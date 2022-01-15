Как снимали "Место встречи изменить нельзя"

основу книги легло судебное дело кандидата медицинских наук Евгения Ильича Миркина, который в 1944 году был обвинен в убийстве жены и приговорен к смертной казни. Муровцы профессионально в ыполняли свою работу, хотя все улики были против Миркина. Уже после вынесения приговора оперативники нарыли дополнительные материалы, подтверждающие невиновность врача, и Миркин был оправдан. В советском кинематографе, пожалуй, нет другого такого фильма, который был настолько любим зрителями. Цитаты из него были в ходу у школьников и военных, у врачей и оперативников. В Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" Братья Вайнеры рассказывали, что идею создать сценарий фильма к их роману подсказал Высоцкий. Ради него писатели даже пошли на изменение внешности героя: в романе Жеглов был высокий и плечистый красавец.

Вот что об этом рассказывает Аркадий Вайнер:

— Я пришел застолбить Жеглова! Никто вам не сыграет Жеглова так, как я его сыграю!

А у меня печень разболелась и вообще характер достаточно ехидный, я и говорю ему:

— Ну уж, так и никто…

— А кто сыграет?!

— Ну, начнем с Николая Губенко. Мужественный, красивый, пластичный, талантливый… Чем плохой Жеглов?

— Ты знаешь, ты прав, он замечательный актер…

— Ну, а вот сейчас бушует повсюду новая звезда — Сережа Шакуров, такой красивый, такой обаятельный, чем не Жеглов?

— У‑у-у! И его я забыл… И он сыграет Жеглова…

Тут я сел на стул, потому что еще ни от одного артиста в жизни не слышал, что он может предположить, будто кто-то сыграет его роль лучше него. Высоцкий постоял, перекачиваясь с ноги на ногу.

— Да, он сыграл лучше бы…

И тут же:

— Но вам-то с Жорой лучше не надо, вам надо так, как только я сыграю!

Тут я расхохотался, обнял его.

— Конечно, Володя, нет вопросов! Жеглов, фотопробы

Рассказывает С. Говорухин: «Володю я мог бы утвердить и без проб, потому что для меня, как и для всех нас, было ясно, что эту роль должен играть только он. Но это происходило в те времена, когда он еще ни разу не появлялся на телеэкране, а тут — такая одиозная фигура — в пятисерийном фильме! Поэтому я сделал на эту роль несколько проб других актеров, которые заведомо не могли тягаться с Высоцким. И когда показывал руководству пробы, я показал и эти пробы, которые были, конечно, гораздо хуже проб Высоцкого. Начальство это очень убедило». Шарапов, фотопробы

А вот по поводу исполнителя роли Шарапова развернулась настоящая коррида. На роль пробовались Александр Абдулов, Сергей Никоненко, Евгений Леонов-Гладышев (сыгравший здесь роль Вани Векшина), Юрий Шлыков, Александр Курепов и даже Станислав Садальский… Сами Вайнеры хотели пригласить Евгения Герасимова. Он отказался из-за занятости в другом фильме. Говорухин же приглашал на пробы Сергея Иванова (знаменитого «Кузнечика» и Лариосика). Но тот тоже не смог, так как снимался у Григория Кохана в фильме «Рожденная революцией». В результате Шараповым, к великому неудовольствию Вайнеров, стал Владимир Конкин. Шарапов и Жеглов, фотопробы

Высоцкий с самого начала на роль Шарапова «продвигал» своего друга и коллегу по театру Ивана Бортника, который в итоге сыграл бандита Промокашку (на снимке первые фотопробы Высоцкого (с усами) на роль Жеглова и И. Бортника на роль Шарапова). Варя, фотопробы

Рекордным было количество претенденток на главную женскую роль — пробовались 12 девушек. Варей могли стать, к примеру, Ирина Азер из Театра киноактера и Ольга Науменко (невеста Лукашина из «Иронии судьбы»). Высоцкий же уговаривал режиссера Говорухина утвердить на роль Вари его жену, актрису Марину Влади. Но против француженки категорически возразил худсовет. Сержант Синичкина должна была показать в кино настоящую жену и подругу борца с бандитами. Хотелось бы, чтобы актриса, играющая возлюбленную Шарапова, была с безупречной репутацией. А Влади никак не тянула на «советскую гражданку». Худсовет смирился с Высоцким в роли Жеглова, отдав должное его таланту, но забраковал Влади.

Фокс, фотопробы

Не менее интересны поиски актера на роль Фокса. «Сначала я утвердил Бориса Химичева, — рассказывает Станислав Говорухин. — И теперь, когда встречаюсь с ним, испытываю чувство неловкости. Мы уже начали снимать, и вдруг я увидел — он современный. А Белявский, сыгравший роль ничуть не лучше Химичева, чисто из того времени». Кстати, кандидатуру Александра Белявского предложил опять же Высоцкий. В Москву из Одессы полетела телеграмма: «Надеемся на вашу отзывчивость, предлагаем роль Фокса в картине «Эра милосердия». Верим, что не откажетесь». Но в Москве Александра Борисовича не оказалось. Он только что получил шесть соток в деревне Ершово и собирался их благоустраивать. Но когда узнал, что в фильме снимаются Юрский, Высоцкий, Конкин и Джигарханян, бросил заступ и сел на самолет… Левченко, фотопробы

Не без помощи Высоцкого снялся в картине и В. Павлов, исполнитель роли Левченко. «Сниматься мне предложил Владимир Высоцкий. Роль бывшего фронтовика, ныне заблудившегося человека была не очень большая, но чрезвычайно важная для понимания общего строя картины. Володя Высоцкий сказал мне тогда: «Соглашайся — режиссер тебе не знаком, роль сделаешь такой, какой ты ее увидишь». Так и получилось. Я испытал большое творческое удовлетворение от участия в съемках фильма «Место встречи изменить нельзя».

