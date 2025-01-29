В Израиле воюют дети всех министров. Горькие уроки для России войны на Ближнем Востоке

Коллаж Царьграда

Израиль одержал большую промежуточную победу в конфликте с соседями: сектор Газа разрушен, силы "Хезболлы" подорваны, режим Асада в Сирии пал, Ирану нанесён урон в результате бомбардировок его стратегических объектов. О том, какие выводы должны сделать политическое, военное и разведывательное руководство России из последней ближневосточной войны, Царьград поговорил с историком спецслужб Александром Колпакиди.

Если бы в центре Тель-Авива убили генерала, Иран лежал бы в руинах

ЦАРЬГРАД: В военном и разведывательном смысле война Израиля с "ХАМАС" может нас чему-то научить?

АЛЕКСАНДР КОЛПАКИДИ: Очень многому. Во-первых, почему у нас никто из сыновей министров не воюет, а в Израиле воюют дети всех министров и даже их дочери? И они там даже погибают. Я не призываю ничьих дочерей нашей элиты на фронт посылать, но сыновья-то могли бы повоевать. В Израиле власть боится ответственности: отмазал своего сына - и на твоей политической карьере крест.

А у нас ничего не боятся. Сколько было за эти три года СВО непонятных вещей. Кто-то понёс ответственность? Власть должна показывать пример народу, а не повторять бесконечно одни и те же мантры. Вот недавно под все эти разговоры у нас опять приняли либеральный бюджет. Неужели наша власть думает, что люди слепые?

Во-вторых, история с пейджерами говорит о том, что израильская разведка необычайно эффективна и креативна. А наша разведка вообще непонятно где. Важный урок в том, что израильской разведке удалось осуществить глобальные манипуляции. Я всё-таки подозреваю, что они внедрились в руководство "ХАМАС". Все убийства лидеров этой организации свидетельствуют, что такая агентура была. Погибший в авиакатастрофе президент Ирана Ибрахим Раиси также пользовался пейджером. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Globallookpress

В-третьих, у израильтян явно есть длинный план. И они независимо от того, какие партии в стране находятся у власти, этот длинный план исполняют: расширяют территорию, воздействуют на мировое общественное мнение. А у нас только успевают затыкать дырки, причём уже в основном как Мюнхгаузен - задом. А зад-то один, много им заткнёшь?

В-четвёртых, надо не бояться действовать решительно. На территории России убивают Дарью Дугину, военкора Татарского, учёных, работающих на оборонку. Убили генерала в центре Москвы. И что в ответ? Да если бы в Израиле было хотя бы 10 процентов того, что происходит у нас, весь Ливан уже лежал бы в руинах и Иран тоже. Они действуют по принципу "где хотим, там и убьём". А слышать про наши "красные линии" уже даже не смешно, а тошно. Пока слова не будут подкрепляться делами, не будет происходить ничего, кроме бед и катастроф. Не будет ни победы, ни возрождения России, ни демографических прорывов - ничего. Нужны наступательность, решительность, смелость, креативность, а не разговоры об этом. Надо опережать противника. А мы в чём опередили? На территории России убивают Дарью Дугину, военкора Татарского, ученых, работающих на оборонку. Сейчас убили генерала в центре Москвы. И что в ответ? Фото: Царьграда

В-пятых, не надо всё время оправдываться. Израиль не извиняется. Он пошёл до конца. И ему совершенно плевать, что по этому поводу скажут в мире. А мы всё время будто кому-то должны.

