А дальше что?

Нерусские надписи уже всюду

Тем временем надписи, понятные лишь мигрантам, распространяются по России. И не только в общественном транспорте, но и, например, в кинотеатрах. Жительница Москвы пришла в ТРЦ "Маркос-Молл", что в районе Алтуфьево, и обомлела. Кинотеатр "МИР" перенёс её прямиком в Киргизию. Новости СМИ2

На одного местного здесь приходилось человек 30 киргизов. Сначала я решила, что, возможно, проходит какой-то фестиваль, но ситуация оказалась более "интересной", — рассказывает девушка.

Фото: dzen.ru/avia.pro.

Она подошла к афише, чтобы узнать, какие фильмы сейчас идут. И узнала, что для неё там ничего нет. Вообще! Все выходные кино только на киргизском языке. И афиша соответствующая.

"Хочу поделиться возникшей непонятной ситуацией на территории города-героя Москва. Локация: район Алтуфьево, ТЦ "Маркос-Молл".

13.10.2024 решили с супругом провести сходить в ближайший к дому кинотеатр. Раньше там базировалась сеть кинотеатров "Каро" - "Каро 3 Алтуфьево", однако последние 3-4 года собственник поменялся и там стал базироваться кинотеатр "МИР".

Все бы ничего, но поднявшись на третий этаж, мы сначала подумали, что попали в какой-то телепорт, потому оказались не в ТЦ района Москвы, а, наверное, в Бишкеке, потому что на одного русского было примерно 25-30 киргизов. Но интереснее дальше. Подойдя к кассе кинотеатра, поинтересовались у кассира, какие есть ближайшие сеансы и какие фильмы идут, на что получили ответ, что все выходные в кинотеатре прокатывают только киргизские фильмы на киргизском языке. При этом, на официальном сайте этого нет. На вопрос, а есть ли что-то на русском, нам предложили выбрать любой сеанс с русскими субтитрами. Вот такой компромисс. На вопрос, а как так, ответила, что это решение администрации. Мне, как уроженке города, и русской не совсем понятно, почему я у себя дома не могу нормально провести досуг на родном для меня языке"

Представляете? С русскими субтитрами для русских зрителей в Москве. Как оказалось, это теперь всегда так, просто "милая особенность" местного репертуара. Сюрприииз! А ведь мы раньше с мужем часто ходили в этот кинотеатр.

https://t.me/russkiegramoty/51612

"Кинотеатр открыли киргизы для своих соотечественников в мае этого года. Фильмы на русском языке там не показывают совсем, но если вы изучаете киргизский, велкам. Мы было подумали, что это первый такой "диаспорный" кинотеатр в Москве. Но нет. На шоссе Энтузиастов есть небольшой кинозал "Манас", и он работает уже больше двух лет".

https://moskvichmag.ru/gorod/ryadom-s-metro-novogireevo-poya...



Это не сюр. Это шизофрения уже в терминальной стадии. Сообщение (https://vk.com/wall-151021497_8528) на официальной VK-странице роддома подмосковного вилайета Подольск. Кишлачных муджахидов и замоташек из Таджикистана зовут на таджикском языке на экскурсию по роддому. Чтобы они оценили, где им можно плодиться на халяву.

Ну вот как таких невменяемых дружбонародных идиотов не доить в четыре руки?

В роддомах вилайета Москвабад замотахам тоже всю информацию о том, какие плюшки из бюджета им положены, дают на туземных наречиях. Не зря многие кишлачницы честно признаются (https://t.me/russkiegramoty/48044), что приезжают в Россию исключительно, чтобы рожать как по кайфу.