Манька Облигация, фотопробы

Ларису Удовиченко пригласили на роль Вари, но актриса мечтала сыграть Маньку Облигацию, так как этот образ был для нее более интересен. «Либо Манька Облигация, либо я играть не буду!» В результате только Удовиченко и подошла для Облигации. После фильма она стала получать письма из тюрем: «Не горюй! Выйду — моей будешь!» — а один вернувшийся с зоны пришел к ней домой, так что пришлось вызвать милицию. Актриса утвеждает, что ставшая крылатой фраза «Облигация или Аблигация?» вырвалась у нее нечаянно, так как она действительно не знала, как пишется это слово. Соловьев, фотопробы

Благодаря Высоцкому попал в картину и В. Абдулов, исполнитель роли Соловьева. «В начале осени 1977 года я разбился на машине буквально насмерть. Три недели без сознания — полный кошмар. Затем — одна больница, вторая, третья, четвертая. Поначалу врачи вообще ко мне не подходили — знали, что случай смертельный и шансов нет. Но я… как-то не хотел умирать! Я ничего не соображал, но пытался им объяснить, что все-таки жить буду! И когда уже весной я лежал в очередной больнице после тяжелой операции, пришел Володя со Славой Говорухиным. Они принесли мне 5 томов сценария «Места встречи». И понимая, что я не запомню, оставили на листочке список ролей — любую мне на выбор. Я выбрал Соловьева. Страшные были съемки. Я не мог текст запомнить. Не мог запомнить, что Володю зовут Глеб. Но для меня просто решался вопрос: либо я буду продолжать жить и работать, либо — все… страшное время. И на сцене у меня были моменты полной «вырубки» — не то что я текст забывал, я просто не мог понять, где нахожусь!..»

Гриша Ушивин (фотограф, «6 на 9»), фотопробы

Гриша Ушивин, фотограф, «6 на 9» — Лев Алексеевич Перфилов: «…А в говорухинскую группу я попал просто. Как-то я оказался в одном кадре с Говорухиным: он играл белого генерала Дутова, а я — начальника штаба Белой армии. Не помню названия фильма, снимался он в Одессе. Какой-то очередной фильм о революции, они мало чем отличались друг от друга. А до этого я прочел книгу «Эра милосердия» и услышал, что Слава будет снимать. И я попросил у него роль одного из бандитов «Черной кошки», потому что до этого наигрался бандитов уже вот так!.. И вот я Славе говорю: «Я ничего делать в картине не буду. Буду только ходить среди банды и все. И будет все ясно: раз этот тип в банде — то это еще та банда!» А Говорухин, вы же его знаете, как-то так устало махнул рукой: «Да ладно, ты другого стоишь. Будешь играть у меня Гришу Шесть-На-Девять». И ушел».

Коля Тараскин, фотопробы

Коля Тараскин — Градов Андрей Петрович: «Я очень обрадовался, когда узнал, кто будет играть: Высоцкий, Евстигнеев, Джигарханян, Белявский, Юрский, Гердт. Поскольку для меня это была лишь третья картина (опыт небольшой), я внимательно наблюдал за тем, как они играют, учился… Сначала мне предложили роль Васи Векшина, которого, если помните, почти сразу же на лавочке убивают. Я расстроился: «Что это такое? Я появлюсь на несколько мгновений, и меня сразу пришпилят». И на мое счастье Говорухин передумал. Векшина в итоге сыграл Женя Леонов-Гладышев, а мне дали роль Тараскина. Энергичный характер его был четко прописан в сценарии, и мне придумывать ничего не пришлось».

Векшин, фотопробы

Вася Векшин — Евгений Борисович Леонов-Гладышев: «Ну, как в то время артисты попадали на роль в фильм? Я тогда снимался на Одесской киностудии в одной из главных ролей в приключенческом фильме Самвела Гаспарова «Забудьте слово «смерть». Мне предложили почитать сценарий «Место встречи изменить нельзя», это название мне тогда ни о чем не говорило, но, прочитав, я увидел, что там прекраснейшая драматургия. Поначалу мне предложили роль главного героя — Володи Шарапова, но потом на кинопробах худсовет утвердил Владимира Конкина, который и сыграл эту роль… С этой картиной у меня связано два сильных впечатления, несмотря на мое достаточно скромное участие в ней: и приятное, и неприятное. Неприятное — это то, что я пробовался на роль Шарапова и не был утвержден; переживал еще и потому, что и сценарий мне понравился, и «Эра милосердия», роман братьев Вайнеров, по которому он был сделан. Я очень хотел и был готов играть. Приятное — что получил роль и знал, что в фильме сниматься будет Владимир Высоцкий, человек, на творчестве которого я воспитывался и был поклонником его талантов». Ручечник, фотопробы

Роль Ручечника досталась Евгению Евстигнееву, но ее мог сыграть и Ролан Быков, которого Вайнеры изначально пригласили на роль горбатого главаря банды. Фотопробы на роль оперативника Пасюка Фотопробы на роль водителя хлебного фургона Лошака

