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Петербургские нюансы

Царица вазПетербургские нюансыСамую большую в мире, пятиметровую вазу из ревнёвской яшмы, выполнили на Алтае. 
Массивный монолит камня обнаружили в 1820 г., а изготовление, перевозка в Санкт-Петербург и инсталляция заняли 30 лет.Петербургские нюансы
Громоздкое изделие сплавляли водным путём, а где это было невозможно, перевозили поездом из 180 лошадей.
В Зимний дворец её на верёвках и деревянных конструкциях водружали — 770 человек.Петербургские нюансы
Для вазы построили особый зал, в проезде между зданиями, с укреплённым фундаментом. Стены возвели уже после монтажа вазы, и с тех пор она не покидала своего помещения никогда.

Памятник Екатерине IIПетербургские нюансы
В центре расположенного на площади Островского Екатерининского сада, на фоне Александринского театра возвышается памятник Екатерине II 
В Петербурге всего один официальный памятник Екатерине Великой. 
В 1860 г. был объявлен конкурс на лучший проект задуманного памятника. 
Статую выполнил скульптор Матвей Чижов.
Также у ног Екатерины Великой расположены важные персоны — её знаменитые сподвижники — 9 известных на всю державу дворян. 
Городская легенда гласит, что при закладке памятника одна из придворных дам бросила в котлован свой перстень. Её примеру последовали другие дамы, общими усилиями создав драгоценный клад под памятником.

Дача Лумберг в Зеленогорске Петербургские нюансыначало XX в. Петербургские нюансыС 1910 г. дача принадлежала Елене Лумберг, жене архитектора Федора Лумберга, который возвел этот дом.Петербургские нюансыК 1927 г. владельцем числился Эйнар Кунтту - директор Выборгского отделения одного из банков. Петербургские нюансыПечи этой дачи, изготовленные в начале ХХ в. по проекту Эдуарда Диппеля, — одни из немногих изразцовых печей, сохранившихся в Зеленогорске. Петербургские нюансыНа остатках каменной ограды можно увидеть часть надписей: VI и MA. Предположительно, эту надпись сделал Кунтту,  расшифровывается VILLA MARIA. Это имя жены банкира.
Дача Лумберга находится в свободном доступе на территории санатория "Северная Ривьера" в Зеленогорске.

Полуденный выстрелПетербургские нюансыВ  1735 г. французский академик Жозеф-Николя Делиль предложил
стрелять из пушки в полдень, чтобы оповещать людей о наступлении полудня.
Предложение не получило поддержки, потому что не знали как передавать точный сигнал о наступлении 12:00.
Под руководством Делиля даже была построена астрономическая обсерватория в здании Кунсткамеры.
100 лет спустя, с появлением телеграфа, к идее вернулись. 18 февраля 1865 г. впервые был произведен холостой пушечный выстрел ровно в полдень.
До 1872 г. стреляли со двора Адмиралтейства, затем пушку перенесли в Петропавловскую крепость.
С 1934 по 1957 гг. эту традицию отменили, вернув ее к празднованию 250-летия города.
«Пусть на Заячьем острове нам о часах 
В полдень выстрелом гулким напомнит орудье»

Парадная лестница в дворце «Коттедж» Парка АлександрияПетербургские нюансы1829 г.Петербургские нюансыЛестница из чугуна, отлитая на Александровском чугунном заводе украшена в том числе и розами. 
Она является раритетом, ее никогда не демонтировали.Петербургские нюансыПомимо росписи стен в оформлении лестницы использованы и скульптурные работы.Петербургские нюансыМраморный бюст - скульптурный портрет супруги императора, Александры Федоровны. Слева статуя «Слава» - крылатая богиня победы Ника, прославляющая воинские победы.Петербургские нюансыПри Николае I люстр не было.Петербургские нюансыВ наше время лестницу освещает три готических фонаря.
Нижний — уличный фонарь XIX века, прежде находившийся в парке Александрия.

