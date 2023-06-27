Москва. Было — стало - 33

Станция Симоново Московско-Казанской железной дороги. Чёрно-белая фотография сделана в 1894 году. Станцию у Симонова монастыря строили в 1893 году, то есть ровно 130 лет назад. Линию тянули от конечной станции Перово, и какое-то время конечной для пассажиров была Симоново. Движение открылось в сентябре 1894 года. В это же самое время Товарищество братьев Нобель и товарищество «Ока» открыли здесь склады с топочным мазутом и керосином. Отсюда же был проложен мазутопровод к Городской центральной электростанции, что на Болотной набережной (она же ГЭС №2). В советские годы нефтяные склады были переименованы в Ленинские. В наше время ликвидированы. Теперь на месте станции заасфальтированный пустырь. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 129 лет. Улица Пятницкая. Чёрно-белая фотография сделана в 1923 году. Нижний снимок с той же точки 100 лет спустя. Дом по центру — Пятницкая улица, 36, бывшее владение семьи Постниковых. Объект культурного наследия, между прочим. В апреле 2012 года собственник дома самовольно пристроил к памятнику коробку. Это запрещено законом. Но Мосгорнаследие, которое, кстати, сидит на Пятницкой по соседству, не смогло совладать с нарушителем. Собственник дома доказывал в суде, что снести пристройку без ущерба для памятника невозможно. Пристройка в апреле справила 11 лет. Кстати, посмотрите, каким клинкером была вымощена дорога на Пятницкой. Гагаринский переулок от угла с Большим Афанасьевским переулком. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году Эмилем Готье-Дюфайе. Нижняя фотокарточка ровно 110 лет спустя.

Место сильно изменилось, но от прежнего пейзажа сохранился только купол дома на углу с Гоголевским бульваром, где жил художник Крамской. Он виден на дальнем плане двух снимков. Воссозданный купол храма Христа Спасителя тоже напоминает о прошлом. Ныне переулок почти весь застроен новым жильём. Бывший ресторан «Эрмитаж-Оливье». Через несколько дней, в июне, исполнится годовщина — 98 лет со дня открытия в бывшем ресторане Московского Дома крестьянина.

Чёрно-белая фотография взята из журнала «Огонёк». Подпись к снимку такая: «11 июня 1925 г. на торжественном заседании Московского Губисполкома с участием многочисленных делегаций крестьян был открыт Московский Дом Крестьянина. Дом открыт в помещении бывшего ресторана Эрмитаж-Оливье, где когда-то помещики прокучивали деньги, добытые народным трудом. Выступавшие на открытии делегаты благодарили Советскую власть за организацию дома, который является, по словам одного из крестьян — крестьянским университетом».

В путеводителе 1926 года было строго указано, что Дом предназначен исключительно для крестьян Московской губернии: «Каждый крестьянин, приезжающий в Москву в Дом Крестьянина, прежде всего должен обратиться к ответственному дежурному. Он выдает квитанцию на ночлег и обед и разъясняет крестьянину, куда надо обратиться по его делу».

Ныне здесь театр «Школа современной пьесы».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ещё один сохранившийся уголок старой Москвы. Воронцовская улица. Здание Таганского отделения Московского городского ломбарда. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году.

Утверждается, что здание возведено в 1908-м. Архитектором называют Николая Николаевича Благовещенского. Это был частный жилой дом. Принадлежал некой Тюриной. Скорее всего, Благовещенский перестраивал под ломбард очень старое здание. Дом неплохо сохранился. Ныне здесь банк.

Обратите внимание, что по Воронцовской ходил трамвай. Рельсы были проложены в том же 1908 году: от Яузских ворот до Спасской заставы. В 1961-м трамвай был перенесён на Марксистскую улицу.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Лихов переулок. На чёрно-белой фотографии 1903 года — только что завершенный строительством Епархиальный дом с домовым храмом Святого равноапостольного князя Владимира и колокольней. Несмотря на малый возраст — дому всего 121 год, — у него богатейшая историческая жизнь. Проектировал Пётр Алексеевич Виноградов. Расписывал известный иконописец Василий Павлович Гурьянов. Внутри была большая соборная палата. Сейчас бы дом назвали православным образовательным центром. Здесь проходили лекции, чтения, выставки, православные общества устраивали свои встречи.