Сложности

Денег на создание фильма в 1978 году выделили чуть больше восьмисот тысяч рублей — сумма, на которую по-хорошему можно было снять только две первые серии. Владимир Высоцкий, ещё на уровне сценария "застолбивший" роль Жеглова и добившийся от братьев Вайнеров переделки роли "под себя", в последний момент вдруг стал отказываться от участия в фильме — ему наконец дали разрешение на выезд за рубеж, и Марина Влади уговаривала его ехать в Европу. Говорухину не сразу удалось убедить его остаться. А вместо Евгения Леонова-Гладышева или Ивана Бортникова, которых прочили в Шараповы, начальство подсунуло группе актёра Владимира Конкина. Выбор был обусловлен популярностью фильма "Как закалялась сталь", в котором Конкин сыграл Павла Корчагина. Всеволод Абдулов, игравший милиционера Соловьёва, был только что после тяжелейшей автомобильной аварии. На площадке фильма решалась его дальнейшая судьба — сможет он быть актёром или нет. После черепно-мозговой травмы он не запоминал текст, путал имена и никак не мог запомнить, что его ближайшего друга — Владимира Высоцкого на съёмочной площадке следует называть Глебом. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Работа для него началась с эпизода, где Фокс попадает к Шарапову на допрос. Она была полностью снята Владимиром Семеновичем - Говорухин задерживался в какой-то поездке. "Я паниковал жутко - все никак не мог нащупать рисунок роли, раскусить характер Фокса, - вспоминал Александр Борисович. - И тогда Володя без пижонства и назидательности сказал мне очень точную фразу: ты играй не бандита, а человека, который очень себя уважает. Мне вдруг стало так легко!" Сцену допроса снимали 26 июня 1978 года. Утром Александр Белявский пришел на съемочную площадку. Ему нарисовали какие-то царапины на лице, можно идти в павильон репетировать. "А я сижу, смотрю в зеркало "на этого" (в отражении), хочу сказать себе, мол, я Фокс, — и не могу! Вижу в зеркале Сашу Белявского! Думаю, дай-ка я себе лицо изменю. Прошу у гримерши кусочек ватки, кладу за щеку, как будто опухоль. Противно! А дело было летом. Июнь месяц, вишня в Одессе поспела, все наварили вишневого варенья. Вижу, девочки, закончив свою работу с гримом, уселись пить чай именно с вишневым вареньем. Взял ватку, как следует извозил ее в варенье и засунул в рот. А варенье жидкое, если на вату надавить языком, то будто кровь по подбородку течет! Хорошо! Уже есть за что зацепиться! И я на допросе был занят в основном тем, что представлял последствия того, как меня брали. Я же там сквозь витрину прыгал. И я полез языком к этой ватке, надавил на нее, и чувствую, что у меня из края рта потекло что-то. Я пальцем дотронулся, смотрю - вроде как кровь. Но Фокс-то себя уважает! Ну, не об себя же! Не о френч же вытирать. Правда? Я взял и об стол следователя со смаком промазал. Это не репетировалось, не искалось. Это произошло. И это вошло в фильм..." После выхода картины к актёру подходили люди и спрашивали, мол, сидел? Белявский честно отвечал, что нет. А они не верили и напоминали про кровь на столе следователя. "Бывает и таю актерская импровизация - на ходу придуманные реплика или жест, не прописанные в сценарии и вошедшие в фильм, - часто становится одним из самых запоминаемых зрителями эпизодов в картине!" Сцену допроса снимали 26 июня 1978 года. Утром Александр Белявский пришел на съемочную площадку. Ему нарисовали какие-то царапины на лице, можно идти в павильон репетировать. "А я сижу, смотрю в зеркало "на этого" (в отражении), хочу сказать себе, мол, я Фокс, — и не могу! Вижу в зеркале Сашу Белявского! Думаю, дай-ка я себе лицо изменю. Прошу у гримерши кусочек ватки, кладу за щеку, как будто опухоль. Противно! А дело было летом. Июнь месяц, вишня в Одессе поспела, все наварили вишневого варенья. Вижу, девочки, закончив свою работу с гримом, уселись пить чай именно с вишневым вареньем. Взял ватку, как следует извозил ее в варенье и засунул в рот. А варенье жидкое, если на вату надавить языком, то будто кровь по подбородку течет! Хорошо! Уже есть за что зацепиться!И я на допросе был занят в основном тем, что представлял последствия того, как меня брали. Я же там сквозь витрину прыгал. И я полез языком к этой ватке, надавил на нее, и чувствую, что у меня из края рта потекло что-то. Я пальцем дотронулся, смотрю - вроде как кровь. Но Фокс-то себя уважает! Ну, не об себя же! Не о френч же вытирать. Правда? Я взял и об стол следователя со смаком промазал. Это не репетировалось, не искалось. Это произошло. И это вошло в фильм..."После выхода картины к актёру подходили люди и спрашивали, мол, сидел? Белявский честно отвечал, что нет. А они не верили и напоминали про кровь на столе следователя. "Бывает и таю актерская импровизация - на ходу придуманные реплика или жест, не прописанные в сценарии и вошедшие в фильм, - часто становится одним из самых запоминаемых зрителями эпизодов в картине!" Банда

В основу повести братьев Вайнеров "Эра милосердия", по которой был снят этот многосерийный шедевр, легла история "банды высокого блондина" Ивана Митина, которая орудовала в Москве, но не сразу после войны, а спустя пять лет — с 1950 по 1953 год. Иван Митин, правая рука главаря Самарин и Вячеслав Лукин

На счету жестоких отморозков было 28 налётов, 11 убийств, 18 раненых и 300 тысяч рублей награбленного. В отличие от киношной "Чёрной кошки", никаких рецидивистов и блатных в банде не было. А были вполне благополучные комсомольцы и коммунисты: 23-летний главарь Иван Митин был мастером смены оборонного завода № 34 и в 1953 году как передовик производства был представлен к награде — ордену Трудового Красного Знамени. В банде находилось ещё восемь молодых сотрудников завода, два военных курсанта и студент авиационного института Вячеслав Лукин. "Мозгом" банды был стахановец другого оборонного завода, коммунист Пётр Болотов.

Банда была из молодых да ранних — они не ценили человеческие жизни, без раздумий открывали стрельбу и не жалели никого: ни милиционеров, ни гражданских.

Самым известным налётом банды стало ограбление магазина в Тимирязевском районе столицы, совершённое в феврале 1950 года. Преступники ворвались в магазин, представившись сотрудниками КГБ, размахивая пистолетами, согнали посетителей в одну комнату и взяли кассу — 68 тысяч рублей. Гуляли на эти деньги до осени. Осенью банда возобновила деятельность. Самым жестоким стал налёт на ресторан "Голубой Дунай", где обед плавно перерос в неудачное ограбление — в ресторане оказался сотрудник милиции. Бандиты в перестрелке убили его и смертельно ранили ещё двух человек. А потом их словно прорвало: комсомольцы грабили железнодорожные станции и продуктовые лавки, палатки и магазины. Остановить их, казалось, не мог никто. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

В Москве стали поговаривать, что ниточки от банды идут к Лаврентию Берии: якобы он таким образом хочет убрать из Москвы Хрущёва, бывшего первым секретарём обкома. Зацепкой для муровцев стал случайный звонок, который был совершён как раз тогда, когда бандиты грабили сберкассу в Мытищах.

