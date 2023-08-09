Петербургские нюансы

Царица ваз Самую большую в мире, пятиметровую вазу из ревнёвской яшмы, выполнили на Алтае.

Массивный монолит камня обнаружили в 1820 г., а изготовление, перевозка в Санкт-Петербург и инсталляция заняли 30 лет.

Громоздкое изделие сплавляли водным путём, а где это было невозможно, перевозили поездом из 180 лошадей.

В Зимний дворец её на верёвках и деревянных конструкциях водружали — 770 человек.

Для вазы построили особый зал, в проезде между зданиями, с укреплённым фундаментом. Стены возвели уже после монтажа вазы, и с тех пор она не покидала своего помещения никогда.

Памятник Екатерине II

В центре расположенного на площади Островского Екатерининского сада, на фоне Александринского театра возвышается памятник Екатерине II

В Петербурге всего один официальный памятник Екатерине Великой.

В 1860 г. был объявлен конкурс на лучший проект задуманного памятника.

Статую выполнил скульптор Матвей Чижов.

Также у ног Екатерины Великой расположены важные персоны — её знаменитые сподвижники — 9 известных на всю державу дворян.

Городская легенда гласит, что при закладке памятника одна из придворных дам бросила в котлован свой перстень. Её примеру последовали другие дамы, общими усилиями создав драгоценный клад под памятником.

Дача Лумберг в Зеленогорске начало XX в. С 1910 г. дача принадлежала Елене Лумберг, жене архитектора Федора Лумберга, который возвел этот дом. К 1927 г. владельцем числился Эйнар Кунтту - директор Выборгского отделения одного из банков. Печи этой дачи, изготовленные в начале ХХ в. по проекту Эдуарда Диппеля, — одни из немногих изразцовых печей, сохранившихся в Зеленогорске. На остатках каменной ограды можно увидеть часть надписей: VI и MA. Предположительно, эту надпись сделал Кунтту, расшифровывается VILLA MARIA. Это имя жены банкира.

Дача Лумберга находится в свободном доступе на территории санатория "Северная Ривьера" в Зеленогорске.

Полуденный выстрел В 1735 г. французский академик Жозеф-Николя Делиль предложил

стрелять из пушки в полдень, чтобы оповещать людей о наступлении полудня.

Предложение не получило поддержки, потому что не знали как передавать точный сигнал о наступлении 12:00.

Под руководством Делиля даже была построена астрономическая обсерватория в здании Кунсткамеры.

100 лет спустя, с появлением телеграфа, к идее вернулись. 18 февраля 1865 г. впервые был произведен холостой пушечный выстрел ровно в полдень.

До 1872 г. стреляли со двора Адмиралтейства, затем пушку перенесли в Петропавловскую крепость.

С 1934 по 1957 гг. эту традицию отменили, вернув ее к празднованию 250-летия города.

«Пусть на Заячьем острове нам о часах

В полдень выстрелом гулким напомнит орудье»

Парадная лестница в дворце «Коттедж» Парка Александрия 1829 г. Лестница из чугуна, отлитая на Александровском чугунном заводе украшена в том числе и розами.

Она является раритетом, ее никогда не демонтировали. Помимо росписи стен в оформлении лестницы использованы и скульптурные работы. Мраморный бюст - скульптурный портрет супруги императора, Александры Федоровны. Слева статуя «Слава» - крылатая богиня победы Ника, прославляющая воинские победы. При Николае I люстр не было. В наше время лестницу освещает три готических фонаря.

Нижний — уличный фонарь XIX века, прежде находившийся в парке Александрия.

Бизнес-центр «Феррум» 2021 г. Проект разработан немецким бюро TCHOBAN VOSS Architekten. Бизнес-центр построен в санкт-петербургском районе Полюстрово, на месте бывшего завода «Россия». Это первое в России здание, построенное из кортен-стали. «Вечная» сталь с характерным коричневым оттенком не только подарила объекту название, но и целиком определила его архитектурно-пластический облик.

Здание является отличной локацией для красивых снимков! Как вам?

Крепость Орешек -визитная карточка Шлиссельбурга Основана в 1323 г.

С 1723 года -тюрьма для политических заключенных. Здесь был казнен А.И. Ульянов (брат Ленина). Во время Великой Отечественной Войны на протяжении 500 дней, небольшой гарнизон советских солдат героически сражался и не давал перерезать дорогу жизни и замкнуть кольцо блокады Ленинграда.

Клятва защитников крепости:

Мы, бойцы крепости Орешек, клянёмся защищать её до последнего.

Никто из нас при любых обстоятельствах не покинет её. Увольняются с острова: на время — больные и раненые, навсегда — погибшие. Будем стоять здесь до конца.