В-шестых, надо иметь союзников. Одна из причин такой смелости Израиля - в мощной поддержке извне. Половина евреев живут в Америке, и они своим соплеменникам помогают. А у нас? Что дали все эти разговоры о Русском мире? Наша эмиграция хоть чем-то помогла России? Зачем Наталия Нарочницкая во Франции столько лет прожила, а Андраник Мигранян в Америке (первая возглавляла отделение Института демократии и сотрудничества в Париже, второй - в Нью-Йорке. - Ред.)? На их работу столько денег было потрачено, а какую поддержку со стороны русской диаспоры они организовали? Наша диаспора за границей - в основном либералы, которые за 30 лет не проявили себя ничем, кроме болтовни и желания поживиться за счёт России. И именно из-за этого сейчас гибнут люди. Из-за того, что все эти годы разворовывалась помощь, которая шла нашим сторонникам на Украине. Я не понимаю, почему за это никто не ответил. И кто должен за это отвечать? Зурабов, Сурков? Они в тюрьме сидят или в особняках живут с яхтами и самолётами? Куда шли деньги, выделенные на поддержку украинской пророссийской общественности, и почему эта щедрость привела к таким результатам? Ведь это же чудовищно. Надо же извлечь какие-то уроки! Лет 20 назад нам рассказывали про оборотней в погонах - и что? Потом рассказывали про Сердюкова и его женский батальон - и что? Он в тюрьме сидит до сих пор? Нет. В Израиле верят в идею - пусть в гнилую, фашистскую, но верят. А у нас многие уже ни во что не верят. Слава Богу, нашлось столько пожилых мужиков, которые, потеряв смысл в окружающей жизни, поехали на Украину и обрели там смысл борьбы с фашизмом. Но они же вернутся - и что увидят? Обновлённую Россию? Нет, они увидят то, от чего уехали.

"Не надо рассказывать байки о том, что мы встали с колен"

ЦАРЬГРАД: Соглашение между Израилем и "ХАМАС", стремительное падение Асада в Сирии - почему, по-вашему, стали происходить столь неожиданные события?

АЛЕКСАНДР КОЛПАКИДИ: Их неожиданность - это показатель провальной работы наших комментаторов и экспертов по международным делам. Вроде бы у нас все институты остались - Институт США и Канады, Институт Латинской Америки, Институт Азии и Африки, а толку от этого? Мы вообще не понимаем, где что происходит. А не понимаем, потому что нет специалистов. Разрушено фундаментальное изучение других стран.

Например, у нас стали отсчитывать ход последней ближневосточной войны с момента нападения "ХАМАС" на приграничную территорию Израиля 7 октября 2023 года. Но на самом деле всё началось годом раньше. После того как на последних выборах в Израиле победили крайне правые, агрессивные сионисты, считай фашисты, вошедшие в правительство Нетаньяху, начались бесконечные провокации. Все уже просто забыли про эти нападения на арабские посёлки, поджоги домов, машин, провокации в мусульманской святыне - мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Именно они были причиной войны. "ХАМАС" будто подталкивали к нападению.

И не случайно во всём мире студенты, и прежде всего студенты-евреи, развернули такую мощную кампанию в поддержку народа Палестины. Не считаясь с жертвами. Ведь их не только задерживали, их выгоняли из вузов, они теряли деньги, карьеры. Но тем не менее десятки тысяч студентов, не жалея себя, протестовали и в США, и в Англии. Вот что надо было каждый день показывать по российскому телевидению! Во всём мире студенты и прежде всего студенты-евреи развернули мощную компанию в поддержку народа Палестины. Фото: Jean-Marc RICHARD/ Shutterstock.com

Раньше в СССР была куча специалистов, которые занимались обеспечением интересов государства, а не олигархов. Поэтому замыслы противника изучались и разоблачались. Например, после покушения на папу римского сразу же была организована мощная пропагандистская контратака: сняли фильмы, в разных странах выходили разоблачительные статьи. Теперь такого нет и в помине. А у наших экспертов, которые выступают по ТВ, лишь одна полезная функция: они занимаются психотерапией, людей успокаивают. Нам надо восстанавливать фундаментальную науку в области международных отношений, а не рассказывать байки о том, что мы встали с колен. Потому что сейчас, с приходом к власти в США команды Трампа международные отношения - это смертельно опасная сфера.

С приходом Трампа всё только начинается

ЦАРЬГРАД: Израиль не достиг в секторе Газа всех заявленных целей - не освободил заложников, не уничтожил "ХАМАС". Ваш прогноз: что будет дальше?

АЛЕКСАНДР КОЛПАКИДИ: Я уверен, ничего там не кончено. Наоборот, всё только начинается. С ходу победить "ХАМАС" не получилось. Сейчас будет передых, а дальше последует какая-то новая хитрая комбинация. Они не остановятся. Не те люди. Они заряжены и мотивированны. Они додавят. Пришедшая к власти в Америке команда яро произраильская, Трамп гордится тем, что у него "еврейские внуки и еврейка-дочь". У них нет в руководстве "шестой колонны", как у нас.

А у арабов всегда было много предателей - интересный такой народ...