— Это сберкасса? — спросили в трубке.

— Нет, это стадион, — ответили звонившему.

Это и стало зацепкой. Вычислили бандитов, когда они стали сорить деньгами. Стоило Митину купить для болельщиков бочку пива у стадиона, как его взяли "на карандаш". Банду ликвидировали в начале 1953 года. Митин и его правая рука Самарин были расстреляны, остальные получили различные сроки.

Высоцкий

Если бы режиссёр Станислав Говорухин не отстоял перед худсоветом Высоцкого, фильм был бы другим. Актёр вложил в роль всю душу. График у него во время съёмок был бешеный: он мотался на самолёте между двумя городами — Москвой и Одессой, помогал другим актёрам и даже заменял Говорухина. Часть фильма снималась в Одессе, и Высоцкому приходилось по два-три раза в день летать в Москву на спектакль и обратно. Высоцкий не бросал театр. Милиция везла его в «Волге с сиреной, а гримерша по дороге превращала Жеглова в Гамлета. А после спектакля, иногда и почтовым самолетом, рядом с кипой газет артист летел в Одессу на утреннюю съемку.

В эти дни он был удивительно собран, словно знал, что это одна из его последних ролей в кино. Владимир Конкин рассказывал, что однажды он долго не мог без ошибок произнести длинный монолог, а когда дубль сняли, светооператоры наотрез отказались снимать второй дубль — рабочий день закончился. Споры с ними шли до тех пор, пока на площадке не появился Высоцкий. Сразу же наступила тишина, и в этой тишине все услышали, как скрипят сапоги Глеба Жеглова. Он завернул одну длинную фразу, которая закачивалась словом "убью". Все поняли, что такое "русский трёхэтажный". Сразу зажёгся свет и закипела работа. Это Высоцкий помог Станиславу Садальскому так сыграть карманника Кирпича, что тому после выхода фильма патриарх преступного мира, вор-щипач Александр Прокофьев по кличке Шора прислал ящик коньяка с запиской "Выпей за братву" и оплатил столик в ресторане. Это Высоцкий надел милиционеру Васе Векшину белое офицерское кашне и придумал эпизод с фотографией Вари на двери в подвале магазина. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Он сам в качестве режиссёра отснял несколько эпизодов фильма, среди которых были опознание Фокса, допрос врача Груздева и сцена с погибшим милиционером Векшиным. Говорухин дал ему на это неделю, но Высоцкий уложился в четыре дня. Говорухин вспоминал: «Привыкших к долгому раскачиванию работников группы поначалу ошарашила его неслыханная требовательность. Обычно ведь как? «Почему не снимаем?» — «Тс‑с, дайте настроиться. Режиссеру надо подумать». У Высоцкого камера начинала крутиться через несколько минут после того, как он входил в павильон. Объект, рассчитанный на неделю съемок, был «готов» за четыре дня. Он бы в мое отсутствие снял всю картину, если бы ему позволили». «Он, несущийся на своих конях к краю пропасти, не имел права терять ни минуты. На зато входил он в павильон абсолютно готовым к работе, всегда в добром настроении и заражал своей энергией и уверенностью всех участников съемки. По этой короткой пробе легко было представить его в роли режиссера большой картины». «Консультантом на фильме был заместитель министра МВД СССР генерал-лейтенант К.И. Никитин. Он просил, чтобы Жеглов хотя бы раз показался на экране в милицейской форме. Эту просьбу мне необходимо было выполнить, потому что за это я рассчитывал получить возможность оставить, к примеру, сцену, где Жеглов подбрасывает в карман Кирпичу кошелек, да и вообще предполагал, с какими огромными трудностями мы столкнемся при сдаче картины. Но Высоцкий был неумолим: «Нет, форму я не надену ни за что!» Для него милиционер сталинских времен ассоциировался с теми людьми, которые творили то страшное беззаконие. Он столько был наслышан об этом и так больно это переживал, что все, что было связано с милицией, не переносил на дух. И тогда мне пришлось придумать ему сцену, где он стоит у зеркала в кителе и произносит примерно такой текст:

— Вот, Шарапов, моя домашняя одежда, вроде пижамы.

— Почему? — спрашивает Шарапов.

— Да потому что никогда не носил, да, наверное, и носить не придется». Из воспоминаний Л. Перфилова: «Почему легко было играть в этом фильме? Потому что Слава давал нам возможность поимпровизировать. Он иногда приходил и говорил: «Я не знаю, как это снимать. Давайте, попробуйте, ребята». И мы все начинали пробовать, предлагать ему что-то такое, то есть он нас как бы разминал, разминал, разминал… А потом говорил: «А снимать, ребятки, будем вот так. Приготовились». Всегда спокойный такой…» Из воспоминаний Л. Перфилова: «Первый раз режиссерская команда «Мотор!» на съемках сериала «Место встречи изменить нельзя» прозвучала в славном городе Одессе, в Парке культуры и отдыха… Из-за отсутствия вентиляции в бильярдной курить нельзя было, и нам периодически предоставляли пятнадцатиминутный перерыв. Выйдя на воздух в один из таких перерывов, я увидел стоящих неподалеку Марину Влади с какой-то женщиной.

Мы вежливо поздоровались, улыбнулись друг другу, и я, естественно, решил вернуться позвать Высоцкого. Но он появился в дверях сам, увидел Марину и, вместо того чтобы броситься к ней, уйти вместе от посторонних глаз… затанцевал на крыльце бильярдной. Это был какой-то непонятный, сумбурный, радостный танец, похожий и на «цыганочку», и на «яблочко», с чечеткой, криками, какими-то восторженными восклицаниями. Марина Влади улыбнулась. А я с любопытством ждал — что же дальше? А Высоцкий эффектно закончил танец, широко раскинул руки, засмеялся и… ушел в бильярдную. Марина Влади и ее спутница пошли к ближайшей скамейке, сели, о чем-то тихо заговорили…»

Владимир Конкин в одном из интервью вспоминал, что они оба "буквально светились от счастья", ведь на съёмках фильма присутствовали их жёны — Алла Конкина и Марина Влади. Обладание такими красивыми женщинами заставляло актёров "быть в кураже", придавало тонус. Но другие актёры вспоминали, что Конкин с Высоцким часто "цапались" на съёмочной площадке.