В революционном 1917-м в доме 13 месяцев заседал Поместный собор Русской церкви, на котором было восстановлено патриаршество. В 1924-м дом занял Главполитпросвет, а затем открылись Академия коммунистического воспитания имени Крупской и даже кинотеатр «Артес». Ровно 100 лет назад, осенью 1923 года, было создано Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». Кажется, здесь прошёл 1-й Всероссийский съезд общества. Потом тут работала кинофабрика. В доме был создан первый советский звуковой фильм «Путёвка в жизнь». В поздние советские годы дом заняла Центральная студия документальных фильмов. Ныне это Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Смоленская площадь. Чёрно-белая фотография сделана в 1936 году. Посередине Садового кольца стоит вестибюль метро станции «Смоленская».

Она была открыта в составе первой очереди метро 15 мая 1935 года. Проработала очень недолго и через два года была закрыта. Изначально ответвления до «Смоленской» не планировалось. Так как по генплану 1935 года предлагалось реконструировать Садовое кольцо в проспект. Но в разгар строительства решили его построить, так как около Смоленской площади находился один из самых крупных городских рынков и трамваи были слишком загружены.

В 1937 году вестибюль пришлось разобрать вместе с исторической застройкой бывшего Смоленского рынка. Подземная галерея станции со временем стала подземным пешеходным переходом. Сама станция, как и весь участок мелкого заложения от «Курской» до «Киевской», работала до 1953 года, после чего была закрыта. Их открыли повторно в 1958 году в составе Филёвской линии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 85 лет. Советская Москва. Главное здание Ботанического сада Академии наук СССР. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1959-м или 1960 году.

Главное здание (или лабораторный корпус) возведено в 1958 году. Проектировал замечательный Игорь Михайлович Петров, архитектор Академстроя. До войны Петров работал на оформлении Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, там он познакомился с Цициным, и когда Николай Васильевич стал директором Ботанического сада, он пригласил Петрова стать архитектором сада. Сегодня сад носит имя Цицина. Петров сделал генплан, разрабатывал проекты основных построек.

В год сдачи лабораторного корпуса в Союзе бушевала объявленная Хрущёвым борьба с архитектурными излишествами и украшательством. Но у Петрова получился выдающийся образец сталинского ампира: четырёхколонный портик, фронтон с лепной композицией из рогов изобилия. На вершине фронтона — акротерий, стилизованный под образцы эллинистической архитектуры. На верхней фотографии главный дом почти сразу после завершения строительства.

Обратите внимание, на верхней фотографии у лавочек спокойно растёт борщевик Сосновского. В те годы это опасное растение пытались культивировать как силосное.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 60 лет. Смоленская площадь. Угол с Арбатом.

Справа — Смоленский универмаг и Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами). 1928 года постройки. Архитектор Георгий Константинович Олтаржевский. В 1931 году дом перестроен архитектором Владимиром Матвеевичем Маятом: он надстроил шестой этаж и несколько изменил фасад.

Откроем роман Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой, у зеркальных дверей Торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним чёрный крупный кот. Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздражённо сказал:

— С котами нельзя.

— Я извиняюсь, — задребезжал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий, — с котами, вы говорите? А где же вы видите кота?

Швейцар выпучил глаза, и было отчего: никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно, немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус. Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу».

Сцена проходила именно здесь.

Изначально дом имел авангардную бело-красную окраску. В конце 1920-х здесь работал кооператив «Московское объединение», затем универмаг №100, потом Торгсин. После закрытия торгсинов — гастроном №2, а сотый номер перешёл универмагу на Крестьянской заставе.

2-я Мещанская (ныне улица Гиляровского). Дом Московского Общества призрения, воспитания и обучения слепых детей. Чёрно-белая фотография сделана в 1889 году. Нижний снимок с той же точки 133 года спустя. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.2-я Мещанская (ныне улица Гиляровского). Дом Московского Общества призрения, воспитания и обучения слепых детей. Чёрно-белая фотография сделана в 1889 году. Нижний снимок с той же точки 133 года спустя.

Общество было учреждено по инициативе Генриха Генриховича Дикгофа, пастора лютеранской церкви Святых апостолов Петра и Павла. Первое учебное заведение на 20 детей разместилось на первом этаже дома Фирсановой в Фирсановском переулке (ныне Электрический). В 1888 году переехало в новое здание на 2-й Мещанской. Здесь учились уже 40 детей. У младших сначала грамота. Потом, уже в старших классах, ремёсла: плетение корзин и соломенных ковриков, девочкам — шитьё и вязание. Выпускники получали одежду, бельё, обувь, постельные принадлежности и 100 рублей. Воспитанницы переводились в богадельню для слепых женщин Пятницкого отделения Дамского попечительства о бедных.

