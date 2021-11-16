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Боевые подруги и их неоценимый вклад в Победу

Боевые подруги и их неоценимый вклад в ПобедуПролог.

— Давно. Много лет это было назад.
Росли две девчонки — стройны и легки.
Одна из них очень любила читать.
Вторая сама сочиняла стихи.

Кудрявая Зоя прекрасна, как ночь.
А Вера была, словно ангел, светла.
В одной семье сына растили и дочь.
А Вера единственной дочкой росла.

Учились отлично, ценили подруг.
Мечтали о счастье; — и только вперёд!
Но год сорок первый… внезапно так, вдруг
Война! И девчата уходят на фронт

… 

— Прости меня, мама! Не плачь, не грусти!
Поверь, смерть бывает всего только раз! 
Трагичен конец боевого пути.
Погас навсегда блеск прекрасных их глаз…

От ивы проклятой остался лишь пень.
В Петрищево Память о Зое хранят.
Шагнули в Бессмертие Вы в один день…
И мы не забыли. Мы помним девчат! 

Зоя Космодемьянская и Вера Волошина

Сейчас, по прошествии времени, можно поразиться; насколько трагически тесно переплелись их судьбы.

О начале войны обе узнали в счастливые моменты своей жизни: Зоя на выпускном в честь окончания школы, Вера: примеряя подвенечное платье.

Незадолго до начала войны обе девушки тяжело переболели: у Зои был менингит, а Вера перенесла грипп с осложением.

Обе были требовательными, (к себе в первую очередь); не терпели лжи, лицемерия, предательства. Обе прекрасно знали немецкий язык.

Были, конечно, и различия: прежде всего по внешним данным. Зою ещё в школе за чёрные вьющиеся волосы прозвали «южанкой», а Вера с самого рождения была «сибирячкой». Четыре года разницы в возрасте. И со спортом Вера была дружна всю свою жизнь, а Зоя была влюблена в литературу и историю.

Наконец, последнее трагическое совпадение: жизнь обеих девушек оборвалась в один день, 29 ноября сорок первого года. Их разделяло всего лишь несколько километров…
Отважных разведчиц казнили глубокой осенью, когда ударили страшные морозы; — когда  слова замерзают, и даже само дыхание словно покрывается инеем…

— И вновь звенит осколком в тишине,
через секунду отзываясь эхом…
Народа Память… Предков…о войне…
О тех, кто не вернулся… не доехал…

Боевые подруги и их неоценимый вклад в Победу

стихигероиисторияВеликая Отечественная война
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