«…Помните, Куравлев с Высоцким играют в бильярд… Обаяние Куравлева действует безотказно, одна его улыбка дорогого стоит. Но режиссеру хотелось, чтобы он сыграл не просто обаятельного вора, а вора в законе, с блатными повадками и соответствующим говорком. Куравлев, репетируя, необычно задвигался, необычно заговорил, изменил походку, «завыдрючивался»… Это было и смешно, и грустно, похоже и непохоже. И тут Высоцкий неожиданно для всех сымпровизировал. Он заговорил с такими точными блатными интонациями, выразительно задвигался… Он не прикидывался, не играл. Все рассмеялись, Куравлев громче всех. «Можно снимать! — сказал он. — Я готов». И сцена была снята на одном дыхании, сходу, по-деловому и весело. Два талантливых человека встретились в работе и остались довольны друг другом. Высоцкий был тем камертоном, сверяясь с которым одни звучали в унисон, другие фальшивили…» В. Высоцкий: «По поводу картины «Место встречи изменить нельзя» я не буду давать интервью. И не потому, что мне нечего сказать… Этот фильм мы делали с друзьями, кланом. Я получил удовольствие от работы, не то чтобы удовольствие, а купался в некоторых моментах роли. И больше ничего не скажу». Кстати, в фильме только у героя Конкина был прототип — легенда МУРа "чёрный полковник" Владимир Арапов. Поговаривали, что внешне он был даже немного похож на Конкина, но характер у него был скорее жегловский. На фото Владимир Арапов. 1950 год (из архива генерал-майора в отставке В.П. Арапова).

Мистика

Изначально фильм назывался "Чёрная кошка", но поговаривали, что даже начальство удивилось такому "несчастливому" названию. И действительно — между создателями фильма словно всё время бегала чёрная кошка. Во-первых, Говорухина совершенно не устраивало то, что Высоцкий настаивал на собственных кандидатурах актёров, вплоть до того, что Варю, как он считал, должна была играть Марина Влади. Режиссёру приходилось его осаживать.

Во-вторых, Говорухин сильно разругался с Высоцким после того, как не позволил ему в фильме петь свои песни. По сценарию предполагалось, что Высоцкий в каждой серии будет петь. Среди предлагавшихся песен были и «За тех, кто в МУРе», и «Песня о конце войны», и «Баллада о детстве». «Он очень хотел спеть несколько своих песен, — рассказывал режиссер, — но я посчитал, что это разрушит образ и в картине появится уже не капитан Жеглов, а Высоцкий в роли капитана Жеглова. Володя обижался, мы ссорились. А однажды, когда я попросил его спеть в кадре песню Вертинского, он ответил: «Если ты не хочешь, чтобы я спел свое, не буду петь и Вертинского».

"Может быть, это последнее, что я могу сделать!" — в сердцах бросил тогда Высоцкий режиссёру. Будто знал будущее. И действительно знал: перед съёмками цыганка нагадала ему любовь и смерть — Высоцкий из колоды карт вытянул туз червей и пиковую девятку. Он стал чернее тучи, когда на съёмках эпизода в ресторане "Астория" треснуло большое, во весь рост, зеркало. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

В-третьих, у Высоцкого не заладились отношения с Конкиным. Тот был уже звездой, актёром с амбициями. А Высоцкому хотелось доминировать во всём. Но конфликт между актёрами даже помогал съёмкам, создавая напряжение: в кадре очень органично смотрелись стычки двух сотрудников МУРа. Сам Конкин вспоминал, что в первые недели он хотел уйти из картины — Высоцкий доводил его буквально до нервного срыва. Возможно, причина конфликта крылась в том, что Конкин получал за съёмочный день в два раза больше Высоцкого. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Но самым страшным эпизодом вся съёмочная группа признавала трюк со "студебекером", который во время погони падал в Яузу. Чтобы снять трюк, Говорухин нашёл старый грузовик не на ходу. Его хотели разогнать с помощью грузовика-толкача, а потом снять, как он катится под горку и падает в реку. Каскадёр Владимир Жариков рассказывал, что попросил сделать перед бордюром у реки насыпь, чтобы машина слегка подпрыгнула перед тем, как упасть в воду. Но сотрудники съёмочной группы насыпали трамплин из неутрамбованной земли. Тяжёлый "студебекер" провалился в неё колёсами, врезался в бордюр, потерял скорость и к ужасу съёмочной группы перевернулся в реку кабиной вниз. Кабина смялась и погрузилась в метровый ил на дне реки. Два каскадёра: Олег Федулов и Владимир Жариков оказались внутри с заклинившими дверями. Вот как описывает события один из двух каскадеров, находившихся в кабине грузовика во время падения:

"Мы загорелись этим трюком и даже подписку режиссеру дали: "За наши жизни и здоровье киногруппа ответственности не несет". Сцену репетировали две недели: изучили трассу, рассчитали скорость. Наконец день съемки. Кончается сентябрь, холодно. Подъезды перекрыты, но на мосту толпа зрителей. Мы уже сидим в машине, а команды все нет, что-то заело с камерами. Наконец — сигнал. Разгоняемся. Машина ударяется колесами о тротуар, подпрыгивает, и я чувствую — летим. Ремни безопасности применить нельзя, мы упираемся во что можем руками, ногами, спинами... Навстречу несется что-то черное..."

Съемочная группа, увидев падение, уже решила, что дублеры разбились. Однако они остались целы и даже невредимы, хотя им действительно было больно по той причине, что камера, которая должна была снять эпизод крупным планом, не сработала. Они выплыли, но позже Жариков признавался, что открыть дверь не смог, воздух заканчивался, и тогда ему кто-то помог: вытащил через окно и подтолкнул наверх. "Водяной!" — пожимал плечами каскадёр. Любопытно, что перед началом съёмок эпизода грузовик, который должен был толкать "студебекер", долго не заводился.

