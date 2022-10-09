Как «спасли» Нью-Йорк и США... за счет каждого из нас.



На фото Манхеттен до и после. Как связаны детская беспризорность, токсикомания, нищета Нью-Йорка 80х с коллапсом СССР?



Что вы видите на фото ниже? Трудных американских подростков из 80х? Да, трудными они были, и да, это 80е. Но дело не только в «трудности. Они еще занимались проституцией. Именно с тех пор вошло слэнговое словечко в английский “street hustlers”. Тогда городской сленг их называл “chickens”, а мужчин, которые пользовались их услугами называли “chicken hawks” или “chicken queens”.



Наверно вы решите, что это какой-то Бронкс в лучшем случае. Нет. Это один из самых престижных на данный момент районов Нью-Йорка - Таймс-сквер, Манхеттен. 80е. Я не буду другие фото показывать. Не хочу. Все эти кошмарные детали описаны в исследовании американского криминолога R. Barri Flowers в книге «Runaway Kids and Teenage Prostitution: America's Lost, Abandoned, and Sexually Exploited Children».



К 80м Нью-Йорк был на грани банкротства и катастрофы на самом деле. Экономическая стагнация была очень острой. Уолл Стрит почти опустел, здания заселили сквоттеры. Центр представлял собой дикие джунгли, нагромождение сэкс-шопов, казино, игральных автоматов, здания стояли заброшенными, метро было пользоваться невозможно, везде кишела преступность и была мерзость запустения.











Легенда гласит, а это именно что легенда, что в 90е пришел крутой мэр и все исправил. И еще легенда гласит, что на Таймс-сквер пришел старбакс и тут же все зацвело. Еле сдерживаю злой хохот.



Нет, все было не так конечно же. Исторический факт в том, что в 91 году США победили в холодной войне. В СССР произошел незаконный госпереворот и СССР сдали в оккупацию США. США получили в распоряжение огромные богатства и дань...именно поэтому в 90е и зацвел Нью-Йорк.



А вот в Москве началась в центре детская проституция, беспризорность, клей момент, мерзость запустения и дикий криминал. Как и по всей растоптанной стране. Закон сохранения энергии и богатств - если где-то убыло, то в другом месте точно прибыло

Пока США наливались соками, богатством и благоденствием, а Москве и по всей России было вот так:













Сейчас США тоже стоят перед кризисом, колониально расширяться им больше некуда, закабалили весь мир, а бреттон-вудская система функционирует только при постоянной экспансии. Поэтому жизненно необходимо уже до конца расчленить Россию, которая до сих пор колония. Молока от коровы недостаточно, нужна вся корова. И поэтому именно на том самом Таймс-Сквер 9 мая вывесили светящийся билборд, где огромными буквами написали, что это день позора России. В центре Вавилонской блудницы на Гудзоне, в Нью-Йорке - такой банер: "9 мая. Русский день позора". (Слово победа зачеркнуто). 9 мая Россию демонстративно растоптали под камеры в лице ее представителя ( когда плеснули красной краской в лицо нашему послу при возложении цветов к памятнику воинов освободителей в Варшаве).

А 10 мая сейм Литвы признал РФ террористическим государством. Той самой Литвы, местные жители которой сразу после ухода Красной Армии в 41м устроили Каунасскую резню. Из 37 тысяч евреев выжило всего 3. Леса в округе потом долго давали огромные урожаи грибов. Советы в последствии очень мягко обошлись с нациками в Прибалтике. Заметали под ковер и давали по шапке местным литовцам, кто ловил их после Победы.

Россия, весь Варшавский блок, почти весь мир - в оккупации/подчинении США! Это кричаще очевидно! И очевидно какой вселенский бунт заявил Путин в Мюнхене в 2007

Это пишу, кто в 2022 году еще не понял, что произошло в 90е. И кто не понимает, что происходит сейчас. И какого рода противостояние началось. Это противостояние Сорос назвал битвой за выживание западной и прежде всего американской цивилизации, а выжить она может только при окончательном уничтожении России. Может так поймете. На пальцах и на картинках что называется.

https://solovyeva.livejournal.com/356127.html