддержке Еврокомиссии. Сложно будет договариваться с ЕС о чем бы то ни было, если они со школы учат детей видеть в русских врагов.

УЗБЕКИСТАН:

«Деспотизм», построивший все

Учебник по истории Узбекистана.

Половина учебника по истории для 9-го класса посвящена присоединению Узбекистана к Российской империи. По хлесткости формулировок узбекские авторы ухитрились переплюнуть и казахов, и украинцев.

«Народы Туркестана были порабощены. Царское правительство завоевало край не только с политико-территориальной точки зрения, но и постаралось подчинить себе волю свободолюбивого и трудового народа. Проводимая царским правительством политика была направлена на установление в крае колониального деспотизма и уничтожение узбекской национальной государственности».



Учебник рассказывает, что Россия колонизировала Узбекистан ради хлопка. Фото: Валерий МАТЫЦИН/ТАСС

При этом авторы не скрывают, что промышленное развитие началось только после присоединения к России - появилась «хлопкоперерабатывающая, горнорудная, маслобойная промышленность, железнодорожный транспорт и другие отрасли».

АЗЕРБАЙДЖАН:

«Тоталитаризм» и «репрессии»

Школьноый учебник по истории Азербайджана.

Авторы школьного учебника по истории Азербайджана для 9-го класса обижены на Россию и за царский период, и за советский. В главе «Военно-оккупационный режим», посвященной первой половине XIX века, Россия получила самую нелестную характеристику.

«Ханства, являвшиеся до этого воплощением суверенитета нашего народа, были ликвидированы и превращены в провинции Российской империи. Враждебно относившаяся к тюрко-мусульманским народам Россия создала на завоеванных землях Северного Азербайджана тяжелый военно-оккупационный режим».

«Российские царские власти нанесли тяжелый удар по земельным правам и привилегиям высшего мусульманского сословия. Они подверглись национальной и религиозной дискриминации. Налоговая политика России, проводившаяся в мусульманских провинциях, вела к разорению нашего народа. Основная роль в неприкрытом ограблении населения мусульманских провинций принадлежала коменданту (губернатору. - Ред.), но и другие должностные лица также не отставали от него по самоуправству и беззаконию».

Образование Азербайджанской ССР описано в главе с говорящим названием «Военное вторжение Советской России». Отдельно указано, что партия большевиков «состояла из русских, армян, евреев и грузин» (национальности революционеров выделены жирным шрифтом). Да и остальное оглавление учебника сразу показывает, какие идеи прививают в школах: «Геноцид тюрко-мусульманского населения в Северном Азербайджане», «Народное движение против советского режима», «Установление тоталитарного режима» и так далее.

БЕЛОРУССИЯ:

Спасибо Красной армии

Учебник по истории Белоруссии.

Здесь школьные учебники оказались единственными в СНГ, где на русских не пытаются вешать всех собак. Вот как для учеников 9-го класса описывают события 1939 года:

«В условиях наступления германских войск по территории Польши руководство СССР приняло решение, согласно которому части Красной армии перешли советско-польскую границу. Основная часть населения Западной Беларуси - крестьяне, рабочие, ремесленники, интеллигенция - встречала Красную армию как освободительницу, нередко с цветами в руках и хлебом-солью. Местные жители связывали с ее приходом надежды на завершение войны и возвращение домой призванных в польскую армию земляков».

«Таким образом, включение Западной Беларуси в состав БССР имело положительное значение для воссоединения белорусской нации. Это событие стало очередным этапом в процессе оформления белорусской национальной государственности».

УКРАИНА:

Советский «ад» и «геноцид»

Украинский учебник истрии.

Найти новые учебники по истории на русском так и не получилось (все школы на Украине переведены на «державну мову»). Поразило другое. Даже после казахстанских и эстонских учебников со всеми их «колонизировали» и «оккупировали» страшно было смотреть, чему сейчас учат в школах Украины. Если царское время описано просто как грабительское и колонизаторское, то советское прошлое показано чуть ли не карой господней - «ад» и «геноцид».

В учебнике для 8-го класса реорганизация Запорожской Сечи показана как предательство украинцев.

«В конце мая 1775 г. регулярные войска (русские. - Ред.) вступили на Запорожье и двинулись на Сечь. У казаков это не вызывало подозрения. Никто не мог представить, что после совместной борьбы против турок и татар бывшие союзники намерены уничтожить Сечь».

