Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

1930-е... Ч.1 1930-е... Ч.2
Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...
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Впервые высочайшая вершина СССР была покорена 3 сентября 1933 года Евгением Абалаковым отцом советского, а впрочем, и российского спортивного туризма и альпинизма
Вывод дирижабля СССР-В4 «Комсомольская правда» из эллинга. В-4 был дирижаблем мягкого типа, построенным на деньги читателей соответствующей газеты. Долгопрудный, 1933 год.
7 ноября 1933 г., Ижевск. В центре колонны - дрессировщик Дуров В.Г. с индийским слоном.
1933-1935 год. г. Харьков. Центральный рынок. Над входом транспарант "Передсвятковий жовтневий базар". (В свое время ЦР считался самым большим базаром со специально отведенной территорией
Католический детский лагерь, окрестности Львова, Польша, 1933 год
Заготовка церковных колоколов, 1933 год. В 1930-е на переплавку отправлено 80% колоколов России, из них добыто 150 тыс. тонн бронзы
Л-1, советские легковые автомобили, выпущенные в количестве 6 штук на заводе «Красный Путиловец» в мае 1933 года в Ленинграде. 19 мая 1933 они отправились в автопробег «Ленинград-Москва».
Челюскин. 1933
Челюскин. 1933
15.11.1933 в Москве от Тверской заставы до села Всехсвятского (ныне «Сокол») был пущен первый троллейбус ЛК-1 (Лазарь Каганович). Троллейбус имел ряд недостатков, в частности утечку тока на корпус из-за чего пассажиров часто било током. Был быстро заменён последующими моделями.
1930-1933, с. Удачное, Донецкой обл., собрание.
Дом в Замоскворечье, 1933. Район станции Новокузнецкая.
Колхозники слушают патефон за завтраком. Колхоз "Восход" Новотроицкого района на Днепропетровщине. 1933 год.
Дом-коммуна Всесоюзного общества политических каторжан. Построенный в 1933 году по проекту архитекторов Симонова, Абросимова и Хрякова
Котёнок Бимс участник полярной экспедиции на ледокольном корабле "Александр Сибиряков". Фотография 1933 года
Митинг в день открытия Челябинского тракторного завода. 1 июня 1933 года.
Москва. Здание телеграфа на улице Горького (ныне Тверская). Фотография С. Фридлянда. 1933 год.
На физкультурном параде 12 июня 1933 года. Фотография Б. Кудоярова.
Вид сверху на первомайский парад на Красной площади. Москва, 1933 год.
Вид сверху на первомайский парад на Красной площади. Москва, 1933 год.
Авиационный парад, военный аэропорт Тушино, 1933
Фото комсомольской бригады, выигравшей соревнование по сплаву на реке Вятка. 1933 год.
Подвоз семян к самолёту перед аэросевом. Фотография А. Матвеева. Украинская ССР, совхоз им. Косиора. 1933 год
Пионеры обличают сверстников, посещающих церковь. 1933 год.
Перековавшийся вор-медвежатник Стёпка Дудник рисует плакат в лагере Беломорканала, 1933 год
Обработка пемзой валенка, Кимры, Тверская область, 1933 год.
Митинг в день открытия избы-читальни в деревне Авилово в Московской области. 1933 год
На призывном пункте в Коканде. Обучение стрельбе. Фотограф Г. Ходак. Узбекская ССР. 1933 год
Обед в столовой Ленпромторга,1933
Вагон-весы, предназначенные для подачи шихты на металлургическом заводе им. Дзержинского в городе Каменское. Устройство доставляло смесь из материалов, которую впоследствии перерабатывали. 1933 год.
Первый выпуск токарей Краснянского ФЗУ. 1 июля 1933 года.
Подготовка к демонстрационному матчу по регби в Ленинграде, 1933 год.
Около 1933-го года...
Магазин. Челябинская область, Миньярский р-н, поселок Верхнеашинский. 1933-1934 г.
Гостиница «Метрополь» 1933 г. :
1933. «СССР строит социализм»
Школьные тетради 1930-х годов:
Юани с Лениным. Китайская Советская республика, 30-е годы:
Максимов Константин Иванович «Беседа красноармейца с интернированными (обезоруженными на советской земле) белокитайскими солдатами. 1933 г
Красноармейская казарма – школа культурного быта. Художник Файзрахман Аминов. 1933 год
Вечер самодеятельности на линкоре. Художник Юрий Меркулов. 1933 год
Советские наградные грамоты. Примерно 1933-1935 годы:
План советского подземного города, 1933 год. В таких городах предполагалось спасаться от авиациии и химческих атак предстоящей войны.
Пионерская Правда, 1 января 1933.
Фото обложки и разворотов журнала «СССР на стройке», 1933:
Советская туристическая реклама Сочи для заграницы, агентство Интурист, 1933 год
История изобретений из журнала "Юный натуралист". 1933 год
Удостоверение служебной собаки, 1933 год.
Петре Оцхели, грузинский театральный художник - "Авиатор", 1933 год
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На этом пока остановимся... продолжение следует
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