Бизнес-центр «Феррум»Петербургские нюансы2021 г.Петербургские нюансыПроект разработан немецким бюро TCHOBAN VOSS Architekten. Петербургские нюансыБизнес-центр построен в санкт-петербургском районе Полюстрово, на месте бывшего завода «Россия». Петербургские нюансыЭто первое в России здание, построенное из кортен-стали. «Вечная» сталь с характерным коричневым оттенком не только подарила объекту название, но и целиком определила его архитектурно-пластический облик.
Здание является отличной локацией для красивых снимков! Как вам?

Крепость Орешек -визитная карточка ШлиссельбургаПетербургские нюансыОснована в 1323 г.
С 1723 года -тюрьма для политических заключенных. Здесь был казнен А.И. Ульянов (брат Ленина).Петербургские нюансыВо время  Великой Отечественной Войны на протяжении 500 дней, небольшой гарнизон советских солдат героически сражался и не давал перерезать дорогу жизни и замкнуть кольцо блокады Ленинграда. Петербургские нюансы
Клятва защитников крепости:
Мы, бойцы крепости Орешек, клянёмся защищать её до последнего. 
Никто из нас при любых обстоятельствах не покинет её. Увольняются с острова: на время — больные и раненые, навсегда — погибшие. Будем стоять здесь до конца.

Владимирский дворецПетербургские нюансы1874 г.Петербургские нюансыАрхитектор: А.И. РезановПетербургские нюансыВладимирский дворец принадлежал князю Владимиру Александровичу Романову — брату Александра III.Петербургские нюансыДворец построили всего за один год.Петербургские нюансы"Несмотря на разнообразие стилей, не замечается вовсе пестроты, глаз не чувствует утомления; напротив, везде достигнута настолько полная гармония в колерах и формах, что всё здание имеет несомненное право на почётное место между лучшими художественными произведениями зодчества нашего времени" — Журнал «Зодчий», 1875 г.Петербургские нюансыНа входе роскошная мраморная лестница, богато украшенная позолоченной лепниной.Петербургские нюансыНа 2-ом этаже находится малиновая гостиная, золотая гостиная, кабинет, спальня Марии Павловны, мавританский будуар, готическая столовая и танцевальный зал.Петербургские нюансыС 1920 г. дворец получил статус «Дома Учёных».

Сказочный музей «Особняк-Небылица»Петербургские нюансыЗдание построено в середине XIX века. А в 1903 г. особняк принадлежал госпоже Целибеевой.Петербургские нюансыОсобняк выкупили в 2022 г. Масштабы работы за год потрясают.Петербургские нюансыГоворят, что собственники 3 года собирали предметы, утварь и прочие мелочи по блошиным рынкам.Петербургские нюансыВ музее 4 этажа, каждый из которых посвящён разным темам. Петербургские нюансы
Петербургские нюансыПетербургские нюансыПетербургские нюансыПетербургские нюансыНа первом этаже - герои мифов Древней Греции и Рима, на втором - русские сказки, на третьем - герои сказок Пушкина, а на четвертом- домик для эльфов или гномов.
По Qr-коду в музее можно слушать сказки.

Большой Меньшиковский дворецПетербургские нюансыГоды строительства: с 1711 по 1727.Петербургские нюансыАрхитекторы: Джованни Фонтана и Иоганн Шедель.Петербургские нюансыВ знак благодарности Петр I пожаловал Меншикову земли.Петербургские нюансыПо преданию в этой местности находилась оранжерея, в которой росли дикие апельсиновые деревья, на каждом из них можно было заметить табличку с надписью «Oranienbaum», что в переводе с немецкого означает «горькое апельсиновое» дерево. По указанию Петра эту местность назвали ОраниенбаумомПетербургские нюансыПетербургские нюансыПетербургские нюансыВ 1743 году хозяином усадьбы становится Великий князь Петр Федорович, впоследствии император Петр III. Именно здесь он отрекся от престола в пользу своей супруги Екатерины II.Петербургские нюансыПетербургские нюансыФранцузский путешественник Абри де ла Мотрэ писал о нём так: «Ораниенбаум — великолепный увеселительный дворец... Ничто не может идти с ним в сравнение, ни по великолепию, ни в других отношениях»

Доходный дом В.С. ВеретенниковойПетербургские нюансыПо всему периметру располагается граффитиПетербургские нюансыПетербургские нюансыПетербургские нюансыПетербургские нюансыПетербургские нюансыКак вам?