Несмотря на бешеную популярность фильма, многие актёры не любили его вспоминать. Их роли стали для них роковыми. Навсегда в амплуа злодея остался актёр Александр Белявский, сыгравший Фокса. Он даже открытки для фанатов подписывал — "Фокс". До сих пор не любит роль карманника Кирпича Станислав Садальский, хотя и признаёт, что благодаря ей он стал любим и известен. Невзлюбила фильм актриса Наталья Ченчик, сыгравшая "подставную" Аню. Она очень хотела сыграть подругу Фокса, но режиссёр сказал ей, что у неё для такой роли "задрипанная внешность". Это подорвало в актрисе веру в себя. А исполнительница роли Верки-модистки Людмила Давыдова и вовсе покончила с собой вскоре после окончания съёмок. Роковым фильм стал и для Владимира Высоцкого. Через восемь месяцев после премьеры фильма он умер. Название у фильма поменяли, но судьбу переломить не удалось.

Несколько интересных фактов из "Места встречи.... "

В роли хлебного фургона, в котором передвигались бандиты была задействована "полуторка", ГАЗ-АА, который был уже "памятником", снятым с пьедестала в Мосхлебтрансе. Было понятно, что техническое состояние автомобиля было плохим, из-за чего съемки проходили с определенным риском. Это именно тот ГАЗ-АА 1938 года, на котором выручать Фокса ехала банда «Черная кошка» в фильме «Место встречи изменить нельзя». Машина долгое время пылилась в гараже Мосгортранса, а напоминанием о ее кинокарьере служила большая дыра в кунге для кинокамеры. Если убрать перегородки для хлебных лотков, то внутри до сих пор можно почувствовать себя Шараповым. Или хотя бы Промокашкой. Американский грузовик Studebaker передвигался только на буксире - работали только тормоза. Во время съемок его падения в воду автомобиль разгоняли с помощью толкача, под горку. Studebaker был предоставлен Мосфильмом. Сотрудники МУРа передвигались на советском автобусе ЗИС-8, который получил прозвище "Фердинанд". Фильм «Место встречи изменить нельзя» должен был начинаться с пролога, где Левченко выносил на себе раненого Шарапова. Промокшие до нитки актеры дубль за дублем лезли в холодную воду. Когда закончились съемки, Конкин увидел на спине у Павлова следы от банок. Тот только встал с больничной койки после воспаления легких. Героический пролог в картину так и не вошел. Режиссер понял, что, если в начале фильма показать Левченко вместе с Шараповым, исчезнет детективная интрига 5‑й серии, когда милиционер-оперативник проникает в банду. Вообще, Говорухин изначально снял семисерийный фильм. Режиссер не смог отстоять весь отснятый материал. Лапин, бывший тогда председателем Гостелерадио, потребовал две серии выкинуть. И их вырезали из готового фильма. Чтобы не изуродовать ленту механическим изъятием целых сцен, сокращали по маленьким фрагментам и эпизодам. Ухитрились сократить кинофильм на два часа экранного времени. Много интересного пришлось вырезать. После монтажа все вырезанные кадры режиссер сдал в архив Одесской киностудии, где они, к величайшему сожалению, благополучно потерялись. Когда снималась сцена в бильярдной, где Жеглов ведет беседу с Копченым, все удары по кию делает серебряный призер Кубка СССР по бильярду Владимир Иванов. Дело в том, что Высоцкий и Куравлев не умели даже правильно держать кий, не говоря уже об игре. Трудностей на съемках было немало. Когда снимали ночную милицейскую погоню, часть территории возле Большого театра была оцеплена, и все же иногда поклонницы прорывали ограждение. Как-то в перерыве съемочная группа услышала крик Володи. Бросились в темень и увидели Высоцкого, который пытался оторвать от себя молодую женщину: она вцепилась зубами в его кожаное пальто (видимо, от переизбытка чувств). Хорошо, что пальто было из прочной отечественной кожи. В сцене, где Шарапов играет на пианино этюд Шопена, а потом «Мурку», место Конкина заняла профессиональная пианистка, хотя в жизни Володя сам играет очень хорошо. Когда снимали сцену погони за Фоксом, Высоцкого на съемочной площадке не было. Зритель слышит только закадровый голос Жеглова, а он был записан уже в студии. В фильме сцены «автомобильных догонялок» занимают несколько минут. Станислав Говорухин поясняет: «Еще в самом начале съемок фильма мы договорились с Володей Высоцким, что дадим ему возможность отдохнуть. Те несколько недель, пока снимались кадры погони, Володя провел в зарубежных поездках. Он появился лишь в самом конце и работал в течение буквально двух часов. Помните кадры: Жеглов разбивает стекло «Фердинанда» и, высунувшись, стреляет по уходящему «студебеккеру» с бандитами?..» «С этим моментом такая оплошность получилась, — вспомнил главный оператор сериала Леонид Бурлака. — Никто заранее проверить не догадался, а стекло-то в окне автобуса оказалось чуть ли не 5‑миллиметровой толщины. Когда начали съемки эпизода, Володя раз по нему ударил, другой — без толку. Наконец, с третьей попытки высадил. И тут же закричал сердито: «Ну все, п…ц!» Смотрим, у него рука в крови: на пальце очень глубокий порез от осколка. А ведь вечером того дня Высоцкий должен был выступать с очередным концертом, его уже и машина ждала. Но в итоге пришлось выступление отменить, поскольку Володя не мог играть на гитаре». На роль Горбатого братья Вайнеры рекомендовали Ролана Быкова и он прибыл на съемки в Одессу. Но в итоге по состоянию здоровья не смог сниматься и по предложению второго режиссера Нины Поповой был назначен на эту роль Армен Джигарханян. В роли «жинки Груздёва» снялась Юнона Карева, жена Станислава Говорухина. В роли танцующей с Колей Тараскиным девушки дебютировала в кино Лариса Гузеева. Саксофонист на заднем плане – Сергей Мазаев. Младший сын Влади тоже засветился в роли беспризорника, которого ловит за руку в начале фильма Варя Синичкина

