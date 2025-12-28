Ах, зимушка-зима

До Нового года осталось совсем чуть-чуть!

Так что давайте создавать себе новогоднее настроение искусством и не только Виктор Васнецов. Снегурочка. 1899

Зимняя картина, которую хочу вам показать, но на этот раз сказочная - «Снегурочка» Виктора Васнецова.

Немного про сюжет и саму героиню

Васнецов написал это произведение, вдохновившись пьесой Островского «Снегурочка».

Там дочка Мороза и Весны отправляется в царство Берендея … финал пьесы печален, так как героиня погибает. Но не будем о грустном!

Что видим на картине Васнецова?

Юную девушку в зимнем наряде (до сих пор обожаю его рассматривать), которая выходит из темного и сказочного леса к лунному свету.

Вдали виднеются огоньки поселения Берендея, куда Снегурочка и направится.

Когда смотришь на эту картину, возникает ощущение, что сам шел по зимнему лесу и встретил случайно это волшебное создание

А вообще приближающаяся зима и Новый год - время верить в чудеса, если верить - они обязательно случаются! Иллюстрация - Никифор Крылов. Зимний пейзаж. 1827

Представьте себе, в России художники до середины 19 века снег не писали. И первым художником, который изобразил это очень характерное для русской зимы явление, стал Никифор Крылов.

Произведение так и называлось - Зимний пейзаж. И было оно создано только в 1827 году!

То есть до 1827 года картин со снегом, который является неотъемлемой частью нашего зимнего пейзажа, просто не было!

Почему так?

Потому что технически изобразить белый искрящийся снег - очень сложно! И никто на такой «подвиг» не решался … и первым стал художник-самоучка.

Ну а потом снежные картины становятся неотъемлемой частью нашей жизни.

Аполлинарий Васнецов «Баня зимой”, 1919 г

Аполлинарий Васнецов «Зимний сон», 1914 г

Аполлинарий Васгнецов «Приготовление к новогодней ярмарке», 1919 г Николай Богданов-Бельский "Дети с санями" (1860) Картина «Дети с санями зимой» написана Николаем Богдановым-Бельским в 1940-м году. Зимние пейзажи, Станислав Брусилов (современный художник) «Зима. Абрамцево», 1880 - 1890-е г., Виктор Васнецов

Грабарь Игорь Эммануилович Сентябрьский снег 1903г. Роскошный иней, И. Грабарь Февральская лазурь, 1904 г., И.Грабарь «Зимний вечер», 1930-е г., Станислав Жуковский «Свислоцкий лес», 1934 г., Станислав Жуковский Юлий Клевер «Зимний пейзаж», 1887 г Юлий Клевер «К вечеру», 1876 год Юлий Клевер «Закат в лесу», 1901 г Юлий Клевер «Путник на окраине деревни», 1900 г Юлий Клевер "Зимний закат" Юлий Клевер. "В дороге", 1903г. Юлий Клевер "Деревня на острове Нарген" Юлий Клевер "Рыбаки на закате", (1881) Юлий Клевер Юлий Клевер "Возвращение домой на закате", 1902г Юлий Клевер Юлий Клевер Водяная мельница на опушке леса, 1887 г Юлий Клевер Юлий Клевер лий Клевер, 1903 Юлий Клевер "Зимний закат в еловом лесу", 1890 г Юлдий Клевер Зимний пейзаж вечером "Зимний пейзаж с березой в вечернем свете" Художник Юлий Юльевич Клевер (1850-1924) Юлий Клевер "Зимний пейзаж с дорогой", 1900 г Юлий Клевер "Зимний пейзаж", 1897 г. Юлий Клдевер "Зимний пейзаж" Юлий Клевер, "Зимний закат в еловом лесу", 1889 Снежный пейзаж, 1896 г Константин Крыжницкий, "Зимний пейзаж", 1901 г Еще гнесколько зимних пейзажей Крыжницкого (1858-1911) Пейзаж со стогами К.Крыжницкий Борис Кустодиев «Зимняя сцена», 1919 г Картина «Морозный день» написана Борисом Кустодиевым в 1913-м году. картина Бориса Кустодиева «Извозчик», которая была продана на аукционе в 2012 году за 7 миллионов долларов! Исаак Левитан "Зимой в лесу", 1885 год Константин Маковский «Маленькие шарманщики у забора зимой», 1868 г Михаил Нестеров "Святая Русь", 1905г. Перов «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду», 1866 г Картина «Дети-сироты на кладбище» написана Василием Перовым в 1864-м году. Картина «Последний кабак у заставы» написана Василием Перовым в 1868-м году. Картина «Проводы покойника» написана Василием Перовым в 1865-м году Древняя Русь в живописи Николая Константиновича Рериха. Василий Суриков "Взятие снежного годка, 1891 г" Василий Суриков "Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге", 1870 Алексей Саврасов «Зимний пейзаж», 1871 г Алексей Саврасов «Зимний вечер», 1890-е г. Алексей Саврасов «Зимний пейзаж в лунную ночь», 1871 год Алексей Саврасов "Берег зимой", 1891 Зима. Художник Алексей Саврасов. 1873 год Картина «Зима» написана Алексеем Саврасовым в последнее десятилетие XIX века. Картина «Хижина в зимнем лесу» написана в 1888-м году

И пожалуй на сегодня все.