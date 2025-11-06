«Фрау черная смерть» Евдокия Завалий

Для многих из советских парней и девушек война началась сразу после выпускного вечера. Евдокия Завалий начала свой фронтовой путь еще раньше — в 15 лет. Чтобы сражаться за Родину, девочке-подростку пришлось скрывать свой настоящий возраст и… пол. Тайна Евдокии скоро была раскрыта, но это не повлияло на отношение к ней однополчан и, тем более, врагов.

Немцы называли девушку «Фрау черная смерть» и боялись до паники. Летом 1941 года Евдокия Завалий закончила 7 класс и планировала поступать в медучилище. Девочка мечтала стать медсестрой, а затем выучиться на врача и лечить детей. Война изменила ее планы, как изменила жизнь десятков миллионов советских людей. Едва услышав 22 июня по радио речь Молотова, Дуся решила, что ее место на фронте, а остальное может подождать. Бои за Новый Буг

Но в военкомате, как и следовало ожидать, школьнице сказали — детей на войну не берем. Но война без спроса сама пришла в Дусину жизнь, когда немецкие самолеты атаковали ее родной поселок Новый Буг. Целью вражеской авиации была колонна наших солдат, которая проходила через населенный пункт.

Так получилось, что одного бойца вражеский осколок настиг прямо у ворот Дусиного дома. Девочка, готовившаяся стать медиком, профессионально перевязала раненого. Офицеры, увидев, как умело обращается с бинтами девочка, попросили ее оказать помощь и другим солдатам.

Евдокия работала не покладая рук несколько часов, а затем, набравшись смелости, попросила командира батальона взять ее с собой на фронт. Произошло чудо — офицер согласился взять девушку, по сути еще ребенка, на войну.

«Девочка моя! Четыре раза будешь истекать ты кровью, но домой тебя принесут белые гуси».

Женщина считалась в родном поселке ясновидящей и прожила 114 лет. Ее слова запали в душу Дусе, и это необычное предсказание сбылось. Кавалерийская дивизия на марше. 1942 год

Так 15-летняя Евдокия Завалий стала бойцом 96-м кавалерийского полка 5-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса. Девушке пришлось соврать о своем возрасте — командиру она сказала, что ей вот-вот исполнится 18 лет. Из-за этого разные источники называют годом рождения героини то 1924, то 1926 год. На самом деле Завалий еще не исполнилось и 16, когда она ушла на войну.

Вскоре девушка получила тяжелое ранение и после госпиталя была направлена в запасной полк. Командир, набиравший среди выздоравливающих бойцов пополнение для своего полка, обратил внимание на документы Завалий, где ее имя было сокращено до «Евдок.» Офицер переспросил — Евдоким Николаевич Завалий? И Дуся ответила утвердительно, так как знала, что это, возможно, последний шанс вернуться в строй.

Командир не узнал в невысоком, круглолицем и бритом наголо солдате девушку и так на свет появился старший сержант Евдоким Завалий. Новым местом службы для девушки стал 6-й десантной бригады, воевавшей на Кавказе. Почти 8 месяцев Дуся сражалась наравне с мужчинами, и никто не раскрыл ее тайну. Наши бойцы ведут в штаб двух «языков». 1943 год

В 1942 году, под Моздоком, Завалий взяла в плен немецкого офицера, который вез в штаб важные документы. В том же году ей удалось доставить попавшему в окружение подразделению продукты, лекарства и боеприпасы, отбитые у немцев. Важный груз Евдокия привезла по реке, на плоту из снарядных ящиков, под плотным огнем врага.

Тайна лихого сержанта Евдокима была раскрыта во время тяжелых боев за Кубань. Рота морских пехотинцев попала в окружение, а их командир погиб. Тогда Завалий взяла командование на себя и подняла однополчан в атаку, на прорыв. Бросок оказался успешным, но девушка снова была тяжело ранена. В госпитале и раскрылась ее тайна.

Как впоследствии вспоминала Дуся, «никто даже не пикнул», когда стало известно, что она не парень. Девушка ожидала, что ее накажут и, возможно, отправят в тыл. Но отважную Евдокию, наоборот, поощрили направлением на курсы младших лейтенантов 56-отдельной Приморской армии, куда Завалий отправилась в феврале 1943 года. Евдокия Завалий с однополчанами. 1943 год

После окончания курсов Евдокия Завалий была назначена командиром взвода отдельной роты автоматчиков 83-й морской бригадной пехоты. Офицеры и солдаты в шутку называли подразделение «Дуськин взвод», но немцам было совсем не до юмора. Враг называл девушку «Фрау черная смерть» и объявили на нее настоящую охоту.

55 автоматчиков было в «Дуськином взводе», а Победу встретили только 16. Евдокия позже призналась, что за годы войны так и не научилась терять боевых товарищей и переживала каждую гибель, как смерть близкого человека. Но боль и слезы приходилось скрывать, так как «Фрау черная смерть» не могла позволить себе показаться слабой.

Предсказание бабушки сбылось — четыре раза Евдокия была ранена и дважды контужена. Три раза на нее оформляли похоронки, но потом находили девушку среди живых. На братской могиле в Белгород-Днестровском даже появилось ее имя, после очередного ранения, когда Дусе пришлось притвориться мертвой на поле боя.

Тогда, после формирования Днестровского лимана, немцы ходили среди павших и раненных и добивали выживших, но Завалий смогла их провести. Даже когда немецкий штык вошел в ногу девушки, она не выдала себя ни единым вздохом — только благодаря этому ей удалось выжить и дождаться, пока не придет подмога. Закончился жизненный путь Евдокии Завалий, кавалера четырех боевых орденов и почти 40 медалей 4 мая 2010 года. Героиня не дожила всего 5 дней до 65-летия Победы. В честь этой отважной женщины названа улица в ее родном Новом Буге, в Николаевской области, Украина.

В историю вошли немало женщин, бившихся с врагом на фронтах Великой Отечественной войны наравне с мужчинами. Были среди них и совсем юные, как Евдокия, немало среди них и настоящих героев. Но ни одна из них не смогла возглавить подразделение морских пехотинцев.