Дама за столом - Наталья Дарьялова - дочь Аркадия Вайнера. Бабка в квартире Ани была костюмером. Она не актриса, а как здорово сыграла! Одесситка!)) Бандит с ножиком в банде Горбатого - Владимир Жариков, профессиональный каскадер (тот самый, который кпал в студебекере), постановщик всех трюков в картине. Кандидат философских наук, поэт, прозаик. Сержант Синичкина (Наталья Данилова), благополучно выжившая в конце фильма, вопреки роману и сценарию, говорит голосом актрисы Натальи Рычаговой, известным мастером дублирования, сыгравшей главную роль в фильме «Офицеры». Авторам фильма было поставлено условие - одновременно Левченко (бывший однополчанин Шарапова, погибающий в конце фильма) и Варя (младший сержант милиции,любимая Шарапова, погибающая по роману) не должны были погибнуть. Это искажало идейный смысл картины. В итоге решили, что погибнуть должен кто-то один - им оказался герой Виктора Павлова - Левченко. Решающую роль в ее спасении сыграл председатель Гостелерадио Лапин, аргумент у него был железный: «Люди будут смотреть фильм всю неделю, закончится он в воскресенье (изначально планировали снимать семь серий). С каким же настроением они пойдут в понедельник на работу, если будут знать, что Варя погибла?».



Вспоминает И. Бортник: «Как снималась сцена выхода из подвала? После спектакля «Павшие и живые» мы с Володей подъехали к месту съемки у Яузских ворот. Это недалеко, минуты две езды. Говорухин стоит мрачный, матерится. Не складывался эпизод: все выходят, бросают молча пистолеты, скучно, серо, однообразно… Станислав мне говорит: «Слушай, я тебя очень прошу, ну придумай что-нибудь». А время уже поджимает. Мы пошли с Володей вниз, в подвал, переодеваться. И тут мне пришла в голову мысль… Это было для всех неожиданностью. На выходе из подвала я истерически запел блатную песню, стал костерить охранников, пинаться с ними… Ни Говорухин, ни Володя этого не ожидали. От неожиданности Володя даже вдруг поте «…В общем, скажу я вам, было страшновато. А зрители, собравшиеся за ограждением съемочной площадки, аплодировали нам. Конечно, все это потом вырезали, потому что в те времена кадры, в которых уголовник плюет в лицо «власти», не могли быть допущены до зрителя. Замминистра МВД Никитин, консультант фильма, сказал: «А это что за персонаж? Уберите. Не то завтра в каждом дворе будет стоять по Промокашке». …Жаргон весь убрали. «Малину» помните? Там сначала всех за столом показывают, потом каждого в отдельности. Потом бандиты уходят спать — и все. А у меня там еще целая игра была: приставал к пассии Горбатого, лез к ней, звал ее куда-то пьяным мычанием. Но актриса начинала откровенно смеяться, и ничего из этой сцены не получилось…» рял серьез, улыбнулся. А я настолько вошел в роль, что плюнул Жеглову в лицо. Он оторопел, утерся… А я уже вовсю попер на них: «Мусора, суки…» Но еще неадекватнее повели себя охранники. Надо сказать, что Говорухин нашел для этого эпизода настоящих милиционеров тех лет, давно уже вышедших на пенсию. Их переодели в послевоенную форму и привезли на съемку. И что с ними случилось! Они вроде понимают, что я актер, но внезапно произошло что-то такое в их сознании: а вдруг не актер? Вдруг настоящий уголовник? У них, вероятно, перед глазами все смешалось, и они стали меня бить, заламывать руки так, что я просто заорал от боли. И они кричат: «Ах ты, тварь паскудная, да мы тебя сейчас здесь же и задавим!»«…В общем, скажу я вам, было страшновато. А зрители, собравшиеся за ограждением съемочной площадки, аплодировали нам. Конечно, все это потом вырезали, потому что в те времена кадры, в которых уголовник плюет в лицо «власти», не могли быть допущены до зрителя. Замминистра МВД Никитин, консультант фильма, сказал: «А это что за персонаж? Уберите. Не то завтра в каждом дворе будет стоять по Промокашке». …Жаргон весь убрали. «Малину» помните? Там сначала всех за столом показывают, потом каждого в отдельности. Потом бандиты уходят спать — и все. А у меня там еще целая игра была: приставал к пассии Горбатого, лез к ней, звал ее куда-то пьяным мычанием. Но актриса начинала откровенно смеяться, и ничего из этой сцены не получилось…»

Ваня Бортник – Промокашка, должен был играть Шарапова.

Она же играла и губернаторшу, в чью «пятую точку» так неудачно попал Афанасий Бубенцов в рязановском «Бедном гусаре…»

Вот что вспоминает Садальский о своём эпизоде: "В роли Потерпевшей тетки на самом деле снималось три актрисы - в трамвае одна - Зоя Василькова, выводили меня с другой, а протокол в павильоне Одессы составляли уже с третьей, но Василькова была, конечно, самая яркая... В 17 лет она добровольцем ушла на фронт. Была контужена, в московском госпитале на Петровских линиях после осколочного ранения изуродованное лицо собирали буквально по кусочкам…"Она же играла и губернаторшу, в чью «пятую точку» так неудачно попал Афанасий Бубенцов в рязановском «Бедном гусаре…»

Показ первой серии состоялся 11 ноября 1979 года, в день милиции. По воспоминаниям Станислава Говорухина выход его фильма сорвал выход граждан на массовые мероприятия по случаю праздников - все сидели у телевизоров.Люди, отбросив все дела, включая и личные, с упоением смотрели все серии этого остросюжетного советского фильма. Фильм собрал миллионную аудиторию. Отмечалось, что во время его последующих показов снижался… расход коммунальной воды.

Владимир Высоцкий очень мало рассказывал о своей роли Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя". Но сохранилось интервью, данное Высоцким корреспонденту Всесоюзного радио И. Шестаковой 8 января 1980 года за кулисами Театра на Таганке во время "Гамлета".

