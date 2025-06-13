Восстание на броненосце Потемкин Таврический 120 лет назад

Хотя восстание может победить лишь как наступление, но оно развёртывается тем успешнее, чем более похоже на оборону.

Троцкий Л.Д.

Восстание на броненосце Потемкин (14-25 июня 1905 года) - мятеж, поднятый экипажем корабля из-за некачественного продовольствия. Впоследствии восстание переросло в революционную форму, в том числе и благодаря поддержке одесской РСДРП.

Впоследствии восставшим удалось добраться до румынского порта Констанца, где экипаж сдался под гарантии невыдачи царскому правительству. Броненосец «Потемкин» был возвращен России. Чуть более чем за неделю восстания под угрозой мятежа находился весь Черноморский флот, что потребовало от военного министерства резких шагов для стабилизации ситуации.Броненосец Потемкин и миноносец №247

Причины восстания

Органы управления Российской Империи по-разному оценивали не только события мятежа, но и их причины. Различными ведомствами было озвучено 3 версии причин восстания на броненосце Потемкин:

Мятеж был спланирован из-за границы (версия Департамента Полиции).

Мятеж был подготовлен и осуществлен революционерами из Одессы (версия Морского министерства).

Мятеж был хаотичным и не планировался матросами (версия судебных органов Крыма).

Точные причины восстания история не установит никогда. Можно только установить предлог, то есть событие, из-за которого мятеж начался. Это было недовольство экипажа «Потемкина» мясом, в котором некоторые из матросов обнаружили червей.

Хронология событий

Восстание на броненосце Потемкин началось 14 июня 1905 года. За день до этого корабль прибыл в район Тендровской косы.

Ему был придан миноносец №267. Корабль был только построен и прибыл на учения для проверки вооружения. Вся команда «Потемкин-Таврический» была набрана из состава матросов, которых согласились отпустить капитаны других кораблей.

Основные события мятежа начались утром 14 июня с того, что команда броненосца обнаружила, что доставленное ночью для провизии мясо было с червями. Матросы сообщили об этом старшему врачу, Смирнову С.Е.. Врач осмотрел мясо, признал мясо хорошим, а червей списал на небрежность транспортировки. Врач приказал промыть мясо в соляном растворе, после чего использовать его в пищу. Восстание на броненосце Потемкин

События 14 июня

Таблица: хронология событий восстания на броненосце за 14 июня 1905

Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» прошло успешно. Матросы завладели кораблем. Часть офицеров убили, часть офицеров арестовали. Советская историография преподносит эти события как «крик души» матросов, которых пытались травить червивым мясом. В этой истории показательный события, которые произошли в ночь с 14 на 15 июня, то есть в первую ночь после восстания. Матросы, которые просто хотели свежего мяса, на всеобщем собрании решают:

Пригласить на броненосец представителей местной революционной организации, РСДРП. На броненосце оказались 2 матроса, которым были известны адреса лидеров одесской РСДРП. Этих матросов утром 15 июня отправили в город.

Написать «Протокол событий 14 июня 1905 года». Этот протокол потом заставили подписать всех, в том числе и офицеров, под угрозами пыток.

Матросы, которых все устраивало, кроме питания, в одночасье захватили оружие, убили несколько офицеров, осознали необходимость написать Протокол и заставить его всех подписать, а также нашли в своих рядах тех, у кого был выход на революционеров Одессы.

События 15 июня

После прибытия в одесский порт броненосца, революционные силы стянули в порт большое количество людей, которые открыто выражали поддержку матросам. Одновременно начался другой процесс - жители Одессы начали массово покидать город. В общей сложности за период восстания Одессу покинуло порядка 20 тыс человек. Многие уехали жить за границу.

Таблица: события восстания на «Потемкин-Таврический» за 15 июня 1905

Одесский порт, 1905 год

Примерно к 10 часам утра градоначальник Одессы Нейдгардт передал свои полномочия генералу Кохонову, командующему Одесским военным округом. Первый приказ Кохонова заключался в стягивании войск к городу. Для этого из летних лагерей были отозваны:

6 артиллерийских батарей из города Тирасполь.

Пехотный полк из города Бендеры и города Екатеринослав (нынешний Днепр).

Драгунский полк из города Бельцы.

