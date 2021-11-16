Боевые подруги и их неоценимый вклад в Победу

Пролог.

— Давно. Много лет это было назад.

Росли две девчонки — стройны и легки.

Одна из них очень любила читать.

Вторая сама сочиняла стихи.

Кудрявая Зоя прекрасна, как ночь.

А Вера была, словно ангел, светла.

В одной семье сына растили и дочь.

А Вера единственной дочкой росла.

Учились отлично, ценили подруг.

Мечтали о счастье; — и только вперёд!

Но год сорок первый… внезапно так, вдруг

Война! И девчата уходят на фронт

…

— Прости меня, мама! Не плачь, не грусти!

Поверь, смерть бывает всего только раз!

Трагичен конец боевого пути.

Погас навсегда блеск прекрасных их глаз…

От ивы проклятой остался лишь пень.

В Петрищево Память о Зое хранят.

Шагнули в Бессмертие Вы в один день…

И мы не забыли. Мы помним девчат!

Зоя Космодемьянская и Вера Волошина

Сейчас, по прошествии времени, можно поразиться; насколько трагически тесно переплелись их судьбы.

О начале войны обе узнали в счастливые моменты своей жизни: Зоя на выпускном в честь окончания школы, Вера: примеряя подвенечное платье.

Незадолго до начала войны обе девушки тяжело переболели: у Зои был менингит, а Вера перенесла грипп с осложением.

Обе были требовательными, (к себе в первую очередь); не терпели лжи, лицемерия, предательства. Обе прекрасно знали немецкий язык.

Были, конечно, и различия: прежде всего по внешним данным. Зою ещё в школе за чёрные вьющиеся волосы прозвали «южанкой», а Вера с самого рождения была «сибирячкой». Четыре года разницы в возрасте. И со спортом Вера была дружна всю свою жизнь, а Зоя была влюблена в литературу и историю.

Наконец, последнее трагическое совпадение: жизнь обеих девушек оборвалась в один день, 29 ноября сорок первого года. Их разделяло всего лишь несколько километров…

Отважных разведчиц казнили глубокой осенью, когда ударили страшные морозы; — когда слова замерзают, и даже само дыхание словно покрывается инеем…

— И вновь звенит осколком в тишине,

через секунду отзываясь эхом…

Народа Память… Предков…о войне…

О тех, кто не вернулся… не доехал…