Петербургские нюансы

Царица вазСамую большую в мире, пятиметровую вазу из ревнёвской яшмы, выполнили на Алтае.
Массивный монолит камня обнаружили в 1820 г., а изготовление, перевозка в Санкт-Петербург и инсталляция заняли 30 лет.
Громоздкое изделие сплавляли водным путём, а где это было невозможно, перевозили поездом из 180 лошадей.
В Зимний дворец её на верёвках и деревянных конструкциях водружали — 770 человек.
Для вазы построили особый зал, в проезде между зданиями, с укреплённым фундаментом. Стены возвели уже после монтажа вазы, и с тех пор она не покидала своего помещения никогда.
Памятник Екатерине II
В центре расположенного на площади Островского Екатерининского сада, на фоне Александринского театра возвышается памятник Екатерине II
В Петербурге всего один официальный памятник Екатерине Великой.
В 1860 г. был объявлен конкурс на лучший проект задуманного памятника.
Статую выполнил скульптор Матвей Чижов.
Также у ног Екатерины Великой расположены важные персоны — её знаменитые сподвижники — 9 известных на всю державу дворян.
Городская легенда гласит, что при закладке памятника одна из придворных дам бросила в котлован свой перстень. Её примеру последовали другие дамы, общими усилиями создав драгоценный клад под памятником.
Дача Лумберг в Зеленогорске начало XX в. С 1910 г. дача принадлежала Елене Лумберг, жене архитектора Федора Лумберга, который возвел этот дом.К 1927 г. владельцем числился Эйнар Кунтту - директор Выборгского отделения одного из банков. Печи этой дачи, изготовленные в начале ХХ в. по проекту Эдуарда Диппеля, — одни из немногих изразцовых печей, сохранившихся в Зеленогорске. На остатках каменной ограды можно увидеть часть надписей: VI и MA. Предположительно, эту надпись сделал Кунтту, расшифровывается VILLA MARIA. Это имя жены банкира.
Дача Лумберга находится в свободном доступе на территории санатория "Северная Ривьера" в Зеленогорске.
Полуденный выстрелВ 1735 г. французский академик Жозеф-Николя Делиль предложил
стрелять из пушки в полдень, чтобы оповещать людей о наступлении полудня.
Предложение не получило поддержки, потому что не знали как передавать точный сигнал о наступлении 12:00.
Под руководством Делиля даже была построена астрономическая обсерватория в здании Кунсткамеры.
100 лет спустя, с появлением телеграфа, к идее вернулись. 18 февраля 1865 г. впервые был произведен холостой пушечный выстрел ровно в полдень.
До 1872 г. стреляли со двора Адмиралтейства, затем пушку перенесли в Петропавловскую крепость.
С 1934 по 1957 гг. эту традицию отменили, вернув ее к празднованию 250-летия города.
«Пусть на Заячьем острове нам о часах
В полдень выстрелом гулким напомнит орудье»
Парадная лестница в дворце «Коттедж» Парка Александрия1829 г.Лестница из чугуна, отлитая на Александровском чугунном заводе украшена в том числе и розами.
Она является раритетом, ее никогда не демонтировали.Помимо росписи стен в оформлении лестницы использованы и скульптурные работы.Мраморный бюст - скульптурный портрет супруги императора, Александры Федоровны. Слева статуя «Слава» - крылатая богиня победы Ника, прославляющая воинские победы.При Николае I люстр не было.В наше время лестницу освещает три готических фонаря.
Нижний — уличный фонарь XIX века, прежде находившийся в парке Александрия.
Бизнес-центр «Феррум»2021 г.Проект разработан немецким бюро TCHOBAN VOSS Architekten. Бизнес-центр построен в санкт-петербургском районе Полюстрово, на месте бывшего завода «Россия». Это первое в России здание, построенное из кортен-стали. «Вечная» сталь с характерным коричневым оттенком не только подарила объекту название, но и целиком определила его архитектурно-пластический облик.
Здание является отличной локацией для красивых снимков! Как вам?
Крепость Орешек -визитная карточка ШлиссельбургаОснована в 1323 г.
С 1723 года -тюрьма для политических заключенных. Здесь был казнен А.И. Ульянов (брат Ленина).Во время Великой Отечественной Войны на протяжении 500 дней, небольшой гарнизон советских солдат героически сражался и не давал перерезать дорогу жизни и замкнуть кольцо блокады Ленинграда.
Клятва защитников крепости:
Мы, бойцы крепости Орешек, клянёмся защищать её до последнего.
Никто из нас при любых обстоятельствах не покинет её. Увольняются с острова: на время — больные и раненые, навсегда — погибшие. Будем стоять здесь до конца.