А вот что было дальше:

«Имперское правительство раздавало запорожские земли своим вельможам. Новые хозяева отбирали у казаков землю, а иногда даже обращали их в крепостных».

«Последние десятилетия XVIII ст. были временем интенсивной колонизации юга Украины».

Забавный факт: после описания коварства русских авторы всех украинских учебников признают, что развитие территории и строительство новых городов началось именно благодаря присоединению Украины к России.

«К концу XVIII века на юге Украины насчитывалось около 30 городов. Эти новые города со временем стали ведущими экономическими центрами Украины и всей русской империи».

В 10-м классе формулировки становятся жестче.

«Российско-большевистская оккупация принесла нашему народу тоталитарный коммунистический режим. В течение долгих десятилетий он определял чужеродное украинцам общественно-политическое, экономическое и культурное устройство. Его внедрение включало трагическую коллективизацию, голодомор, и массовые репрессии в 1930-х годах, ставшие настоящим геноцидом нашего народа».

А это уже про Великую Отечественную:

«Жесточайшим испытанием для украинского народа стала Вторая мировая война. Украинцы оказались в самом аду поединка великих тоталитарных государств. Этот трагический период имел, однако, и светлые страницы. Национальное подполье и Украинская повстанческая армия объединили патриотическую молодежь в попытке возродить Украинское государство и встать в его защиту. Эта борьба оставила нам незабываемые образцы преданности и самопожертвования».

Тут формулировки, пожалуй, вполне в духе эстонских учебников. Воевали немцы и плохие русские, а украинцы оказались с краю, просто жертвами. Но зато пособники нацистов из УПА показали пример патриотизма...

А КАК У НАС?

Войны с Турцией и Персией важнее мелких обид

В наших учебниках большинства событий, которые изучают школьники бывших союзных республик, просто нет. Точнее так: им уделяется меньше внимания. Например, про присоединение азербайджанских земель к России в учебнике 9-го класса написано всего одно предложение, где перечисляются итоги войны с Персией.

Хотя можно было прямо сказать, что азербайджанские ханства, которым Турция и Персия мешали объединиться, совершая на них набеги, сами попросили русского императора взять их под свою защиту.

В 8-м классе одним предложением описано «овладение Ташкентом и рядом других городов». Эти же события школьники в Узбекистане зубрят половину учебного года.

Более-менее подробно у нас описаны только екатерининские походы на юг, после которых империя получила Крым и причерноморские территории нынешней Украины. Но и то - мы учим нюансы русско-турецких войн, а не частные обиды запорожских казаков.

ГДЕ ПРАВДА?

Оправдание отрыва от Москвы

Бывший советник первого Президента России, историк и политолог Сергей Станкевич объяснил мне, откуда берется такая школьная русофобия и что с ней делать.

- Почитав школьные учебники наших бывших братских республик, я как будто в кошмар окунулся. Политика России действительно была такой ужасной? - Мой вопрос эксперту.

- Надо разделять объективную сторону и политическую конъюнктуру. Правда в том, что была Российская и советская империи. Да, устанавливался контроль над зависимыми территориями. Да, реакция на мятежи была силовой, и не всегда мягкой. Но Российская империя была неизменно разумнее и гуманнее, чем та же Британская. Просто учебники - инструмент пропаганды новых национальных режимов в ставших независимыми республиках. В них намеренно игнорируется цивилизаторская роль России, принесенный ею прогресс, а все внимание концентрируется на имперском негативе. Это делается ради оправдания отрыва от России, что в большинстве бывших республик СССР стало уже основой государственной идеологии, - сказал ученый kp.ru.

- Чем для нас закончится такое русофобское воспитание новых поколений в соседних странах?

- Катастрофы не будет. Чтение советских учебников не мешало людям иметь свое мнение. Мир сейчас информационно един. Несложно в интернете найти правду об исторических событиях.

- А что мы сами можем сделать?

- Заставить другие страны поменять учебники Россия не может. Но у нас же есть Россотрудничество, культурные центры. Надо увеличивать их финансирование в регионах нашего влияния. Наращивать квоты на обучение студентов из стран СНГ. Вложения в такую «мягкую силу» окупаются десятикратно. И, конечно, надо продвигать наши исторические труды.

WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27354/4536151/