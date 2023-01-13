Почему после того, как генерал Лукин вернулся из плена, Сталин на его личном деле написал - «Преданный человек. В звании восстановить"

После того, как генерал Лукин вернулся из немецкого плена, Сталин на его личном деле написал «Преданный человек. В звании восстановить

Случай этот, конечно, уникальный! Мало кому после немецкого плена возвращали звания, ордена и медали, а семьи не подвергали репрессиям.

Вчитываясь в биографии полководцев Великой Отечественной войны, до конца не осознаешь, сколько силы воли и преданности нашей стране было у некоторых из них.

В один ряд с генералом Д.М. Карбышевым, который считается для всех нас непререкаемым символом стойкости и мужества, я бы без раздумий поставил имя и генерала М.Ф. Лукина.

На долю генерал-лейтенанта Михаила Федоровича Лукина выпали тяжелейшие бои 1941 года, когда немцы теснили Красную Армию от западных границ все дальше и дальше на восток. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, в лапах у оккупантов раз за разом оказывались крупные населенные пункты: Минск, Смоленск...

Оборона Смоленска

В районе Смоленска как раз и оказалась 16-я армия генерала Лукина. К сожалению, все усилия генерала по объединению разрозненных частей 19-ой и 20-ой армий к ощутимым результатам не привели, и 28 июля 1941 года и в ходе ожесточенных боев Смоленск пришлось оставить.

Впоследствии за оборону Смоленска Михаил Федорович был награжден третьим орденом Красного Знамени.

Переправив войска через Днепр, генерал Лукин сумел сохранить большую часть личного состава и техники. Сам генерал во время отступления попал под грузовик, обезумевший водитель которого, впопыхах не заметил командующего.

Отказавшись от эвакуации в тыл, М.Ф. Лукин принял командование 19-ой армией генерала Конева, которого назначили командующим Западным фронтом.

Ну, а затем были Вязьма, окружение и плен...

Генерал-лейтенанту Лукину была поставлена задача, во что бы то ни стало вывести войска из окружения. Именно тогда Михаил Федорович получил телеграмму от Сталина, которая заканчивалась словами:

«Если не пробьетесь, защищать Москву будет некем и нечем. Повторяю: некем и нечем».

Немецкая колонна на улицах Вязьмы. 1941 г. (источник: https://clck.ru/333FsG

Завершить возложенную на него задачу генералу Лукину не удалось.

Получив многочисленные ранения, 14 октября 1941 года его полуживого взяли в плен немцы.

Позже он писал своей сестре: «Они взяли не меня! Они взяли мой труп!».

В плену генералу Лукину ампутировали ногу, а правая рука оказалась парализованной.

С самых первых допросов М.Ф. Лукин отказался сотрудничать с немцами. Не помогли склонить генерала и личные встречи с А. Власовым, который предлагал ему возглавить военное руководство Русской освободительной армией. На что Лукин ответил твердым отказом.

По мере того как война близилась к своему завершению, у Михаила Федоровича затеплилась робкая надежда на освобождение.

8 мая 1945 года его и еще многих советских военнопленных освободили американские войска.

Сразу по возвращении домой его поместили в лагерь НКВД. После ходатайства на личном деле М.Ф. Лукина Сталин своей рукой написал: «Преданный человек. В звании восстановить, по службе не ущемлять».

Лукину были возвращены звания и награды.

Возможно, на решение Сталина повлиял тот факт, что Лукин в плену вел себя, как подобает настоящему советскому офицеру. Обратил Сталин свое внимание и на тот факт, что Лукин оказался инвалидом. Не забыл Сталин и про оборону Смоленска, и про вывод из окружения под Вязьмой.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Генерал-лейтенант Лукин вынес с собой из концлагеря «Золоту Звезду» под №756, которую передал ему советский летчик Николай Власов незадолго до своего расстрела.

В 1966 году маршалы Тимошенко, Конев и Рокоссовский просили Л.И. Брежнева о присвоении генерал-лейтенанту М.Ф. Лукину звание Героя Советского Союза. Прошение было отклонено.