В 1913 году рядом был возведён двухэтажный дом для нуждающихся выпускников и беспомощных. В 1918 году школа стала Детским домом №1. В 1927 году детдом стал институтом слепых. С 1932 года — восьмилетнее обучение. В годы Великой Отечественной — эвакуация в Мензелинск Татарской республики. После войны институт стал средней общеобразовательной школой-интернатом №1 для слепых детей. Ныне здесь офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Собор Усекновения главы Иоанна Предтечи и ворота в Иоанно-Предтеченский девичий монастырь со стороны Старосадского переулка. Чёрно-белая фотография сделана в 1931 году. Правый снимок с той же точки 91 год спустя.

С Гражданской войны обитель была превращена фактически в тюрьму. В 1931 году там, например, действовало экспериментально-пенитенциарное отделение при Госинституте по изучению преступности и преступника.

Монастырь был перенесён в эту часть Москвы в годы правления Ивана Грозного и постепенно отстраивался. Сюда были насильно пострижены в монахини несколько знатных женщин. Здесь же много позже содержалась Дарья Николаевна Салтыкова — садистка Салтычиха.

После войны с Наполеоном обитель сильно пострадала, была закрыта, но чуть позже открыта вновь. Собор Усекновения главы Иоанна Предтечи строился почти 20 лет (с 1860-го по 1879 год) по проекту Михаила Доримедонтовича Быковского, известного нам возведением колокольни Страстного монастыря и Троицкого храма на Покровке.

До последнего времени монастырские здания находились на балансе Министерства внутренних дел. В одном из сестринских корпусов до сих пор размещается университет МВД. 31 мая 1925 года в Ленинской слободе (бывшей Симоновой) торжественно открыто новое здание для Всесоюзного теплотехнического института (ВТИ) с экспериментальной ТЭЦ внутри. На собрании по случаю выступили товарищ Дзержинский и товарищ Троцкий.

Само здание было возведено перед самой революцией, в 1916 году, но предназначалось для 2-й Московской трамвайной электростанции. Первая трамвайная станция располагалась на Болотной. Проектировал Иван Иванович Рерберг (автор Киевского вокзала).

С открытием ВТИ в машинном зале не состоявшейся электростанции были установлены 10 паровых котлов и две турбины. Институтская ТЭЦ давала тепло заводам АМО и «Динамо».

В мае 1932 года Наркомат тяжёлой промышленности издал приказ о создании первого в СССР прямоточного котла. Он должен был быть установлен на новой ТЭЦ, которая была заложена в непосредственной близости с корпусом Всесоюзного теплотехнического института. Будущая ТЭЦ №9 (она хорошо видна на современной фотографии). Запуск станции произошёл 22 декабря 1933 года.

Обе фотографии сделаны с одного ракурса с разницей 97 лет. Зубовский бульвар. Провиантские склады. Старинная фотография сделана в 1913 году Эмилем Готье-Дюфайе. Нижний снимок сделал ровно 110 лет спустя.

Петровские провиантские склады построены с 1729-го по 1835 год. Это типовой проект столичного (петербургского) архитектора Василия Петровича Стасова. Его взял за основу Фёдор Михайлович Шестаков и чуть изменил — «привязал» к месту. Строительством ведала Провиантская канцелярия Военной коллегии.

Это был большой склад продовольствия для военных частей, что квартировали в Хамовнических, Спасских, Лефортовских казармах.

Так было до наступления Советской власти. В 1930-е годы комплекс складских зданий был передан для организации автобазы Генштаба. С 1940-х до начала 2000-х защитники архитектурного наследия пытались вывести большой гараж из стен памятника. Это удалось уже в наше время. Теперь здесь площадка Музея Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Красноармейская улица (до 1922 года — Большой Зыковский проезд). Бывшее здание ресторана «Аполло». Чёрно-белая фотография сделана в 1925 году. Нижний снимок — почти с той же точки 98 лет спустя. Ныне здесь Музей авиации и космонавтики.