UPD: Дружбонародники из подольского роддома уже исправили текст на русский и убрали упоминание "гостей города". А что случилось?

https://t.me/russkiegramoty/49279

Ну а что мы хотим? Вот обратите внимание: Московская область, вилайет Долгопрудный. Как и практически везде, День народного единства в местной школе превратился (https://m.vk.com/wall-195138645_1620) в азербайджанско-армянскую вакханалию. Причём иностранными флагами трясли малолетние тожероссияне, как бы демонстрируя, какой стране преданы их родители. Крошечный русский триколор сиротливо зажат двумя мощными титульными народами России. Где-то на заднем фоне потерялся белорусский флажочек. Особого лезгиночного шика этому иноагентству придавало то, что классного руководителя, профессионально организовавшего разнузданный кавказский междусобойчик, зовут Нисаханум Беглеровна Сафарова (что? Да!). Что вкладывают детям в головы педагоги с такими ФИО, мы прекрасно знаем на примере учителя начальных классов из вилайета Баку-на-Неве, проводившую занятия, в три слоя обмотавшись азербайджанским флагом. Так в чем же дело в школе Долгопрудного?

Скорее всего вот в этом: немного о педагогическом составе (https://dol11school.edumsko.ru/collective/pedagogical_collec...) школы N11 подмосковного вилайета Долгопрудный:

"Заместитель директора: Багишова Афруз Надир Кызы. (упс!)

Думаете преподовательский состав лучше? держите:

Учителя:

- Абдуллайева Вусала Рафик кызы, Азербайджанский педагогический институт,

- Алискендарова Ирена Абдуловна,

- Аракелян Ануш Аспетовна,

- Аршакян Ани Зориковна,

- Джафарова Айнура Фахраддин кызы, Азербайджанский университет языков,

- Джулакян Алла Грачиковна,

- Кути Ирада Сурхай кызы,

- Кязымзаде Гюлая Эльсевар кызы,

- Магомедов Арсен Нурмагомедович,

- Симонян Эмма Вардановна,

- Улиханян Татьяна Эдгартовна,

- Хазиева Флида Ралифовна,

- Хачатурова Илона Рафаеловна".

Становится понятно, что имел ввиду вице-премьер Чернышенко, заявляя о том, что учителя наших (не его, конечно) детей учатся (https://t.me/russkiegramoty/51381) в Ташкенте.

Внезапно отзывы на подмосковную школу, где многонациональные учителя превратили национальный праздник России в разнузданный кавказский междусобойчик. (https://yandex.ru/maps/org/srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_...)

Но есть и хорошие новости:

"Таджикистану выделена одна из самых высоких квот в мире - тысяча мест в российских вузах."

https://tj.sputniknews.ru/amp/20240311/dushanbe-otbor-abitur...

Конкретно эти места - это места, украденные у школьников России и русских ребят из других государств. Просто спущенные в унитаз. Для сравнения: квота Казахстану, откуда в Россию едет учиться в основном русская молодёжь, всего 700 мест.

https://ru.sputnik.kz/20240329/kvota-i-byudzhetnye-mesta-kaz...

Для диких кишлачных таджиков, ничего общего с русскими не имеющих, на 300 мест больше.

Причём русские бы учились как положено. В том числе и для того, чтобы остаться в России, быть хорошим специалистом и приносить стране пользу. Таджики в большинстве своём учиться будут через пень-колоду. Их будут тупо тащить. Преподавателям и руководству пофиг на их результаты, но не пофиг на "иностранное" место - вуз него деньги из бюджета получает. Пример таджика из медицинского (!) вуза Самары, еле-еле говорящего по-русски и радостно получающего удостоверение соотечественника, можно посмотреть здесь: https://t.me/russkiegramoty/19884.

Печальное зрелище.

И всё вместе это складывается в историю болезни, которую позже будут изучать квалифицированные психиатры, специалисты по девиациям и сексопатологи. Это ж надо было так - установить односторонние фелляционные отношения с самой дерусифицированной и первобытной постсоветской республикой, которую из ментального Средневековья не смогли вытащить даже всей интеллектуальной, экономической и идеологической мощью СССР. У которой в свежем анамнезе - кровавейший геноцид русских. И до кучи миллионами запустить её максимально чуждое, враждебное русскому и шире - российскому народу население в нашу страну.

Где они снова с удовольствием повторяют геноцид и насилие над русскими, просто как по кайфу растянув их во времени. И ведь их можно было сколько угодно юзать в чисто экономических целях. Завозя на стройки, не выпуская за их пределы и жёстко контролируя возвращение домой после окончания контракта. Но нет. Сотен тысяч смертей от привезённого таджиками афганского героина оказалось мало. Эту чудовищную отраву решили влить смертельной дозой прямо в вены страны, в её общество.