Владимирский дворец 1874 г. Архитектор: А.И. Резанов Владимирский дворец принадлежал князю Владимиру Александровичу Романову — брату Александра III. Дворец построили всего за один год. "Несмотря на разнообразие стилей, не замечается вовсе пестроты, глаз не чувствует утомления; напротив, везде достигнута настолько полная гармония в колерах и формах, что всё здание имеет несомненное право на почётное место между лучшими художественными произведениями зодчества нашего времени" — Журнал «Зодчий», 1875 г. На входе роскошная мраморная лестница, богато украшенная позолоченной лепниной. На 2-ом этаже находится малиновая гостиная, золотая гостиная, кабинет, спальня Марии Павловны, мавританский будуар, готическая столовая и танцевальный зал. С 1920 г. дворец получил статус «Дома Учёных».

Сказочный музей «Особняк-Небылица» Здание построено в середине XIX века. А в 1903 г. особняк принадлежал госпоже Целибеевой. Особняк выкупили в 2022 г. Масштабы работы за год потрясают. Говорят, что собственники 3 года собирали предметы, утварь и прочие мелочи по блошиным рынкам. В музее 4 этажа, каждый из которых посвящён разным темам.

На первом этаже - герои мифов Древней Греции и Рима, на втором - русские сказки, на третьем - герои сказок Пушкина, а на четвертом- домик для эльфов или гномов.

По Qr-коду в музее можно слушать сказки.

Большой Меньшиковский дворец Годы строительства: с 1711 по 1727. Архитекторы: Джованни Фонтана и Иоганн Шедель. В знак благодарности Петр I пожаловал Меншикову земли. По преданию в этой местности находилась оранжерея, в которой росли дикие апельсиновые деревья, на каждом из них можно было заметить табличку с надписью «Oranienbaum», что в переводе с немецкого означает «горькое апельсиновое» дерево. По указанию Петра эту местность назвали Ораниенбаумом В 1743 году хозяином усадьбы становится Великий князь Петр Федорович, впоследствии император Петр III. Именно здесь он отрекся от престола в пользу своей супруги Екатерины II. Французский путешественник Абри де ла Мотрэ писал о нём так: «Ораниенбаум — великолепный увеселительный дворец... Ничто не может идти с ним в сравнение, ни по великолепию, ни в других отношениях»

Доходный дом В.С. Веретенниковой По всему периметру располагается граффити Как вам?

Ладья небесная Ладья небесная — механическая игрушка, изображающая небесный кораблик, на котором божество в сопровождении танцовщиц и музыкантов путешествует по морям и океанам.

Механизм ладьи заводится с помощью ключа — корабль движется, а слуги танцуют и музицируют. Небесной эта ладья называется в память об императоре Цинь Ши-хуане.

Игрушка была куплена в Пекине в 1719–1720 годах русским посланником Л.В. Измайловым. Это уникальный экспонат Кунсткамеры, один из немногих сохранившийся с петровских времен.

Кинотеатр «Пикадилли» В 1913 г. по проекту архитектора Шауба во дворе дома 60 на Невском проспекте был открыт кинематограф «Пикадилли». Кинотеатр имел зал на 800 зрителей и считался первым в России по удобству и роскоши. «27 декабря состоится открытие «Пикадилли» - против Аничкового дворца... Сеансы с 1 часа дня до 11 с половиной часов вечера. 800 мест, цены от 35 копеек до 1 рубля, ложи 3 и 5 рублей. Снимать верхнее платье необязательно», - писали в петербургских газетах. Для того времени стоимость билета в пять рублей считалась не маленькой, но публика раскупала и эти места. Первое время здесь можно было посмотреть только один фильм под названием «Сумерки женской души». В 1932 году кинотеатр стал называться «Аврора».

Первые цирки В первые годы существования Санкт-Петербурга в нём появились мастера "медвежьей потехи" или "медвежьи комедии". В представлениях участвовали дрессированные медведи, а их дрессировщики брали на себя роль клоунов или борцов со зверем.

Во 2-й половине XVIII века получил распространение конный цирк.

На народных гуляниях выступали многочисленные фокусники, акробаты, дрессировщики, эксцентрики.

В 1793 г. на Мойке был открыт первый в Петербурге общественный увеселительный сад — "Воксал в Нарышкинском саду".

В нём устраивались праздники, на которх выступали «искусники разных телодвижений, прыгуны, сильные люди, великаны, мастера верховой езды, люди со львами и другими "редкими зверями". 4 июня 1822 г. на Крестовском острове открыто первое в Санкт-Петербурге специальное здание для цирковых представлений.

Как петербуржцы добирались на работу без метро и автобусов? Первая конка или трамвай на конной тяге появился в 1860 году.

Депутаты опасались, что новый транспорт приведет ко множеству несчастных случаев.

Дебаты затянулись, так что постановление «Об устройстве в Петербурге публичных экипажей» приняли только через три года.

Летом 1863 года первые пассажиры проехали по Невскому проспекту к Стрелке Васильевского острова. Практически сразу появились особые правила: садиться в экипаж можно только справа по ходу движения, на специальных остановках.

Транспорт был востребован. За первые года после открытия конно-железных дорог, ими воспользовались около 3,5 миллионов горожан.

Конки разделялись на одноэтажные и двухэтажные. У второго этажа не было крыши, так что проезд там был дешевле.

Вплоть до 1903 года женщинам было запрещено ездить на втором этаже, это считалось неприличным.