Ладья небеснаяПетербургские нюансыЛадья небесная — механическая игрушка, изображающая небесный кораблик, на котором божество в сопровождении танцовщиц и музыкантов путешествует по морям и океанам.
Механизм ладьи заводится с помощью ключа — корабль движется, а слуги танцуют и музицируют.Петербургские нюансыНебесной эта ладья называется в память об императоре Цинь Ши-хуане.
Игрушка была куплена в Пекине в 1719–1720 годах русским посланником Л.В. Измайловым.Петербургские нюансыЭто уникальный экспонат Кунсткамеры, один из немногих сохранившийся с петровских времен.

Кинотеатр «Пикадилли»Петербургские нюансыВ 1913 г. по проекту архитектора Шауба во дворе дома 60 на Невском проспекте был открыт кинематограф «Пикадилли».Петербургские нюансыКинотеатр имел зал на 800 зрителей и считался первым в России по удобству и роскоши.Петербургские нюансы«27 декабря состоится открытие «Пикадилли» - против Аничкового дворца... Сеансы с 1 часа дня до 11 с половиной часов вечера. 800 мест, цены от 35 копеек до 1 рубля, ложи 3 и 5 рублей. Снимать верхнее платье необязательно», - писали в петербургских газетах.Петербургские нюансыДля того времени стоимость билета в пять рублей считалась не маленькой, но публика раскупала и эти места.Петербургские нюансыПетербургские нюансыПервое время здесь можно было посмотреть только один фильм под названием «Сумерки женской души».Петербургские нюансыВ 1932 году кинотеатр стал называться «Аврора».  

Первые циркиПетербургские нюансыВ первые годы существования Санкт-Петербурга в нём появились мастера "медвежьей потехи" или "медвежьи комедии". В представлениях участвовали дрессированные медведи, а их дрессировщики брали на себя роль клоунов или борцов со зверем.
Во 2-й половине XVIII века получил распространение конный цирк. 
На народных гуляниях выступали многочисленные фокусники, акробаты, дрессировщики, эксцентрики. 
В 1793 г. на Мойке был открыт первый в Петербурге общественный увеселительный сад — "Воксал в Нарышкинском саду". 
В нём устраивались праздники, на которх выступали «искусники разных телодвижений, прыгуны, сильные люди, великаны, мастера верховой езды, люди со львами и другими "редкими зверями".Петербургские нюансыПетербургские нюансы4 июня 1822 г. на Крестовском острове открыто первое в Санкт-Петербурге специальное здание для цирковых представлений.

Как петербуржцы добирались на работу без метро и автобусов?Петербургские нюансыПервая конка или трамвай на конной тяге появился в 1860 году.
Депутаты опасались, что новый транспорт приведет ко множеству несчастных случаев.
Дебаты затянулись, так что постановление «Об устройстве в Петербурге публичных экипажей» приняли только через три года.
Летом 1863 года первые пассажиры проехали по Невскому проспекту к Стрелке Васильевского острова.Петербургские нюансыПрактически сразу появились особые правила: садиться в экипаж можно только справа по ходу движения, на специальных остановках.
Транспорт был востребован. За первые года после открытия конно-железных дорог, ими воспользовались около 3,5 миллионов горожан.
Конки разделялись на одноэтажные и двухэтажные. У второго этажа не было крыши, так что проезд там был дешевле.Петербургские нюансы
Вплоть до 1903 года женщинам было запрещено ездить на втором этаже, это считалось неприличным.

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