Владимирский дворец1874 г.Архитектор: А.И. РезановВладимирский дворец принадлежал князю Владимиру Александровичу Романову — брату Александра III.Дворец построили всего за один год."Несмотря на разнообразие стилей, не замечается вовсе пестроты, глаз не чувствует утомления; напротив, везде достигнута настолько полная гармония в колерах и формах, что всё здание имеет несомненное право на почётное место между лучшими художественными произведениями зодчества нашего времени" — Журнал «Зодчий», 1875 г.На входе роскошная мраморная лестница, богато украшенная позолоченной лепниной.На 2-ом этаже находится малиновая гостиная, золотая гостиная, кабинет, спальня Марии Павловны, мавританский будуар, готическая столовая и танцевальный зал.С 1920 г. дворец получил статус «Дома Учёных».
Сказочный музей «Особняк-Небылица»Здание построено в середине XIX века. А в 1903 г. особняк принадлежал госпоже Целибеевой.Особняк выкупили в 2022 г. Масштабы работы за год потрясают.Говорят, что собственники 3 года собирали предметы, утварь и прочие мелочи по блошиным рынкам.В музее 4 этажа, каждый из которых посвящён разным темам.
На первом этаже - герои мифов Древней Греции и Рима, на втором - русские сказки, на третьем - герои сказок Пушкина, а на четвертом- домик для эльфов или гномов.
По Qr-коду в музее можно слушать сказки.
Большой Меньшиковский дворецГоды строительства: с 1711 по 1727.Архитекторы: Джованни Фонтана и Иоганн Шедель.В знак благодарности Петр I пожаловал Меншикову земли.По преданию в этой местности находилась оранжерея, в которой росли дикие апельсиновые деревья, на каждом из них можно было заметить табличку с надписью «Oranienbaum», что в переводе с немецкого означает «горькое апельсиновое» дерево. По указанию Петра эту местность назвали ОраниенбаумомВ 1743 году хозяином усадьбы становится Великий князь Петр Федорович, впоследствии император Петр III. Именно здесь он отрекся от престола в пользу своей супруги Екатерины II.Французский путешественник Абри де ла Мотрэ писал о нём так: «Ораниенбаум — великолепный увеселительный дворец... Ничто не может идти с ним в сравнение, ни по великолепию, ни в других отношениях»
Доходный дом В.С. ВеретенниковойПо всему периметру располагается граффитиКак вам?
Ладья небеснаяЛадья небесная — механическая игрушка, изображающая небесный кораблик, на котором божество в сопровождении танцовщиц и музыкантов путешествует по морям и океанам.
Механизм ладьи заводится с помощью ключа — корабль движется, а слуги танцуют и музицируют.Небесной эта ладья называется в память об императоре Цинь Ши-хуане.
Игрушка была куплена в Пекине в 1719–1720 годах русским посланником Л.В. Измайловым.Это уникальный экспонат Кунсткамеры, один из немногих сохранившийся с петровских времен.
Кинотеатр «Пикадилли»В 1913 г. по проекту архитектора Шауба во дворе дома 60 на Невском проспекте был открыт кинематограф «Пикадилли».Кинотеатр имел зал на 800 зрителей и считался первым в России по удобству и роскоши.«27 декабря состоится открытие «Пикадилли» - против Аничкового дворца... Сеансы с 1 часа дня до 11 с половиной часов вечера. 800 мест, цены от 35 копеек до 1 рубля, ложи 3 и 5 рублей. Снимать верхнее платье необязательно», - писали в петербургских газетах.Для того времени стоимость билета в пять рублей считалась не маленькой, но публика раскупала и эти места.Первое время здесь можно было посмотреть только один фильм под названием «Сумерки женской души».В 1932 году кинотеатр стал называться «Аврора».
Первые циркиВ первые годы существования Санкт-Петербурга в нём появились мастера "медвежьей потехи" или "медвежьи комедии". В представлениях участвовали дрессированные медведи, а их дрессировщики брали на себя роль клоунов или борцов со зверем.
Во 2-й половине XVIII века получил распространение конный цирк.
На народных гуляниях выступали многочисленные фокусники, акробаты, дрессировщики, эксцентрики.
В 1793 г. на Мойке был открыт первый в Петербурге общественный увеселительный сад — "Воксал в Нарышкинском саду".
В нём устраивались праздники, на которх выступали «искусники разных телодвижений, прыгуны, сильные люди, великаны, мастера верховой езды, люди со львами и другими "редкими зверями".4 июня 1822 г. на Крестовском острове открыто первое в Санкт-Петербурге специальное здание для цирковых представлений.
Как петербуржцы добирались на работу без метро и автобусов?Первая конка или трамвай на конной тяге появился в 1860 году.
Депутаты опасались, что новый транспорт приведет ко множеству несчастных случаев.
Дебаты затянулись, так что постановление «Об устройстве в Петербурге публичных экипажей» приняли только через три года.
Летом 1863 года первые пассажиры проехали по Невскому проспекту к Стрелке Васильевского острова.Практически сразу появились особые правила: садиться в экипаж можно только справа по ходу движения, на специальных остановках.
Транспорт был востребован. За первые года после открытия конно-железных дорог, ими воспользовались около 3,5 миллионов горожан.
Конки разделялись на одноэтажные и двухэтажные. У второго этажа не было крыши, так что проезд там был дешевле.
Вплоть до 1903 года женщинам было запрещено ездить на втором этаже, это считалось неприличным.
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