Ресторан был возведён в 1911 году. Принадлежал Василию Петровичу Борисову. Здесь не только кормили, но имелся свой театр-варьете (афиша будет в комментариях). Веселились, впрочем, недолго. После революции «Аполло» закрылся, дом пришёл в упадок.

В 1925-м Центральный совет Авиахима постановил учредить в Москве центральный аэрохиммузей. Строить новое здание не было времени и денег. Взяли заброшенный ресторан «Аполло». Удобно: рядом аэродром на Ходынском поле и Военно-воздушная академия. Здание спешно отремонтировали. Убрали неуместную лепнину с фасадов. На старинном снимке ремонт ещё не начался. Весной 1926 года начали завозить экспонаты. 18 января 1927 года музей открылся.

Чего здесь только нет: боевые самолёты и модели, авиабомбы, авиавооружение и боеприпасы, радиолокационное оборудование. С 1948 года это Центральный дом авиации и ПВО имени Фрунзе. С 1963 года — Центральный дом авиации и космонавтики. В конце 1980-х музей был закрыт на капремонт. Но перед распадом СССР работы остановились, экспонаты разошлись по другим музеям, много было потеряно безвозвратно. В 1994 году музей открыт вновь. К сожалению, в его экспозиции более нет ни одного подлинного самолёта. Большая Дорогомиловская улица и уходящий вдаль 2-й Брянский переулок. Верхняя фотография-панорама сделана в 1933 году. Современный снимок с той же точки ровно 90 лет спустя.

Справа — храм Богоявления Господня, что в Дорогомилово. Он был взорван сентябрьской ночью 1938 года. На его месте в 1939 году был возведён образцовый восьмиэтажный дом по проекту архитектора Николая Николаевича Соболева.

Квартал, что слева, был снесён в 1970-е. В начале 2000-х здесь началось строительство торгового центра «Европейский». Часть его фасада видна на нижнем снимке. Тверская. 1912 год. Современная фотография с той же точки 110 лет спустя. Здание, что на первом плане (Тверская, 12, с. 2), сохранилось. Надстроено и перестроено в авангардном духе в 1930-е годы. Здесь был жилой дом Центропечати.

На старинной фотографии между вторым и третьим этажами отчётливо читается имя хозяйки: ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА АПРЕСЬЯНЦ. Она владела модным в те годы ателье дамского платья. Не менее интересны вывески Белье и Галстухи (это не опечатка, именно галстухи), ПИВНАЯ ЛАВКА ТРЕХГОРНОГО ЗАВОДА. Продажа распивочно и на вынос.

Следующий дом (Тверская, 12, с. 1) принадлежал Бахрушиным. Он весь завешен рекламой фильмов братьев Пате. В те годы любые фильмы шли на ура; даже не нужно было указывать название.

На дальнем плане старинного снимка — торговый дом Филиппова (бывшая гостиница «Люкс», более известная москвичам как «Центральная». К сожалению, красивейшее здание было разрушено в наше время. На его месте уже несколько лет пытаются возвести новый отель. Большая Никитская (бывшая улица Герцена). Верхний снимок сделан, вероятно, в начале 1900-х годов.

Перед вами красивейший дом, возведённый в популярном при императоре Александре III неорусском стиле. Архитектор Александр Степанович Каминский построил его в 1876 году по заказу Анны Васильевны Лопатиной. На цокольном этаже — холодильник (Лопатина поставляла морепродукты для изысканных московских ресторанов), на первом этаже — контора для ведения дел, на втором этаже — квартира хозяйки. Позади дома — сад с прудом.

После революции дом был национализирован. Долгие годы он выполнял роль обычного коммунального жилья. В 1928 году был надстроен мансардный этаж. С 1963 года здесь посольство Бразилии. Само здание теперь принадлежит этой стране.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Разрушение Страстного монастыря началось в мае 1937 года и продолжалось до осени. Посмотрим, каким был монастырь с угла Малой Дмитровки и Большого Путинковского переулка.

На воротах закрытой обители уже висит большая вывеска на трёх языках (русском, английском, немецком: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ МУЗЕЙ). Перед уничтожением монастыря музей был переведён на улицу Каляевскую (ныне Долгоруковская), тоже в бывший храм — Николая Чудотворца. За воротами монастыря стоит высокая церковь Страстной иконы Божией Матери с ещё целыми крестами на маковках.