Ожидая подкрепления, местная армия начала окружать Одессу приблизительно в 13 часов. К 17 часам она подошла к границам порта. Были перекрыты все подходы к порту. Солдаты получили приказ стрелять по каждому, кто попытается войти в порт или выйти из него.

15 июня 1905 года из Петербурга пришел приказ, который запрещал публикацию любых сведений о восстании на «Потемкине». Запрет длился до 21 июня.

Историческая справка

События 16 июня

В этот день восстание начало проявлять массовость. Впервые «Потемкин» применил оружие для обстрела армии.

Таблица: События восстания 16 июня и их хронология

Броненосец Георгий Победоносец

События 17 июня

Таблица: Хронолоигя событий 17 июня

События 17 июня приобрели массовость, когда стала реальной возможность восстания всего Черноморского флота. Бунт, начавшийся с недовольства провизией, привел к военной угрозе в Одессе, когда у восставших было уже 2 броненосца, несколько миноносцев и множество мелких судов. Пользуясь случаем Ленин, находившийся в Женеве, приказал направиться в Одессу Васильеву-Южину. Он должен был оказать помощь восставшему броненосцу «Потемкину». В случае появления возможности Ленин был готов сам возглавить мятеж. и даже просил Васильева-Южина отправить корабль за ним в Румынию. Васильев-Южин, Михаил Иванович

События 18 июня

Многие матросы поддерживали восставших, поскольку отношения между ними и офицерами были не самыми лучшими. События предыдущего дня побудили другие экипажи действовать. Так, в Севастополе экипаж броненосца «Екатерина 2» запланировал арест офицеров и присоединение к восставшим. Заговор был раскрыт, виновники арестованы.

Таблица: События восстания на Потемкине за 18 июня

В середине дня «Потемкин» передал телеграмму начальнику Одесского военного округа, требуя:

Выпустить из тюрем всех политических заключенных.

Вывести армию из Одессы.

Установить в Одессе народное правление.

Доставить на броненосец «Князь Потемкин-Таврический» уголь и продовольствие.

Это доказывает, что к 18 июня речь должна идти не о мятеже, а о полноценном восстании и революции.

События 19 июня

На пути в Румынию экипаж броненосца «Потемкин» с целью продолжения восстания пишет «Обращение ко всем европейским державам». Это обращение планировалось передать европейским консулам в румынском порту.

Таблица: Хронология событий восстания за 19 июня

Румынский порт Констанца, 1905 год

События 20 июня

Основные события этого дня проходили в румынском порту Констанца, где экипаж «Потемкина» ждал решения Бухареста. В это время в порту находилась русская военная шхуна «Псезуал», экипажу которой восставшие предложили примкнуть к ним. Капитан шхуны с помощью коменданта порта отвел корабль в дальний край порта и окружил его понтонами, что оградить экипаж.

Таблица: События восстания за 20 июня

События развивались стремительно и были очень опасными. Все серьезность ситуации подчеркивает дневник Николая 2, в котором император 20 июня сделал следующую запись.

Все усилия направлены на удержание повиновения на остальных судах. Это главная задача.

Николай 2

События 21 июня

Это был первый день, когда в Российской Империи было объявлено о восстании на броненосце Потемкин. События этого дня не нуждаются в хронометраже, поскольку они были достаточно общими. В 12:00 в порт Констанца прибыл миноносец «Стремительный» с целью поиска броненосца «Потемкин». Оттуда миноносец направился в Турции, к водам которой он подошел утром 22 июня. Миноносец Стремительный

Из Севастополя направилась эскадра из 3 крейсеров и 5 миноносцев. Задача эскадры - доставить в Севастополь из Одессы броненосец «Георгий Победоносец». Корабль был доставлен в Севастополь в середине дня 23 июня.

В этот же день Николай 2 благодарит правительство Румынии за энергичные меры в борьбе с восставшими матросами, и выражает мнение, что другие страны также не будут оказывать «Потемкину» никакой помощи.

События 22 июня

Таблица: Хронология событий восстания за 22 июня 1905

В этот день Турция уведомила Россию, что в связи с восстание на Черноморском флоте Турция пропустит через Босфор английские корабли для охраны коммерческих торговых путей. Одновременно Николай 2 получал сообщения, что турецкий султан дал распоряжение оказывать всяческое содействие «Потемкину» и обеспечивать его всем необходимым в случае прибытия в турецкие порты.