И это - не ошибка. Это нечто большее, граничащее с историческим преступлением, колоссальный масштаб которого ещё, к преогромному сожалению, предстоит оценить нашим детям. И для начала они будут платить за это потерей душевного комфорта и ощущения безопасности. То есть самого важного, что может дать родная страна.

https://t.me/russkiegramoty/51490

Между тем о таджикских мигрантах в Республике Корея

Между министерствами труда Таджикистана и Республики Корея был подписан (https://centralasia.news/30961-tadzhikistan-i-juzhnaja-korej...) меморандум по укреплению связей в трудовой миграции. Реализация соглашения начнется в 2025 году, когда первые работники смогут официально трудоустроиться в корейских компаниях.

Меморандум предусматривает упрощение требований к службам, занимающимся организацией найма рабочей силы, и развитие программ профессиональной подготовки.

Учитывая высокие требования корейской стороны к языковой подготовке и профессиональным навыкам, министерство труда Таджикистана организовало специализированные курсы корейского языка на базе государственных учреждений, где также проводится обучение востребованным специальностям.

🔻Судя по этому соглашению, в Душанбе надеются воспользоваться опытом своих узбекских соседей, граждане которых уже давно работают в РК. Так, в Южной Корее скоро будет трудиться (https://uz.kursiv.media/2024-01-16/chislo-uzbekistanczev-v-y...) почти 100 тысяч граждан Узбекистана. В то же время требования Сеула к квалификации мигрантов достаточно серьезные.

И такие условия из Сеула вполне объяснимы: южнокорейские власти нуждаются в дешевой рабочей силе, но они делают все, чтобы ни у руководства, ни у граждан республики впоследствии не возникло никаких проблем. Поэтому они заранее обговаривают все требования, под которые подстраиваются таджики, а не Южная Корея.

Это называется здоровой миграционной политикой, направленной на благо государства не в ущерб национальным интересам. Существенная разница с действиями нашего мигрантского лобби, не так ли?

Власти Таджикистана как зайки согласились на жёсткие условия Сеула по контролю за таджикскими гастарбайтерами важно добавить следующее.

- В 2023 г. Ю.Корея моментально прекратила принимать трудовых мигрантов из Таджикистана после того как те массово нарушили правила пребывания в первом же организованном наборе. После чего таджикская делегация рванула в Сеул соглашаться на все корейские условия. Спустя год корейцы возобновили набор под клятвы Душанбе.

- Как известно, в Ю. Корее проблемы с рождаемостью самые серьёзные в мире. Периодически почитываю про Ю. Корею различные каналы и новости и ни разу не встречал, чтобы корейские политики рвали на себе волосы в агонии и лоббировали массовый завоз мигрантов на ПМЖ и паспортизацию всех подряд. Никаких бредней про какое-нибудь евразийство. Несмотря на все демографические трудности репатриироваться в Ю. Корею по-прежнему могут, по сути, только этнические корейцы. А население Ю. Кореи в три раза меньше, чем в России.

- Повторюсь, самая большая проблема властей Таджикистана - это рождаемость африканского уровня, людей просто некуда девать, этот демографический балласт надо постоянно куда-то сплавлять из страны. А стран, которые готовы принимать всё это в мире одна - на букву Р.

Если завтра Россия начнёт действовать по южнокорейскому сценарию, то никакого ухудшения отношений между странами не будет - деваться Душанбе просто некуда. Не слушайте Затулиных.

https://t.me/tasmanian_diablo/3365

Ну и в качестве вишенки на туркменском этнократическом торте. Авторами всей внутренней и внешней политики Туркмении, архитекторами всей туркменской идеологии считаются три человека. И все они - внезапно - русские. Это помощник президента Виктор Храмов, который ушёл на пенсию лишь в сентябре прошлого года (после инсульта), управляющий дворцом конгрессов и искусств Александр Жадан (скончался в апреле 2023-го) и Владимир Умнов, который до сих пор работает в туркменском Министерстве национальной безопасности.

https://www.asiaplustj.info/ru/news/centralasia/20230926/ser...