Я думаю, произошедшее - это сигнал, что будет переформатирована вся большая игра на Ближнем Востоке, которая является частью глобального переформатирования мира.

Совершенно очевидно, что Трамп будет наносить удар и по Латинской Америке. По Мексике, Бразилии, Боливии и, прежде всего, по Венесуэле, потому что там крупнейшие в мире запасы нефти - в несколько раз больше, чем у нас. Трампа не устраивают правительства этих стран, поскольку они отстаивают свой суверенитет. Он ещё к власти не пришёл, а у него уже начался конфликт с Мексикой, Панамой, он стал предъявлять претензии на Гренландию. Он сейчас будет раскалывать БРИКС и тех, кого мы считаем своими друзьями, потому что глобальный Юг неоднороден. Между Китаем и Индией, например, пропасть, и Индия легко может встать на сторону США в случае противостояния Америки с Китаем.

Величайшее заблуждение российской элиты

ЦАРЬГРАД: СВО и война Израиля с соседями - связанные вещи?

АЛЕКСАНДР КОЛПАКИДИ: Конечно. Они никогда не пошли бы на такое нападение, если бы Россия не увязла на Украине. Ведь они же напали не только на палестинцев и Ливан. Посмотрите, что они с Сирией сделали: это была спецоперация ещё круче, чем с пейджерами. А у нас об этом молчат, как будто потеря Сирии - нормальное явление. Идёт глобальное противостояние. И Россия должна определиться, с кем она - с Трампом, с мировым сионизмом, с сатанизмом? Сатанистов в США сейчас, конечно, прикрутят, но они всё равно никуда не денутся: сатанизм - их глубинная сущность. Просто идёт борьба между двумя видами американской и в целом западной олигархии - трамповской и либеральной соросовской. В Израиле верят в идею - пусть в гнилую, фашистскую, но верят. А у нас многие уже ни во что не верят. Фото:AlexanderPohl.photography/Globallookpress

Тут главное - определиться, с кем будем мы. Пойдём на перемирие и трамповские условия по Украине, сдадим Китай или же займём свою чёткую позицию? Не вижу проблем этого не делать. Надеяться на что-то хорошее для нас в связи с приходом команды Трампа и в связи с тем, что наши олигархи - Абрамович, Фридман, Ротенберги и прочие - большие патриоты России, не приходится. Надо готовиться к новой фазе конфликта.

Кому-то может показаться, что в данный момент нам выгодно быстренько всё с Западом порешать и отделаться легким испугом - то есть опять сиюминутно заткнуть пятой точкой очередную дыру. Но это будет очень близорукая политика, которая может привести Россию к гибели. Вдолгую нам выгодно быть с Китаем и активно работать именно со странами, которые так или иначе противостоят Америке. А внутри стран - вассалов Америки - работать с теми, кто выступает против империализма и однополярного мира. И тут тоже надо определяться. Если опираться на лесбиянку Алису Вайдель (сопредседатель партии "Альтернатива для Германии". - Ред.) и при этом делать вид, что мы боремся с сатанизмом, - это одно. Если на Сару Вагенкнехт - это совсем другое, потому что она - Сара в хорошем смысле этого слова.

Да, сейчас трамписты ругают гомосексуалистов, заступаются за английских девочек-подростков, которых насиловали пакистанцы (у нас, кстати, раньше писали об этом, но очень скупо и опять же вопрос: что нашим СМИ мешало раздуть эту историю до небес?). Но в глобальном противостоянии это ничего не меняет. Просто либералы - издохший ишак. Они завели мир в тупик, саморазоблачились, ими все недовольны, они сами себе противны. Но теперь вместе с Трампом приходит золотой телец, не прикрытый фиговым листком либерализма и демократии. Возвращается империализм в чистом виде - такой, какой был при Ленине.

И мы не вписываемся в эту империалистическую повестку как партнёры. Сейчас Россия нужна Америке для противостояния с Китаем, а в долгосрочной перспективе - как ресурсная база: ведь планета истощается, а у нас чего только нет. Надеюсь, величайшее заблуждение российской псевдоэлиты, что ей будет позволено наравне с западной элитой рулить миром, развеялось. За 15 лет наше руководство должно было понять, что западные империалисты не хотят брать их в свою компанию, а Россию - в "золотой миллиард".

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ

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