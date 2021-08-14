Популярные статьи

Свежие комментарии

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

1930-е... Ч.1       1930-е... Ч.2
Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...
_______
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Впервые высочайшая вершина СССР была покорена 3 сентября 1933 года Евгением Абалаковым отцом советского, а впрочем, и российского спортивного туризма и альпинизма
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Вывод дирижабля СССР-В4 «Комсомольская правда» из эллинга. В-4 был дирижаблем мягкого типа, построенным на деньги читателей соответствующей газеты. Долгопрудный, 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.37 ноября 1933 г., Ижевск. В центре колонны - дрессировщик Дуров В.Г. с индийским слоном.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.31933-1935 год. г. Харьков. Центральный рынок. Над входом транспарант "Передсвятковий жовтневий базар". (В свое время ЦР считался самым большим базаром со специально отведенной территорией
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Католический детский лагерь, окрестности Львова, Польша, 1933 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Заготовка церковных колоколов, 1933 год. В 1930-е на переплавку отправлено 80% колоколов России, из них добыто 150 тыс. тонн бронзы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Л-1, советские легковые автомобили, выпущенные в количестве 6 штук на заводе «Красный Путиловец» в мае 1933 года в Ленинграде. 19 мая 1933 они отправились в автопробег «Ленинград-Москва».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Челюскин. 1933
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Челюскин. 1933
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

На представленной фотографии запечатлен момент разбора полетов в Казанском аэроклубе в 1934 году.
Сам аэроклуб открылся годом ранее 3 мая 1933 года. Среди курсантов с первых же наборов были и девушки (на фото одна из них запечатлена третьей слева). Так одной из выпускниц самого первого набора Казанского аэроклуба была первая в истории летчица-татарка Сания Яруллина.
В 1939 году Казанскому аэроклубу добавился Чистопольский. За предвоенные годы эти аэроклубы подготовили только пилотов более 500, а еще они готовили летчиков-инструкторов планеристов и парашютистов.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Партийные деятели Андрей Жданов и Валериан Куйбышев после осмотра гондолы аэростата «СССР-1». Фотограф Иван Шагин. Самара. 1933 год
«СССР-1» был первым советским стратостатом (стратосферным аэростатом). Стратостаты начали проектировать в 1930-е годы в разных странах мира для изучения стратосферы, метеорологических и астрономических наблюдений.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.315.11.1933 в Москве от Тверской заставы до села Всехсвятского (ныне «Сокол») был пущен первый троллейбус ЛК-1 (Лазарь Каганович). Троллейбус имел ряд недостатков, в частности утечку тока на корпус из-за чего пассажиров часто било током. Был быстро заменён последующими моделями.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.31930-1933, с. Удачное, Донецкой обл., собрание.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Дом в Замоскворечье, 1933. Район станции Новокузнецкая.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Колхозники слушают патефон за завтраком. Колхоз "Восход" Новотроицкого района на Днепропетровщине. 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Дом-коммуна Всесоюзного общества политических каторжан. Построенный в 1933 году по проекту архитекторов Симонова, Абросимова и Хрякова
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Котёнок Бимс участник полярной экспедиции на ледокольном корабле "Александр Сибиряков". Фотография 1933 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Митинг в день открытия Челябинского тракторного завода. 1 июня 1933 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Москва. Здание телеграфа на улице Горького (ныне Тверская). Фотография С. Фридлянда. 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3На физкультурном параде 12 июня 1933 года. Фотография Б. Кудоярова.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Вид сверху на первомайский парад на Красной площади. Москва, 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Вид сверху на первомайский парад на Красной площади. Москва, 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Авиационный парад, военный аэропорт Тушино, 1933
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Фото комсомольской бригады, выигравшей соревнование по сплаву на реке Вятка. 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Подвоз семян к самолёту перед аэросевом. Фотография А. Матвеева. Украинская ССР, совхоз им. Косиора. 1933 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Пионеры обличают сверстников, посещающих церковь. 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Перековавшийся вор-медвежатник Стёпка Дудник рисует плакат в лагере Беломорканала, 1933 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Обработка пемзой валенка, Кимры, Тверская область, 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Митинг в день открытия избы-читальни в деревне Авилово в Московской области. 1933 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3На призывном пункте в Коканде. Обучение стрельбе. Фотограф Г. Ходак. Узбекская ССР. 1933 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Обед в столовой Ленпромторга,1933
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Вагон-весы, предназначенные для подачи шихты на металлургическом заводе им. Дзержинского в городе Каменское. Устройство доставляло смесь из материалов, которую впоследствии перерабатывали. 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Первый выпуск токарей Краснянского ФЗУ. 1 июля 1933 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Подготовка к демонстрационному матчу по регби в Ленинграде, 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Около 1933-го года...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Магазин. Челябинская область, Миньярский р-н, поселок Верхнеашинский. 1933-1934 г.

Гостиница «Метрополь» 1933 г. :
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

1933. «СССР строит социализм»

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3

Школьные тетради 1930-х годов:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Юани с Лениным. Китайская Советская республика, 30-е годы:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Максимов Константин Иванович «Беседа красноармейца с интернированными (обезоруженными на советской земле) белокитайскими солдатами. 1933 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Красноармейская казарма – школа культурного быта. Художник Файзрахман Аминов. 1933 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Вечер самодеятельности на линкоре. Художник Юрий Меркулов. 1933 год

Советские наградные грамоты. Примерно 1933-1935 годы:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3План советского подземного города, 1933 год. В таких городах предполагалось спасаться от авиациии и химческих атак предстоящей войны.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Пионерская Правда, 1 января 1933.

Фото обложки и разворотов журнала «СССР на стройке», 1933:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Советская туристическая реклама Сочи для заграницы, агентство Интурист, 1933 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3История изобретений из журнала "Юный натуралист". 1933 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Удостоверение служебной собаки, 1933 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.3Петре Оцхели, грузинский театральный художник - "Авиатор", 1933 год
_______

На этом пока остановимся... продолжение следует

историяЧёшевафотоностальгия
42
Обсудить

Картина дня

наверх