«Страстной монастырь не представляет никакой архитектурно-историче­ской ценности, — уверяла газета «Известия» в апреле 1937 года. — От основанной в середине ХVІІ века церкви „во имя страстной божьей матери“, позже превращенной царем Алексеем Михайловичем в женский монастырь, не осталось теперь и следа. Сохранившиеся доныне монастырские постройки относятся к концу ХХVІІІ века и, главным образом, к ХІХ веку». Снос монастыря закончился в сентябре.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет. На Фрунзенском Валу (ныне Хамовнический) в 1961 году. На втором плане гостиница «Юность». Она только-только построена. Строительные работы завершились в 1961-м, в тот год Гагарин полетел в космос.

В мае 1963-го в большом зале гостиницы проходило IV Всесоюзное совещание молодых писателей. Гагарин приехал на него и выступал. Говорят, что в «Юности» до сих пор хранится ваза — подарок от первого космонавта. Позади гостиницы видна бывшая средняя женская школа № 27 (улица Савельева, 5). Ныне вид на неё закрывает эстакада ТТК.

Между снимками 60 лет. Недалеко от перекрёстка Яузской улицы и Яузского бульвара стоит примечательный дом в стиле модерн, возведённый в 1906 году по заказу Ивана Николаевича Филиппова, известного московского чаеторговца. Чёрно-белая фотография сделана в мае 1913 года. Нижний снимок — 109 лет спустя.

Архитектор Александр Васильевич Красильников перестроил старое здание. Судя по всему, хозяин желал выделиться. Семья Филипповых была одной из богатейших для своего времени. Почти все строения на Яузской принадлежали им.

После революции дом был национализирован. До 1970-х здесь было обычное жильё. Потом пивной бар, затем кафе, кажется, филиал «Серебрянки». В конце 1980-х — официальный видеосалон при ВПТО «Видеофильм». Второй в Москве. Первый был на Арбате. Популярностью салон не пользовался от слова «совсем». Здесь крутили допущенные властями фильмы, но публику они не очень интересовали. В 2018 году бывший дом Филиппова получил статус памятника.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет. В июне будут выставлены на торги исторические корпуса одной из старейших московских больниц имени Бахрушиных на Стромынке. Бахрушинская больница без перерыва работала 135 лет. С этого года закрыта!

Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, зимой 1910 года. Нижний снимок — зимой 2022 года.

Больница была названа в честь братьев Петра, Александра и Василия Алексеевичей Бахрушиных. Возведена по проекту Бориса Викторовича Фрейденберга на Сокольническом поле. Братья пожертвовали 450 тысяч рублей (невероятные деньги по тем временам). Половина суммы ушла в эндаумент-фонд на содержание персонала, пациентов и организацию работы.

Стройка началась в 1885 году. Закончили за два года. Больница предназначалась для людей небогатых. В 1890-м Бахрушины пожертвовали ещё 350 тысяч на строительство дома призрения для неизлечимых (сейчас бы назвали хосписом). В больнице также был родильный приют.

Был свой домовый храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Купола, что видны на старинной фотографии, были снесены в первые годы Советской власти. Власти Москвы в 2021 году объявили о закрытии ГКБ имени Бахрушиных на капремонт. Так и не начавшись, ремонт завершился ликвидацией больницы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом сотрудников Народного комиссариата финансов СССР со стороны Новинского бульвара. Верхняя фотография сделана в 1931-м или 1932 году. Новаторский, экспериментальный дом архитекторов Моисея Яковлевича Гинзбурга и Игнатия Францевича Милиниса, а также инженера Сергея Львовича Прохорова. Строился в 1928–1931 годах. Спустя почти 100 лет выглядит как современный.

Дом парит над землёй «на ножках». В поздние советские годы, уже после разгрома конструктивизма, из-за остроты жуткого «квартирного вопроса» пространство между опорными ножками было застроено, чем нарушена изначальная идея Гинзбурга. Впрочем, многие его строения были испорчены.

Несколько лет назад дом был капитально восстановлен архитектурным бюро «Гинзбург архитектс». Основатель бюро Алексей Гинзбург — внук Моисея Яковлевича.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 90 лет. К сожалению, в Москве не сохранился дом на перекрестке Малой Почтовой и Госпитального переулка, где Александр Сергеевич Пушкин провёл первые дни жизни. Не сохранился и старый Богоявленский кафедральный собор в Елохове, где будущий поэт был крещён.