С одной стороны, рассказ Высоцкого не всегда чётко пронизан логической нитью, что понятно: несколько раз он уходит на сцену и возвращается и, разумеется, в данный момент больше живёт настроением спектакля и жизнью датского принца, чем настроением и жизнью киноактёра Высоцкого. С другой же стороны, возможно, что именно это постоянное отсутствие самоконтроля помогло журналистке "вытащить" из Высоцкого то, что ни до, ни после он публично не произносил...

Вот фрагмент этого интервью, относящийся к исполнению роли Жеглова:

"Дело в том, что вообще – в принципе – вот эта вот драматургия, на чём построена вообще вся вещь: этакий /усмехается/, ну что ли, голубой герой, который призывает к милосердию, – к тому, что – кончена война, и к тому, что – уже хватит, и нужно наоборот – всё в сторону умягчения, а не ужесточения, и что нужно действовать честно даже с нечестными людьми, – эта, в общем, позиция. На словах она хороша. Но вот если сейчас кругом посмотреть, поглядеть, что в мире происходит, – и о терроризме, и о том, что – вот "красные бригады" стреляют по ногам детям, а потом на их глазах убивают учителя, – начинаешь сомневаться, кто из них, в общем, прав.



Очень много перемешано в нас всего, да и у профессионалов тоже. И у него. Это видно по картине, правда? Если вы обратили внимание, то Вайнеры – они это как раз ухватили в этой вещи. Они были очень серьёзны. Когда они поссорились окончательно – два персонажа, – по книге, – и разошлись (тот сказал: "Я не хочу с тобой работать", а Жеглов ему ответил: "Ну и как хочешь"), приходит Шарапов в МУР – и видит в траурной рамочке свою любимую девушку, которую убили те же бандиты. И вот в данный момент, если бы они ему сейчас попали, он любым способом упрятал бы их за решётку, если бы не уничтожил, правда? Вот Жеглов мой находится всё время в этой позиции, в которой Шарапов мог бы оказаться в конце картины, понимаете? И, в общем-то, я его нигде не оправдывал, я даже не знаю, чего я с ним делал, – я, в общем, только знаю одно, что – нету людей, у которых...Очень много перемешано в нас всего, да и у профессионалов тоже. И у него. Это видно по картине, правда?

Кстати говоря, очень многим людям нравится, что он засунул кошелёк в карман, и так ловко. Потому что это явный вор. Возможно, он так бы не стал себя вести с человеком, в котором не уверен. Ну а вот одно – я сделал в этой картине: я считаю, что это моя заслуга, собственно, моя заслуга, – что он ошибается, что если он подозревает, что это преступник, – всё, – для него человек перестаёт существовать. Человек в нём. И поэтому с единственным приличным человеком он ошибся, поэтому он с ним так и ведёт, понимаете? Вот в этом, может быть, есть что-то. Но они никто не договорили, что – это теперь очень интересно и важно исследовать эту тему: кто из них прав. Как нужно обращаться с террором – таким же, в общем, способом или, всё-таки, терпеть и пытаться находить другие пути. Ведь никто ж на этот вопрос не может ответить в мире.

Но, несмотря на всеобщее признание, сериал не получил наград. Лишь министр внутренних дел СССР вручил его создателям почетные грамоты. А за Жеглова Владимир Высоцкий посмертно удостоен Государственной премии СССР 1987 года. На следующее утро после окончания съемок «Места встречи» в квартире братьев Вайнеров появился Высоцкий: «Знаете, братцы, о чем я подумал сегодня утром: вы не имеете никакого римского права бросать Жеглова». — «А ты не мог подумать об этом днем, и дать нам поспать?» – «Не мог. Надо спешить». ...Я вам хочу сказать, что мы пытались – я, например, и согласился сниматься в этой картине, – чтобы этот вопрос поставить. Поставить со своей точки зрения, как мы... От имени моего персонажа я утверждаю, что нужно так с ними – их надо давить – от начала до конца, если ты уверен абсолютно, что это преступник, на сто процентов. Но – бывают ошибки. В данном фильме это была ошибка омерзительная со стороны Жеглова. В другой раз, может быть, не так страшно"Но, несмотря на всеобщее признание, сериал не получил наград. Лишь министр внутренних дел СССР вручил его создателям почетные грамоты. А за Жеглова Владимир Высоцкий посмертно удостоен Государственной премии СССР 1987 года.На следующее утро после окончания съемок «Места встречи» в квартире братьев Вайнеров появился Высоцкий: «Знаете, братцы, о чем я подумал сегодня утром: вы не имеете никакого римского права бросать Жеглова». — «А ты не мог подумать об этом днем, и дать нам поспать?» – «Не мог. Надо спешить».

Авторы поняли это так: Высоцкий имеет в виду, что продолжение следует снимать по горячим следам. Но, похоже, Высоцкий чувствовал совсем другое, ведь он пришел не с отвлеченным предложением, а с хорошо разработанной сюжетной линией второго шестисерийного фильма «Место встречи». Он спешил. Через некоторое время на столе авторов сценария появилась папка, на которой значилось «Эра милосердия. Продолжение». Увы, продолжение следует не всегда. В самый разгар работы пришла горестная весть: Владимира Семеновича Высоцкого не стало. Никакого другого Жеглова быть не могло. Эта папка больше никогда не открывалась, несмотря на многочисленные слухи о съемках продолжения картины. Потом Говорухин жестко обрубил разговоры на эту тему: «Жеглов умер, Шарапов стар, с кем и зачем продолжать?»

Памятник Жеглову и Шарапову на ступенях Петровки, 38

https://life-ru.turbopages.org/life.ru/s/p/1410928?publisher...

https://sadalskij.livejournal.com/37868.html?utm_source=news...

https://bigpicture.ru/kak-proxodili-semki-mesto-vstrechi-izm...

https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/interesnye-fakty-o-se...

https://www.zr.ru/content/articles/556157-avtomobili_v_kino/

https://motor.ru/reports/gumrally-1.htm

http://www.kulturologia.ru/blogs/290316/28976/?print=1

http://dubikvit.livejournal.com/414400.html

http://dubikvit.livejournal.com/423403.html