События 23 июня

Таблица: Хронология событий восстания на Потемкине за 23 июня

События 24 июня

В этот день миноносец «Стремительный» отказался от возможности преследования «Потемкин». Прибыв в Новороссийск, «Стремительный» не обнаружил свою цель и отправился на Батуми. Во время плавания на корабле начали плавиться трубы из-за высокой скорости и нагрузки на оборудование. В результате миноносец был вынужден вернуться в Севастополь.

На броненосце «Синоп» сложилась угроза восстания. К 17 часам с корабля было вывезено все оружие. На сам корабль доставлено 2 роты солдат. Матросам предложили сдать зачинщиков, в противном случае угрожали расстрелять каждого 10-го. Угрозы подействовали, 16 зачинщиков мятежа были арестованы.

События 25 июня

Примерно к 1 часу ночи в порт Констанца прибыл броненосец «Потемкин» Экипаж сообщил коменданту порта о желании сдаться румынским властям.

Таблица: События последнего дня восстания на броненосце Потемкине

Так завершилось восстание на броненосце Потемкин.

Состав экипажа

На момент начала восстания на борту броненосца «Князь Потемкин-Таврический» находилась команда, состоящая из 781 матроса, 15 офицеров, 2 врачей и 1 священника. Итого 799 человек. Штатная численность «Потемкина» составляла 705 человек. Людей было значительно больше потому, что на корабле было много учеников кочегаров и машинистов, которые после прохождения обучения должны были заменить матросов, увольняющихся в запас. Вся команда была сформирована весной 1905 года из матросов, которых согласились отпустить командиры других кораблей. Возрастной состав матросов броненосца Потемкин

Подавляющая часть матросов «Потемкина» относилась к крестьянам. Это было 521 человек.

Суд над виновниками

Официальное следствие по делу началось 1 июля 1905 года. Российские власти рассчитывали, что румынская сторона выдаст им всех матросов, поэтому готовилась к массовому судебному процессу. В начале материала мы уже отмечали, что разные ведомства Российский Империи по-разному оценивали причины восстания на броненосце Потемкин. Поэтому на этапе следствия возник вопрос - по какой статье судить матросов и какие действия им инкриминировать. Вариантов было 2:

Статья 109 военно-морского Устава - восстание 8-ми и более человек с целью невыполнения приказов и невыполнения обязанностей по службе.

Статья 100 Углового положения - бунт с применением оружия в политических целях.

Судебные органы настаивали на возбуждении дела по Уголовному положению, поскольку предварительное следствие показало наличие политических мотивов. Официальные власти требовали возбуждения дела и суда по военно-морскому Уставу. Это объясняется тем, что сам бунт они не хотели связывать с революцией. Поэтому экипажи «Князь Потемкин-Таврический», «Георгий Победоносец», «Прут» судили по Уставу. Действия потемкинцев при этом носили явно революционный характер, игнорировать которое следствие не могло. Поэтому было принято решение, что для активных членов экипажа броненосца будет применено Уголовное положение за действия в политических целях, а основная часть экипажа будет привлечена по военно-морскому Уставу.

В силу многих факторов, в том числе и из-за отказа Румынии выдать матросов, суд над виновниками длился вплоть до 1917 года. Общая динамика судебных процессов представлена ниже.

Судебные процессы были остановлены февральской революцией. Памятник матросам Потемкина в Одессе

Основные факты и события

Основные факты о восстании на броненосце Потемкин:

До 21 июня действовал запрет на публикацию любых сведений, связанных с восстанием.

За время восстания из Одессы уехало за границу более 20 тыс человек.

Военное и Морское министерства действовали разрозненно, в результате чего все операции против восставшего броненосца были мало эффективными.

Турция планировала оказать всяческую помощь «Потемкину», чтобы корабль не заходил в ее воды. Это связано с тем, что Султан опасался, что восстание перекинется на турецкий флот.

Власти до конца существования Российской Империи так и не сформулировали основную причину возможности восстания. Были теории о ее хаотичном происхождении, планировании из заграницы и планирование революционными силами Одессы.

Команда броненосца была набрана весной 1905 года. Дисциплина на корабле была слабой.

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