Разница между правым и левым снимками — ровно 140 лет. Этот храм в Елохово возведён в 1845 году по проекту Евграфа Дмитриевича Тюрина.

Елохово — это память о сельце, что было некогда в районе нынешней станции «Бауманская». Богоявленская — изначально сельский храм. Сначала деревянный, затем, по указу Петра Великого, — каменный. Неоднократно перестраивался и много претерпел. Французы его разграбили, а елоховский приход почти полностью погиб в огне Великого пожара. В 1835 году было решено строить новый храм. Зодчему Тюрину удалось создать шедевр.

В советские годы храм едва не был закрыт, а в конце 1930-х он стал кафедрой патриаршего местоблюстителя — будущего патриарха Сергия. С тех пор, до конца СССР, он оставался патриаршим.

На стене храма висит памятная доска, что здесь был крещён Пушкин. Точнее, он был крещён в храме, что стоял на этом месте. Пушкины жили здесь рядом.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Покровка. Чёрно-белая фотография сделана в 1918 году. Современный кадр — 105 лет спустя. Здесь некогда стояли знаменитые Покровские ворота.Первое изменение, что бросается в глаза, — пустота современной фотографии справа. На месте, где сейчас сквер с памятником Чернышевскому, стояли каретные лавки и дом семьи Арбатских — это были известные в Москве каретные мастера. На первом плане двух фотографий слева — четырёхэтажный доходный дом купца-старообрядца Фёдора Семёновича Рахманова. Из-за обилия лепнины его называют домом с колосьями.

Вдали справа виден дом-комод, он же дворец Апраксиных, он же 4-я гимназия на Покровке. Возведён для Их Сиятельства графа Матвея Фёдоровича Апраксина в 1760-х. Графу тогда было около 20 лет. Граф очень скоро продал дом князю Дмитрию Юрьевичу Трубецкому. Эта фамилия владела домом 90 лет. Так что его правильнее называть дворцом Трубецких.

Тут бывал маленький Пушкин, вместе с сестрой Ольгой ездил заниматься танцами. В 1860-е Трубецкие продали свой дворец для гимназии. Здесь училось много великих людей. Например, Станиславский и основоположник аэродинамики Жуковский. После революции дом превратился в коммуналку. В разные годы, сменяя друг друга, здесь были студенческое общежитие, Дом пионеров и школьников, НИИ геофизики. На старинном снимке за домом Апраксиных виден храм Воскресенья в Барашах. Его не снесли, но сильно изуродовали.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. Большая Садовая. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1938 году. Нижний снимок — 84 года спустя.

Здание в стиле конструктивизма построено в 1934 году по проекту Алексея Викторовича Щусева и Исидора Ароновича Француза. Предназначалось для Механико-электротехнического института имени Ломоносова. Но в 1938 году в Москву из Ленинграда переехала Военно-политическая академия имени Ленина. Здание было передано академии. Теперь здесь Военный университет Министерства обороны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Малая Дмитровка. Дом Московского Купеческого собрания (или Купеческий клуб). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1913 году. Нижний снимок — 110 лет спустя.

Этот прекрасный дом был возведён в 1909-м по проекту знакомых вам Иллариона Александровича Иванова-Шица и Вячеслава Константиновича Олтаржевского.

На рубеже XIX и XX веков в городах России появилось множество обществ и клубов по сословиям и интересам. Дворянское и Купеческое собрания — самые заметные. Помимо них возникают десятки других: от клубов пчеловодов и велосипедистов до собраний приказчиков и фотографов. Богатые клубы строились со своими театрами, сценами, актовыми залами. Было престижно содержать собственные клубные театры, каковой театр был у Купеческого собрания.

Спектакли в Купеческом клубе, впрочем, шли недолго. С началом войны 1914 года здесь был развёрнут госпиталь (см. фото ниже). В революционном 1917-м собрание было разогнано.

В купеческом доме засели сначала анархисты, потом Центральная школа советской и партийной работы (она же Коммунистический университет имени Свердлова). С 1923-го здесь работает кинотеатр «Малая Дмитровка». Потом здание отдано созданному в 1927-м театру рабочей молодёжи. С 1938 года и по сей день это Московский театр имени Ленинского комсомола, или Ленком Марка Захарова. В этом году у театра юбилей — 85 лет.